Греция: Суперлига 2019-2020
ОФИ
0:0
Первый тайм: 40'
Стадион: Теодорос Вардинояннис
АЕК
24' Желтая карточкаПаулинью Паулу
10
Наби
Адил
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Наби АдилПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
98 Felipe Souza
-
Главный тренер: Georgios Simos
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
10 Ливайя МаркоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
23 Хульт НикласЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Nikos Kostenoglou
Ход матча
24'
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 1
-
4 Удары в створ 2
-
1 Угловые 1
-
1 Офсайды 3
-
5 Нарушения правил 10
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
47 Владение мячом, % 53
Предыдущие игры
ОФИ Последние 20 матчей: +8 =2 -10Атромитос 2:1 ОФИ ОФИ 0:1 ПАОК Лариса 3:2 ОФИ Кавала 2:0 ОФИ
АЕК Последние 20 матчей: +9 =5 -6АЕК 1:1 Арис Салоники Панатинаикос 3:2 АЕК АЕК 3:2 Атромитос Олимпиакос 2:0 АЕК
Последние игры между собой
ОФИ: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 6
АЕК: победы: 6, ничьи: 2, поражения: 2
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|11
|8
|3
|0
|19 - 4
|27
|2.
|ПАОК
|11
|8
|3
|0
|22 - 11
|27
|3.
|АЕК
|0:0
|12
|5
|4
|3
|18 - 16
|19
|4.
|Лариса
|12
|5
|3
|4
|16 - 15
|18
|5.
|ОФИ
|0:0
|12
|5
|2
|5
|20 - 14
|17
|6.
|Ксанти
|11
|5
|1
|5
|11 - 13
|16
|7.
|Арис Салоники
|11
|4
|4
|3
|17 - 12
|16
|8.
|Атромитос
|11
|4
|2
|5
|19 - 17
|14
|9.
|Ламия
|11
|3
|4
|4
|10 - 15
|13
|10.
|Панатинаикос
|11
|3
|4
|4
|11 - 16
|13
|11.
|Волос
|12
|4
|1
|7
|13 - 22
|13
|12.
|Паниониос
|12
|3
|3
|6
|12 - 18
|12
|13.
|Астерас
|11
|3
|2
|6
|14 - 16
|11
|14.
|Панаитоликос
|12
|0
|4
|8
|8 - 21
|4
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