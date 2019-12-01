Германия: Бундеслига 2019-2020

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Вольфсбург
1:2
Второй тайм: 50'

Стадион:
Вердер
0'
0:1
13' Пенальти
Рашица Милот
1:1
36' Гол
Вегхорст Ваут
1:2
39' Гол
Биттенкорт Леонардо
50'
1
Кастельс
Коэн
31
Кнохе
Робин
5
Брума
Джеффри
25
Брукс
Джон
2
Виллиам
Фуртадо
23
Гилавоги
Жошуа
27
Арнольд
Максимилиан
15
Руссийон
Жером
14
Мехмеди
Адмир
40
Виктор
Жоао
II
9
Вегхорст
Ваут
1
Павленка
Иржи
23
Гебреселассие
Теодор
13
Велькович
Милош
36
Гросс
Кристиан
5
Аугустинссон
Людвиг
44
Баргфреде
Филипп
35
Эггештайн
Максимилиан
30
Классен
Дэви
10
Биттенкорт
Леонардо
8
Юя
Осако
7
Рашица
Милот
Вольфсбург
3-4-2-1
Вердер
4-1-2-3

Ход матча

13'
0:1
Рашица Милот
36'
Вегхорст Ваут
(Брукс Джон)
1:1
39'
1:2
Биттенкорт Леонардо
(Аугустинссон Людвиг)

Статистика матча

  • 1 Голы 2
  • 4 Удары по воротам 2
  • 5 Удары в створ 3
  • 5 Угловые 0
  • 2 Офсайды 1
  • 10 Нарушения правил 7
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 57 Владение мячом, % 43

Предыдущие игры

Вольфсбург Последние 20 матчей: +7 =9 -4
Александрия 0:1 Вольфсбург Айнтрахт Фр 0:2 Вольфсбург Вольфсбург 0:2 Байер Л Вольфсбург 1:3 Гент
Боруссия Д 3:0 Вольфсбург Вольфсбург 1:6 РБ Лейпциг Вольфсбург 0:0 Аугсбург Гент 2:2 Вольфсбург РБ Лейпциг 1:1 Вольфсбург Вольфсбург 1:1 Хольштайн Киль Вольфсбург 1:0 Унион Берлин Сент-Этьен 1:1 Вольфсбург Майнц 0:1 Вольфсбург Вольфсбург 1:1 Хоффенхайм Вольфсбург 3:1 Александрия Фортуна 1:1 Вольфсбург Вольфсбург 1:1 Гамбург Вольфсбург 1:1 Падерборн Герта 0:3 Вольфсбург Вольфсбург 2:1 Кёльн
Вердер Последние 20 матчей: +6 =7 -7
Вердер 1:2 Шальке 04 Боруссия М 3:1 Вердер Вердер 2:2 Фрайбург Вердер 4:1 Хайденхайм
Байер Л 2:2 Вердер Вердер 1:1 Герта Санкт-Паули 1:0 Вердер Айнтрахт Фр 2:2 Вердер Боруссия Д 2:2 Вердер Вердер 0:3 РБ Лейпциг Унион Берлин 1:2 Вердер Вердер 3:2 Аугсбург Хоффенхайм 3:2 Вердер Вердер 1:3 Фортуна Дельменхорст 1:6 Вердер Вердер 0:0 Эвертон Вердер 4:0 Эйбар Кёльн 0:1 Вердер Вердер 0:1 Оснабрюк Вердер 1:1 Дармштадт

Последние игры между собой

Вольфсбург: победы: 8, ничьи: 4, поражения: 8
Вердер: победы: 8, ничьи: 4, поражения: 8
Вольфсбург 1:1 Вердер Бундеслига Вердер 2:0 Вольфсбург Бундеслига Вердер 3:1 Вольфсбург Бундеслига Вольфсбург 1:1 Вердер Бундеслига
Вольфсбург 1:2 Вердер Бундеслига Вердер 2:1 Вольфсбург Бундеслига Вердер 3:2 Вольфсбург Бундеслига Вольфсбург 6:0 Вердер Бундеслига Вердер 3:5 Вольфсбург Бундеслига Вольфсбург 2:1 Вердер Бундеслига Вердер 1:3 Вольфсбург Бундеслига Вольфсбург 3:0 Вердер Бундеслига Вердер 0:3 Вольфсбург Бундеслига Вердер 2:1 Вольфсбург Товарищеские матчи Вольфсбург 1:1 Вердер Бундеслига Вольфсбург 3:1 Вердер Бундеслига Вердер 4:1 Вольфсбург Бундеслига Вердер 0:1 Вольфсбург Бундеслига Вольфсбург 0:0 Вердер Бундеслига Вольфсбург 2:4 Вердер Бундеслига
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Боруссия М Заявка 13 9 1 3 28 - 15 28
2. РБ Лейпциг Заявка 13 8 3 2 36 - 15 27
3. Шальке 04 Заявка 13 7 4 2 24 - 16 25
4. Бавария Заявка 13 7 3 3 34 - 18 24
5. Боруссия Д Заявка 13 6 5 2 28 - 19 23
6. Фрайбург Заявка 13 6 4 3 23 - 17 22
7. Байер Л Заявка 13 6 4 3 20 - 17 22
8. Хоффенхайм Заявка 13 6 3 4 18 - 20 21
9. Вольфсбург 1:2 Заявка 13 5 5 3 14 - 12 20
10. Айнтрахт Фр Заявка 12 5 2 5 21 - 18 17
11. Унион Берлин Заявка 13 5 1 7 16 - 19 16
12. Вердер 2:1 Заявка 13 3 5 5 21 - 27 14
13. Аугсбург Заявка 13 3 5 5 18 - 25 14
14. Майнц Заявка 12 4 0 8 17 - 31 12
15. Фортуна Заявка 13 3 3 7 16 - 24 12
16. Герта Заявка 13 3 2 8 18 - 27 11
17. Кёльн Заявка 13 2 2 9 12 - 28 8
18. Падерборн Заявка 13 1 2 10 16 - 32 5
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Volkswagen Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Вольфсбург 1:2 Вердер
Вольфсбург
70.7% (104)
Ничья
23.1% (34)
Вердер
6.1% (9)
2:1 Вольфсбург
39.5% (58)
1:1 Ничья
17.7% (26)
1:0 Вольфсбург
17% (25)
2:0 Вольфсбург
8.2% (12)
1:2 Вердер
4.8% (7)
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