Турция: Суперлига 2019-2020

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Денизлиспор
2:0
Конец матча

Стадион:
Ризеспор
0'
11' Желтая карточка
Чалик Бурак
29' Желтая карточка
Дурак Абдулла
41' Желтая карточка
Муравски Радослав
69' Желтая карточка
Yan Sasse
70' Желтая карточка
Бергдич Закария
1:0
86' Гол
Эступиньян Оскар
2:0
90' Пенальти
Муравски Радослав
90'+8
33
Стаховяк
Адам
61
Явру
Зеки
5
Юмлу
Мустафа
22
Сэпунару
Кристиан
21
Бергдич
Закария
90
Сакей
Айзаак
8
Муравски
Радослав
70
Шахан
Олджай
10
Айсатти
Исмаил
24
Чалик
Бурак
7
Родальега
Уго
30
Zafer
Gorgen
6
Аттама
Джозеф
3
Абархоун
Мохамед
4
Montassar
Talbi
53
Мелняк
Дарио
70
Yan
Sasse
27
Диоманде
Исмаэль
18
Samuel
García2
5
Дурак
Абдулла
19
Умар
Амину
9
Щепович
Марко
Денизлиспор
4-2-3-1
Ризеспор
4-2-3-1

Ход матча

11'
Чалик Бурак
 
29'
 
Дурак Абдулла
39'
 
Морозюк Николай
Диоманде Исмаэль
41'
Муравски Радослав
 
67'
Лопеш Тьягу
Явру Зеки
 
67'
Бэрроу Моду
Чалик Бурак
 
69'
 
Yan Sasse
70'
Бергдич Закария
 
75'
 
Алыджи Барыш
Умар Амину
78'
Эступиньян Оскар
Сакей Айзаак
 
85'
 
Dimitrios Chatziisaias
Щепович Марко
86'
Эступиньян Оскар
(Бэрроу Моду)
1:0
90'
Муравски Радослав
2:0

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 2
  • 7 Удары в створ 4
  • 7 Угловые 5
  • 0 Офсайды 3
  • 13 Нарушения правил 14
  • 3 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 3
  • 51 Владение мячом, % 49

Предыдущие игры

Денизлиспор Последние 20 матчей: +10 =4 -6
Бешикташ 1:0 Денизлиспор Денизлиспор 0:2 Сивасспор Денизлиспор 4:1 Мерсин Идманюрду Генчлербирлиги 0:2 Денизлиспор
Денизлиспор 1:2 Фенербахче Денизлиспор 3:1 Алтынорду Малатьяспор 5:1 Денизлиспор Денизлиспор 0:1 Касымпаша Хаджеттепе 0:4 Денизлиспор Кайсериспор 1:1 Денизлиспор Денизлиспор 0:1 Коньяспор Гёзтепе 0:0 Денизлиспор Антальяспор 0:2 Денизлиспор Денизлиспор 2:0 Галатасарай Денизлиспор 0:0 Гёзтепе Денизлиспор 2:2 Умраньеспор Денизлиспор 2:1 Эскишехирспор Денизлиспор 3:1 Алтай Истанбулспор 2:5 Денизлиспор Денизлиспор 6:0 Карабюкспор
Ризеспор Последние 20 матчей: +6 =6 -8
Ризеспор 1:0 Антальяспор Галатасарай 2:0 Ризеспор 1074 Cankirispor 1:3 Ризеспор Ризеспор 2:0 Анкарагюджю
Аланьяспор 5:2 Ризеспор Ризеспор 1:2 Трабзонспор Истанбул Башакшехир 5:0 Ризеспор Ризеспор 1:2 Газишехир Газиантеп Ризеспор 0:0 Гёзтепе Бешикташ 1:1 Ризеспор Ризеспор 2:1 Сивасспор Генчлербирлиги 0:1 Ризеспор Ризеспор 0:1 Гиресунспор Кешля 0:3 Ризеспор Антальяспор 2:2 Ризеспор Ризеспор 2:3 Трабзонспор Аланьяспор 1:1 Ризеспор Ризеспор 2:3 Галатасарай Анкарагюджю 2:2 Ризеспор Ризеспор 0:0 Сивасспор

Последние игры между собой

Денизлиспор: победы: 3, ничьи: 5, поражения: 4
Ризеспор: победы: 4, ничьи: 5, поражения: 3
Денизлиспор 1:2 Ризеспор Товарищеские матчи Денизлиспор 0:0 Ризеспор Первая лига Турции Ризеспор 3:2 Денизлиспор Первая лига Турции Денизлиспор 1:0 Ризеспор Турецкая первая лига
Ризеспор 0:0 Денизлиспор Турецкая первая лига Денизлиспор 1:1 Ризеспор Bank Asya 1 Ризеспор 3:1 Денизлиспор А Лига Ризеспор 0:1 Денизлиспор А Лига Денизлиспор 1:1 Ризеспор А Лига Ризеспор 1:1 Денизлиспор Товарищеские матчи Денизлиспор 5:1 Ризеспор Суперлига Ризеспор 2:0 Денизлиспор Суперлига
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Трабзонспор 1:0 12 6 4 2 21 - 13 22
2. Истанбул Башакшехир 12 6 4 2 19 - 13 22
3. Сивасспор 11 6 3 2 20 - 11 21
4. Фенербахче 11 6 2 3 21 - 12 20
5. Аланьяспор 11 5 4 2 19 - 12 19
6. Галатасарай 12 5 4 3 13 - 10 19
7. Малатьяспор 11 5 3 3 25 - 13 18
8. Бешикташ 11 5 3 3 14 - 13 18
9. Газишехир Газиантеп 11 4 3 4 16 - 21 15
10. Гёзтепе 11 3 5 3 10 - 11 14
11. Денизлиспор 12 4 2 6 11 - 13 14
12. Ризеспор 12 4 2 6 11 - 20 14
13. Коньяспор 11 3 4 4 12 - 16 13
14. Касымпаша 11 3 3 5 16 - 18 12
15. Генчлербирлиги 11 2 4 5 15 - 16 10
16. Антальяспор 11 2 3 6 10 - 20 9
17. Анкарагюджю 0:1 12 2 3 7 8 - 18 9
18. Кайсериспор 11 1 4 6 10 - 21 7
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Denizli Ataturk Stadi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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