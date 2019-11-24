Аргентина: Суперлига 2019-2020

  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Аргентина
  4. Суперлига 2019-2020
Бока Хуниорс
1:0
Перерыв
Унион Санта-Фе
0'
1:0
3' Гол
Абила Рамон
1
Андрада
Эстебан
4
Буффарини
Хулио
20
Лопес
Лисандро
II
24
Искиэрдос
Карлос
3
Мас
Эмануэль
23
Марконе
Иван
14
Nicolas
Capaldo
11
Сальвио
Эдуардо
30
Emanuel
Reynoso2
8
Alexis
Mac
Allister
9
Абила
Рамон
25
Sebastian
Emanuel
Moyano
4
Damian
Alberto
Martinez
17
Brian
Blasi
3
Корвалан
Клаудио
14
Federico
Milo
19
Ezequiel
Bonifacio
5
Nelson
Acevedo
11
Jalil
Elias
10
Gabriel
Carabajal
15
Кавальяро
Хуан
9
Walter
Bou
Бока Хуниорс
4-2-3-1
Унион Санта-Фе
4-4-2

Ход матча

3'
Абила Рамон
(Emanuel Reynoso2)
1:0

Предыдущие игры

Бока Хуниорс Последние 20 матчей: +11 =5 -4
Велес Сарсфилд 0:0 Бока Хуниорс Бока Хуниорс 5:1 Арсенал Саранди Ланус 2:1 Бока Хуниорс Бока Хуниорс 1:0 Ривер Плейт
Бока Хуниорс 0:1 Расинг Авельянеда Дефенса и Хустисия 0:1 Бока Хуниорс Ривер Плейт 2:0 Бока Хуниорс Бока Хуниорс 1:1 Ньюэллс Олд Бойз Сан-Лоренсо 0:2 Бока Хуниорс Бока Хуниорс 1:0 Эстудиантес Ла-Плата Ривер Плейт 0:0 Бока Хуниорс Бока Хуниорс 0:0 ЛДУ Кито Банфилд 0:1 Бока Хуниорс ЛДУ Кито 0:3 Бока Хуниорс Бока Хуниорс 2:0 Альдосиви Бока Хуниорс 1:1 Альмагро Патронато де Парана 0:2 Бока Хуниорс Бока Хуниорс 2:0 Атлетико Паранаэнсе Бока Хуниорс 0:0 Уракан Атлетико Паранаэнсе 0:1 Бока Хуниорс
Унион Санта-Фе Последние 20 матчей: +6 =6 -8
Унион Санта-Фе 0:1 Атлетико Тукуман Банфилд 3:3 Унион Санта-Фе Унион Санта-Фе 2:2 Индепендьенте Химнасия Ла-Плата 0:1 Унион Санта-Фе
Унион Санта-Фе 1:0 Колон Альдосиви 1:2 Унион Санта-Фе Унион Санта-Фе 0:0 Росарио Сентраль Арсенал Саранди 4:1 Унион Санта-Фе Сан-Лоренсо 2:1 Унион Санта-Фе Унион Санта-Фе 1:2 Ланус Ньюэллс Олд Бойз 2:0 Унион Санта-Фе Унион Санта-Фе 2:1 Дефенса и Хустисия Расинг Авельянеда 0:0 Унион Санта-Фе Унион Санта-Фе 1:3 Тигре Тигре 1:2 Унион Санта-Фе Унион Санта-Фе 0:1 Барракас Централь Унион Санта-Фе 3:0 Сан-Мартин Тукуман Индепендьенте дель Валле 2:0 Унион Санта-Фе Сан-Мартин Тукуман 1:1 Унион Санта-Фе Унион Санта-Фе 0:0 Эстудиантес Ла-Плата

Последние игры между собой

Бока Хуниорс: победы: 6, ничьи: 1, поражения: 3
Унион Санта-Фе: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 6
Унион Санта-Фе 1:3 Бока Хуниорс Суперлига Бока Хуниорс 0:2 Унион Санта-Фе Торнео де Верано Бока Хуниорс 2:0 Унион Санта-Фе Суперлига Бока Хуниорс 2:1 Унион Санта-Фе Примера
Бока Хуниорс 2:1 Унион Санта-Фе Примера Бока Хуниорс 3:4 Унион Санта-Фе Примера Бока Хуниорс 1:3 Унион Санта-Фе Примера Унион Санта-Фе 1:2 Бока Хуниорс Примера Унион Санта-Фе 0:0 Бока Хуниорс Примера А Бока Хуниорс 4:0 Унион Санта-Фе Примера А
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Бока Хуниорс 1:0 14 8 4 2 17 - 5 28
2. Аргентинос Хуниорс 13 7 4 2 13 - 9 25
3. Ланус 14 7 4 3 21 - 18 25
4. Ривер Плейт 13 7 3 3 26 - 11 24
5. Расинг Авельянеда 13 6 6 1 16 - 13 24
6. Атлетико Тукуман 14 7 2 5 14 - 12 23
7. Эстудиантес Ла-Плата 13 7 1 5 12 - 8 22
8. Велес Сарсфилд 13 6 4 3 13 - 9 22
9. Ньюэллс Олд Бойз 12 6 3 3 18 - 12 21
10. Индепендьенте 12 6 2 4 15 - 15 20
11. Сан-Лоренсо 14 6 2 6 20 - 22 20
12. Тальерес Кордоба 13 6 1 6 14 - 15 19
13. Росарио Сентраль 13 4 7 2 16 - 14 19
14. Арсенал Саранди 12 5 2 5 21 - 18 17
15. Дефенса и Хустисия 14 5 2 7 10 - 13 17
16. Сентраль Кордоба 14 4 5 5 15 - 16 17
17. Унион Санта-Фе 0:1 14 4 4 6 14 - 19 16
18. Уракан 14 3 6 5 8 - 13 15
19. Колон 12 4 1 7 11 - 17 13
20. Банфилд 13 3 4 6 10 - 12 13
21. Патронато де Парана 13 3 4 6 11 - 18 13
22. Химнасия Ла-Плата 13 3 1 9 15 - 16 10
23. Альдосиви 13 2 2 9 10 - 20 8
24. Годой Крус 13 2 0 11 14 - 29 6
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Описание гола
    3'
    Г О О О О Л - Абила Рамон бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч

Загрузка...