Аргентина: Суперлига 2019-2020
Аргентинос Хуниорс
1:0
Второй тайм: 90'
Ньюэллс Олд Бойз
19' Желтая карточкаAlexis Rodrigues
24' Желтая карточкаBraian Rivero
33' Желтая карточкаВера Фаусто
47' Желтая карточкаRodrigo Salinas2
47' Желтая карточкаMiguel Angel Torren
1:0
50' ГолАуче Габриэль
78' Желтая карточкаХентилетти Сантьяго
84' Желтая карточкаAlan Aguerre
24
Elias
Gomez
20
Вера
Фаусто
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
24 Elias GomezЗащитник
-
20 Вера ФаустоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Ход матча
19'
24'
33'
47'
50'
1:0
84'
Предыдущие игры
Аргентинос Хуниорс Последние 20 матчей: +10 =5 -5Сан-Лоренсо 3:0 Аргентинос Хуниорс Дефенса и Хустисия 0:0 Аргентинос Хуниорс Аргентинос Хуниорс 1:0 Тальерес Кордоба Индепендьенте 0:1 Аргентинос Хуниорс
Аргентинос Хуниорс 2:1 Арсенал Саранди Колон 1:0 Аргентинос Хуниорс Аргентинос Хуниорс 3:1 Сентраль Кордоба Годой Крус 0:1 Аргентинос Хуниорс Ланус 4:1 Аргентинос Хуниорс Аргентинос Хуниорс 1:0 Химнасия Ла-Плата Уракан 0:0 Аргентинос Хуниорс Сан-Мартин Тукуман 0:0 Аргентинос Хуниорс Аргентинос Хуниорс 3:2 Банфилд Альдосиви 0:0 Аргентинос Хуниорс Аргентинос Хуниорс 1:1 Ривер Плейт Аргентинос Хуниорс 0:1 Колон Колон 0:1 Аргентинос Хуниорс Депортес Толима 0:0 Аргентинос Хуниорс Бока Хуниорс 1:0 Аргентинос Хуниорс Аргентинос Хуниорс 1:0 Депортес Толима
Ньюэллс Олд Бойз Последние 20 матчей: +8 =4 -8Ньюэллс Олд Бойз 2:0 Дефенса и Хустисия Тальерес Кордоба 1:0 Ньюэллс Олд Бойз Ньюэллс Олд Бойз 0:4 Химнасия Ла-Плата Патронато де Парана 1:3 Ньюэллс Олд Бойз
Ньюэллс Олд Бойз 0:0 Банфилд Бока Хуниорс 1:1 Ньюэллс Олд Бойз Ньюэллс Олд Бойз 2:0 Альдосиви Росарио Сентраль 1:1 Ньюэллс Олд Бойз Ньюэллс Олд Бойз 4:1 Уракан Велес Сарсфилд 3:1 Ньюэллс Олд Бойз Ньюэллс Олд Бойз 2:0 Унион Санта-Фе Ньюэллс Олд Бойз 2:0 Сентраль Кордоба Ньюэллс Олд Бойз 1:3 Химнасия Ла-Плата Химнасия Ла-Плата 0:1 Ньюэллс Олд Бойз Банфилд 1:1 Ньюэллс Олд Бойз Ньюэллс Олд Бойз 3:1 Уракан Ньюэллс Олд Бойз 1:2 Вилла Митре Химнасия Ла-Плата 1:0 Ньюэллс Олд Бойз Ньюэллс Олд Бойз 1:2 Тальерес Кордоба Ривер Плейт 4:2 Ньюэллс Олд Бойз
Последние игры между собой
Аргентинос Хуниорс: победы: 5, ничьи: 5, поражения: 7
Ньюэллс Олд Бойз: победы: 7, ничьи: 5, поражения: 5
Аргентинос Хуниорс 0:0 Ньюэллс Олд Бойз Примера Ньюэллс Олд Бойз 2:0 Аргентинос Хуниорс Примера Ньюэллс Олд Бойз 0:1 Аргентинос Хуниорс Примера Аргентинос Хуниорс 1:3 Ньюэллс Олд Бойз Примера Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Аргентинос Хуниорс Примера А Аргентинос Хуниорс 1:1 Ньюэллс Олд Бойз Примера А Ньюэллс Олд Бойз 0:2 Аргентинос Хуниорс Примера А Аргентинос Хуниорс 1:2 Ньюэллс Олд Бойз Примера А Аргентинос Хуниорс 1:1 Ньюэллс Олд Бойз Примера А Ньюэллс Олд Бойз 0:1 Аргентинос Хуниорс Примера А Ньюэллс Олд Бойз 1:1 Аргентинос Хуниорс Примера А Аргентинос Хуниорс 0:4 Ньюэллс Олд Бойз Примера А Ньюэллс Олд Бойз 2:0 Аргентинос Хуниорс Примера А Клаусура
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бока Хуниорс
|14
|8
|4
|2
|18 - 5
|28
|2.
|Аргентинос Хуниорс
|1:0
|14
|8
|4
|2
|14 - 9
|28
|3.
|Ланус
|14
|7
|4
|3
|21 - 18
|25
|4.
|Расинг Авельянеда
|14
|6
|7
|1
|19 - 16
|25
|5.
|Ривер Плейт
|13
|7
|3
|3
|26 - 11
|24
|6.
|Атлетико Тукуман
|14
|7
|2
|5
|14 - 12
|23
|7.
|Эстудиантес Ла-Плата
|14
|7
|1
|6
|14 - 11
|22
|8.
|Велес Сарсфилд
|14
|6
|4
|4
|13 - 10
|22
|9.
|Росарио Сентраль
|4:1
|14
|5
|7
|2
|20 - 15
|22
|10.
|Ньюэллс Олд Бойз
|0:1
|13
|6
|3
|4
|18 - 13
|21
|11.
|Индепендьенте
|12
|6
|2
|4
|15 - 15
|20
|12.
|Арсенал Саранди
|13
|6
|2
|5
|22 - 18
|20
|13.
|Тальерес Кордоба
|14
|6
|2
|6
|17 - 18
|20
|14.
|Сан-Лоренсо
|14
|6
|2
|6
|20 - 22
|20
|15.
|Дефенса и Хустисия
|14
|5
|2
|7
|10 - 13
|17
|16.
|Сентраль Кордоба
|14
|4
|5
|5
|15 - 16
|17
|17.
|Колон
|13
|5
|1
|7
|14 - 19
|16
|18.
|Банфилд
|14
|4
|4
|6
|11 - 12
|16
|19.
|Унион Санта-Фе
|14
|4
|4
|6
|14 - 20
|16
|20.
|Уракан
|14
|3
|6
|5
|8 - 13
|15
|21.
|Патронато де Парана
|14
|3
|4
|7
|11 - 20
|13
|22.
|Химнасия Ла-Плата
|14
|3
|1
|10
|15 - 17
|10
|23.
|Годой Крус
|14
|3
|0
|11
|16 - 29
|9
|24.
|Альдосиви
|1:4
|14
|2
|2
|10
|11 - 24
|8
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