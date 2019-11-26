Аргентина: Суперлига 2019-2020
Росарио Сентраль
4:1
Второй тайм: 89'
Альдосиви
11' Желтая карточкаMiguel Barbieri
32' Желтая карточкаРинкон Себастьян
0:1
36' ГолАндрада Федерико
1:1
38' ГолDiego Zabala
45' Желтая карточкаFrancisco Grahl
46' Желтая карточкаLeonardo Gil
52' Желтая карточкаРинаудо Фабиан
2:1
56' ГолLucas Emanuel Gamba
3:1
64' ГолFacundo Almada
4:1
77' ПенальтиРибас Себастьян
12
Ciro
Rius
22
Diego
Zabala
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Ciro RiusПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Diego ZabalaПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
31 Josue AyalaВратарь
- Защитник
-
25 Pedro OjedaПолузащитник
- Полузащитник
-
-
-
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Ход матча
11'
32'
36'
0:1
38'
45'
46'
52'
56'
64'
3:1
77'
4:1
Предыдущие игры
Росарио Сентраль Последние 20 матчей: +6 =8 -6Ривер Плейт 0:1 Росарио Сентраль Росарио Сентраль 5:2 Годой Крус Эстудиантес Ла-Плата 3:0 Росарио Сентраль Росарио Сентраль 0:1 Велес Сарсфилд
Ланус 1:1 Росарио Сентраль Росарио Сентраль 1:1 Расинг Авельянеда Унион Санта-Фе 0:0 Росарио Сентраль Росарио Сентраль 1:1 Ньюэллс Олд Бойз Колон 1:1 Росарио Сентраль Росарио Сентраль 1:1 Патронато де Парана Сан-Лоренсо 2:2 Росарио Сентраль Росарио Сентраль 1:0 Тальерес Кордоба Атлетико Тукуман 1:2 Росарио Сентраль Росарио Сентраль 2:1 Либертад Бока Хуниорс 0:0 Росарио Сентраль Росарио Сентраль 1:1 Универсидад Католика Сантьяго Альдосиви 1:2 Росарио Сентраль Росарио Сентраль 0:2 Альдосиви Гремио 3:1 Росарио Сентраль Росарио Сентраль 1:2 Индепендьенте
Альдосиви Последние 20 матчей: +3 =4 -13Альдосиви 0:3 Химнасия Ла-Плата Альдосиви 1:2 Ривер Плейт Годой Крус 3:2 Альдосиви Альдосиви 1:0 Дефенса и Хустисия
Расинг Авельянеда 2:0 Альдосиви Альдосиви 1:2 Унион Санта-Фе Ньюэллс Олд Бойз 2:0 Альдосиви Альдосиви 1:1 Патронато де Парана Тальерес Кордоба 2:1 Альдосиви Альдосиви 3:0 Атлетико Тукуман Бока Хуниорс 2:0 Альдосиви Альдосиви 0:0 Аргентинос Хуниорс Эстудиантес Ла-Плата 1:0 Альдосиви Ривер Плейт 6:0 Альдосиви Альдосиви 1:1 Ривер Плейт Альдосиви 1:2 Росарио Сентраль Росарио Сентраль 0:2 Альдосиви Альдосиви 1:1 Бока Хуниорс Атлетико Тукуман 1:0 Альдосиви Альдосиви 0:1 Химназия Мендоса
Последние игры между собой
Росарио Сентраль: победы: 8, ничьи: 1, поражения: 2
Альдосиви: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 8
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бока Хуниорс
|14
|8
|4
|2
|18 - 5
|28
|2.
|Аргентинос Хуниорс
|1:0
|14
|8
|4
|2
|14 - 9
|28
|3.
|Ланус
|14
|7
|4
|3
|21 - 18
|25
|4.
|Расинг Авельянеда
|14
|6
|7
|1
|19 - 16
|25
|5.
|Ривер Плейт
|13
|7
|3
|3
|26 - 11
|24
|6.
|Атлетико Тукуман
|14
|7
|2
|5
|14 - 12
|23
|7.
|Эстудиантес Ла-Плата
|14
|7
|1
|6
|14 - 11
|22
|8.
|Велес Сарсфилд
|14
|6
|4
|4
|13 - 10
|22
|9.
|Росарио Сентраль
|4:1
|14
|5
|7
|2
|20 - 15
|22
|10.
|Ньюэллс Олд Бойз
|0:1
|13
|6
|3
|4
|18 - 13
|21
|11.
|Индепендьенте
|12
|6
|2
|4
|15 - 15
|20
|12.
|Арсенал Саранди
|13
|6
|2
|5
|22 - 18
|20
|13.
|Тальерес Кордоба
|14
|6
|2
|6
|17 - 18
|20
|14.
|Сан-Лоренсо
|14
|6
|2
|6
|20 - 22
|20
|15.
|Дефенса и Хустисия
|14
|5
|2
|7
|10 - 13
|17
|16.
|Сентраль Кордоба
|14
|4
|5
|5
|15 - 16
|17
|17.
|Колон
|13
|5
|1
|7
|14 - 19
|16
|18.
|Банфилд
|14
|4
|4
|6
|11 - 12
|16
|19.
|Унион Санта-Фе
|14
|4
|4
|6
|14 - 20
|16
|20.
|Уракан
|14
|3
|6
|5
|8 - 13
|15
|21.
|Патронато де Парана
|14
|3
|4
|7
|11 - 20
|13
|22.
|Химнасия Ла-Плата
|14
|3
|1
|10
|15 - 17
|10
|23.
|Годой Крус
|14
|3
|0
|11
|16 - 29
|9
|24.
|Альдосиви
|1:4
|14
|2
|2
|10
|11 - 24
|8
Загрузка...