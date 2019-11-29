Германия: Бундеслига 2019-2020

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Шальке 04
0:0
Первый тайм: 11'

Стадион:
Унион Берлин
0' 11'
35
Нюбель
Александр
20
Кенни
Джонджо
4
Кабак
Озан
5
Настасич
Матия
24
Ощипка
Бастиан
6
Маскарель
Омар
2
Маккенни
Уэстон
18
Калиджиури
Даниэль
8
Сердар
Суат
25
Арит
Амин
9
Раман
Бенито
1
Гикевич
Рафал
5
Фридрих
Марвин
31
Шлоттербек
Кевен
3
Суботич
Невен
28
Триммель
Кристофер
30
Андрих
Роберт
34
Гентнер
Кристиан
25
Ленц
Кристофер
32
Ингвартсен
Маркус
10
Андерссон
Себастьян
15
Бюльтер
Мариус
Шальке 04
4-2-3-1
Унион Берлин
3-4-3

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 1
  • 0 Удары в створ 2
  • 0 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 53 Владение мячом, % 47

Предыдущие игры

Шальке 04 Последние 20 матчей: +10 =5 -5
Вердер 1:2 Шальке 04 Шальке 04 3:3 Фортуна Аугсбург 2:3 Шальке 04 Арминия 2:3 Шальке 04
Шальке 04 0:0 Боруссия Д Хоффенхайм 2:0 Шальке 04 Шальке 04 1:1 Кёльн РБ Лейпциг 1:3 Шальке 04 Шальке 04 2:1 Майнц Падерборн 1:5 Шальке 04 Шальке 04 2:4 Виктория Кёльн Шальке 04 3:0 Герта Шальке 04 0:3 Бавария Боруссия М 0:0 Шальке 04 Дрохтерcен-Асcель 0:5 Шальке 04 Шальке 04 3:1 Вильярреал Шальке 04 2:0 Аланьяспор Шальке 04 2:3 Болонья Твенте 1:1 Шальке 04 Шальке 04 1:2 Норвич
Унион Берлин Последние 20 матчей: +10 =3 -7
Унион Берлин 2:0 Боруссия М Унион Берлин 3:0 Хольштайн Киль Майнц 2:3 Унион Берлин Унион Берлин 1:0 Герта
Фрайбург 1:3 Унион Берлин Бавария 2:1 Унион Берлин Унион Берлин 2:0 Фрайбург Унион Берлин 0:0 Динамо Дрезден Вольфсбург 1:0 Унион Берлин Унион Берлин 1:2 Айнтрахт Фр Байер Л 2:0 Унион Берлин Унион Берлин 1:2 Вердер Унион Берлин 3:1 Кемницер Унион Берлин 3:1 Боруссия Д Аугсбург 1:1 Унион Берлин Унион Берлин 0:4 РБ Лейпциг Лихтенберг-47 1:4 Унион Берлин Германия Хальберштадт 0:6 Унион Берлин Унион Берлин 0:3 Сельта Унион Берлин 1:1 Вольфсбург

Последние игры между собой

Шальке 04: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Унион Берлин: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Унион Берлин 2:1 Шальке 04 Товарищеские матчи
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Боруссия М Заявка 12 8 1 3 24 - 13 25
2. РБ Лейпциг Заявка 12 7 3 2 33 - 13 24
3. Бавария Заявка 12 7 3 2 33 - 16 24
4. Шальке 04 0:0 Заявка 13 6 5 2 22 - 15 23
5. Фрайбург Заявка 12 6 4 2 21 - 13 22
6. Хоффенхайм Заявка 12 6 2 4 17 - 19 20
7. Боруссия Д Заявка 12 5 5 2 26 - 18 20
8. Вольфсбург Заявка 12 5 5 2 13 - 10 20
9. Байер Л Заявка 12 5 4 3 18 - 16 19
10. Айнтрахт Фр Заявка 12 5 2 5 21 - 18 17
11. Унион Берлин 0:0 Заявка 13 5 2 6 15 - 17 17
12. Аугсбург Заявка 12 3 4 5 17 - 24 13
13. Майнц Заявка 12 4 0 8 17 - 31 12
14. Фортуна Заявка 12 3 2 7 15 - 23 11
15. Герта Заявка 12 3 2 7 17 - 25 11
16. Вердер Заявка 12 2 5 5 19 - 26 11
17. Кёльн Заявка 12 2 1 9 11 - 27 7
18. Падерборн Заявка 12 1 2 9 14 - 29 5
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на VELTINS-Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Шальке 04 0:0 Унион Берлин
Шальке 04
94% (141)
Ничья
6% (9)
Унион Берлин
0% (0)
2:1 Шальке 04
42.7% (64)
2:0 Шальке 04
28.7% (43)
1:0 Шальке 04
9.3% (14)
3:1 Шальке 04
6.7% (10)
3:0 Шальке 04
4% (6)
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