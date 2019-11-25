Аргентина: Суперлига 2019-2020
Тальерес Кордоба
0:1
Первый тайм: 18'
Расинг Авельянеда
0:1
11' ГолMatias Rojas II
22
Эррера
Гидо
11
Маури
Хосе
17
Морено
Дайро
- Основной состав
-
22 Эррера ГидоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Маури ХосеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Морено ДайроНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Mauro OrtizНападающий
-
-
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Марсело ДиасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Ход матча
11'
Предыдущие игры
Тальерес Кордоба Последние 20 матчей: +9 =1 -10Эстудиантес Ла-Плата 1:0 Тальерес Кордоба Тальерес Кордоба 1:0 Ньюэллс Олд Бойз Аргентинос Хуниорс 1:0 Тальерес Кордоба Тальерес Кордоба 2:4 Ланус
Альмагро 1:0 Тальерес Кордоба Атлетико Тукуман 2:1 Тальерес Кордоба Индепендьенте 3:2 Тальерес Кордоба Тальерес Кордоба 2:1 Химнасия Ла-Плата Тальерес Кордоба 0:0 Банфилд Банфилд 0:1 Тальерес Кордоба Тальерес Кордоба 2:1 Альдосиви Ривер Плейт 0:1 Тальерес Кордоба Тальерес Кордоба 1:1 Сентраль Кордоба Росарио Сентраль 1:0 Тальерес Кордоба Тальерес Кордоба 1:0 Велес Сарсфилд Атлетико Тукуман 2:0 Тальерес Кордоба Тальерес Кордоба 3:2 Атлетико Тукуман Тальерес Кордоба 2:0 Сан-Мартин Сан-Хуан Сан-Мартин Сан-Хуан 2:0 Тальерес Кордоба Сан-Мартин Сан-Хуан 2:1 Тальерес Кордоба
Расинг Авельянеда Последние 20 матчей: +7 =10 -3Расинг Авельянеда 1:0 Уракан Патронато де Парана 1:1 Расинг Авельянеда Расинг Авельянеда 0:0 Банфилд Бока Хуниорс 0:1 Расинг Авельянеда
Расинг Авельянеда 2:0 Альдосиви Росарио Сентраль 1:1 Расинг Авельянеда Расинг Авельянеда 2:1 Арсенал Саранди Химнасия Ла-Плата 1:2 Расинг Авельянеда Расинг Авельянеда 3:1 Годой Крус Сентраль Кордоба 0:0 Расинг Авельянеда АСЕК 1:1 Расинг Авельянеда Расинг Авельянеда 1:6 Ривер Плейт Велес Сарсфилд 2:2 Расинг Авельянеда Расинг Авельянеда 0:0 Унион Санта-Фе Расинг Авельянеда 0:0 Бока Унидос Расинг Авельянеда 2:1 Тигре Тигре 2:0 Расинг Авельянеда Расинг Авельянеда 0:0 Эстудиантес Ла-Плата Эстудиантес Ла-Плата 1:1 Расинг Авельянеда Расинг Авельянеда 1:1 Дефенса и Хустисия
Последние игры между собой
Тальерес Кордоба: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 1
Расинг Авельянеда: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 0
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бока Хуниорс
|14
|8
|4
|2
|18 - 5
|28
|2.
|Расинг Авельянеда
|1:0
|14
|7
|6
|1
|17 - 13
|27
|3.
|Аргентинос Хуниорс
|13
|7
|4
|2
|13 - 9
|25
|4.
|Ланус
|14
|7
|4
|3
|21 - 18
|25
|5.
|Ривер Плейт
|13
|7
|3
|3
|26 - 11
|24
|6.
|Атлетико Тукуман
|14
|7
|2
|5
|14 - 12
|23
|7.
|Эстудиантес Ла-Плата
|13
|7
|1
|5
|12 - 8
|22
|8.
|Велес Сарсфилд
|14
|6
|4
|4
|13 - 10
|22
|9.
|Ньюэллс Олд Бойз
|12
|6
|3
|3
|18 - 12
|21
|10.
|Индепендьенте
|12
|6
|2
|4
|15 - 15
|20
|11.
|Арсенал Саранди
|13
|6
|2
|5
|22 - 18
|20
|12.
|Сан-Лоренсо
|14
|6
|2
|6
|20 - 22
|20
|13.
|Росарио Сентраль
|13
|4
|7
|2
|16 - 14
|19
|14.
|Тальерес Кордоба
|0:1
|14
|6
|1
|7
|14 - 16
|19
|15.
|Дефенса и Хустисия
|14
|5
|2
|7
|10 - 13
|17
|16.
|Сентраль Кордоба
|14
|4
|5
|5
|15 - 16
|17
|17.
|Банфилд
|14
|4
|4
|6
|11 - 12
|16
|18.
|Унион Санта-Фе
|14
|4
|4
|6
|14 - 20
|16
|19.
|Уракан
|14
|3
|6
|5
|8 - 13
|15
|20.
|Колон
|12
|4
|1
|7
|11 - 17
|13
|21.
|Патронато де Парана
|13
|3
|4
|6
|11 - 18
|13
|22.
|Химнасия Ла-Плата
|14
|3
|1
|10
|15 - 17
|10
|23.
|Альдосиви
|13
|2
|2
|9
|10 - 20
|8
|24.
|Годой Крус
|13
|2
|0
|11
|14 - 29
|6
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