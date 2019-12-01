Австрия: Бундеслига 2019-2020
ЛАСК
0:1
Первый тайм: 36'
Стадион: TGW Arena
Рапид Вена
13' Желтая карточкаЛюбичич Деян
0:1
34' ГолКнасмюлльнер Кристоф
35' Желтая карточкаФризер Доминик
29
Рагуц
Марко
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Рагуц МаркоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
20 Тетте СамуэлНападающий
-
Главный тренер: Исмаэль Валерьен
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
39 Любичич ДеянПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
10 Мург ТомасПолузащитник
-
27 Баджи АлиуНападающий
-
-
-
48 Yusuf Demir
-
Главный тренер: Кюхбауэр Дитмар
Ход матча
13'
34'
35'
Предыдущие игры
ЛАСК Последние 20 матчей: +14 =2 -4Русенборг 1:2 ЛАСК Ваттенс 0:2 ЛАСК ЛАСК 1:0 Адмира ЛАСК 4:1 ПСВ
ЛАСК 2:0 Аустрия Вена ЛАСК 3:1 Альтах Альтах 0:1 ЛАСК ПСВ 0:0 ЛАСК ЛАСК 7:2 Маттерсбург Хартберг 1:2 ЛАСК Спортинг Л 2:1 ЛАСК Санкт-Пёльтен 0:3 ЛАСК Винер Виктория 1:4 ЛАСК ЛАСК 2:2 Ред Булл Зальцбург ЛАСК 1:0 Русенборг Штурм 0:2 ЛАСК ЛАСК 0:1 Вольфсбергер Брюгге 2:1 ЛАСК Рапид Вена 1:2 ЛАСК ЛАСК 0:1 Брюгге
Рапид Вена Последние 20 матчей: +11 =4 -5Рапид Вена 1:1 Штурм Рапид Вена 2:1 Блау-Вайс Линц Альтах 0:3 Рапид Вена Рапид Вена 0:1 Санкт-Пёльтен
Ред Булл Зальцбург 3:2 Рапид Вена Рапид Вена 1:1 Вольфсбергер Рапид Вена 2:1 Флоридсдорфер Маттерсбург 2:3 Рапид Вена Рапид Вена 3:3 Хартберг Рапид Вена 1:2 Ред Булл Зальцбург Ваттенс 0:2 Рапид Вена Рапид Вена 5:0 Адмира Гюссинг 1:10 Рапид Вена Аустрия Вена 1:3 Рапид Вена Рапид Вена 1:2 ЛАСК Штурм 0:1 Рапид Вена Рапид Вена 2:1 Альтах Санкт-Пёльтен 2:2 Рапид Вена Рапид Вена 0:2 Ред Булл Зальцбург Аллерхайлинген 1:9 Рапид Вена
Последние игры между собой
ЛАСК: победы: 6, ничьи: 4, поражения: 10
Рапид Вена: победы: 10, ничьи: 4, поражения: 6
ЛАСК 0:2 Рапид Вена Бундеслига Рапид Вена 2:0 ЛАСК Бундеслига ЛАСК 1:2 Рапид Вена Бундеслига Рапид Вена 1:0 ЛАСК Бундеслига Рапид Вена 2:1 ЛАСК Кубок ЛАСК 0:0 Рапид Вена Кубок Австрии ЛАСК 1:2 Рапид Вена Бундеслига (T-mobile) Рапид Вена 0:0 ЛАСК Бундеслига (T-mobile) Рапид Вена 5:0 ЛАСК Бундеслига (T-mobile) ЛАСК 1:0 Рапид Вена Бундеслига (T-mobile) Рапид Вена 0:0 ЛАСК Бундеслига (T-mobile) ЛАСК 4:2 Рапид Вена Бундеслига (T-mobile) ЛАСК 3:3 Рапид Вена Бундеслига (T-mobile) Рапид Вена 4:1 ЛАСК Бундеслига (T-mobile) ЛАСК 0:2 Рапид Вена Бундеслига (T-mobile) Рапид Вена 1:1 ЛАСК Бундеслига (T-mobile)
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|16
|12
|4
|0
|59 - 15
|40
|2.
|ЛАСК
|0:0
|16
|12
|3
|1
|31 - 8
|39
|3.
|Вольфсбергер
|16
|9
|3
|4
|39 - 19
|30
|4.
|Штурм
|16
|8
|3
|5
|29 - 18
|27
|5.
|Рапид Вена
|0:0
|16
|7
|5
|4
|29 - 19
|26
|6.
|Хартберг
|16
|7
|3
|6
|28 - 33
|24
|7.
|Аустрия Вена
|16
|5
|4
|7
|25 - 28
|19
|8.
|Санкт-Пёльтен
|16
|3
|6
|7
|16 - 38
|15
|9.
|Альтах
|16
|4
|1
|11
|24 - 37
|13
|10.
|Ваттенс
|16
|3
|3
|10
|18 - 39
|12
|11.
|Маттерсбург
|16
|3
|2
|11
|19 - 44
|11
|12.
|Адмира
|16
|2
|5
|9
|15 - 34
|11
Загрузка...