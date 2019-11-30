Словакия: Суперлига 2019-2020

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ДАК
1:0
Конец матча

Стадион:
Нитра
0'
1:0
63' Гол
Marko Divkovic
90'+4
36
Едличка
Мартин
82
Блэкмэн
Сезар
14
Оравец
Матей
3
Бескоровайный
Данил
31
Дэвис
Эрик
8
Вида
Мате
4
Ронен
Коннор
10
Вида
Кристофер
21
Фабри
Андрей
29
Marko
Divkovic
9
Рамирес
Эрик
1
David
Sipos
22
Matus
Kunik
26
Фаркаш
Павол
20
Oliver
Podhorin
10
Биловски
Фредерик
8
Фашко
Михал
11
Lukas
Fabis
25
Nikola
Gataric
13
Daniel
Magda
77
Milan
Ristovski
II
16
Marian
Chobot
ДАК
4-2-3-1
Нитра
3-5-2

Ход матча

46'
 
Marek Duben
Matus Kunik
61'
 
Шефчик Самуэл
Marian Chobot
63'
Marko Divkovic
1:0
71'
 
Штефанец Шимон
Nikola Gataric
89'
Milan Simcak
Фабри Андрей
 

Предыдущие игры

ДАК Последние 20 матчей: +11 =3 -6
Земплин 5:0 ДАК ДАК 3:1 Тренчин ДАК 0:0 Середь ДАК 0:0 Спартак Трнава
Погронье 0:2 ДАК ДАК 2:1 Злате Моравце Спартак Трнава 1:2 ДАК ДАК 1:0 Жилина ДАК 0:1 Ружомберок Сеница 0:1 ДАК ДАК 5:2 Слован Братислава Нитра 1:2 ДАК ДАК 1:1 Земплин Тренчин 2:1 ДАК Середь 3:1 ДАК Атромитос 3:2 ДАК ДАК 5:1 Погронье ДАК 1:2 Атромитос Злате Моравце 1:2 ДАК Краковия 2:2 ДАК
Нитра Последние 20 матчей: +5 =2 -13
Нитра 0:0 Жилина Середь 0:1 Нитра Нитра 1:0 Спартак Трнава Нитра 3:2 Липтовски-Микулаш
Злате Моравце 1:0 Нитра Нитра 1:2 Ружомберок Нитра 1:4 Сеница Слован Братислава 5:0 Нитра Нитра 0:2 Земплин Погронье 0:3 Нитра Тренчин 2:2 Нитра Нитра 1:2 ДАК Жилина 3:0 Нитра Нитра 3:2 Середь Спартак Трнава 2:0 Нитра Нитра 0:1 Злате Моравце Ружомберок 1:0 Нитра Злате Моравце 1:0 Нитра Нитра 0:1 Спартак Трнава Нитра 2:3 Сеница

Последние игры между собой

ДАК: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 1
Нитра: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 4
Нитра 1:2 ДАК Суперлига ДАК 1:0 Нитра Суперлига Нитра 2:3 ДАК Суперлига ДАК 0:0 Нитра Суперлига
Нитра 3:1 ДАК Суперлига ДАК 1:1 Нитра Суперлига Нитра 0:0 ДАК Суперлига ДАК 1:0 Нитра Суперлига
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Слован Братислава 16 13 2 1 40 - 11 41
2. ДАК 1:0 17 11 2 4 29 - 20 35
3. Жилина 16 9 4 3 27 - 14 31
4. Ружомберок 17 6 6 5 22 - 23 24
5. Спартак Трнава 17 7 2 8 22 - 21 23
6. Злате Моравце 0:0 17 5 7 5 18 - 20 22
7. Тренчин 0:1 17 5 5 7 28 - 28 20
8. Сеница 0:0 17 5 4 8 21 - 28 19
9. Земплин 0:0 17 4 6 7 20 - 23 18
10. Середь 0:0 17 4 6 7 15 - 22 18
11. Нитра 0:1 17 4 2 11 13 - 28 14
12. Погронье 1:0 17 3 4 10 17 - 34 13
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на MOL Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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