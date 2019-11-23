Турция: Суперлига 2019-2020
Денизлиспор
2:0
Конец матча
Стадион: Денизли Ататюрк
Ризеспор
11' Желтая карточкаЧалик Бурак
29' Желтая карточкаДурак Абдулла
41' Желтая карточкаМуравски Радослав
69' Желтая карточкаYan Sasse
70' Желтая карточкаБергдич Закария
1:0
86' ГолЭступиньян Оскар
2:0
90' ПенальтиМуравски Радослав
61
Явру
Зеки
90
Сакей
Айзаак
70
Шахан
Олджай
24
Чалик
Бурак
30
Zafer
Gorgen
53
Мелняк
Дарио
70
Yan
Sasse
19
Умар
Амину
- Основной состав
- Вратарь
-
61 Явру ЗекиЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
90 Сакей АйзаакПолузащитник
- Полузащитник
-
70 Шахан ОлджайПолузащитник
- Полузащитник
-
24 Чалик БуракПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
15 Oguz YilmazЗащитник
-
77 Бэрроу МодуПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Нияз РеджепПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
17 Акьюз МехметНападающий
-
Главный тренер: Мехмет Оздилек
- Основной состав
-
30 Zafer GorgenВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
53 Мелняк ДариоЗащитник
-
70 Yan SasseПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Умар АминуПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
14 Yusuf AcerЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Де Паув НиллПолузащитник
-
24 Алыджи БарышПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Ismail Kartal
Ход матча
11'
29'
67'
69'
70'
86'
1:0
90'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 2
-
7 Удары в створ 4
-
7 Угловые 5
-
0 Офсайды 3
-
13 Нарушения правил 14
-
3 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
51 Владение мячом, % 49
Предыдущие игры
Денизлиспор Последние 20 матчей: +10 =4 -6Бешикташ 1:0 Денизлиспор Денизлиспор 0:2 Сивасспор Денизлиспор 4:1 Мерсин Идманюрду Генчлербирлиги 0:2 Денизлиспор
Денизлиспор 1:2 Фенербахче Денизлиспор 3:1 Алтынорду Малатьяспор 5:1 Денизлиспор Денизлиспор 0:1 Касымпаша Хаджеттепе 0:4 Денизлиспор Кайсериспор 1:1 Денизлиспор Денизлиспор 0:1 Коньяспор Гёзтепе 0:0 Денизлиспор Антальяспор 0:2 Денизлиспор Денизлиспор 2:0 Галатасарай Денизлиспор 0:0 Гёзтепе Денизлиспор 2:2 Умраньеспор Денизлиспор 2:1 Эскишехирспор Денизлиспор 3:1 Алтай Истанбулспор 2:5 Денизлиспор Денизлиспор 6:0 Карабюкспор
Ризеспор Последние 20 матчей: +6 =6 -8Ризеспор 1:0 Антальяспор Галатасарай 2:0 Ризеспор 1074 Cankirispor 1:3 Ризеспор Ризеспор 2:0 Анкарагюджю
Аланьяспор 5:2 Ризеспор Ризеспор 1:2 Трабзонспор Истанбул Башакшехир 5:0 Ризеспор Ризеспор 1:2 Газишехир Газиантеп Ризеспор 0:0 Гёзтепе Бешикташ 1:1 Ризеспор Ризеспор 2:1 Сивасспор Генчлербирлиги 0:1 Ризеспор Ризеспор 0:1 Гиресунспор Кешля 0:3 Ризеспор Антальяспор 2:2 Ризеспор Ризеспор 2:3 Трабзонспор Аланьяспор 1:1 Ризеспор Ризеспор 2:3 Галатасарай Анкарагюджю 2:2 Ризеспор Ризеспор 0:0 Сивасспор
Последние игры между собой
Денизлиспор: победы: 3, ничьи: 5, поражения: 4
Ризеспор: победы: 4, ничьи: 5, поражения: 3
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Трабзонспор
|1:0
|12
|6
|4
|2
|21 - 13
|22
|2.
|Истанбул Башакшехир
|12
|6
|4
|2
|19 - 13
|22
|3.
|Сивасспор
|11
|6
|3
|2
|20 - 11
|21
|4.
|Фенербахче
|11
|6
|2
|3
|21 - 12
|20
|5.
|Аланьяспор
|11
|5
|4
|2
|19 - 12
|19
|6.
|Галатасарай
|12
|5
|4
|3
|13 - 10
|19
|7.
|Малатьяспор
|11
|5
|3
|3
|25 - 13
|18
|8.
|Бешикташ
|11
|5
|3
|3
|14 - 13
|18
|9.
|Газишехир Газиантеп
|11
|4
|3
|4
|16 - 21
|15
|10.
|Гёзтепе
|11
|3
|5
|3
|10 - 11
|14
|11.
|Денизлиспор
|12
|4
|2
|6
|11 - 13
|14
|12.
|Ризеспор
|12
|4
|2
|6
|11 - 20
|14
|13.
|Коньяспор
|11
|3
|4
|4
|12 - 16
|13
|14.
|Касымпаша
|11
|3
|3
|5
|16 - 18
|12
|15.
|Генчлербирлиги
|11
|2
|4
|5
|15 - 16
|10
|16.
|Антальяспор
|11
|2
|3
|6
|10 - 20
|9
|17.
|Анкарагюджю
|0:1
|12
|2
|3
|7
|8 - 18
|9
|18.
|Кайсериспор
|11
|1
|4
|6
|10 - 21
|7
Загрузка...