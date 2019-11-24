Аргентина: Суперлига 2019-2020
Химнасия Ла-Плата
0:1
Первый тайм: 10'
Арсенал Саранди
0:1
4' ГолJuan Manuel Garcia
15
Maxi
Caire
16
Айяла
Виктор
43
Erik
Ramirez
10
Ariel
Garcia
12
Daniel
Sappa
15
Lucas
Piovi
19
Joel
Sonora
16
Капроф
Хуан
- Основной состав
- Вратарь
-
15 Maxi CaireЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Айяла ВикторПолузащитник
- Полузащитник
-
43 Erik RamirezПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Ariel GarciaПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
25 Лихт ЛукасЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Алеман БрайнПолузащитник
- Нападающий
-
13 Jesus Vargas
-
-
Главный тренер: Hilario Bravi
- Основной состав
-
12 Daniel SappaВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
15 Lucas PioviПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Joel SonoraПолузащитник
- Нападающий
-
16 Капроф ХуанНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Ход матча
4'
Предыдущие игры
Химнасия Ла-Плата Последние 20 матчей: +6 =2 -12Альдосиви 0:3 Химнасия Ла-Плата Химнасия Ла-Плата 0:1 Эстудиантес Ла-Плата Ньюэллс Олд Бойз 0:4 Химнасия Ла-Плата Химнасия Ла-Плата 0:1 Унион Санта-Фе
Годой Крус 2:4 Химнасия Ла-Плата Химнасия Ла-Плата 0:2 Ривер Плейт Тальерес Кордоба 2:1 Химнасия Ла-Плата Химнасия Ла-Плата 1:2 Расинг Авельянеда Аргентинос Хуниорс 1:0 Химнасия Ла-Плата Химнасия Ла-Плата 0:1 Дефенса и Хустисия Колон 2:1 Химнасия Ла-Плата Химнасия Ла-Плата 0:1 Сан-Лоренсо Ланус 1:1 Химнасия Ла-Плата Химнасия Ла-Плата 1:1 Дефенса и Хустисия Химнасия Ла-Плата 1:2 Аргентинос Хуниорс Аргентинос Хуниорс 0:0 Химнасия Ла-Плата Дефенса и Хустисия 0:2 Химнасия Ла-Плата Химнасия Ла-Плата 1:0 Дефенса и Хустисия Ньюэллс Олд Бойз 1:3 Химнасия Ла-Плата Химнасия Ла-Плата 0:1 Ньюэллс Олд Бойз
Арсенал Саранди Последние 20 матчей: +11 =2 -7Бока Хуниорс 5:1 Арсенал Саранди Арсенал Саранди 2:2 Сентраль Кордоба Арсенал Саранди 3:3 Ривер Плейт Аргентинос Хуниорс 2:1 Арсенал Саранди
Арсенал Саранди 3:0 Эстудиантес Ла-Плата Расинг Авельянеда 2:1 Арсенал Саранди Арсенал Саранди 4:1 Унион Санта-Фе Атлетико Тукуман 1:0 Арсенал Саранди Арсенал Саранди 2:3 Эстудиантес Ла-Плата Арсенал Саранди 0:2 Сан-Лоренсо Дефенса и Хустисия 0:3 Арсенал Саранди Годой Крус 0:2 Арсенал Саранди Арсенал Саранди 1:0 Банфилд Сармиенто 0:1 Арсенал Саранди Дефенсорес де Бельграно 0:1 Арсенал Саранди Арсенал Саранди 2:0 Атланта Арсенал Саранди 2:0 Агропекуарио Вилья Дальмине 1:3 Арсенал Саранди Арсенал Саранди 3:1 Химназия Мендоса Платенсе 3:0 Арсенал Саранди
Последние игры между собой
Химнасия Ла-Плата: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 1
Арсенал Саранди: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 4
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бока Хуниорс
|14
|8
|4
|2
|18 - 5
|28
|2.
|Аргентинос Хуниорс
|13
|7
|4
|2
|13 - 9
|25
|3.
|Ланус
|14
|7
|4
|3
|21 - 18
|25
|4.
|Ривер Плейт
|13
|7
|3
|3
|26 - 11
|24
|5.
|Расинг Авельянеда
|13
|6
|6
|1
|16 - 13
|24
|6.
|Атлетико Тукуман
|14
|7
|2
|5
|14 - 12
|23
|7.
|Велес Сарсфилд
|0:0
|14
|6
|5
|3
|13 - 9
|23
|8.
|Эстудиантес Ла-Плата
|13
|7
|1
|5
|12 - 8
|22
|9.
|Ньюэллс Олд Бойз
|12
|6
|3
|3
|18 - 12
|21
|10.
|Индепендьенте
|12
|6
|2
|4
|15 - 15
|20
|11.
|Арсенал Саранди
|1:0
|13
|6
|2
|5
|22 - 18
|20
|12.
|Сан-Лоренсо
|14
|6
|2
|6
|20 - 22
|20
|13.
|Тальерес Кордоба
|13
|6
|1
|6
|14 - 15
|19
|14.
|Росарио Сентраль
|13
|4
|7
|2
|16 - 14
|19
|15.
|Дефенса и Хустисия
|14
|5
|2
|7
|10 - 13
|17
|16.
|Сентраль Кордоба
|14
|4
|5
|5
|15 - 16
|17
|17.
|Унион Санта-Фе
|14
|4
|4
|6
|14 - 20
|16
|18.
|Уракан
|14
|3
|6
|5
|8 - 13
|15
|19.
|Банфилд
|0:0
|14
|3
|5
|6
|10 - 12
|14
|20.
|Колон
|12
|4
|1
|7
|11 - 17
|13
|21.
|Патронато де Парана
|13
|3
|4
|6
|11 - 18
|13
|22.
|Химнасия Ла-Плата
|0:1
|14
|3
|1
|10
|15 - 17
|10
|23.
|Альдосиви
|13
|2
|2
|9
|10 - 20
|8
|24.
|Годой Крус
|13
|2
|0
|11
|14 - 29
|6
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