Аргентина: Суперлига 2019-2020
Дефенса и Хустисия
2:0
Второй тайм: 61'
Ланус
13' Желтая карточкаКардосо Нери
1:0
43' ГолRafael Delgado
45' Желтая карточкаTomas Belmonte
2:0
60' ГолКастро Алексис
22
Унсаин
Луис
30
Raul
Loaiza
10
Кардосо
Нери
14
Lucas
Vera
- Основной состав
-
22 Унсаин ЛуисВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
30 Raul LoaizaПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Кардосо НериПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Lucas VeraПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Скелотто Гилльермо Баррос
Ход матча
13'
43'
45'
60'
Предыдущие игры
Дефенса и Хустисия Последние 20 матчей: +6 =4 -10Ньюэллс Олд Бойз 2:0 Дефенса и Хустисия Дефенса и Хустисия 0:0 Аргентинос Хуниорс Сан-Лоренсо 1:3 Дефенса и Хустисия Альдосиви 1:0 Дефенса и Хустисия
Дефенса и Хустисия 0:1 Бока Хуниорс Велес Сарсфилд 0:1 Дефенса и Хустисия Дефенса и Хустисия 0:1 Индепендьенте Дефенса и Хустисия 0:1 Уракан Сентраль Кордоба 1:2 Дефенса и Хустисия Дефенса и Хустисия 0:0 Банфилд Химнасия Ла-Плата 0:1 Дефенса и Хустисия Дефенса и Хустисия 0:3 Арсенал Саранди Унион Санта-Фе 2:1 Дефенса и Хустисия Дефенса и Хустисия 0:1 Индепендьенте Химнасия Ла-Плата 1:1 Дефенса и Хустисия Дефенса и Хустисия 0:2 Химнасия Ла-Плата Химнасия Ла-Плата 1:0 Дефенса и Хустисия Дефенса и Хустисия 1:0 Химназия и Тиро Расинг Авельянеда 1:1 Дефенса и Хустисия Дефенса и Хустисия 1:1 Унион Санта-Фе
Ланус Последние 20 матчей: +11 =4 -5Сентраль Кордоба 1:0 Ланус Ланус 0:1 Банфилд Уракан 0:1 Ланус Ланус 2:1 Бока Хуниорс
Индепендьенте 0:2 Ланус Тальерес Кордоба 2:4 Ланус Ланус 1:1 Росарио Сентраль Патронато де Парана 1:1 Ланус Ланус 3:2 Колон Индепендьенте 2:2 Ланус Ланус 4:1 Аргентинос Хуниорс Ланус 1:0 Сентраль Кордоба Унион Санта-Фе 1:2 Ланус Ланус 3:1 Велес Сарсфилд Ривер Плейт 3:0 Ланус Ланус 1:1 Химнасия Ла-Плата Ланус 1:0 Индепендиенте Ривадавия Велес Сарсфилд 2:0 Ланус Ланус 1:2 Велес Сарсфилд Ланус 2:0 Бельграно
Последние игры между собой
Дефенса и Хустисия: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 2
Ланус: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 4
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бока Хуниорс
|13
|7
|4
|2
|16 - 5
|25
|2.
|Аргентинос Хуниорс
|13
|7
|4
|2
|13 - 9
|25
|3.
|Ланус
|0:1
|14
|7
|4
|3
|21 - 17
|25
|4.
|Ривер Плейт
|13
|7
|3
|3
|26 - 11
|24
|5.
|Расинг Авельянеда
|13
|6
|6
|1
|16 - 13
|24
|6.
|Эстудиантес Ла-Плата
|13
|7
|1
|5
|12 - 8
|22
|7.
|Атлетико Тукуман
|13
|7
|1
|5
|12 - 10
|22
|8.
|Велес Сарсфилд
|13
|6
|4
|3
|13 - 9
|22
|9.
|Ньюэллс Олд Бойз
|12
|6
|3
|3
|18 - 12
|21
|10.
|Индепендьенте
|12
|6
|2
|4
|15 - 15
|20
|11.
|Тальерес Кордоба
|13
|6
|1
|6
|14 - 15
|19
|12.
|Сан-Лоренсо
|13
|6
|1
|6
|18 - 20
|19
|13.
|Росарио Сентраль
|13
|4
|7
|2
|16 - 14
|19
|14.
|Арсенал Саранди
|12
|5
|2
|5
|21 - 18
|17
|15.
|Дефенса и Хустисия
|1:0
|14
|5
|2
|7
|9 - 13
|17
|16.
|Сентраль Кордоба
|0:0
|14
|4
|5
|5
|14 - 15
|17
|17.
|Унион Санта-Фе
|13
|4
|4
|5
|14 - 18
|16
|18.
|Уракан
|0:0
|14
|3
|6
|5
|7 - 12
|15
|19.
|Колон
|12
|4
|1
|7
|11 - 17
|13
|20.
|Банфилд
|13
|3
|4
|6
|10 - 12
|13
|21.
|Патронато де Парана
|13
|3
|4
|6
|11 - 18
|13
|22.
|Химнасия Ла-Плата
|13
|3
|1
|9
|15 - 16
|10
|23.
|Альдосиви
|13
|2
|2
|9
|10 - 20
|8
|24.
|Годой Крус
|13
|2
|0
|11
|14 - 29
|6
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