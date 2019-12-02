Кипр: Первый дивизион 2019-2020

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Омония
0:0
Перерыв
АПОЭЛ
0'

Предыдущие игры

Омония Последние 20 матчей: +7 =5 -8
Эносис 0:2 Омония Омония 1:0 АЕЛ Лимаcсол Этникос Ахна 1:2 Омония Омония 1:1 Олимпиакос Никосия
Анортосис 0:0 Омония Пафос 2:1 Омония Омония 1:0 Аполлон АЕК Ларнака 2:2 Омония Омония 2:0 Неа Саламина Докса Катокопия 0:2 Омония АЕК Ларнака 2:1 Омония Омония 1:2 АПОЭЛ АЕЛ Лимаcсол 3:2 Омония Неа Саламина 5:2 Омония Омония 0:2 Аполлон Омония 0:2 АЕК Ларнака АПОЭЛ 1:1 Омония Омония 3:1 АЕЛ Лимаcсол Омония 0:0 Неа Саламина Аполлон 3:1 Омония
АПОЭЛ Последние 20 матчей: +11 =4 -5
Дюделанж 0:2 АПОЭЛ АПОЭЛ 3:0 Пафос Аполлон 1:1 АПОЭЛ АПОЭЛ 2:1 Карабах
АПОЭЛ 0:0 АЕК Ларнака Неа Саламина 0:3 АПОЭЛ Карабах 2:2 АПОЭЛ АПОЭЛ 2:0 Докса Катокопия Севилья 1:0 АПОЭЛ АПОЭЛ 1:0 АЕЛ Лимаcсол Эносис 2:3 АПОЭЛ АПОЭЛ 3:4 Дюделанж АПОЭЛ 3:0 АЕЛ Лимаcсол Аякс 2:0 АПОЭЛ АПОЭЛ 0:0 Аякс Карабах 0:2 АПОЭЛ АПОЭЛ 1:2 Карабах АПОЭЛ 3:0 Сутьеска Сутьеска 0:1 АПОЭЛ АПОЭЛ 0:2 АЕЛ Лимаcсол

Последние игры между собой

Омония: победы: 0, ничьи: 4, поражения: 16
АПОЭЛ: победы: 16, ничьи: 4, поражения: 0
Омония 1:2 АПОЭЛ Первый дивизион АПОЭЛ 1:1 Омония Первый дивизион Омония 1:2 АПОЭЛ Первый дивизион АПОЭЛ 2:0 Омония Первый дивизион
АПОЭЛ 4:1 Омония Первый дивизион Омония 0:2 АПОЭЛ Первый дивизион АПОЭЛ 2:1 Омония Первый дивизион Омония 1:3 АПОЭЛ Первый дивизион Омония 1:3 АПОЭЛ Первый дивизион АПОЭЛ 1:0 Омония Первый дивизион АПОЭЛ 2:1 Омония Первый дивизион Омония 1:4 АПОЭЛ Первый дивизион Омония 0:2 АПОЭЛ Первый дивизион АПОЭЛ 2:1 Омония Первый дивизион АПОЭЛ 2:0 Омония Первый дивизион Омония 2:2 АПОЭЛ Первый дивизион АПОЭЛ 3:2 Омония Первый дивизион Омония 0:0 АПОЭЛ Кубок АПОЭЛ 3:0 Омония Кубок Омония 1:1 АПОЭЛ Первый дивизион
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Анортосис 10 7 3 0 23 - 6 24
2. Омония 0:0 11 6 4 1 14 - 6 22
3. АПОЭЛ 0:0 8 5 3 0 15 - 3 18
4. АЕЛ Лимаcсол 11 5 3 3 11 - 9 18
5. Аполлон 11 5 2 4 17 - 12 17
6. АЕК Ларнака 11 3 6 2 19 - 14 15
7. Неа Саламина 11 4 2 5 12 - 19 14
8. Этникос Ахна 10 3 2 5 12 - 19 11
9. Олимпиакос Никосия 10 1 6 3 12 - 15 9
10. Пафос 11 2 3 6 9 - 18 9
11. Эносис 11 1 3 7 14 - 23 6
12. Докса Катокопия 11 1 3 7 5 - 19 6
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч

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