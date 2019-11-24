Аргентина: Суперлига 2019-2020
Банфилд
0:0
Первый тайм: 11'
Велес Сарсфилд
8' Желтая карточкаХианетти Лаутаро
10
Датоло
Хесус
35
Урси
Агустин
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Датоло ХесусПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
35 Урси АгустинПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
-
13 Junior AriasНападающий
-
-
-
-
- Основной состав
-
12 Lucas HoyosВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Абрам ЛуисПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Ход матча
Предыдущие игры
Банфилд Последние 20 матчей: +4 =6 -10Ланус 0:1 Банфилд Банфилд 3:3 Унион Санта-Фе Расинг Авельянеда 0:0 Банфилд Банфилд 1:2 Атлетико Тукуман
Ньюэллс Олд Бойз 0:0 Банфилд Банфилд 0:1 Сан-Лоренсо Годой Крус 0:2 Банфилд Тальерес Кордоба 0:0 Банфилд Банфилд 0:1 Тальерес Кордоба Дефенса и Хустисия 0:0 Банфилд Банфилд 0:1 Бока Хуниорс Аргентинос Хуниорс 3:2 Банфилд Банфилд 1:0 Эстудиантес Ла-Плата Арсенал Саранди 1:0 Банфилд Банфилд 0:2 Эстудиантес Ла-Плата Эстудиантес Ла-Плата 0:1 Банфилд Банфилд 1:1 Ньюэллс Олд Бойз Бока Хуниорс 2:0 Банфилд Банфилд 2:2 Годой Крус Дефенса и Хустисия 3:2 Банфилд
Велес Сарсфилд Последние 20 матчей: +10 =5 -5Велес Сарсфилд 0:0 Бока Хуниорс Сентраль Кордоба 0:0 Велес Сарсфилд Велес Сарсфилд 0:0 Уракан Росарио Сентраль 0:1 Велес Сарсфилд
Велес Сарсфилд 2:0 Индепендьенте Велес Сарсфилд 0:1 Дефенса и Хустисия Ривер Плейт 1:2 Велес Сарсфилд Велес Сарсфилд 1:0 Атлетико Тукуман Эстудиантес Ла-Плата 0:1 Велес Сарсфилд Велес Сарсфилд 3:1 Ньюэллс Олд Бойз Ланус 3:1 Велес Сарсфилд Велес Сарсфилд 2:2 Расинг Авельянеда Тальерес Кордоба 1:0 Велес Сарсфилд Бока Хуниорс 0:0 Велес Сарсфилд Велес Сарсфилд 0:0 Бока Хуниорс Велес Сарсфилд 2:0 Ланус Ланус 1:2 Велес Сарсфилд Велес Сарсфилд 4:0 Ланус Индепендьенте 2:1 Велес Сарсфилд Велес Сарсфилд 2:0 Атлетико Тукуман
Последние игры между собой
Банфилд: победы: 4, ничьи: 6, поражения: 9
Велес Сарсфилд: победы: 9, ничьи: 6, поражения: 4
Банфилд 1:0 Велес Сарсфилд Примера Банфилд 0:0 Велес Сарсфилд Примера Банфилд 1:3 Велес Сарсфилд Примера Велес Сарсфилд 1:0 Банфилд Примера Банфилд 0:4 Велес Сарсфилд Примера А Велес Сарсфилд 3:0 Банфилд Примера А Велес Сарсфилд 2:0 Банфилд Примера А Банфилд 2:3 Велес Сарсфилд Примера А Банфилд 1:1 Велес Сарсфилд Копа Судамерикана Велес Сарсфилд 0:1 Банфилд Копа Судамерикана Велес Сарсфилд 0:0 Банфилд Примера А Банфилд 3:0 Велес Сарсфилд Примера А Велес Сарсфилд 2:1 Банфилд Примера А Банфилд 2:2 Велес Сарсфилд Примера А Велес Сарсфилд 3:0 Банфилд Примера А Клаусура
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бока Хуниорс
|14
|8
|4
|2
|18 - 5
|28
|2.
|Аргентинос Хуниорс
|13
|7
|4
|2
|13 - 9
|25
|3.
|Ланус
|14
|7
|4
|3
|21 - 18
|25
|4.
|Ривер Плейт
|13
|7
|3
|3
|26 - 11
|24
|5.
|Расинг Авельянеда
|13
|6
|6
|1
|16 - 13
|24
|6.
|Атлетико Тукуман
|14
|7
|2
|5
|14 - 12
|23
|7.
|Велес Сарсфилд
|0:0
|14
|6
|5
|3
|13 - 9
|23
|8.
|Эстудиантес Ла-Плата
|13
|7
|1
|5
|12 - 8
|22
|9.
|Ньюэллс Олд Бойз
|12
|6
|3
|3
|18 - 12
|21
|10.
|Индепендьенте
|12
|6
|2
|4
|15 - 15
|20
|11.
|Арсенал Саранди
|1:0
|13
|6
|2
|5
|22 - 18
|20
|12.
|Сан-Лоренсо
|14
|6
|2
|6
|20 - 22
|20
|13.
|Тальерес Кордоба
|13
|6
|1
|6
|14 - 15
|19
|14.
|Росарио Сентраль
|13
|4
|7
|2
|16 - 14
|19
|15.
|Дефенса и Хустисия
|14
|5
|2
|7
|10 - 13
|17
|16.
|Сентраль Кордоба
|14
|4
|5
|5
|15 - 16
|17
|17.
|Унион Санта-Фе
|14
|4
|4
|6
|14 - 20
|16
|18.
|Уракан
|14
|3
|6
|5
|8 - 13
|15
|19.
|Банфилд
|0:0
|14
|3
|5
|6
|10 - 12
|14
|20.
|Колон
|12
|4
|1
|7
|11 - 17
|13
|21.
|Патронато де Парана
|13
|3
|4
|6
|11 - 18
|13
|22.
|Химнасия Ла-Плата
|0:1
|14
|3
|1
|10
|15 - 17
|10
|23.
|Альдосиви
|13
|2
|2
|9
|10 - 20
|8
|24.
|Годой Крус
|13
|2
|0
|11
|14 - 29
|6
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