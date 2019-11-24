Аргентина: Суперлига 2019-2020

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  4. Суперлига 2019-2020
Химнасия Ла-Плата
0:1
Первый тайм: 10'
Арсенал Саранди
0'
0:1
4' Гол
Juan Manuel Garcia
10'
31
Alexis
Arias
I
15
Maxi
Caire
23
Maximiliano
Angel
Coronel
24
German
Guiffrey
32
Matias
Melluso
16
Айяла
Виктор
26
Jose
Antonio
Paradela
43
Erik
Ramirez
22
Matias
Miranda
10
Ariel
Garcia
9
Leandro
Contin
12
Daniel
Sappa
4
Fernando
Torrent
2
Fabio
Pereyra
26
Franco
Sbutoni
3
Эмилиано
Папа
8
Jesus
Soraire
15
Lucas
Piovi
11
Gaston
Suarez
19
Joel
Sonora
9
Juan
Manuel
Garcia
16
Капроф
Хуан
Химнасия Ла-Плата
4-2-3-1
Арсенал Саранди
4-3-1-2

Ход матча

4'
0:1
Juan Manuel Garcia

Предыдущие игры

Химнасия Ла-Плата Последние 20 матчей: +6 =2 -12
Альдосиви 0:3 Химнасия Ла-Плата Химнасия Ла-Плата 0:1 Эстудиантес Ла-Плата Ньюэллс Олд Бойз 0:4 Химнасия Ла-Плата Химнасия Ла-Плата 0:1 Унион Санта-Фе
Годой Крус 2:4 Химнасия Ла-Плата Химнасия Ла-Плата 0:2 Ривер Плейт Тальерес Кордоба 2:1 Химнасия Ла-Плата Химнасия Ла-Плата 1:2 Расинг Авельянеда Аргентинос Хуниорс 1:0 Химнасия Ла-Плата Химнасия Ла-Плата 0:1 Дефенса и Хустисия Колон 2:1 Химнасия Ла-Плата Химнасия Ла-Плата 0:1 Сан-Лоренсо Ланус 1:1 Химнасия Ла-Плата Химнасия Ла-Плата 1:1 Дефенса и Хустисия Химнасия Ла-Плата 1:2 Аргентинос Хуниорс Аргентинос Хуниорс 0:0 Химнасия Ла-Плата Дефенса и Хустисия 0:2 Химнасия Ла-Плата Химнасия Ла-Плата 1:0 Дефенса и Хустисия Ньюэллс Олд Бойз 1:3 Химнасия Ла-Плата Химнасия Ла-Плата 0:1 Ньюэллс Олд Бойз
Арсенал Саранди Последние 20 матчей: +11 =2 -7
Бока Хуниорс 5:1 Арсенал Саранди Арсенал Саранди 2:2 Сентраль Кордоба Арсенал Саранди 3:3 Ривер Плейт Аргентинос Хуниорс 2:1 Арсенал Саранди
Арсенал Саранди 3:0 Эстудиантес Ла-Плата Расинг Авельянеда 2:1 Арсенал Саранди Арсенал Саранди 4:1 Унион Санта-Фе Атлетико Тукуман 1:0 Арсенал Саранди Арсенал Саранди 2:3 Эстудиантес Ла-Плата Арсенал Саранди 0:2 Сан-Лоренсо Дефенса и Хустисия 0:3 Арсенал Саранди Годой Крус 0:2 Арсенал Саранди Арсенал Саранди 1:0 Банфилд Сармиенто 0:1 Арсенал Саранди Дефенсорес де Бельграно 0:1 Арсенал Саранди Арсенал Саранди 2:0 Атланта Арсенал Саранди 2:0 Агропекуарио Вилья Дальмине 1:3 Арсенал Саранди Арсенал Саранди 3:1 Химназия Мендоса Платенсе 3:0 Арсенал Саранди

Последние игры между собой

Химнасия Ла-Плата: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 1
Арсенал Саранди: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 4
Арсенал Саранди 0:0 Химнасия Ла-Плата Суперлига Химнасия Ла-Плата 2:0 Арсенал Саранди Товарищеские матчи Арсенал Саранди 2:2 Химнасия Ла-Плата Примера Арсенал Саранди 0:1 Химнасия Ла-Плата Примера
Арсенал Саранди 0:1 Химнасия Ла-Плата Примера Арсенал Саранди 1:0 Химнасия Ла-Плата Примера Химнасия Ла-Плата 2:0 Арсенал Саранди Примера Арсенал Саранди 1:1 Химнасия Ла-Плата Примера
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Бока Хуниорс 14 8 4 2 18 - 5 28
2. Аргентинос Хуниорс 13 7 4 2 13 - 9 25
3. Ланус 14 7 4 3 21 - 18 25
4. Ривер Плейт 13 7 3 3 26 - 11 24
5. Расинг Авельянеда 13 6 6 1 16 - 13 24
6. Атлетико Тукуман 14 7 2 5 14 - 12 23
7. Велес Сарсфилд 0:0 14 6 5 3 13 - 9 23
8. Эстудиантес Ла-Плата 13 7 1 5 12 - 8 22
9. Ньюэллс Олд Бойз 12 6 3 3 18 - 12 21
10. Индепендьенте 12 6 2 4 15 - 15 20
11. Арсенал Саранди 1:0 13 6 2 5 22 - 18 20
12. Сан-Лоренсо 14 6 2 6 20 - 22 20
13. Тальерес Кордоба 13 6 1 6 14 - 15 19
14. Росарио Сентраль 13 4 7 2 16 - 14 19
15. Дефенса и Хустисия 14 5 2 7 10 - 13 17
16. Сентраль Кордоба 14 4 5 5 15 - 16 17
17. Унион Санта-Фе 14 4 4 6 14 - 20 16
18. Уракан 14 3 6 5 8 - 13 15
19. Банфилд 0:0 14 3 5 6 10 - 12 14
20. Колон 12 4 1 7 11 - 17 13
21. Патронато де Парана 13 3 4 6 11 - 18 13
22. Химнасия Ла-Плата 0:1 14 3 1 10 15 - 17 10
23. Альдосиви 13 2 2 9 10 - 20 8
24. Годой Крус 13 2 0 11 14 - 29 6
  • Первый тайм
  • Описание гола
    4'
    Г О О О О Л - Juan Manuel Garcia бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч

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