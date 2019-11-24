Аргентина: Суперлига 2019-2020

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  4. Суперлига 2019-2020
Дефенса и Хустисия
2:0
Второй тайм: 61'
Ланус
0'
13' Желтая карточка
Кардосо Нери
1:0
43' Гол
Rafael Delgado
45' Желтая карточка
Tomas Belmonte
2:0
60' Гол
Кастро Алексис
61'
22
Унсаин
Луис
4
Julio
Gonzalez
28
Juan
Rodriguez2
21
Hector
Martinez2
33
Rafael
Delgado
15
Diego
Rodriguez
IV
30
Raul
Loaiza
11
Кастро
Алексис
32
Ignacio
Aliseda
10
Кардосо
Нери
29
Nicolas
Fernandez
I
1
Росси
Агустин
26
Ди
Пласидо
Леонель
6
Муньос
Эсекьель
30
Lautaro
Valenti
21
Паскини
Николас
13
Tomas
Belmonte
19
Факундо
Киньон
14
Lucas
Vera
28
Carlos
Auzqui
9
Жозе
Густаво
Санд
10
Marcelino
Moreno
Дефенса и Хустисия
4-2-3-1
Ланус
4-3-3

Ход матча

13'
Кардосо Нери
 
40'
Серро Франсиско
Raul Loaiza
 
43'
Rafael Delgado
(Juan Rodriguez2)
1:0
45'
 
Tomas Belmonte
46'
 
Де Ла Вега Педро
Tomas Belmonte
60'
Кастро Алексис
(Nicolas Fernandez I)
2:0

Предыдущие игры

Дефенса и Хустисия Последние 20 матчей: +6 =4 -10
Ньюэллс Олд Бойз 2:0 Дефенса и Хустисия Дефенса и Хустисия 0:0 Аргентинос Хуниорс Сан-Лоренсо 1:3 Дефенса и Хустисия Альдосиви 1:0 Дефенса и Хустисия
Дефенса и Хустисия 0:1 Бока Хуниорс Велес Сарсфилд 0:1 Дефенса и Хустисия Дефенса и Хустисия 0:1 Индепендьенте Дефенса и Хустисия 0:1 Уракан Сентраль Кордоба 1:2 Дефенса и Хустисия Дефенса и Хустисия 0:0 Банфилд Химнасия Ла-Плата 0:1 Дефенса и Хустисия Дефенса и Хустисия 0:3 Арсенал Саранди Унион Санта-Фе 2:1 Дефенса и Хустисия Дефенса и Хустисия 0:1 Индепендьенте Химнасия Ла-Плата 1:1 Дефенса и Хустисия Дефенса и Хустисия 0:2 Химнасия Ла-Плата Химнасия Ла-Плата 1:0 Дефенса и Хустисия Дефенса и Хустисия 1:0 Химназия и Тиро Расинг Авельянеда 1:1 Дефенса и Хустисия Дефенса и Хустисия 1:1 Унион Санта-Фе
Ланус Последние 20 матчей: +11 =4 -5
Сентраль Кордоба 1:0 Ланус Ланус 0:1 Банфилд Уракан 0:1 Ланус Ланус 2:1 Бока Хуниорс
Индепендьенте 0:2 Ланус Тальерес Кордоба 2:4 Ланус Ланус 1:1 Росарио Сентраль Патронато де Парана 1:1 Ланус Ланус 3:2 Колон Индепендьенте 2:2 Ланус Ланус 4:1 Аргентинос Хуниорс Ланус 1:0 Сентраль Кордоба Унион Санта-Фе 1:2 Ланус Ланус 3:1 Велес Сарсфилд Ривер Плейт 3:0 Ланус Ланус 1:1 Химнасия Ла-Плата Ланус 1:0 Индепендиенте Ривадавия Велес Сарсфилд 2:0 Ланус Ланус 1:2 Велес Сарсфилд Ланус 2:0 Бельграно

Последние игры между собой

Дефенса и Хустисия: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 2
Ланус: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 4
Ланус 2:2 Дефенса и Хустисия Суперлига Дефенса и Хустисия 3:0 Ланус Суперлига Дефенса и Хустисия 1:0 Ланус Примера Дефенса и Хустисия 1:0 Ланус Товарищеские матчи
Ланус 2:1 Дефенса и Хустисия Примера Ланус 0:1 Дефенса и Хустисия Примера Дефенса и Хустисия 1:2 Ланус Примера
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Бока Хуниорс 13 7 4 2 16 - 5 25
2. Аргентинос Хуниорс 13 7 4 2 13 - 9 25
3. Ланус 0:1 14 7 4 3 21 - 17 25
4. Ривер Плейт 13 7 3 3 26 - 11 24
5. Расинг Авельянеда 13 6 6 1 16 - 13 24
6. Эстудиантес Ла-Плата 13 7 1 5 12 - 8 22
7. Атлетико Тукуман 13 7 1 5 12 - 10 22
8. Велес Сарсфилд 13 6 4 3 13 - 9 22
9. Ньюэллс Олд Бойз 12 6 3 3 18 - 12 21
10. Индепендьенте 12 6 2 4 15 - 15 20
11. Тальерес Кордоба 13 6 1 6 14 - 15 19
12. Сан-Лоренсо 13 6 1 6 18 - 20 19
13. Росарио Сентраль 13 4 7 2 16 - 14 19
14. Арсенал Саранди 12 5 2 5 21 - 18 17
15. Дефенса и Хустисия 1:0 14 5 2 7 9 - 13 17
16. Сентраль Кордоба 0:0 14 4 5 5 14 - 15 17
17. Унион Санта-Фе 13 4 4 5 14 - 18 16
18. Уракан 0:0 14 3 6 5 7 - 12 15
19. Колон 12 4 1 7 11 - 17 13
20. Банфилд 13 3 4 6 10 - 12 13
21. Патронато де Парана 13 3 4 6 11 - 18 13
22. Химнасия Ла-Плата 13 3 1 9 15 - 16 10
23. Альдосиви 13 2 2 9 10 - 20 8
24. Годой Крус 13 2 0 11 14 - 29 6
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    45'
    Tomas Belmonte получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    43'
    Г О О О О Л - Rafael Delgado бьет в цель!
  • 40'
    Raul Loaiza уходит, Серро Франсиско вместо него
  • Желтая карточка
    13'
    Кардосо Нери получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч

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