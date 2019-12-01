Германия: Бундеслига 2 2019-2020

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  4. Бундеслига 2 2019-2020
Дармштадт
0:0
Второй тайм: 47'
Арминия
0'
8' Желтая карточка
Бруннер Седрик
47'
1
Marcel
Schuhen
37
Patrick
Herrmann
II
35
Думич
Дарио
21
Хён
Иммануэль
32
Холланд
Фабиан
27
Шкарке
Тим
4
Палссон
Виктор
14
Сын
Хо
Пэк
6
Мелем
Марвин
11
Кемпе
Тобиас
19
Дурсун
Сердар
1
Stefan
Ortega
27
Бруннер
Седрик
2
Пипер
Амос
4
Joakim
Nilsson
II
8
Хартерц
Флориан
14
Эдмундссон
Йохан
19
Manuel
Prietl
30
Хартель
Марсель
25
Клаусс
Джонатан
9
Клос
Фабиан
21
Фогльзаммер
Андреас
Дармштадт
4-4-1-1
Арминия
4-3-3

Ход матча

8'
 
Бруннер Седрик

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 0 Владение мячом, % 0

Предыдущие игры

Дармштадт Последние 20 матчей: +5 =7 -8
Ганновер 96 1:2 Дармштадт Майнц 2:1 Дармштадт Дармштадт 2:2 Ян Гройтер Фюрт 3:1 Дармштадт
Дармштадт 0:1 Карлсруэ Дармштадт 1:0 Эрцгебирге Ауэ Санкт-Паули 0:1 Дармштадт Дармштадт 1:1 Карлсруэ Бохум 2:2 Дармштадт Хайденхайм 1:0 Дармштадт Дармштадт 3:3 Нюрнберг Зандхаузен 1:0 Дармштадт Дармштадт 0:0 Динамо Дрезден Оснабрюк 4:0 Дармштадт ФК Обернойланд 1:6 Дармштадт Дармштадт 2:0 Хольштайн Киль Гамбург 1:1 Дармштадт Дармштадт 0:1 Витесс Вердер 1:1 Дармштадт Дармштадт 1:2 Фейеноорд
Арминия Последние 20 матчей: +11 =6 -3
Арминия 1:1 Зандхаузен Нюрнберг 1:5 Арминия Арминия 2:1 Хольштайн Киль Арминия 2:3 Шальке 04
Динамо Дрезден 0:1 Арминия Арминия 1:1 Гамбург Ганновер 96 1:2 Арминия Оснабрюк 0:1 Арминия Арминия 0:1 Штуттгарт Веен Висбаден 2:5 Арминия Ганновер 96 0:2 Арминия Арминия 2:2 Гройтер Фюрт Ян 1:3 Арминия Арминия 3:1 Эрцгебирге Ауэ Виктория Берлин 0:1 Арминия Бохум 3:3 Арминия Арминия 1:1 Санкт-Паули Арминия 2:3 Барнсли Арминия 2:2 Норвич Арминия 1:0 Хольштайн Киль

Последние игры между собой

Дармштадт: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 6
Арминия: победы: 6, ничьи: 1, поражения: 3
Арминия 1:0 Дармштадт Бундеслига 2 Дармштадт 1:2 Арминия Бундеслига 2 Арминия 2:0 Дармштадт Бундеслига 2 Дармштадт 4:3 Арминия Бундеслига 2
Арминия 2:4 Дармштадт 2 Бундеслига Дармштадт 1:3 Арминия 2 Бундеслига Арминия 0:0 Дармштадт Бундеслига 3 Дармштадт 1:3 Арминия Бундеслига 3 Арминия 3:2 Дармштадт Бундеслига 3 Дармштадт 5:1 Арминия Бундеслига 3
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Арминия 0:0 15 8 6 1 30 - 15 30
2. Гамбург 15 8 5 2 33 - 15 29
3. Штуттгарт 0:2 15 8 2 5 23 - 20 26
4. Эрцгебирге Ауэ 15 6 5 4 23 - 22 23
5. Хольштайн Киль 15 6 3 6 23 - 22 21
6. Хайденхайм 0:0 15 5 6 4 22 - 17 21
7. Зандхаузен 2:0 15 5 6 4 17 - 15 21
8. Ян 15 5 5 5 28 - 25 20
9. Оснабрюк 15 5 5 5 17 - 14 20
10. Гройтер Фюрт 0:0 15 5 5 5 16 - 18 20
11. Карлсруэ 15 4 7 4 26 - 28 19
12. Дармштадт 0:0 15 4 7 4 16 - 19 19
13. Ганновер 96 15 4 5 6 16 - 24 17
14. Бохум 15 3 8 4 27 - 27 17
15. Санкт-Паули 15 3 6 6 18 - 21 15
16. Нюрнберг 15 3 6 6 21 - 29 15
17. Веен Висбаден 15 3 4 8 19 - 32 13
18. Динамо Дрезден 15 3 3 9 16 - 28 12
  • Второй тайм
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    8'
    Бруннер Седрик получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч

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