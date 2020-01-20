Аргентина: Суперлига 2019-2020

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Индепендьенте
1:2
Конец матча
Ривер Плейт
0'
3' Желтая карточка
Монтьель Гонсало
10' Желтая карточка
Перес Пабло II
0:1
23' Гол
Борре Рафаэль
1:1
46' Гол
Ромеро Сильвио
52' Желтая карточка
Alexander Barboza
61' Вторая желтая карточка
Alexander Barboza
67' Желтая карточка
Перес Энцо
1:2
69' Гол
Борре Рафаэль
70' Желтая карточка
Фернандес Игнасио
79' Желтая карточка
Cristian Ferreira2
89' Желтая карточка
Leandro Miguel Fernandez
90' Желтая карточка
Каско Милтон
90' Желтая карточка
Игнасио Скокко
90'+7
25
Кампанья
Мартин
16
Бустос
Фабрисио
2
Alan
Franco1
26
Alexander
Barboza
6
Санчес-Миньо
Хуан
8
Перес
Пабло
II
22
Lucas
Daniel
Romero
23
Бланко
Доминго
Leandro
Miguel
Fernandez
18
Ромеро
Сильвио
11
Домингес
Сесильо
1
Армани
Франко
6
Диас
Пауло
2
Robert
Rojas
22
Пинола
Хавьер
II
29
Монтьель
Гонсало
23
Понцио
Леонардо
24
Перес
Энцо
20
Каско
Милтон
26
Фернандес
Игнасио
7
Суарес
Матиас
19
Борре
Рафаэль
Индепендьенте
4-3-3
Ривер Плейт
3-4-1-2

Ход матча

3'
 
Монтьель Гонсало
10'
Перес Пабло II
 
23'
0:1
Борре Рафаэль
(Монтьель Гонсало)
46'
Ромеро Сильвио
(Домингес Сесильо)
1:1
52'
Alexander Barboza
 
61'
Alexander Barboza
 
62'
 
Игнасио Скокко
Понцио Леонардо
63'
 
Cristian Ferreira2
Суарес Матиас
67'
 
Перес Энцо
67'
Сильва Гастон
Перес Пабло II
 
69'
1:2
Борре Рафаэль
(Диас Пауло)
70'
 
Фернандес Игнасио
78'
Brian Martinez
Домингес Сесильо
 
78'
Паласиос Себастьян
Бланко Доминго
 
79'
 
Cristian Ferreira2
83'
 
Сукулини Бруно
Перес Энцо
89'
Leandro Miguel Fernandez
 
90'
 
Каско Милтон
90'
 
Игнасио Скокко

Предыдущие игры

Индепендьенте Последние 20 матчей: +8 =3 -9
Индепендьенте 2:3 Ньюэллс Олд Бойз Индепендьенте 0:1 Банфилд Альдосиви 0:0 Индепендьенте Годой Крус 1:2 Индепендьенте
Индепендьенте 2:1 Сан-Лоренсо Унион Санта-Фе 2:2 Индепендьенте Индепендьенте 0:2 Ланус Индепендьенте 0:1 Аргентинос Хуниорс Велес Сарсфилд 2:0 Индепендьенте Индепендьенте 3:2 Тальерес Кордоба Дефенса и Хустисия 0:1 Индепендьенте Атлетико Тукуман 0:1 Индепендьенте Индепендьенте 2:2 Ланус Патронато де Парана 1:0 Индепендьенте Патронато де Парана 0:1 Индепендьенте Индепендьенте 2:0 Колон Эстудиантес Ла-Плата 3:0 Индепендьенте Индепендьенте дель Валле 1:0 Индепендьенте Индепендьенте 2:1 Индепендьенте дель Валле Универсидад Католика Сантьяго 3:2 Индепендьенте
Ривер Плейт Последние 20 матчей: +10 =3 -7
Насьональ Монтевидео 4:4 Ривер Плейт Сентраль Кордоба 0:3 Ривер Плейт Ривер Плейт 0:1 Сан-Лоренсо Ньюэллс Олд Бойз 2:3 Ривер Плейт
Фламенго 2:1 Ривер Плейт Ривер Плейт 2:0 Эстудиантес Ла-Плата Ривер Плейт 0:1 Росарио Сентраль Альдосиви 1:2 Ривер Плейт Ривер Плейт 2:1 Колон Бока Хуниорс 1:0 Ривер Плейт Ривер Плейт 3:2 Серро Ларго Арсенал Саранди 3:3 Ривер Плейт Ривер Плейт 2:0 Альмагро Ривер Плейт 0:0 Пласа Колония Ривер Плейт 2:0 Патронато де Парана Данубио 1:1 Ривер Плейт Ривер Плейт 2:0 Бока Хуниорс Химнасия Ла-Плата 0:2 Ривер Плейт Ривер Плейт 1:2 Велес Сарсфилд Ривер Плейт 1:4 Бостон Ривер

Последние игры между собой

Индепендьенте: победы: 7, ничьи: 3, поражения: 10
Ривер Плейт: победы: 10, ничьи: 3, поражения: 7
Ривер Плейт 3:0 Индепендьенте Суперлига Ривер Плейт 3:1 Индепендьенте Кубок Либертадорес Индепендьенте 0:0 Ривер Плейт Кубок Либертадорес Индепендьенте 1:0 Ривер Плейт Суперлига
Индепендьенте 1:0 Ривер Плейт Примера Ривер Плейт 1:0 Индепендьенте Примера Ривер Плейт 2:3 Индепендьенте Товарищеские матчи Индепендьенте 3:0 Ривер Плейт Примера Ривер Плейт 4:0 Индепендьенте Товарищеские матчи Ривер Плейт 4:1 Индепендьенте Примера Ривер Плейт 2:1 Индепендьенте Примера Индепендьенте 0:2 Ривер Плейт Товарищеские матчи (Аргентина) Индепендьенте 2:2 Ривер Плейт Примера Индепендьенте 0:1 Ривер Плейт Примера А Ривер Плейт 3:2 Индепендьенте Примера А Индепендьенте 2:0 Ривер Плейт Примера А Ривер Плейт 2:3 Индепендьенте Torneo Pentagonal de Verano Ривер Плейт 1:3 Индепендьенте Примера А Ривер Плейт 2:0 Индепендьенте Примера А Индепендьенте 1:1 Ривер Плейт Torneo Pentagonal de Verano
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Ривер Плейт 16 9 3 4 31 - 15 30
2. Аргентинос Хуниорс 16 8 6 2 16 - 11 30
3. Бока Хуниорс 16 8 5 3 19 - 7 29
4. Ланус 16 8 5 3 23 - 19 29
5. Велес Сарсфилд 16 8 4 4 17 - 11 28
6. Арсенал Саранди 16 8 3 5 27 - 20 27
7. Сан-Лоренсо 16 8 2 6 23 - 22 26
8. Росарио Сентраль 16 6 8 2 23 - 16 26
9. Расинг Авельянеда 16 6 8 2 20 - 18 26
10. Ньюэллс Олд Бойз 16 7 4 5 25 - 20 25
11. Атлетико Тукуман 16 7 4 5 17 - 15 25
12. Тальерес Кордоба 16 7 3 6 22 - 18 24
13. Эстудиантес Ла-Плата 16 7 3 6 16 - 13 24
14. Дефенса и Хустисия 16 6 3 7 13 - 14 21
15. Индепендьенте 16 6 3 7 18 - 21 21
16. Банфилд 16 5 5 6 13 - 13 20
17. Унион Санта-Фе 16 5 5 6 15 - 20 20
18. Сентраль Кордоба 16 4 6 6 17 - 19 18
19. Колон 16 5 1 10 16 - 26 16
20. Уракан 16 3 6 7 8 - 16 15
21. Химнасия Ла-Плата 16 4 2 10 18 - 19 14
22. Патронато де Парана 16 3 4 9 11 - 23 13
23. Альдосиви 16 3 3 10 13 - 25 12
24. Годой Крус 16 3 0 13 16 - 36 9
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Описание гола
    23'
    Г О О О О Л - Борре Рафаэль бьет в цель!
  • Желтая карточка
    10'
    Перес Пабло II получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    3'
    Монтьель Гонсало получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч

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