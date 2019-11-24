Аргентина: Суперлига 2019-2020

  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Аргентина
  4. Суперлига 2019-2020
Банфилд
0:0
Первый тайм: 11'
Велес Сарсфилд
0'
8' Желтая карточка
Хианетти Лаутаро
11'
1
Ivan
Arboleda
25
Alexis
Maldonado
4
Rodrigo
Arciero
16
Дубарбьер
Себастьян
14
Виттор
Сержио
10
Датоло
Хесус
23
Reinaldo
Lenis
6
Лолло
Лусиано
30
Jorge
Rodriguez
I
35
Урси
Агустин
21
Julian
Carranza
12
Lucas
Hoyos
24
Tomas
Ezequiel
Guidara
3
Brian
Ezequiel
Cufre
6
Гаго
Фернандо
17
Хианетти
Лаутаро
23
Thiago
Almada
27
Pablo
Galdames
II
29
Абрам
Луис
11
Дженсон
Лукас
18
Leandro
Miguel
Fernandez
10
Agustin
Bouzat
Банфилд
4-2-3-1
Велес Сарсфилд
4-3-3

Ход матча

8'
 
Хианетти Лаутаро

Предыдущие игры

Банфилд Последние 20 матчей: +4 =6 -10
Ланус 0:1 Банфилд Банфилд 3:3 Унион Санта-Фе Расинг Авельянеда 0:0 Банфилд Банфилд 1:2 Атлетико Тукуман
Ньюэллс Олд Бойз 0:0 Банфилд Банфилд 0:1 Сан-Лоренсо Годой Крус 0:2 Банфилд Тальерес Кордоба 0:0 Банфилд Банфилд 0:1 Тальерес Кордоба Дефенса и Хустисия 0:0 Банфилд Банфилд 0:1 Бока Хуниорс Аргентинос Хуниорс 3:2 Банфилд Банфилд 1:0 Эстудиантес Ла-Плата Арсенал Саранди 1:0 Банфилд Банфилд 0:2 Эстудиантес Ла-Плата Эстудиантес Ла-Плата 0:1 Банфилд Банфилд 1:1 Ньюэллс Олд Бойз Бока Хуниорс 2:0 Банфилд Банфилд 2:2 Годой Крус Дефенса и Хустисия 3:2 Банфилд
Велес Сарсфилд Последние 20 матчей: +10 =5 -5
Велес Сарсфилд 0:0 Бока Хуниорс Сентраль Кордоба 0:0 Велес Сарсфилд Велес Сарсфилд 0:0 Уракан Росарио Сентраль 0:1 Велес Сарсфилд
Велес Сарсфилд 2:0 Индепендьенте Велес Сарсфилд 0:1 Дефенса и Хустисия Ривер Плейт 1:2 Велес Сарсфилд Велес Сарсфилд 1:0 Атлетико Тукуман Эстудиантес Ла-Плата 0:1 Велес Сарсфилд Велес Сарсфилд 3:1 Ньюэллс Олд Бойз Ланус 3:1 Велес Сарсфилд Велес Сарсфилд 2:2 Расинг Авельянеда Тальерес Кордоба 1:0 Велес Сарсфилд Бока Хуниорс 0:0 Велес Сарсфилд Велес Сарсфилд 0:0 Бока Хуниорс Велес Сарсфилд 2:0 Ланус Ланус 1:2 Велес Сарсфилд Велес Сарсфилд 4:0 Ланус Индепендьенте 2:1 Велес Сарсфилд Велес Сарсфилд 2:0 Атлетико Тукуман

Последние игры между собой

Банфилд: победы: 4, ничьи: 6, поражения: 9
Велес Сарсфилд: победы: 9, ничьи: 6, поражения: 4
Велес Сарсфилд 1:1 Банфилд Суперлига Велес Сарсфилд 1:0 Банфилд Суперлига Банфилд 1:0 Велес Сарсфилд Товарищеские матчи Банфилд 2:2 Велес Сарсфилд Товарищеские матчи
Банфилд 1:0 Велес Сарсфилд Примера Банфилд 0:0 Велес Сарсфилд Примера Банфилд 1:3 Велес Сарсфилд Примера Велес Сарсфилд 1:0 Банфилд Примера Банфилд 0:4 Велес Сарсфилд Примера А Велес Сарсфилд 3:0 Банфилд Примера А Велес Сарсфилд 2:0 Банфилд Примера А Банфилд 2:3 Велес Сарсфилд Примера А Банфилд 1:1 Велес Сарсфилд Копа Судамерикана Велес Сарсфилд 0:1 Банфилд Копа Судамерикана Велес Сарсфилд 0:0 Банфилд Примера А Банфилд 3:0 Велес Сарсфилд Примера А Велес Сарсфилд 2:1 Банфилд Примера А Банфилд 2:2 Велес Сарсфилд Примера А Велес Сарсфилд 3:0 Банфилд Примера А Клаусура
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Бока Хуниорс 14 8 4 2 18 - 5 28
2. Аргентинос Хуниорс 13 7 4 2 13 - 9 25
3. Ланус 14 7 4 3 21 - 18 25
4. Ривер Плейт 13 7 3 3 26 - 11 24
5. Расинг Авельянеда 13 6 6 1 16 - 13 24
6. Атлетико Тукуман 14 7 2 5 14 - 12 23
7. Велес Сарсфилд 0:0 14 6 5 3 13 - 9 23
8. Эстудиантес Ла-Плата 13 7 1 5 12 - 8 22
9. Ньюэллс Олд Бойз 12 6 3 3 18 - 12 21
10. Индепендьенте 12 6 2 4 15 - 15 20
11. Арсенал Саранди 1:0 13 6 2 5 22 - 18 20
12. Сан-Лоренсо 14 6 2 6 20 - 22 20
13. Тальерес Кордоба 13 6 1 6 14 - 15 19
14. Росарио Сентраль 13 4 7 2 16 - 14 19
15. Дефенса и Хустисия 14 5 2 7 10 - 13 17
16. Сентраль Кордоба 14 4 5 5 15 - 16 17
17. Унион Санта-Фе 14 4 4 6 14 - 20 16
18. Уракан 14 3 6 5 8 - 13 15
19. Банфилд 0:0 14 3 5 6 10 - 12 14
20. Колон 12 4 1 7 11 - 17 13
21. Патронато де Парана 13 3 4 6 11 - 18 13
22. Химнасия Ла-Плата 0:1 14 3 1 10 15 - 17 10
23. Альдосиви 13 2 2 9 10 - 20 8
24. Годой Крус 13 2 0 11 14 - 29 6
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    8'
    Хианетти Лаутаро получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч

Загрузка...