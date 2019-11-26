Аргентина: Суперлига 2019-2020

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  4. Суперлига 2019-2020
Росарио Сентраль
4:1
Второй тайм: 89'
Альдосиви
0'
11' Желтая карточка
Miguel Barbieri
32' Желтая карточка
Ринкон Себастьян
0:1
36' Гол
Андрада Федерико
1:1
38' Гол
Diego Zabala
45' Желтая карточка
Francisco Grahl
46' Желтая карточка
Leonardo Gil
52' Желтая карточка
Ринаудо Фабиан
2:1
56' Гол
Lucas Emanuel Gamba
3:1
64' Гол
Facundo Almada
4:1
77' Пенальти
Рибас Себастьян
89'
1
Jeremias
Ledesma
4
Nahuel
Molina
Lucero
14
Новаретти
Диего
6
Miguel
Barbieri
19
Коласо
Николас
12
Ciro
Rius
21
Ринаудо
Фабиан
5
Leonardo
Gil
22
Diego
Zabala
28
Lucas
Emanuel
Gamba
23
Рибас
Себастьян
1
Поцрнич
Лучано
2
Cain
Jair
Fara
27
Nicolas
Bazzana
6
Галеано
Леонель
23
Lucas
Villalba
5
Ромеро
Гастон
14
Ринкон
Себастьян
8
Federico
Gino
22
Francisco
Grahl
18
Бертолио
Факундо
10
Андрада
Федерико
Росарио Сентраль
4-4-2
Альдосиви
4-1-4-1

Ход матча

11'
Miguel Barbieri
 
23'
Facundo Almada
Коласо Николас
 
32'
 
Ринкон Себастьян
36'
0:1
Андрада Федерико
38'
Diego Zabala
(Nahuel Molina Lucero)
1:1
45'
 
Francisco Grahl
46'
Leonardo Gil
 
52'
Ринаудо Фабиан
 
56'
Lucas Emanuel Gamba
(Miguel Barbieri)
2:1
64'
Facundo Almada
3:1
68'
 
Руис Алан
Cain Jair Fara
72'
Pedro Ojeda
Leonardo Gil
 
73'
 
Мартинес Роман
Francisco Grahl
77'
Рибас Себастьян
4:1
80'
Аллионе Агустин
Diego Zabala
 
86'
 
Joaquin Indacoechea
Бертолио Факундо

Предыдущие игры

Росарио Сентраль Последние 20 матчей: +6 =8 -6
Ривер Плейт 0:1 Росарио Сентраль Росарио Сентраль 5:2 Годой Крус Эстудиантес Ла-Плата 3:0 Росарио Сентраль Росарио Сентраль 0:1 Велес Сарсфилд
Ланус 1:1 Росарио Сентраль Росарио Сентраль 1:1 Расинг Авельянеда Унион Санта-Фе 0:0 Росарио Сентраль Росарио Сентраль 1:1 Ньюэллс Олд Бойз Колон 1:1 Росарио Сентраль Росарио Сентраль 1:1 Патронато де Парана Сан-Лоренсо 2:2 Росарио Сентраль Росарио Сентраль 1:0 Тальерес Кордоба Атлетико Тукуман 1:2 Росарио Сентраль Росарио Сентраль 2:1 Либертад Бока Хуниорс 0:0 Росарио Сентраль Росарио Сентраль 1:1 Универсидад Католика Сантьяго Альдосиви 1:2 Росарио Сентраль Росарио Сентраль 0:2 Альдосиви Гремио 3:1 Росарио Сентраль Росарио Сентраль 1:2 Индепендьенте
Альдосиви Последние 20 матчей: +3 =4 -13
Альдосиви 0:3 Химнасия Ла-Плата Альдосиви 1:2 Ривер Плейт Годой Крус 3:2 Альдосиви Альдосиви 1:0 Дефенса и Хустисия
Расинг Авельянеда 2:0 Альдосиви Альдосиви 1:2 Унион Санта-Фе Ньюэллс Олд Бойз 2:0 Альдосиви Альдосиви 1:1 Патронато де Парана Тальерес Кордоба 2:1 Альдосиви Альдосиви 3:0 Атлетико Тукуман Бока Хуниорс 2:0 Альдосиви Альдосиви 0:0 Аргентинос Хуниорс Эстудиантес Ла-Плата 1:0 Альдосиви Ривер Плейт 6:0 Альдосиви Альдосиви 1:1 Ривер Плейт Альдосиви 1:2 Росарио Сентраль Росарио Сентраль 0:2 Альдосиви Альдосиви 1:1 Бока Хуниорс Атлетико Тукуман 1:0 Альдосиви Альдосиви 0:1 Химназия Мендоса

Последние игры между собой

Росарио Сентраль: победы: 8, ничьи: 1, поражения: 2
Альдосиви: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 8
Альдосиви 1:2 Росарио Сентраль Копа де ла Суперлига Росарио Сентраль 0:2 Альдосиви Копа де ла Суперлига Росарио Сентраль 0:0 Альдосиви Суперлига Росарио Сентраль 2:0 Альдосиви Примера
Альдосиви 1:3 Росарио Сентраль Примера Росарио Сентраль 2:0 Альдосиви Примера Б Альдосиви 0:1 Росарио Сентраль Примера Б Альдосиви 1:2 Росарио Сентраль Примера Б Росарио Сентраль 3:1 Альдосиви Националь Б Росарио Сентраль 0:2 Альдосиви Националь Б Альдосиви 0:5 Росарио Сентраль Националь Б
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Бока Хуниорс 14 8 4 2 18 - 5 28
2. Аргентинос Хуниорс 1:0 14 8 4 2 14 - 9 28
3. Ланус 14 7 4 3 21 - 18 25
4. Расинг Авельянеда 14 6 7 1 19 - 16 25
5. Ривер Плейт 13 7 3 3 26 - 11 24
6. Атлетико Тукуман 14 7 2 5 14 - 12 23
7. Эстудиантес Ла-Плата 14 7 1 6 14 - 11 22
8. Велес Сарсфилд 14 6 4 4 13 - 10 22
9. Росарио Сентраль 4:1 14 5 7 2 20 - 15 22
10. Ньюэллс Олд Бойз 0:1 13 6 3 4 18 - 13 21
11. Индепендьенте 12 6 2 4 15 - 15 20
12. Арсенал Саранди 13 6 2 5 22 - 18 20
13. Тальерес Кордоба 14 6 2 6 17 - 18 20
14. Сан-Лоренсо 14 6 2 6 20 - 22 20
15. Дефенса и Хустисия 14 5 2 7 10 - 13 17
16. Сентраль Кордоба 14 4 5 5 15 - 16 17
17. Колон 13 5 1 7 14 - 19 16
18. Банфилд 14 4 4 6 11 - 12 16
19. Унион Санта-Фе 14 4 4 6 14 - 20 16
20. Уракан 14 3 6 5 8 - 13 15
21. Патронато де Парана 14 3 4 7 11 - 20 13
22. Химнасия Ла-Плата 14 3 1 10 15 - 17 10
23. Годой Крус 14 3 0 11 16 - 29 9
24. Альдосиви 1:4 14 2 2 10 11 - 24 8


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