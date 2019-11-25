Аргентина: Суперлига 2019-2020

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Тальерес Кордоба
0:1
Первый тайм: 18'
Расинг Авельянеда
0'
0:1
11' Гол
Matias Rojas II
18'
22
Эррера
Гидо
14
Nahuel
Tenaglia
6
Комар
Хуан
13
Медина
Факундо
15
Enzo
Hernan
Diaz
11
Маури
Хосе
8
Кубас
Адриан
20
Фрагапане
Франко
10
Nahuel
Lautaro
Bustos
27
Jony
Menendez
17
Морено
Дайро
1
Ариас
Габриэль
4
Пильюд
Иван
2
Донатти
Алехандро
23
Nery
Dominguez
5
Мена
Эухенио
21
Марсело
Диас
32
Монтойя
Вальтер
10
Matias
Rojas
II
28
Сарачо
Федерико
29
Nicolas
Reniero
15
Лисандро
Лопес
III
Тальерес Кордоба
4-2-3-1
Расинг Авельянеда
4-1-3-2

Ход матча

11'
0:1
Matias Rojas II
(Nicolas Reniero)

Предыдущие игры

Тальерес Кордоба Последние 20 матчей: +9 =1 -10
Эстудиантес Ла-Плата 1:0 Тальерес Кордоба Тальерес Кордоба 1:0 Ньюэллс Олд Бойз Аргентинос Хуниорс 1:0 Тальерес Кордоба Тальерес Кордоба 2:4 Ланус
Альмагро 1:0 Тальерес Кордоба Атлетико Тукуман 2:1 Тальерес Кордоба Индепендьенте 3:2 Тальерес Кордоба Тальерес Кордоба 2:1 Химнасия Ла-Плата Тальерес Кордоба 0:0 Банфилд Банфилд 0:1 Тальерес Кордоба Тальерес Кордоба 2:1 Альдосиви Ривер Плейт 0:1 Тальерес Кордоба Тальерес Кордоба 1:1 Сентраль Кордоба Росарио Сентраль 1:0 Тальерес Кордоба Тальерес Кордоба 1:0 Велес Сарсфилд Атлетико Тукуман 2:0 Тальерес Кордоба Тальерес Кордоба 3:2 Атлетико Тукуман Тальерес Кордоба 2:0 Сан-Мартин Сан-Хуан Сан-Мартин Сан-Хуан 2:0 Тальерес Кордоба Сан-Мартин Сан-Хуан 2:1 Тальерес Кордоба
Расинг Авельянеда Последние 20 матчей: +7 =10 -3
Расинг Авельянеда 1:0 Уракан Патронато де Парана 1:1 Расинг Авельянеда Расинг Авельянеда 0:0 Банфилд Бока Хуниорс 0:1 Расинг Авельянеда
Расинг Авельянеда 2:0 Альдосиви Росарио Сентраль 1:1 Расинг Авельянеда Расинг Авельянеда 2:1 Арсенал Саранди Химнасия Ла-Плата 1:2 Расинг Авельянеда Расинг Авельянеда 3:1 Годой Крус Сентраль Кордоба 0:0 Расинг Авельянеда АСЕК 1:1 Расинг Авельянеда Расинг Авельянеда 1:6 Ривер Плейт Велес Сарсфилд 2:2 Расинг Авельянеда Расинг Авельянеда 0:0 Унион Санта-Фе Расинг Авельянеда 0:0 Бока Унидос Расинг Авельянеда 2:1 Тигре Тигре 2:0 Расинг Авельянеда Расинг Авельянеда 0:0 Эстудиантес Ла-Плата Эстудиантес Ла-Плата 1:1 Расинг Авельянеда Расинг Авельянеда 1:1 Дефенса и Хустисия

Последние игры между собой

Тальерес Кордоба: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 1
Расинг Авельянеда: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 0
Тальерес Кордоба 1:3 Расинг Авельянеда Суперлига Расинг Авельянеда 1:1 Тальерес Кордоба Суперлига Расинг Авельянеда 1:1 Тальерес Кордоба Примера
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Бока Хуниорс 14 8 4 2 18 - 5 28
2. Расинг Авельянеда 1:0 14 7 6 1 17 - 13 27
3. Аргентинос Хуниорс 13 7 4 2 13 - 9 25
4. Ланус 14 7 4 3 21 - 18 25
5. Ривер Плейт 13 7 3 3 26 - 11 24
6. Атлетико Тукуман 14 7 2 5 14 - 12 23
7. Эстудиантес Ла-Плата 13 7 1 5 12 - 8 22
8. Велес Сарсфилд 14 6 4 4 13 - 10 22
9. Ньюэллс Олд Бойз 12 6 3 3 18 - 12 21
10. Индепендьенте 12 6 2 4 15 - 15 20
11. Арсенал Саранди 13 6 2 5 22 - 18 20
12. Сан-Лоренсо 14 6 2 6 20 - 22 20
13. Росарио Сентраль 13 4 7 2 16 - 14 19
14. Тальерес Кордоба 0:1 14 6 1 7 14 - 16 19
15. Дефенса и Хустисия 14 5 2 7 10 - 13 17
16. Сентраль Кордоба 14 4 5 5 15 - 16 17
17. Банфилд 14 4 4 6 11 - 12 16
18. Унион Санта-Фе 14 4 4 6 14 - 20 16
19. Уракан 14 3 6 5 8 - 13 15
20. Колон 12 4 1 7 11 - 17 13
21. Патронато де Парана 13 3 4 6 11 - 18 13
22. Химнасия Ла-Плата 14 3 1 10 15 - 17 10
23. Альдосиви 13 2 2 9 10 - 20 8
24. Годой Крус 13 2 0 11 14 - 29 6
  • Первый тайм
  • Описание гола
    11'
    Г О О О О Л - Matias Rojas бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч

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