Украина: Премьер-лига 2019-2020

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Львов
0:0
Первый тайм: 16'

Стадион:
Днепр-1
0' 16'
23
Сарнавский
Богдан
90
Люлька
Сергей
33
Борзенко
Сергей
22
Братков
Антон
9
Татарков
Никита
74
Марта
Пимента
7
Шина
Алвес
5
Приймак
Владислав
11
Жозе
Витор
98
Педро
Витор
19
Ренан
Соарес
33
Юрчук
Валерий
71
Лопырёнок
Максим
30
Папа
Гуйе
15
Логинов
Сергей
11
Шаповал
Владислав
4
Кравченко
Сергей
Сергеевич
10
Булеца
Сергей
25
Когут
Игорь
18
Снижко
Александр
7
Коркишко
Дмитрий
89
Супряга
Владислав
Львов
Днепр-1

Предыдущие игры

Львов Последние 20 матчей: +4 =3 -13
Шахтёр Донецк 4:1 Львов Львов 2:0 Ворскла Динамо Киев 4:0 Львов Минай 2:0 Львов
Львов 1:4 Десна Карпаты 0:0 Львов Львов 0:0 Заря Александрия 2:0 Львов Львов 0:1 Олимпик Донецк Колос Ковалёвка 1:0 Львов Львов 0:1 Мариуполь Днепр-1 2:3 Львов Львов 0:2 Шахтёр Донецк Ворскла 3:2 Львов Львов 0:3 Динамо Киев Десна 1:2 Львов Львов 0:3 Шахтёр Донецк Динамо Киев 2:1 Львов Львов 0:0 Заря Александрия 0:1 Львов
Днепр-1 Последние 20 матчей: +6 =4 -10
Днепр-1 1:0 Ворскла Десна 1:1 Днепр-1 Днепр-1 1:4 Заря Inhulets2 2:1 Днепр-1
Олимпик Донецк 3:2 Днепр-1 Мариуполь 1:0 Днепр-1 Днепр-1 0:2 Шахтёр Донецк Динамо Киев 2:0 Днепр-1 Днепр-1 2:0 Карпаты Александрия 2:0 Днепр-1 Днепр-1 2:1 Колос Ковалёвка Днепр-1 2:3 Львов Ворскла 1:1 Днепр-1 Днепр-1 0:1 Десна Заря 1:1 Днепр-1 Днепр-1 2:0 Олимпик Донецк Николаев 0:2 Днепр-1 Днепр-1 3:1 Колос Ковалёвка Оболонь-Бровар 1:1 Днепр-1 Прикарпатье 4:0 Днепр-1

Последние игры между собой

Львов: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 1
Днепр-1: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 1
Днепр-1 2:3 Львов Премьер-лига Львов 1:2 Днепр-1 Кубок
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Шахтёр Донецк Заявка 15 14 1 0 44 - 7 43
2. Динамо Киев Заявка 15 9 3 3 31 - 9 30
3. Заря 0:0 Заявка 16 8 5 3 29 - 13 29
4. Десна Заявка 15 8 3 4 21 - 10 27
5. Александрия Заявка 15 8 3 4 18 - 14 27
6. Олимпик Донецк Заявка 15 5 3 7 14 - 24 18
7. Колос Ковалёвка Заявка 15 5 2 8 12 - 27 17
8. Мариуполь Заявка 15 4 5 6 14 - 24 17
9. Днепр-1 0:0 Заявка 16 4 4 8 15 - 22 16
10. Львов 0:0 Заявка 16 3 3 10 11 - 28 12
11. Карпаты 0:0 Заявка 16 2 6 8 12 - 23 12
12. Ворскла Заявка 15 2 2 11 9 - 29 8
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Arena Lviv. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Львов 0:0 Днепр-1
Львов
33.3% (48)
Ничья
50% (72)
Днепр-1
16.7% (24)
1:1 Ничья
42.4% (61)
1:0 Львов
21.5% (31)
2:1 Львов
9.7% (14)
1:2 Днепр-1
7.6% (11)
0:1 Днепр-1
5.6% (8)
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