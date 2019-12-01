Германия: Бундеслига 2019-2020
Вольфсбург
1:2
Второй тайм: 50'
Стадион: Фольксваген-Арена
Вердер
0:1
13' ПенальтиРашица Милот
1:1
36' ГолВегхорст Ваут
1:2
39' ГолБиттенкорт Леонардо
31
Кнохе
Робин
25
Брукс
Джон
- Основной состав
- Вратарь
-
31 Кнохе РобинЗащитник
- Защитник
-
25 Брукс ДжонЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Перван ПаваоВратарь
-
19 Мбабу КевинЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Клаус ФеликсПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Гласнер Оливер
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Классен ДэвиПолузащитник
- Нападающий
-
8 Юя ОсакоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
32 Фридль МаркоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Шахин НуриПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Кофельдт Флориан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
13'
0:1
36'
1:1
39'
Статистика матча
-
1 Голы 2
-
4 Удары по воротам 2
-
5 Удары в створ 3
-
5 Угловые 0
-
2 Офсайды 1
-
10 Нарушения правил 7
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
57 Владение мячом, % 43
Предыдущие игры
Вольфсбург Последние 20 матчей: +7 =9 -4Александрия 0:1 Вольфсбург Айнтрахт Фр 0:2 Вольфсбург Вольфсбург 0:2 Байер Л Вольфсбург 1:3 Гент
Боруссия Д 3:0 Вольфсбург Вольфсбург 1:6 РБ Лейпциг Вольфсбург 0:0 Аугсбург Гент 2:2 Вольфсбург РБ Лейпциг 1:1 Вольфсбург Вольфсбург 1:1 Хольштайн Киль Вольфсбург 1:0 Унион Берлин Сент-Этьен 1:1 Вольфсбург Майнц 0:1 Вольфсбург Вольфсбург 1:1 Хоффенхайм Вольфсбург 3:1 Александрия Фортуна 1:1 Вольфсбург Вольфсбург 1:1 Гамбург Вольфсбург 1:1 Падерборн Герта 0:3 Вольфсбург Вольфсбург 2:1 Кёльн
Вердер Последние 20 матчей: +6 =7 -7Вердер 1:2 Шальке 04 Боруссия М 3:1 Вердер Вердер 2:2 Фрайбург Вердер 4:1 Хайденхайм
Байер Л 2:2 Вердер Вердер 1:1 Герта Санкт-Паули 1:0 Вердер Айнтрахт Фр 2:2 Вердер Боруссия Д 2:2 Вердер Вердер 0:3 РБ Лейпциг Унион Берлин 1:2 Вердер Вердер 3:2 Аугсбург Хоффенхайм 3:2 Вердер Вердер 1:3 Фортуна Дельменхорст 1:6 Вердер Вердер 0:0 Эвертон Вердер 4:0 Эйбар Кёльн 0:1 Вердер Вердер 0:1 Оснабрюк Вердер 1:1 Дармштадт
Последние игры между собой
Вольфсбург: победы: 8, ничьи: 4, поражения: 8
Вердер: победы: 8, ничьи: 4, поражения: 8
Вольфсбург 1:2 Вердер Бундеслига Вердер 2:1 Вольфсбург Бундеслига Вердер 3:2 Вольфсбург Бундеслига Вольфсбург 6:0 Вердер Бундеслига Вердер 3:5 Вольфсбург Бундеслига Вольфсбург 2:1 Вердер Бундеслига Вердер 1:3 Вольфсбург Бундеслига Вольфсбург 3:0 Вердер Бундеслига Вердер 0:3 Вольфсбург Бундеслига Вердер 2:1 Вольфсбург Товарищеские матчи Вольфсбург 1:1 Вердер Бундеслига Вольфсбург 3:1 Вердер Бундеслига Вердер 4:1 Вольфсбург Бундеслига Вердер 0:1 Вольфсбург Бундеслига Вольфсбург 0:0 Вердер Бундеслига Вольфсбург 2:4 Вердер Бундеслига
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Боруссия М
|Заявка
|13
|9
|1
|3
|28 - 15
|28
|2.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|13
|8
|3
|2
|36 - 15
|27
|3.
|Шальке 04
|Заявка
|13
|7
|4
|2
|24 - 16
|25
|4.
|Бавария
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|34 - 18
|24
|5.
|Боруссия Д
|Заявка
|13
|6
|5
|2
|28 - 19
|23
|6.
|Фрайбург
|Заявка
|13
|6
|4
|3
|23 - 17
|22
|7.
|Байер Л
|Заявка
|13
|6
|4
|3
|20 - 17
|22
|8.
|Хоффенхайм
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|18 - 20
|21
|9.
|Вольфсбург
|1:2 Заявка
|13
|5
|5
|3
|14 - 12
|20
|10.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|21 - 18
|17
|11.
|Унион Берлин
|Заявка
|13
|5
|1
|7
|16 - 19
|16
|12.
|Вердер
|2:1 Заявка
|13
|3
|5
|5
|21 - 27
|14
|13.
|Аугсбург
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|18 - 25
|14
|14.
|Майнц
|Заявка
|12
|4
|0
|8
|17 - 31
|12
|15.
|Фортуна
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|16 - 24
|12
|16.
|Герта
|Заявка
|13
|3
|2
|8
|18 - 27
|11
|17.
|Кёльн
|Заявка
|13
|2
|2
|9
|12 - 28
|8
|18.
|Падерборн
|Заявка
|13
|1
|2
|10
|16 - 32
|5
Вольфсбург
70.7% (104)
Ничья
23.1% (34)
Вердер
6.1% (9)
2:1 Вольфсбург
39.5% (58)
1:1 Ничья
17.7% (26)
1:0 Вольфсбург
17% (25)
2:0 Вольфсбург
8.2% (12)
1:2 Вердер
4.8% (7)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Загрузка...