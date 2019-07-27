Голландия: Эредивизие 2019-2020
Херенвен
Позже
Стадион: Абе Ленстра
Витесс
Предыдущие игры
Херенвен Последние 20 матчей: +8 =8 -4ПСВ 2:1 Херенвен Херенвен 2:1 Спарта Роттердам АДО Ден Хааг 1:1 Херенвен Эксельсиор Масслёйс 0:3 Херенвен
Херенвен 1:1 Гронинген АЗ Алкмаар 2:4 Херенвен Херенвен 1:0 Аякс Херенвен 1:0 ПЕК Зволле ВВВ-Венло 0:3 Херенвен Херенвен 1:1 Утрехт Аякс 4:1 Херенвен Херенвен 1:1 Фортуна Ситтард Херенвен 0:0 Твенте Эммен 2:0 Херенвен Херенвен 1:1 Фейеноорд Хераклес 0:4 Херенвен Сандерленд 0:1 Херенвен Херенвен 1:1 Санкт-Паули Херенвен 2:2 Мехелен Херенвен 1:4 Волендам
Витесс Последние 20 матчей: +9 =4 -7Спарта Роттердам 2:0 Витесс Витесс 1:2 Гронинген Эммен 2:1 Витесс Витесс 2:0 Де Графсхап
Витесс 0:2 АДО Ден Хааг ВВВ-Венло 0:4 Витесс Витесс 2:1 Утрехт Ваалвейк 1:2 Витесс Витесс 4:2 Фортуна Ситтард ПСВ 5:0 Витесс Витесс 2:1 АЗ Алкмаар Хераклес 1:1 Витесс Витесс 3:0 ПЕК Зволле Виллем II 0:2 Витесс Витесс 2:2 Аякс Байер Л 1:1 Витесс Витесс 1:1 Сивасспор Дармштадт 0:1 Витесс Погонь Щецин 2:1 Витесс Лех 2:0 Витесс
Последние игры между собой
Херенвен: победы: 3, ничьи: 12, поражения: 5
Витесс: победы: 5, ничьи: 12, поражения: 3
Витесс 4:2 Херенвен Эредивизие Херенвен 1:1 Витесс Эредивизие Витесс 3:0 Херенвен Эредивизие Херенвен 0:0 Витесс Эредивизие Витесс 5:2 Херенвен Лига Европы Херенвен 2:2 Витесс Лига Европы Херенвен 4:1 Витесс Эредивизие Витесс 1:1 Херенвен Эредивизие Витесс 2:2 Херенвен Эредивизие Херенвен 2:3 Витесс Эредивизие Херенвен 2:1 Витесс Эредивизие Витесс 3:3 Херенвен Эредивизие Херенвен 1:1 Витесс Эредивизие Витесс 1:2 Херенвен Кубок Витесс 1:1 Херенвен Эредивизие Витесс 1:1 Херенвен Эредивизие
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|14
|12
|2
|0
|47 - 10
|38
|2.
|АЗ Алкмаар
|14
|10
|2
|2
|34 - 8
|32
|3.
|ПСВ
|14
|8
|3
|3
|31 - 18
|27
|4.
|Утрехт
|14
|7
|2
|5
|28 - 21
|23
|5.
|Витесс
|14
|7
|2
|5
|24 - 21
|23
|6.
|Виллем II
|14
|7
|2
|5
|19 - 21
|23
|7.
|Хераклес
|14
|6
|3
|5
|25 - 22
|21
|8.
|Гронинген
|14
|6
|3
|5
|18 - 15
|21
|9.
|Херенвен
|14
|5
|6
|3
|21 - 16
|21
|10.
|Фейеноорд
|14
|5
|6
|3
|26 - 25
|21
|11.
|Спарта Роттердам
|14
|5
|4
|5
|24 - 24
|19
|12.
|Твенте
|14
|5
|3
|6
|24 - 26
|18
|13.
|Эммен
|14
|4
|2
|8
|17 - 29
|14
|14.
|ПЕК Зволле
|14
|4
|1
|9
|22 - 33
|13
|15.
|ВВВ-Венло
|14
|4
|0
|10
|14 - 38
|12
|16.
|Фортуна Ситтард
|14
|3
|3
|8
|19 - 35
|12
|17.
|АДО Ден Хааг
|14
|3
|2
|9
|17 - 26
|11
|18.
|Ваалвейк
|14
|1
|2
|11
|15 - 37
|5
Херенвен
46% (23)
Ничья
40% (20)
Витесс
14% (7)
2:1 Херенвен
38% (19)
1:1 Ничья
34% (17)
1:2 Витесс
14% (7)
2:0 Херенвен
4% (2)
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