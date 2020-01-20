Аргентина: Суперлига 2019-2020
Индепендьенте
1:2
Конец матча
Ривер Плейт
3' Желтая карточкаМонтьель Гонсало
10' Желтая карточкаПерес Пабло II
0:1
23' ГолБорре Рафаэль
1:1
46' ГолРомеро Сильвио
52' Желтая карточкаAlexander Barboza
61' Вторая желтая карточкаAlexander Barboza
67' Желтая карточкаПерес Энцо
1:2
69' ГолБорре Рафаэль
70' Желтая карточкаФернандес Игнасио
79' Желтая карточкаCristian Ferreira2
89' Желтая карточкаLeandro Miguel Fernandez
90' Желтая карточкаКаско Милтон
90' Желтая карточкаИгнасио Скокко
24
Перес
Энцо
20
Каско
Милтон
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Перес ЭнцоПолузащитник
-
20 Каско МилтонПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
27 Пратто ЛукасНападающий
- Нападающий
-
-
Ход матча
10'
23'
46'
67'
69'
1:2
90'
90'
Предыдущие игры
Индепендьенте Последние 20 матчей: +8 =3 -9Индепендьенте 2:3 Ньюэллс Олд Бойз Индепендьенте 0:1 Банфилд Альдосиви 0:0 Индепендьенте Годой Крус 1:2 Индепендьенте
Индепендьенте 2:1 Сан-Лоренсо Унион Санта-Фе 2:2 Индепендьенте Индепендьенте 0:2 Ланус Индепендьенте 0:1 Аргентинос Хуниорс Велес Сарсфилд 2:0 Индепендьенте Индепендьенте 3:2 Тальерес Кордоба Дефенса и Хустисия 0:1 Индепендьенте Атлетико Тукуман 0:1 Индепендьенте Индепендьенте 2:2 Ланус Патронато де Парана 1:0 Индепендьенте Патронато де Парана 0:1 Индепендьенте Индепендьенте 2:0 Колон Эстудиантес Ла-Плата 3:0 Индепендьенте Индепендьенте дель Валле 1:0 Индепендьенте Индепендьенте 2:1 Индепендьенте дель Валле Универсидад Католика Сантьяго 3:2 Индепендьенте
Ривер Плейт Последние 20 матчей: +10 =3 -7Насьональ Монтевидео 4:4 Ривер Плейт Сентраль Кордоба 0:3 Ривер Плейт Ривер Плейт 0:1 Сан-Лоренсо Ньюэллс Олд Бойз 2:3 Ривер Плейт
Фламенго 2:1 Ривер Плейт Ривер Плейт 2:0 Эстудиантес Ла-Плата Ривер Плейт 0:1 Росарио Сентраль Альдосиви 1:2 Ривер Плейт Ривер Плейт 2:1 Колон Бока Хуниорс 1:0 Ривер Плейт Ривер Плейт 3:2 Серро Ларго Арсенал Саранди 3:3 Ривер Плейт Ривер Плейт 2:0 Альмагро Ривер Плейт 0:0 Пласа Колония Ривер Плейт 2:0 Патронато де Парана Данубио 1:1 Ривер Плейт Ривер Плейт 2:0 Бока Хуниорс Химнасия Ла-Плата 0:2 Ривер Плейт Ривер Плейт 1:2 Велес Сарсфилд Ривер Плейт 1:4 Бостон Ривер
Последние игры между собой
Индепендьенте: победы: 7, ничьи: 3, поражения: 10
Ривер Плейт: победы: 10, ничьи: 3, поражения: 7
Индепендьенте 1:0 Ривер Плейт Примера Ривер Плейт 1:0 Индепендьенте Примера Ривер Плейт 2:3 Индепендьенте Товарищеские матчи Индепендьенте 3:0 Ривер Плейт Примера Ривер Плейт 4:0 Индепендьенте Товарищеские матчи Ривер Плейт 4:1 Индепендьенте Примера Ривер Плейт 2:1 Индепендьенте Примера Индепендьенте 0:2 Ривер Плейт Товарищеские матчи (Аргентина) Индепендьенте 2:2 Ривер Плейт Примера Индепендьенте 0:1 Ривер Плейт Примера А Ривер Плейт 3:2 Индепендьенте Примера А Индепендьенте 2:0 Ривер Плейт Примера А Ривер Плейт 2:3 Индепендьенте Torneo Pentagonal de Verano Ривер Плейт 1:3 Индепендьенте Примера А Ривер Плейт 2:0 Индепендьенте Примера А Индепендьенте 1:1 Ривер Плейт Torneo Pentagonal de Verano
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ривер Плейт
|16
|9
|3
|4
|31 - 15
|30
|2.
|Аргентинос Хуниорс
|16
|8
|6
|2
|16 - 11
|30
|3.
|Бока Хуниорс
|16
|8
|5
|3
|19 - 7
|29
|4.
|Ланус
|16
|8
|5
|3
|23 - 19
|29
|5.
|Велес Сарсфилд
|16
|8
|4
|4
|17 - 11
|28
|6.
|Арсенал Саранди
|16
|8
|3
|5
|27 - 20
|27
|7.
|Сан-Лоренсо
|16
|8
|2
|6
|23 - 22
|26
|8.
|Росарио Сентраль
|16
|6
|8
|2
|23 - 16
|26
|9.
|Расинг Авельянеда
|16
|6
|8
|2
|20 - 18
|26
|10.
|Ньюэллс Олд Бойз
|16
|7
|4
|5
|25 - 20
|25
|11.
|Атлетико Тукуман
|16
|7
|4
|5
|17 - 15
|25
|12.
|Тальерес Кордоба
|16
|7
|3
|6
|22 - 18
|24
|13.
|Эстудиантес Ла-Плата
|16
|7
|3
|6
|16 - 13
|24
|14.
|Дефенса и Хустисия
|16
|6
|3
|7
|13 - 14
|21
|15.
|Индепендьенте
|16
|6
|3
|7
|18 - 21
|21
|16.
|Банфилд
|16
|5
|5
|6
|13 - 13
|20
|17.
|Унион Санта-Фе
|16
|5
|5
|6
|15 - 20
|20
|18.
|Сентраль Кордоба
|16
|4
|6
|6
|17 - 19
|18
|19.
|Колон
|16
|5
|1
|10
|16 - 26
|16
|20.
|Уракан
|16
|3
|6
|7
|8 - 16
|15
|21.
|Химнасия Ла-Плата
|16
|4
|2
|10
|18 - 19
|14
|22.
|Патронато де Парана
|16
|3
|4
|9
|11 - 23
|13
|23.
|Альдосиви
|16
|3
|3
|10
|13 - 25
|12
|24.
|Годой Крус
|16
|3
|0
|13
|16 - 36
|9
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