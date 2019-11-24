Аргентина: Суперлига 2019-2020
Бока Хуниорс
1:0
Перерыв
Унион Санта-Фе
1:0
3' ГолАбила Рамон
23
Марконе
Иван
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Марконе ИванПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Уртадо ХанНападающий
-
10 Тевес КарлосНападающий
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
17 Brian BlasiЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Jalil EliasПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Ход матча
3'
1:0
Предыдущие игры
Бока Хуниорс Последние 20 матчей: +11 =5 -4Велес Сарсфилд 0:0 Бока Хуниорс Бока Хуниорс 5:1 Арсенал Саранди Ланус 2:1 Бока Хуниорс Бока Хуниорс 1:0 Ривер Плейт
Бока Хуниорс 0:1 Расинг Авельянеда Дефенса и Хустисия 0:1 Бока Хуниорс Ривер Плейт 2:0 Бока Хуниорс Бока Хуниорс 1:1 Ньюэллс Олд Бойз Сан-Лоренсо 0:2 Бока Хуниорс Бока Хуниорс 1:0 Эстудиантес Ла-Плата Ривер Плейт 0:0 Бока Хуниорс Бока Хуниорс 0:0 ЛДУ Кито Банфилд 0:1 Бока Хуниорс ЛДУ Кито 0:3 Бока Хуниорс Бока Хуниорс 2:0 Альдосиви Бока Хуниорс 1:1 Альмагро Патронато де Парана 0:2 Бока Хуниорс Бока Хуниорс 2:0 Атлетико Паранаэнсе Бока Хуниорс 0:0 Уракан Атлетико Паранаэнсе 0:1 Бока Хуниорс
Унион Санта-Фе Последние 20 матчей: +6 =6 -8Унион Санта-Фе 0:1 Атлетико Тукуман Банфилд 3:3 Унион Санта-Фе Унион Санта-Фе 2:2 Индепендьенте Химнасия Ла-Плата 0:1 Унион Санта-Фе
Унион Санта-Фе 1:0 Колон Альдосиви 1:2 Унион Санта-Фе Унион Санта-Фе 0:0 Росарио Сентраль Арсенал Саранди 4:1 Унион Санта-Фе Сан-Лоренсо 2:1 Унион Санта-Фе Унион Санта-Фе 1:2 Ланус Ньюэллс Олд Бойз 2:0 Унион Санта-Фе Унион Санта-Фе 2:1 Дефенса и Хустисия Расинг Авельянеда 0:0 Унион Санта-Фе Унион Санта-Фе 1:3 Тигре Тигре 1:2 Унион Санта-Фе Унион Санта-Фе 0:1 Барракас Централь Унион Санта-Фе 3:0 Сан-Мартин Тукуман Индепендьенте дель Валле 2:0 Унион Санта-Фе Сан-Мартин Тукуман 1:1 Унион Санта-Фе Унион Санта-Фе 0:0 Эстудиантес Ла-Плата
Последние игры между собой
Бока Хуниорс: победы: 6, ничьи: 1, поражения: 3
Унион Санта-Фе: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 6
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бока Хуниорс
|1:0
|14
|8
|4
|2
|17 - 5
|28
|2.
|Аргентинос Хуниорс
|13
|7
|4
|2
|13 - 9
|25
|3.
|Ланус
|14
|7
|4
|3
|21 - 18
|25
|4.
|Ривер Плейт
|13
|7
|3
|3
|26 - 11
|24
|5.
|Расинг Авельянеда
|13
|6
|6
|1
|16 - 13
|24
|6.
|Атлетико Тукуман
|14
|7
|2
|5
|14 - 12
|23
|7.
|Эстудиантес Ла-Плата
|13
|7
|1
|5
|12 - 8
|22
|8.
|Велес Сарсфилд
|13
|6
|4
|3
|13 - 9
|22
|9.
|Ньюэллс Олд Бойз
|12
|6
|3
|3
|18 - 12
|21
|10.
|Индепендьенте
|12
|6
|2
|4
|15 - 15
|20
|11.
|Сан-Лоренсо
|14
|6
|2
|6
|20 - 22
|20
|12.
|Тальерес Кордоба
|13
|6
|1
|6
|14 - 15
|19
|13.
|Росарио Сентраль
|13
|4
|7
|2
|16 - 14
|19
|14.
|Арсенал Саранди
|12
|5
|2
|5
|21 - 18
|17
|15.
|Дефенса и Хустисия
|14
|5
|2
|7
|10 - 13
|17
|16.
|Сентраль Кордоба
|14
|4
|5
|5
|15 - 16
|17
|17.
|Унион Санта-Фе
|0:1
|14
|4
|4
|6
|14 - 19
|16
|18.
|Уракан
|14
|3
|6
|5
|8 - 13
|15
|19.
|Колон
|12
|4
|1
|7
|11 - 17
|13
|20.
|Банфилд
|13
|3
|4
|6
|10 - 12
|13
|21.
|Патронато де Парана
|13
|3
|4
|6
|11 - 18
|13
|22.
|Химнасия Ла-Плата
|13
|3
|1
|9
|15 - 16
|10
|23.
|Альдосиви
|13
|2
|2
|9
|10 - 20
|8
|24.
|Годой Крус
|13
|2
|0
|11
|14 - 29
|6
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