Греция: Суперлига 2019-2020
Ксанти
1:0
Второй тайм: 61'
Стадион: Xanthi FC Arena
Атромитос
25' Желтая карточкаН'Сикулу Кларк
26' Желтая карточкаMehdi Terki
1:0
59' ПенальтиЭдуардо Тейшейра
28
Mehdi
Terki
12
Гало
Родриго
55
Талоша
Жоау
18
Рауль
Баэна
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Mehdi TerkiПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
75 Мулин ТибоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Kiko Ramirez
- Основной состав
- Вратарь
-
12 Гало РодригоЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
55 Талоша ЖоауЗащитник
- Полузащитник
-
18 Рауль БаэнаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Giannis Anastasiou
Ход матча
25'
26'
59'
1:0
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 2
-
0 Удары в створ 1
-
2 Угловые 5
-
1 Офсайды 3
-
5 Нарушения правил 9
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
49 Владение мячом, % 51
Предыдущие игры
Ксанти Последние 20 матчей: +6 =3 -11Ламия 1:0 Ксанти Ксанти 1:2 Паниониос Ксанти 0:0 Олимпиакос Аполлон Лариса 2:1 Ксанти
ОФИ 2:0 Ксанти Ксанти 0:1 Арис Салоники Панатинаикос 0:1 Ксанти Ксанти 3:1 Волос Лариса 3:0 Ксанти Ксанти 2:1 Астерас Панаитоликос 1:2 Ксанти АЕК 1:2 Ксанти Арис Салоники 7:2 Ксанти Ксанти 2:0 Аполлон Смирнис Олимпиакос 4:0 Ксанти Ксанти 1:3 АЕК Ксанти 1:2 ПАОК Паниониос 1:0 Ксанти Ксанти 0:0 Астерас ПАС Янина 0:0 Ксанти
Атромитос Последние 20 матчей: +8 =4 -8Атромитос 2:1 ОФИ Олимпиакос 2:0 Атромитос АЕК 3:2 Атромитос Атромитос 4:0 Паниониос
Атромитос 0:1 Панатинаикос Волос 2:3 Атромитос Атромитос 2:0 Панаитоликос Астерас 2:1 Атромитос Атромитос 2:3 ПАОК Ламия 2:2 Атромитос Атромитос 1:1 Лариса Атромитос 0:2 Легия Легия 0:0 Атромитос Атромитос 3:2 ДАК ДАК 1:2 Атромитос Атромитос 0:3 Ноттингем Форест Динамо Дрезден 1:1 Атромитос Атромитос 0:2 ОФИ Атромитос 2:0 Панатинаикос Арис Салоники 0:2 Атромитос
Последние игры между собой
Ксанти: победы: 7, ничьи: 5, поражения: 8
Атромитос: победы: 8, ничьи: 5, поражения: 7
Атромитос 2:1 Ксанти Суперлига Ксанти 0:0 Атромитос Суперлига Ксанти 2:2 Атромитос Суперлига Атромитос 0:1 Ксанти Суперлига Ксанти 1:0 Атромитос Суперлига Атромитос 2:0 Ксанти Суперлига Ксанти 0:2 Атромитос Суперлига Ксанти 0:0 Атромитос Суперлига Атромитос 1:0 Ксанти Суперлига Атромитос 1:0 Ксанти Суперлига Ксанти 3:0 Атромитос Суперлига Ксанти 3:0 Атромитос Суперлига Атромитос 1:1 Ксанти Суперлига Ксанти 2:1 Атромитос Суперлига Атромитос 1:0 Ксанти Суперлига Атромитос 2:3 Ксанти Суперлига
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|11
|8
|3
|0
|19 - 4
|27
|2.
|ПАОК
|11
|8
|3
|0
|22 - 11
|27
|3.
|ОФИ
|12
|6
|1
|5
|21 - 14
|19
|4.
|Ксанти
|1:0
|12
|6
|1
|5
|12 - 13
|19
|5.
|АЕК
|12
|5
|3
|4
|18 - 17
|18
|6.
|Лариса
|12
|5
|3
|4
|16 - 15
|18
|7.
|Арис Салоники
|1:1
|12
|4
|5
|3
|18 - 13
|17
|8.
|Панатинаикос
|12
|4
|4
|4
|12 - 16
|16
|9.
|Атромитос
|0:1
|12
|4
|2
|6
|19 - 18
|14
|10.
|Ламия
|1:1
|12
|3
|5
|4
|11 - 16
|14
|11.
|Волос
|12
|4
|1
|7
|13 - 22
|13
|12.
|Паниониос
|12
|3
|3
|6
|12 - 18
|12
|13.
|Астерас
|12
|3
|2
|7
|14 - 17
|11
|14.
|Панаитоликос
|12
|0
|4
|8
|8 - 21
|4
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