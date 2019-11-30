Словакия: Суперлига 2019-2020
1:0
63' ГолMarko Divkovic
14
Оравец
Матей
31
Дэвис
Эрик
21
Фабри
Андрей
22
Matus
Kunik
26
Фаркаш
Павол
11
Lukas
Fabis
13
Daniel
Magda
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
14 Оравец МатейЗащитник
- Защитник
-
31 Дэвис ЭрикЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Фабри АндрейПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
45 Чмелик ЛукашПолузащитник
-
-
-
-
33 Matus Maly
-
Главный тренер: Хибалла Петер
- Основной состав
- Вратарь
-
22 Matus KunikЗащитник
-
26 Фаркаш ПаволЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Lukas FabisПолузащитник
- Полузащитник
-
13 Daniel MagdaПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
27 Marek DubenЗащитник
-
37 Matus MikusПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Gergely Geri
Ход матча
63'
1:0
Предыдущие игры
ДАК Последние 20 матчей: +11 =3 -6Земплин 5:0 ДАК ДАК 3:1 Тренчин ДАК 0:0 Середь ДАК 0:0 Спартак Трнава
Нитра Последние 20 матчей: +5 =2 -13Нитра 0:0 Жилина Середь 0:1 Нитра Нитра 1:0 Спартак Трнава Нитра 3:2 Липтовски-Микулаш
Злате Моравце 1:0 Нитра Нитра 1:2 Ружомберок Нитра 1:4 Сеница Слован Братислава 5:0 Нитра Нитра 0:2 Земплин Погронье 0:3 Нитра Тренчин 2:2 Нитра Нитра 1:2 ДАК Жилина 3:0 Нитра Нитра 3:2 Середь Спартак Трнава 2:0 Нитра Нитра 0:1 Злате Моравце Ружомберок 1:0 Нитра Злате Моравце 1:0 Нитра Нитра 0:1 Спартак Трнава Нитра 2:3 Сеница
Последние игры между собой
ДАК: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 1
Нитра: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 4
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Слован Братислава
|16
|13
|2
|1
|40 - 11
|41
|2.
|ДАК
|1:0
|17
|11
|2
|4
|29 - 20
|35
|3.
|Жилина
|16
|9
|4
|3
|27 - 14
|31
|4.
|Ружомберок
|17
|6
|6
|5
|22 - 23
|24
|5.
|Спартак Трнава
|17
|7
|2
|8
|22 - 21
|23
|6.
|Злате Моравце
|0:0
|17
|5
|7
|5
|18 - 20
|22
|7.
|Тренчин
|0:1
|17
|5
|5
|7
|28 - 28
|20
|8.
|Сеница
|0:0
|17
|5
|4
|8
|21 - 28
|19
|9.
|Земплин
|0:0
|17
|4
|6
|7
|20 - 23
|18
|10.
|Середь
|0:0
|17
|4
|6
|7
|15 - 22
|18
|11.
|Нитра
|0:1
|17
|4
|2
|11
|13 - 28
|14
|12.
|Погронье
|1:0
|17
|3
|4
|10
|17 - 34
|13
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