Турция: Суперлига 2019-2020
Аланьяспор
0:0
Второй тайм: 57'
Стадион: Bahcesehir Okullari Stadyumu
Гёзтепе
34' Желтая карточкаСиопис Манолис
35' Желтая карточкаГюлселам Джейхун
45' Желтая карточкаАйдогду Сонер
17
Канак
Каан
13
Бету
Антониу
25
Wallace
I
4
Тити
41
Berkan
Emir2
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Канак КаанЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
25 Булут ОнурЗащитник
-
99 Бамму ЯсинПолузащитник
-
35 Чагиран МусаПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Welinton1
-
27 Umut Gunes
-
-
71 Veysel Unal
-
Главный тренер: Erol Bulut
- Основной состав
-
13 Бету АнтониуВратарь
- Защитник
-
25 Wallace IЗащитник
-
4 ТитиЗащитник
-
41 Berkan Emir2Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
55 Швехлен ЛеоЗащитник
-
77 Murat PaluliЗащитник
-
33 Нукан АтынчЗащитник
-
23 Озтекин ЯсинПолузащитник
- Полузащитник
-
63 Кадах ДенизПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
30 Yalcin Kayan
-
Главный тренер: Туна Тамер
Ход матча
34'
35'
45'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 0
-
4 Удары в створ 1
-
2 Угловые 2
-
1 Офсайды 2
-
9 Нарушения правил 7
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
42 Владение мячом, % 58
Предыдущие игры
Аланьяспор Последние 20 матчей: +9 =8 -3Аланьяспор 2:1 Адана Демирспор Трабзонспор 1:0 Аланьяспор Аланьяспор 0:0 Истанбул Башакшехир Аланьяспор 3:0 Инегёлспор
Газишехир Газиантеп 1:1 Аланьяспор Аланьяспор 5:2 Ризеспор Аланьяспор 2:2 Десна Бешикташ 2:0 Аланьяспор Аланьяспор 1:1 Сивасспор Генчлербирлиги 1:1 Аланьяспор Аланьяспор 3:1 Фенербахче Антальяспор 0:0 Аланьяспор Малатьяспор 2:3 Аланьяспор Аланьяспор 4:1 Касымпаша Кайсериспор 0:1 Аланьяспор Аланьяспор 2:0 Брешия Аланьяспор 2:2 Аль-Васль Шальке 04 2:0 Аланьяспор Газишехир Газиантеп 0:4 Аланьяспор Аланьяспор 0:0 Антальяспор
Гёзтепе Последние 20 матчей: +10 =7 -3Гёзтепе 5:2 Алтынорду Гёзтепе 1:1 Малатьяспор Трабзонспор 0:1 Гёзтепе Гёзтепе 3:0 Сивас Беледьеспор
Гёзтепе 1:4 Касымпаша Истанбул Башакшехир 2:1 Гёзтепе Гёзтепе 3:2 Менемен Беледиеспор Гёзтепе 4:0 Кайсериспор Газишехир Газиантеп 1:1 Гёзтепе Гёзтепе 3:0 Йозгатспор Гёзтепе 1:0 Коньяспор Ризеспор 0:0 Гёзтепе Алтынорду 2:2 Гёзтепе Гёзтепе 0:0 Денизлиспор Бешикташ 3:0 Гёзтепе Гёзтепе 0:0 Антальяспор Гёзтепе 1:0 Дифаа Эль-Джадида Денизлиспор 0:0 Гёзтепе Гёзтепе 1:0 Менемен Беледиеспор Гёзтепе 2:1 Анкарагюджю
Последние игры между собой
Аланьяспор: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 1
Гёзтепе: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 2
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сивасспор
|12
|7
|3
|2
|24 - 12
|24
|2.
|Трабзонспор
|12
|6
|4
|2
|23 - 13
|22
|3.
|Истанбул Башакшехир
|12
|6
|4
|2
|19 - 13
|22
|4.
|Бешикташ
|12
|6
|3
|3
|15 - 13
|21
|5.
|Фенербахче
|11
|6
|2
|3
|21 - 12
|20
|6.
|Аланьяспор
|0:0
|12
|5
|5
|2
|19 - 12
|20
|7.
|Галатасарай
|12
|5
|4
|3
|13 - 10
|19
|8.
|Малатьяспор
|11
|5
|3
|3
|25 - 13
|18
|9.
|Газишехир Газиантеп
|11
|4
|3
|4
|16 - 21
|15
|10.
|Касымпаша
|1:0
|12
|4
|3
|5
|17 - 18
|15
|11.
|Гёзтепе
|0:0
|12
|3
|6
|3
|10 - 11
|15
|12.
|Денизлиспор
|12
|4
|2
|6
|11 - 13
|14
|13.
|Ризеспор
|12
|4
|2
|6
|11 - 20
|14
|14.
|Коньяспор
|12
|3
|4
|5
|12 - 17
|13
|15.
|Генчлербирлиги
|0:1
|12
|2
|4
|6
|15 - 17
|10
|16.
|Антальяспор
|11
|2
|3
|6
|10 - 20
|9
|17.
|Анкарагюджю
|12
|2
|3
|7
|8 - 20
|9
|18.
|Кайсериспор
|12
|1
|4
|7
|11 - 25
|7
Загрузка...