Германия: Бундеслига 2 2019-2020
8' Желтая карточкаБруннер Седрик
35
Думич
Дарио
27
Шкарке
Тим
14
Сын
Хо
Пэк
11
Кемпе
Тобиас
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
35 Думич ДариоЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Шкарке ТимПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Сын Хо ПэкПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Кемпе ТобиасПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
25 Штарк ЯнникПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
40 Erich BerkoНападающий
-
-
Главный тренер: Dimitrios Grammozis
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
20 Nils SeufertПолузащитник
-
6 Шюц ТомПолузащитник
- Полузащитник
-
29 Суку СебиоНападающий
-
16 Fabian Kunze
-
-
Главный тренер: Uwe Neuhaus
Ход матча
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
0 Владение мячом, % 0
Предыдущие игры
Дармштадт Последние 20 матчей: +5 =7 -8Ганновер 96 1:2 Дармштадт Майнц 2:1 Дармштадт Дармштадт 2:2 Ян Гройтер Фюрт 3:1 Дармштадт
Дармштадт 0:1 Карлсруэ Дармштадт 1:0 Эрцгебирге Ауэ Санкт-Паули 0:1 Дармштадт Дармштадт 1:1 Карлсруэ Бохум 2:2 Дармштадт Хайденхайм 1:0 Дармштадт Дармштадт 3:3 Нюрнберг Зандхаузен 1:0 Дармштадт Дармштадт 0:0 Динамо Дрезден Оснабрюк 4:0 Дармштадт ФК Обернойланд 1:6 Дармштадт Дармштадт 2:0 Хольштайн Киль Гамбург 1:1 Дармштадт Дармштадт 0:1 Витесс Вердер 1:1 Дармштадт Дармштадт 1:2 Фейеноорд
Арминия Последние 20 матчей: +11 =6 -3Арминия 1:1 Зандхаузен Нюрнберг 1:5 Арминия Арминия 2:1 Хольштайн Киль Арминия 2:3 Шальке 04
Динамо Дрезден 0:1 Арминия Арминия 1:1 Гамбург Ганновер 96 1:2 Арминия Оснабрюк 0:1 Арминия Арминия 0:1 Штуттгарт Веен Висбаден 2:5 Арминия Ганновер 96 0:2 Арминия Арминия 2:2 Гройтер Фюрт Ян 1:3 Арминия Арминия 3:1 Эрцгебирге Ауэ Виктория Берлин 0:1 Арминия Бохум 3:3 Арминия Арминия 1:1 Санкт-Паули Арминия 2:3 Барнсли Арминия 2:2 Норвич Арминия 1:0 Хольштайн Киль
Последние игры между собой
Дармштадт: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 6
Арминия: победы: 6, ничьи: 1, поражения: 3
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Арминия
|0:0
|15
|8
|6
|1
|30 - 15
|30
|2.
|Гамбург
|15
|8
|5
|2
|33 - 15
|29
|3.
|Штуттгарт
|0:2
|15
|8
|2
|5
|23 - 20
|26
|4.
|Эрцгебирге Ауэ
|15
|6
|5
|4
|23 - 22
|23
|5.
|Хольштайн Киль
|15
|6
|3
|6
|23 - 22
|21
|6.
|Хайденхайм
|0:0
|15
|5
|6
|4
|22 - 17
|21
|7.
|Зандхаузен
|2:0
|15
|5
|6
|4
|17 - 15
|21
|8.
|Ян
|15
|5
|5
|5
|28 - 25
|20
|9.
|Оснабрюк
|15
|5
|5
|5
|17 - 14
|20
|10.
|Гройтер Фюрт
|0:0
|15
|5
|5
|5
|16 - 18
|20
|11.
|Карлсруэ
|15
|4
|7
|4
|26 - 28
|19
|12.
|Дармштадт
|0:0
|15
|4
|7
|4
|16 - 19
|19
|13.
|Ганновер 96
|15
|4
|5
|6
|16 - 24
|17
|14.
|Бохум
|15
|3
|8
|4
|27 - 27
|17
|15.
|Санкт-Паули
|15
|3
|6
|6
|18 - 21
|15
|16.
|Нюрнберг
|15
|3
|6
|6
|21 - 29
|15
|17.
|Веен Висбаден
|15
|3
|4
|8
|19 - 32
|13
|18.
|Динамо Дрезден
|15
|3
|3
|9
|16 - 28
|12
Загрузка...