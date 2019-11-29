Германия: Бундеслига 2019-2020
Шальке 04
0:0
Первый тайм: 11'
Стадион: Фелтинс-Арена
Унион Берлин
25
Арит
Амин
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Арит АминПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Карльс ЙонасПолузащитник
- Нападающий
-
21 Резе ФабианНападающий
- Нападающий
-
31 Timo Becker2
-
Главный тренер: Вагнер Давид
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Не уточняется
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Кроос ФеликсПолузащитник
- Нападающий
-
11 Уджа ЭнтониНападающий
-
Главный тренер: Фишер Урс
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 1
-
0 Удары в створ 2
-
0 Угловые 1
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 1
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
53 Владение мячом, % 47
Предыдущие игры
Шальке 04 Последние 20 матчей: +10 =5 -5Вердер 1:2 Шальке 04 Шальке 04 3:3 Фортуна Аугсбург 2:3 Шальке 04 Арминия 2:3 Шальке 04
Шальке 04 0:0 Боруссия Д Хоффенхайм 2:0 Шальке 04 Шальке 04 1:1 Кёльн РБ Лейпциг 1:3 Шальке 04 Шальке 04 2:1 Майнц Падерборн 1:5 Шальке 04 Шальке 04 2:4 Виктория Кёльн Шальке 04 3:0 Герта Шальке 04 0:3 Бавария Боруссия М 0:0 Шальке 04 Дрохтерcен-Асcель 0:5 Шальке 04 Шальке 04 3:1 Вильярреал Шальке 04 2:0 Аланьяспор Шальке 04 2:3 Болонья Твенте 1:1 Шальке 04 Шальке 04 1:2 Норвич
Унион Берлин Последние 20 матчей: +10 =3 -7Унион Берлин 2:0 Боруссия М Унион Берлин 3:0 Хольштайн Киль Майнц 2:3 Унион Берлин Унион Берлин 1:0 Герта
Фрайбург 1:3 Унион Берлин Бавария 2:1 Унион Берлин Унион Берлин 2:0 Фрайбург Унион Берлин 0:0 Динамо Дрезден Вольфсбург 1:0 Унион Берлин Унион Берлин 1:2 Айнтрахт Фр Байер Л 2:0 Унион Берлин Унион Берлин 1:2 Вердер Унион Берлин 3:1 Кемницер Унион Берлин 3:1 Боруссия Д Аугсбург 1:1 Унион Берлин Унион Берлин 0:4 РБ Лейпциг Лихтенберг-47 1:4 Унион Берлин Германия Хальберштадт 0:6 Унион Берлин Унион Берлин 0:3 Сельта Унион Берлин 1:1 Вольфсбург
Последние игры между собой
Шальке 04: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Унион Берлин: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Боруссия М
|Заявка
|12
|8
|1
|3
|24 - 13
|25
|2.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|33 - 13
|24
|3.
|Бавария
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|33 - 16
|24
|4.
|Шальке 04
|0:0 Заявка
|13
|6
|5
|2
|22 - 15
|23
|5.
|Фрайбург
|Заявка
|12
|6
|4
|2
|21 - 13
|22
|6.
|Хоффенхайм
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|17 - 19
|20
|7.
|Боруссия Д
|Заявка
|12
|5
|5
|2
|26 - 18
|20
|8.
|Вольфсбург
|Заявка
|12
|5
|5
|2
|13 - 10
|20
|9.
|Байер Л
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|18 - 16
|19
|10.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|21 - 18
|17
|11.
|Унион Берлин
|0:0 Заявка
|13
|5
|2
|6
|15 - 17
|17
|12.
|Аугсбург
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|17 - 24
|13
|13.
|Майнц
|Заявка
|12
|4
|0
|8
|17 - 31
|12
|14.
|Фортуна
|Заявка
|12
|3
|2
|7
|15 - 23
|11
|15.
|Герта
|Заявка
|12
|3
|2
|7
|17 - 25
|11
|16.
|Вердер
|Заявка
|12
|2
|5
|5
|19 - 26
|11
|17.
|Кёльн
|Заявка
|12
|2
|1
|9
|11 - 27
|7
|18.
|Падерборн
|Заявка
|12
|1
|2
|9
|14 - 29
|5
Шальке 04
94% (141)
Ничья
6% (9)
Унион Берлин
0% (0)
2:1 Шальке 04
42.7% (64)
2:0 Шальке 04
28.7% (43)
1:0 Шальке 04
9.3% (14)
3:1 Шальке 04
6.7% (10)
3:0 Шальке 04
4% (6)
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