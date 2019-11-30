Украина: Премьер-лига 2019-2020
Львов
0:0
Первый тайм: 16'
Стадион: Арена Львов
Днепр-1
11
Жозе
Витор
98
Педро
Витор
19
Ренан
Соарес
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Жозе ВиторПолузащитник
-
98 Педро ВиторПолузащитник
-
19 Ренан СоаресНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
77 Луис ФилипеЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Гончар ИгорьЗащитник
-
18 ВелвесПолузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Меликян Егише
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
30 Папа ГуйеЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Когут ИгорьПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
69 Вакулко ЮрийПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Михайленко Дмитрий
Предыдущие игры
Львов Последние 20 матчей: +4 =3 -13Шахтёр Донецк 4:1 Львов Львов 2:0 Ворскла Динамо Киев 4:0 Львов Минай 2:0 Львов
Львов 1:4 Десна Карпаты 0:0 Львов Львов 0:0 Заря Александрия 2:0 Львов Львов 0:1 Олимпик Донецк Колос Ковалёвка 1:0 Львов Львов 0:1 Мариуполь Днепр-1 2:3 Львов Львов 0:2 Шахтёр Донецк Ворскла 3:2 Львов Львов 0:3 Динамо Киев Десна 1:2 Львов Львов 0:3 Шахтёр Донецк Динамо Киев 2:1 Львов Львов 0:0 Заря Александрия 0:1 Львов
Днепр-1 Последние 20 матчей: +6 =4 -10Днепр-1 1:0 Ворскла Десна 1:1 Днепр-1 Днепр-1 1:4 Заря Inhulets2 2:1 Днепр-1
Олимпик Донецк 3:2 Днепр-1 Мариуполь 1:0 Днепр-1 Днепр-1 0:2 Шахтёр Донецк Динамо Киев 2:0 Днепр-1 Днепр-1 2:0 Карпаты Александрия 2:0 Днепр-1 Днепр-1 2:1 Колос Ковалёвка Днепр-1 2:3 Львов Ворскла 1:1 Днепр-1 Днепр-1 0:1 Десна Заря 1:1 Днепр-1 Днепр-1 2:0 Олимпик Донецк Николаев 0:2 Днепр-1 Днепр-1 3:1 Колос Ковалёвка Оболонь-Бровар 1:1 Днепр-1 Прикарпатье 4:0 Днепр-1
Последние игры между собой
Львов: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 1
Днепр-1: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 1
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|15
|14
|1
|0
|44 - 7
|43
|2.
|Динамо Киев
|Заявка
|15
|9
|3
|3
|31 - 9
|30
|3.
|Заря
|0:0 Заявка
|16
|8
|5
|3
|29 - 13
|29
|4.
|Десна
|Заявка
|15
|8
|3
|4
|21 - 10
|27
|5.
|Александрия
|Заявка
|15
|8
|3
|4
|18 - 14
|27
|6.
|Олимпик Донецк
|Заявка
|15
|5
|3
|7
|14 - 24
|18
|7.
|Колос Ковалёвка
|Заявка
|15
|5
|2
|8
|12 - 27
|17
|8.
|Мариуполь
|Заявка
|15
|4
|5
|6
|14 - 24
|17
|9.
|Днепр-1
|0:0 Заявка
|16
|4
|4
|8
|15 - 22
|16
|10.
|Львов
|0:0 Заявка
|16
|3
|3
|10
|11 - 28
|12
|11.
|Карпаты
|0:0 Заявка
|16
|2
|6
|8
|12 - 23
|12
|12.
|Ворскла
|Заявка
|15
|2
|2
|11
|9 - 29
|8
Львов
33.3% (48)
Ничья
50% (72)
Днепр-1
16.7% (24)
1:1 Ничья
42.4% (61)
1:0 Львов
21.5% (31)
2:1 Львов
9.7% (14)
1:2 Днепр-1
7.6% (11)
0:1 Днепр-1
5.6% (8)
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