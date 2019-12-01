Греция: Суперлига 2019-2020

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Ксанти
1:0
Второй тайм: 61'

Стадион:
Атромитос
0'
25' Желтая карточка
Н'Сикулу Кларк
26' Желтая карточка
Mehdi Terki
1:0
59' Пенальти
Эдуардо Тейшейра
61'
1
Абад
Карлос
12
Эдуардо
Тейшейра
23
Малезас
Стелиос
4
Aristotle
Karasalidis
25
Leandro
Sosa
I
7
Стургеон
Фабиу
9
Ковачевич
Александар
28
Mehdi
Terki
10
Джуричкович
Петар
27
Vasilios
Fasidis
88
Реннелла
Винченцо
16
Медьери
Болаж
12
Гало
Родриго
44
Рисванис
Спирос
4
Dimitrios
Goutas
55
Талоша
Жоау
6
Харисис
Харилаос
18
Рауль
Баэна
9
Giorgos
Manousos
14
Андруцос
Танасис
10
Н'Сикулу
Кларк
39
Веллиос
Апостолос
Ксанти
4-2-3-1
Атромитос
4-2-3-1

Ход матча

25'
 
Н'Сикулу Кларк
26'
Mehdi Terki
 
59'
Эдуардо Тейшейра
1:0

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 2
  • 0 Удары в створ 1
  • 2 Угловые 5
  • 1 Офсайды 3
  • 5 Нарушения правил 9
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 49 Владение мячом, % 51

Предыдущие игры

Ксанти Последние 20 матчей: +6 =3 -11
Ламия 1:0 Ксанти Ксанти 1:2 Паниониос Ксанти 0:0 Олимпиакос Аполлон Лариса 2:1 Ксанти
ОФИ 2:0 Ксанти Ксанти 0:1 Арис Салоники Панатинаикос 0:1 Ксанти Ксанти 3:1 Волос Лариса 3:0 Ксанти Ксанти 2:1 Астерас Панаитоликос 1:2 Ксанти АЕК 1:2 Ксанти Арис Салоники 7:2 Ксанти Ксанти 2:0 Аполлон Смирнис Олимпиакос 4:0 Ксанти Ксанти 1:3 АЕК Ксанти 1:2 ПАОК Паниониос 1:0 Ксанти Ксанти 0:0 Астерас ПАС Янина 0:0 Ксанти
Атромитос Последние 20 матчей: +8 =4 -8
Атромитос 2:1 ОФИ Олимпиакос 2:0 Атромитос АЕК 3:2 Атромитос Атромитос 4:0 Паниониос
Атромитос 0:1 Панатинаикос Волос 2:3 Атромитос Атромитос 2:0 Панаитоликос Астерас 2:1 Атромитос Атромитос 2:3 ПАОК Ламия 2:2 Атромитос Атромитос 1:1 Лариса Атромитос 0:2 Легия Легия 0:0 Атромитос Атромитос 3:2 ДАК ДАК 1:2 Атромитос Атромитос 0:3 Ноттингем Форест Динамо Дрезден 1:1 Атромитос Атромитос 0:2 ОФИ Атромитос 2:0 Панатинаикос Арис Салоники 0:2 Атромитос

Последние игры между собой

Ксанти: победы: 7, ничьи: 5, поражения: 8
Атромитос: победы: 8, ничьи: 5, поражения: 7
Ксанти 2:1 Атромитос Суперлига Атромитос 0:0 Ксанти Суперлига Атромитос 1:0 Ксанти Суперлига Ксанти 0:2 Атромитос Суперлига
Атромитос 2:1 Ксанти Суперлига Ксанти 0:0 Атромитос Суперлига Ксанти 2:2 Атромитос Суперлига Атромитос 0:1 Ксанти Суперлига Ксанти 1:0 Атромитос Суперлига Атромитос 2:0 Ксанти Суперлига Ксанти 0:2 Атромитос Суперлига Ксанти 0:0 Атромитос Суперлига Атромитос 1:0 Ксанти Суперлига Атромитос 1:0 Ксанти Суперлига Ксанти 3:0 Атромитос Суперлига Ксанти 3:0 Атромитос Суперлига Атромитос 1:1 Ксанти Суперлига Ксанти 2:1 Атромитос Суперлига Атромитос 1:0 Ксанти Суперлига Атромитос 2:3 Ксанти Суперлига
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос 11 8 3 0 19 - 4 27
2. ПАОК 11 8 3 0 22 - 11 27
3. ОФИ 12 6 1 5 21 - 14 19
4. Ксанти 1:0 12 6 1 5 12 - 13 19
5. АЕК 12 5 3 4 18 - 17 18
6. Лариса 12 5 3 4 16 - 15 18
7. Арис Салоники 1:1 12 4 5 3 18 - 13 17
8. Панатинаикос 12 4 4 4 12 - 16 16
9. Атромитос 0:1 12 4 2 6 19 - 18 14
10. Ламия 1:1 12 3 5 4 11 - 16 14
11. Волос 12 4 1 7 13 - 22 13
12. Паниониос 12 3 3 6 12 - 18 12
13. Астерас 12 3 2 7 14 - 17 11
14. Панаитоликос 12 0 4 8 8 - 21 4
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    26'
    Мехди Терки получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    25'
    Н'Сикулу Кларк получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Xanthi FC Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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