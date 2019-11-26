Аргентина: Суперлига 2019-2020

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  4. Суперлига 2019-2020
Аргентинос Хуниорс
1:0
Второй тайм: 90'
Ньюэллс Олд Бойз
0'
19' Желтая карточка
Alexis Rodrigues
24' Желтая карточка
Braian Rivero
33' Желтая карточка
Вера Фаусто
47' Желтая карточка
Rodrigo Salinas2
47' Желтая карточка
Miguel Angel Torren
1:0
50' Гол
Ауче Габриэль
78' Желтая карточка
Хентилетти Сантьяго
84' Желтая карточка
Alan Aguerre
90'
12
Lucas
Abraham
Chavez
15
Jonathan
Sandoval
2
Miguel
Angel
Torren
16
Carlos
Quintana
24
Elias
Gomez
20
Вера
Фаусто
8
Ivan
Colman
5
Francis
Mac
Allister
10
Damian
Batallini
9
Martin
Santiago
Silva
I
27
Ауче
Габриэль
1
Alan
Aguerre
4
Angelo
Gabrielli
2
Лема
Кристиан
6
Хентилетти
Сантьяго
28
Биттоло
Мариано
8
Braian
Rivero
26
Lucas
Villarruel
10
Формика
Мауро
14
Alexis
Rodrigues
19
Rodrigo
Salinas2
11
Maxi
Rodriguez1
Аргентинос Хуниорс
4-3-3
Ньюэллс Олд Бойз
4-3-3

Ход матча

19'
 
Alexis Rodrigues
24'
 
Braian Rivero
28'
Анхелери Маркос
Carlos Quintana
 
33'
Вера Фаусто
 
47'
 
Rodrigo Salinas2
47'
Miguel Angel Torren
 
50'
Ауче Габриэль
(Ivan Colman)
1:0
64'
 
Lucas Albertengo
Alexis Rodrigues
73'
Matias Romero1
Ivan Colman
 
76'
 
Леал Луиш
Braian Rivero
78'
 
Хентилетти Сантьяго
82'
Franco Moyano
Francis Mac Allister
 
84'
 
Alan Aguerre
85'
 
Nicolas Castro
Angelo Gabrielli

Предыдущие игры

Аргентинос Хуниорс Последние 20 матчей: +10 =5 -5
Сан-Лоренсо 3:0 Аргентинос Хуниорс Дефенса и Хустисия 0:0 Аргентинос Хуниорс Аргентинос Хуниорс 1:0 Тальерес Кордоба Индепендьенте 0:1 Аргентинос Хуниорс
Аргентинос Хуниорс 2:1 Арсенал Саранди Колон 1:0 Аргентинос Хуниорс Аргентинос Хуниорс 3:1 Сентраль Кордоба Годой Крус 0:1 Аргентинос Хуниорс Ланус 4:1 Аргентинос Хуниорс Аргентинос Хуниорс 1:0 Химнасия Ла-Плата Уракан 0:0 Аргентинос Хуниорс Сан-Мартин Тукуман 0:0 Аргентинос Хуниорс Аргентинос Хуниорс 3:2 Банфилд Альдосиви 0:0 Аргентинос Хуниорс Аргентинос Хуниорс 1:1 Ривер Плейт Аргентинос Хуниорс 0:1 Колон Колон 0:1 Аргентинос Хуниорс Депортес Толима 0:0 Аргентинос Хуниорс Бока Хуниорс 1:0 Аргентинос Хуниорс Аргентинос Хуниорс 1:0 Депортес Толима
Ньюэллс Олд Бойз Последние 20 матчей: +8 =4 -8
Ньюэллс Олд Бойз 2:0 Дефенса и Хустисия Тальерес Кордоба 1:0 Ньюэллс Олд Бойз Ньюэллс Олд Бойз 0:4 Химнасия Ла-Плата Патронато де Парана 1:3 Ньюэллс Олд Бойз
Ньюэллс Олд Бойз 0:0 Банфилд Бока Хуниорс 1:1 Ньюэллс Олд Бойз Ньюэллс Олд Бойз 2:0 Альдосиви Росарио Сентраль 1:1 Ньюэллс Олд Бойз Ньюэллс Олд Бойз 4:1 Уракан Велес Сарсфилд 3:1 Ньюэллс Олд Бойз Ньюэллс Олд Бойз 2:0 Унион Санта-Фе Ньюэллс Олд Бойз 2:0 Сентраль Кордоба Ньюэллс Олд Бойз 1:3 Химнасия Ла-Плата Химнасия Ла-Плата 0:1 Ньюэллс Олд Бойз Банфилд 1:1 Ньюэллс Олд Бойз Ньюэллс Олд Бойз 3:1 Уракан Ньюэллс Олд Бойз 1:2 Вилла Митре Химнасия Ла-Плата 1:0 Ньюэллс Олд Бойз Ньюэллс Олд Бойз 1:2 Тальерес Кордоба Ривер Плейт 4:2 Ньюэллс Олд Бойз

Последние игры между собой

Аргентинос Хуниорс: победы: 5, ничьи: 5, поражения: 7
Ньюэллс Олд Бойз: победы: 7, ничьи: 5, поражения: 5
Ньюэллс Олд Бойз 2:0 Аргентинос Хуниорс Суперлига Аргентинос Хуниорс 1:0 Ньюэллс Олд Бойз Суперлига Аргентинос Хуниорс 0:0 Ньюэллс Олд Бойз Примера Аргентинос Хуниорс 2:1 Ньюэллс Олд Бойз Примера
Аргентинос Хуниорс 0:0 Ньюэллс Олд Бойз Примера Ньюэллс Олд Бойз 2:0 Аргентинос Хуниорс Примера Ньюэллс Олд Бойз 0:1 Аргентинос Хуниорс Примера Аргентинос Хуниорс 1:3 Ньюэллс Олд Бойз Примера Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Аргентинос Хуниорс Примера А Аргентинос Хуниорс 1:1 Ньюэллс Олд Бойз Примера А Ньюэллс Олд Бойз 0:2 Аргентинос Хуниорс Примера А Аргентинос Хуниорс 1:2 Ньюэллс Олд Бойз Примера А Аргентинос Хуниорс 1:1 Ньюэллс Олд Бойз Примера А Ньюэллс Олд Бойз 0:1 Аргентинос Хуниорс Примера А Ньюэллс Олд Бойз 1:1 Аргентинос Хуниорс Примера А Аргентинос Хуниорс 0:4 Ньюэллс Олд Бойз Примера А Ньюэллс Олд Бойз 2:0 Аргентинос Хуниорс Примера А Клаусура
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Бока Хуниорс 14 8 4 2 18 - 5 28
2. Аргентинос Хуниорс 1:0 14 8 4 2 14 - 9 28
3. Ланус 14 7 4 3 21 - 18 25
4. Расинг Авельянеда 14 6 7 1 19 - 16 25
5. Ривер Плейт 13 7 3 3 26 - 11 24
6. Атлетико Тукуман 14 7 2 5 14 - 12 23
7. Эстудиантес Ла-Плата 14 7 1 6 14 - 11 22
8. Велес Сарсфилд 14 6 4 4 13 - 10 22
9. Росарио Сентраль 4:1 14 5 7 2 20 - 15 22
10. Ньюэллс Олд Бойз 0:1 13 6 3 4 18 - 13 21
11. Индепендьенте 12 6 2 4 15 - 15 20
12. Арсенал Саранди 13 6 2 5 22 - 18 20
13. Тальерес Кордоба 14 6 2 6 17 - 18 20
14. Сан-Лоренсо 14 6 2 6 20 - 22 20
15. Дефенса и Хустисия 14 5 2 7 10 - 13 17
16. Сентраль Кордоба 14 4 5 5 15 - 16 17
17. Колон 13 5 1 7 14 - 19 16
18. Банфилд 14 4 4 6 11 - 12 16
19. Унион Санта-Фе 14 4 4 6 14 - 20 16
20. Уракан 14 3 6 5 8 - 13 15
21. Патронато де Парана 14 3 4 7 11 - 20 13
22. Химнасия Ла-Плата 14 3 1 10 15 - 17 10
23. Годой Крус 14 3 0 11 16 - 29 9
24. Альдосиви 1:4 14 2 2 10 11 - 24 8


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