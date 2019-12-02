Кипр: Первый дивизион 2019-2020
Предыдущие игры
Омония Последние 20 матчей: +7 =5 -8Эносис 0:2 Омония Омония 1:0 АЕЛ Лимаcсол Этникос Ахна 1:2 Омония Омония 1:1 Олимпиакос Никосия
Анортосис 0:0 Омония Пафос 2:1 Омония Омония 1:0 Аполлон АЕК Ларнака 2:2 Омония Омония 2:0 Неа Саламина Докса Катокопия 0:2 Омония АЕК Ларнака 2:1 Омония Омония 1:2 АПОЭЛ АЕЛ Лимаcсол 3:2 Омония Неа Саламина 5:2 Омония Омония 0:2 Аполлон Омония 0:2 АЕК Ларнака АПОЭЛ 1:1 Омония Омония 3:1 АЕЛ Лимаcсол Омония 0:0 Неа Саламина Аполлон 3:1 Омония
АПОЭЛ Последние 20 матчей: +11 =4 -5Дюделанж 0:2 АПОЭЛ АПОЭЛ 3:0 Пафос Аполлон 1:1 АПОЭЛ АПОЭЛ 2:1 Карабах
АПОЭЛ 0:0 АЕК Ларнака Неа Саламина 0:3 АПОЭЛ Карабах 2:2 АПОЭЛ АПОЭЛ 2:0 Докса Катокопия Севилья 1:0 АПОЭЛ АПОЭЛ 1:0 АЕЛ Лимаcсол Эносис 2:3 АПОЭЛ АПОЭЛ 3:4 Дюделанж АПОЭЛ 3:0 АЕЛ Лимаcсол Аякс 2:0 АПОЭЛ АПОЭЛ 0:0 Аякс Карабах 0:2 АПОЭЛ АПОЭЛ 1:2 Карабах АПОЭЛ 3:0 Сутьеска Сутьеска 0:1 АПОЭЛ АПОЭЛ 0:2 АЕЛ Лимаcсол
Последние игры между собой
Омония: победы: 0, ничьи: 4, поражения: 16
АПОЭЛ: победы: 16, ничьи: 4, поражения: 0
АПОЭЛ 4:1 Омония Первый дивизион Омония 0:2 АПОЭЛ Первый дивизион АПОЭЛ 2:1 Омония Первый дивизион Омония 1:3 АПОЭЛ Первый дивизион Омония 1:3 АПОЭЛ Первый дивизион АПОЭЛ 1:0 Омония Первый дивизион АПОЭЛ 2:1 Омония Первый дивизион Омония 1:4 АПОЭЛ Первый дивизион Омония 0:2 АПОЭЛ Первый дивизион АПОЭЛ 2:1 Омония Первый дивизион АПОЭЛ 2:0 Омония Первый дивизион Омония 2:2 АПОЭЛ Первый дивизион АПОЭЛ 3:2 Омония Первый дивизион Омония 0:0 АПОЭЛ Кубок АПОЭЛ 3:0 Омония Кубок Омония 1:1 АПОЭЛ Первый дивизион
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Анортосис
|10
|7
|3
|0
|23 - 6
|24
|2.
|Омония
|0:0
|11
|6
|4
|1
|14 - 6
|22
|3.
|АПОЭЛ
|0:0
|8
|5
|3
|0
|15 - 3
|18
|4.
|АЕЛ Лимаcсол
|11
|5
|3
|3
|11 - 9
|18
|5.
|Аполлон
|11
|5
|2
|4
|17 - 12
|17
|6.
|АЕК Ларнака
|11
|3
|6
|2
|19 - 14
|15
|7.
|Неа Саламина
|11
|4
|2
|5
|12 - 19
|14
|8.
|Этникос Ахна
|10
|3
|2
|5
|12 - 19
|11
|9.
|Олимпиакос Никосия
|10
|1
|6
|3
|12 - 15
|9
|10.
|Пафос
|11
|2
|3
|6
|9 - 18
|9
|11.
|Эносис
|11
|1
|3
|7
|14 - 23
|6
|12.
|Докса Катокопия
|11
|1
|3
|7
|5 - 19
|6
Загрузка...