Турция: Суперлига 2019-2020

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  4. Суперлига 2019-2020
Аланьяспор
0:0
Второй тайм: 57'

Стадион:
Гёзтепе
0'
34' Желтая карточка
Сиопис Манолис
35' Желтая карточка
Гюлселам Джейхун
45' Желтая карточка
Айдогду Сонер
57'
28
Марафона
Карлош
14
Байяно
Вандерсон
44
Колкер
Стивен
31
Цавелас
Георгиос
17
Канак
Каан
26
Сиопис
Манолис
6
Гюлселам
Джейхун
7
Караджа
Эфеджан
11
Бакасетас
Тасос
30
Джалма
Кампуш
9
Сиссе
Паписс
13
Бету
Антониу
20
Гассама
Ламин
25
Wallace
I
4
Тити
41
Berkan
Emir2
88
Айдогду
Сонер
8
Andre
Castro1
11
Гюрлер
Сердар
10
Моссоро
Марсио
7
Акбунар
Халиль
32
Джером
Кэмерон
Аланьяспор
4-2-3-1
Гёзтепе
4-2-3-1

Ход матча

34'
Сиопис Манолис
 
35'
Гюлселам Джейхун
 
45'
 
Айдогду Сонер

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 0
  • 4 Удары в створ 1
  • 2 Угловые 2
  • 1 Офсайды 2
  • 9 Нарушения правил 7
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 42 Владение мячом, % 58

Предыдущие игры

Аланьяспор Последние 20 матчей: +9 =8 -3
Аланьяспор 2:1 Адана Демирспор Трабзонспор 1:0 Аланьяспор Аланьяспор 0:0 Истанбул Башакшехир Аланьяспор 3:0 Инегёлспор
Газишехир Газиантеп 1:1 Аланьяспор Аланьяспор 5:2 Ризеспор Аланьяспор 2:2 Десна Бешикташ 2:0 Аланьяспор Аланьяспор 1:1 Сивасспор Генчлербирлиги 1:1 Аланьяспор Аланьяспор 3:1 Фенербахче Антальяспор 0:0 Аланьяспор Малатьяспор 2:3 Аланьяспор Аланьяспор 4:1 Касымпаша Кайсериспор 0:1 Аланьяспор Аланьяспор 2:0 Брешия Аланьяспор 2:2 Аль-Васль Шальке 04 2:0 Аланьяспор Газишехир Газиантеп 0:4 Аланьяспор Аланьяспор 0:0 Антальяспор
Гёзтепе Последние 20 матчей: +10 =7 -3
Гёзтепе 5:2 Алтынорду Гёзтепе 1:1 Малатьяспор Трабзонспор 0:1 Гёзтепе Гёзтепе 3:0 Сивас Беледьеспор
Гёзтепе 1:4 Касымпаша Истанбул Башакшехир 2:1 Гёзтепе Гёзтепе 3:2 Менемен Беледиеспор Гёзтепе 4:0 Кайсериспор Газишехир Газиантеп 1:1 Гёзтепе Гёзтепе 3:0 Йозгатспор Гёзтепе 1:0 Коньяспор Ризеспор 0:0 Гёзтепе Алтынорду 2:2 Гёзтепе Гёзтепе 0:0 Денизлиспор Бешикташ 3:0 Гёзтепе Гёзтепе 0:0 Антальяспор Гёзтепе 1:0 Дифаа Эль-Джадида Денизлиспор 0:0 Гёзтепе Гёзтепе 1:0 Менемен Беледиеспор Гёзтепе 2:1 Анкарагюджю

Последние игры между собой

Аланьяспор: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 1
Гёзтепе: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 2
Гёзтепе 3:2 Аланьяспор Суперлига Аланьяспор 1:0 Гёзтепе Суперлига Аланьяспор 1:1 Гёзтепе Суперлига Гёзтепе 3:3 Аланьяспор Суперлига
Аланьяспор 2:1 Гёзтепе Первая лига Турции Гёзтепе 1:1 Аланьяспор Первая лига Турции
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Сивасспор 12 7 3 2 24 - 12 24
2. Трабзонспор 12 6 4 2 23 - 13 22
3. Истанбул Башакшехир 12 6 4 2 19 - 13 22
4. Бешикташ 12 6 3 3 15 - 13 21
5. Фенербахче 11 6 2 3 21 - 12 20
6. Аланьяспор 0:0 12 5 5 2 19 - 12 20
7. Галатасарай 12 5 4 3 13 - 10 19
8. Малатьяспор 11 5 3 3 25 - 13 18
9. Газишехир Газиантеп 11 4 3 4 16 - 21 15
10. Касымпаша 1:0 12 4 3 5 17 - 18 15
11. Гёзтепе 0:0 12 3 6 3 10 - 11 15
12. Денизлиспор 12 4 2 6 11 - 13 14
13. Ризеспор 12 4 2 6 11 - 20 14
14. Коньяспор 12 3 4 5 12 - 17 13
15. Генчлербирлиги 0:1 12 2 4 6 15 - 17 10
16. Антальяспор 11 2 3 6 10 - 20 9
17. Анкарагюджю 12 2 3 7 8 - 20 9
18. Кайсериспор 12 1 4 7 11 - 25 7
  • Второй тайм
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    45'
    Айдогду Сонер получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    35'
    Гюлселам Джейхун получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    34'
    Сиопис Манолис получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Bahcesehir Okullari Stadyumu. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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