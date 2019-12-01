Австрия: Бундеслига 2019-2020

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ЛАСК
0:1
Первый тайм: 36'

Стадион:
Рапид Вена
0'
13' Желтая карточка
Любичич Деян
0:1
34' Гол
Кнасмюлльнер Кристоф
35' Желтая карточка
Фризер Доминик
36'
1
Шлагер
Александер
6
Визингер
Филип
18
Траунер
Гернот
5
Филипович
Петар
26
Ранфтль
Райнхольд
25
Холланд
Джеймс
8
Михорль
Петер
16
Поцманн
Марвин
27
Гойгингер
Томас
28
Фризер
Доминик
29
Рагуц
Марко
1
Штребингер
Ричард
6
Зоннляйтнер
Марио
17
Дибон
Кристофер
4
Барац
Матео
36
Аразе
Кельвин
39
Любичич
Деян
14
Граховац
Срджан
31
Ульманн
Максимилиан
8
Шваб
Штефан
28
Кнасмюлльнер
Кристоф
9
Фунтас
Таксиархис
ЛАСК
3-4-2-1
Рапид Вена
3-4-1-2

Ход матча

13'
 
Любичич Деян
34'
0:1
Кнасмюлльнер Кристоф
(Фунтас Таксиархис)
35'
Фризер Доминик
 

Предыдущие игры

ЛАСК Последние 20 матчей: +14 =2 -4
Русенборг 1:2 ЛАСК Ваттенс 0:2 ЛАСК ЛАСК 1:0 Адмира ЛАСК 4:1 ПСВ
ЛАСК 2:0 Аустрия Вена ЛАСК 3:1 Альтах Альтах 0:1 ЛАСК ПСВ 0:0 ЛАСК ЛАСК 7:2 Маттерсбург Хартберг 1:2 ЛАСК Спортинг Л 2:1 ЛАСК Санкт-Пёльтен 0:3 ЛАСК Винер Виктория 1:4 ЛАСК ЛАСК 2:2 Ред Булл Зальцбург ЛАСК 1:0 Русенборг Штурм 0:2 ЛАСК ЛАСК 0:1 Вольфсбергер Брюгге 2:1 ЛАСК Рапид Вена 1:2 ЛАСК ЛАСК 0:1 Брюгге
Рапид Вена Последние 20 матчей: +11 =4 -5
Рапид Вена 1:1 Штурм Рапид Вена 2:1 Блау-Вайс Линц Альтах 0:3 Рапид Вена Рапид Вена 0:1 Санкт-Пёльтен
Ред Булл Зальцбург 3:2 Рапид Вена Рапид Вена 1:1 Вольфсбергер Рапид Вена 2:1 Флоридсдорфер Маттерсбург 2:3 Рапид Вена Рапид Вена 3:3 Хартберг Рапид Вена 1:2 Ред Булл Зальцбург Ваттенс 0:2 Рапид Вена Рапид Вена 5:0 Адмира Гюссинг 1:10 Рапид Вена Аустрия Вена 1:3 Рапид Вена Рапид Вена 1:2 ЛАСК Штурм 0:1 Рапид Вена Рапид Вена 2:1 Альтах Санкт-Пёльтен 2:2 Рапид Вена Рапид Вена 0:2 Ред Булл Зальцбург Аллерхайлинген 1:9 Рапид Вена

Последние игры между собой

ЛАСК: победы: 6, ничьи: 4, поражения: 10
Рапид Вена: победы: 10, ничьи: 4, поражения: 6
Рапид Вена 1:2 ЛАСК Бундеслига ЛАСК 1:1 Рапид Вена Кубок Рапид Вена 0:1 ЛАСК Бундеслига ЛАСК 2:1 Рапид Вена Бундеслига
ЛАСК 0:2 Рапид Вена Бундеслига Рапид Вена 2:0 ЛАСК Бундеслига ЛАСК 1:2 Рапид Вена Бундеслига Рапид Вена 1:0 ЛАСК Бундеслига Рапид Вена 2:1 ЛАСК Кубок ЛАСК 0:0 Рапид Вена Кубок Австрии ЛАСК 1:2 Рапид Вена Бундеслига (T-mobile) Рапид Вена 0:0 ЛАСК Бундеслига (T-mobile) Рапид Вена 5:0 ЛАСК Бундеслига (T-mobile) ЛАСК 1:0 Рапид Вена Бундеслига (T-mobile) Рапид Вена 0:0 ЛАСК Бундеслига (T-mobile) ЛАСК 4:2 Рапид Вена Бундеслига (T-mobile) ЛАСК 3:3 Рапид Вена Бундеслига (T-mobile) Рапид Вена 4:1 ЛАСК Бундеслига (T-mobile) ЛАСК 0:2 Рапид Вена Бундеслига (T-mobile) Рапид Вена 1:1 ЛАСК Бундеслига (T-mobile)
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург 16 12 4 0 59 - 15 40
2. ЛАСК 0:0 16 12 3 1 31 - 8 39
3. Вольфсбергер 16 9 3 4 39 - 19 30
4. Штурм 16 8 3 5 29 - 18 27
5. Рапид Вена 0:0 16 7 5 4 29 - 19 26
6. Хартберг 16 7 3 6 28 - 33 24
7. Аустрия Вена 16 5 4 7 25 - 28 19
8. Санкт-Пёльтен 16 3 6 7 16 - 38 15
9. Альтах 16 4 1 11 24 - 37 13
10. Ваттенс 16 3 3 10 18 - 39 12
11. Маттерсбург 16 3 2 11 19 - 44 11
12. Адмира 16 2 5 9 15 - 34 11
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на TGW Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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