Голландия: Эредивизие 2019-2020

  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Голландия
  4. Эредивизие 2019-2020
Херенвен
 
Позже

Стадион:
Витесс

Предыдущие игры

Херенвен Последние 20 матчей: +8 =8 -4
ПСВ 2:1 Херенвен Херенвен 2:1 Спарта Роттердам АДО Ден Хааг 1:1 Херенвен Эксельсиор Масслёйс 0:3 Херенвен
Херенвен 1:1 Гронинген АЗ Алкмаар 2:4 Херенвен Херенвен 1:0 Аякс Херенвен 1:0 ПЕК Зволле ВВВ-Венло 0:3 Херенвен Херенвен 1:1 Утрехт Аякс 4:1 Херенвен Херенвен 1:1 Фортуна Ситтард Херенвен 0:0 Твенте Эммен 2:0 Херенвен Херенвен 1:1 Фейеноорд Хераклес 0:4 Херенвен Сандерленд 0:1 Херенвен Херенвен 1:1 Санкт-Паули Херенвен 2:2 Мехелен Херенвен 1:4 Волендам
Витесс Последние 20 матчей: +9 =4 -7
Спарта Роттердам 2:0 Витесс Витесс 1:2 Гронинген Эммен 2:1 Витесс Витесс 2:0 Де Графсхап
Витесс 0:2 АДО Ден Хааг ВВВ-Венло 0:4 Витесс Витесс 2:1 Утрехт Ваалвейк 1:2 Витесс Витесс 4:2 Фортуна Ситтард ПСВ 5:0 Витесс Витесс 2:1 АЗ Алкмаар Хераклес 1:1 Витесс Витесс 3:0 ПЕК Зволле Виллем II 0:2 Витесс Витесс 2:2 Аякс Байер Л 1:1 Витесс Витесс 1:1 Сивасспор Дармштадт 0:1 Витесс Погонь Щецин 2:1 Витесс Лех 2:0 Витесс

Последние игры между собой

Херенвен: победы: 3, ничьи: 12, поражения: 5
Витесс: победы: 5, ничьи: 12, поражения: 3
Витесс 2:2 Херенвен Эредивизие Херенвен 1:1 Витесс Эредивизие Витесс 1:1 Херенвен Эредивизие Херенвен 0:4 Витесс Эредивизие
Витесс 4:2 Херенвен Эредивизие Херенвен 1:1 Витесс Эредивизие Витесс 3:0 Херенвен Эредивизие Херенвен 0:0 Витесс Эредивизие Витесс 5:2 Херенвен Лига Европы Херенвен 2:2 Витесс Лига Европы Херенвен 4:1 Витесс Эредивизие Витесс 1:1 Херенвен Эредивизие Витесс 2:2 Херенвен Эредивизие Херенвен 2:3 Витесс Эредивизие Херенвен 2:1 Витесс Эредивизие Витесс 3:3 Херенвен Эредивизие Херенвен 1:1 Витесс Эредивизие Витесс 1:2 Херенвен Кубок Витесс 1:1 Херенвен Эредивизие Витесс 1:1 Херенвен Эредивизие
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Аякс 14 12 2 0 47 - 10 38
2. АЗ Алкмаар 14 10 2 2 34 - 8 32
3. ПСВ 14 8 3 3 31 - 18 27
4. Утрехт 14 7 2 5 28 - 21 23
5. Витесс 14 7 2 5 24 - 21 23
6. Виллем II 14 7 2 5 19 - 21 23
7. Хераклес 14 6 3 5 25 - 22 21
8. Гронинген 14 6 3 5 18 - 15 21
9. Херенвен 14 5 6 3 21 - 16 21
10. Фейеноорд 14 5 6 3 26 - 25 21
11. Спарта Роттердам 14 5 4 5 24 - 24 19
12. Твенте 14 5 3 6 24 - 26 18
13. Эммен 14 4 2 8 17 - 29 14
14. ПЕК Зволле 14 4 1 9 22 - 33 13
15. ВВВ-Венло 14 4 0 10 14 - 38 12
16. Фортуна Ситтард 14 3 3 8 19 - 35 12
17. АДО Ден Хааг 14 3 2 9 17 - 26 11
18. Ваалвейк 14 1 2 11 15 - 37 5
  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча Херенвен - Витесс

    До начала игры, которая состоится 29.11.2019, осталось 2 дня 20 часов 36 минут.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ.


    • Прогнозы на матч Херенвен - Витесс
    Херенвен
    46% (23)
    Ничья
    40% (20)
    Витесс
    14% (7)
    2:1 Херенвен
    38% (19)
    1:1 Ничья
    34% (17)
    1:2 Витесс
    14% (7)
    2:0 Херенвен
    4% (2)
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!

    Загрузка...