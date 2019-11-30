Греция: Суперлига 2019-2020

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ОФИ
0:0
Первый тайм: 40'

Стадион:
АЕК
0'
24' Желтая карточка
Паулинью Паулу
40'
32
Domitris
Sotiriou
47
Браун
Кристофер
16
Маринакис
Никос
18
Яннулис
Костас
34
Коровесис
Никос
4
Vajeba
Sakor
8
Juan
Neira1
19
Kosmas
Tsilianidis
10
Наби
Адил
11
Семеду
Лисандру
9
Dimitrios
Manos
1
Баркас
Василис
21
Враньеш
Огнен
4
Ойконому
Мариос
2
Бакакис
Михалис
27
Паулинью
Паулу
25
Галанопулос
Костас
6
Крстичич
Ненад
3
Лопеш
Элдер
18
Оливейра
Нелсон
20
Манталос
Петрос
10
Ливайя
Марко
ОФИ
4-2-3-1
АЕК
3-4-3

Ход матча

24'
 
Паулинью Паулу

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 1
  • 4 Удары в створ 2
  • 1 Угловые 1
  • 1 Офсайды 3
  • 5 Нарушения правил 10
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 47 Владение мячом, % 53

Предыдущие игры

ОФИ Последние 20 матчей: +8 =2 -10
Атромитос 2:1 ОФИ ОФИ 0:1 ПАОК Лариса 3:2 ОФИ Кавала 2:0 ОФИ
ОФИ 2:0 Ксанти Олимпиакос 2:1 ОФИ ОФИ 4:1 Паниониос ОФИ 3:1 Астерас Волос 1:0 ОФИ ОФИ 3:1 Панаитоликос Панатинаикос 1:3 ОФИ Арис Салоники 1:1 ОФИ Виллем II 2:1 ОФИ Эммен 3:0 ОФИ Аякс 6:2 ОФИ Эйпен 3:1 ОФИ Атромитос 0:2 ОФИ ОФИ 1:1 Астерас Панатинаикос 1:3 ОФИ ОФИ 1:0 ПАС Янина
АЕК Последние 20 матчей: +9 =5 -6
АЕК 1:1 Арис Салоники Панатинаикос 3:2 АЕК АЕК 3:2 Атромитос Олимпиакос 2:0 АЕК
АЕК 3:2 Волос Лариса 0:0 АЕК АЕК 2:2 ПАОК Панаитоликос 0:1 АЕК АЕК 2:0 Ламия Астерас 2:3 АЕК Трабзонспор 0:2 АЕК АЕК 1:2 Ксанти АЕК 1:3 Трабзонспор АЕК 1:1 Университатя Крайова Университатя Крайова 0:2 АЕК АЕК 0:0 Истанбул Башакшехир ПАОК 1:0 АЕК Левадиакос 0:3 АЕК Ламия 0:4 АЕК АЕК 0:1 Лариса

Последние игры между собой

ОФИ: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 6
АЕК: победы: 6, ничьи: 2, поражения: 2
АЕК 1:0 ОФИ Суперлига ОФИ 0:3 АЕК Суперлига АЕК 2:1 ОФИ Суперлига ОФИ 2:1 АЕК Суперлига
АЕК 1:1 ОФИ Суперлига ОФИ 3:1 АЕК Суперлига АЕК 1:0 ОФИ Суперлига ОФИ 1:1 АЕК Суперлига ОФИ 1:4 АЕК Суперлига АЕК 4:0 ОФИ Суперлига
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос 11 8 3 0 19 - 4 27
2. ПАОК 11 8 3 0 22 - 11 27
3. АЕК 0:0 12 5 4 3 18 - 16 19
4. Лариса 12 5 3 4 16 - 15 18
5. ОФИ 0:0 12 5 2 5 20 - 14 17
6. Ксанти 11 5 1 5 11 - 13 16
7. Арис Салоники 11 4 4 3 17 - 12 16
8. Атромитос 11 4 2 5 19 - 17 14
9. Ламия 11 3 4 4 10 - 15 13
10. Панатинаикос 11 3 4 4 11 - 16 13
11. Волос 12 4 1 7 13 - 22 13
12. Паниониос 12 3 3 6 12 - 18 12
13. Астерас 11 3 2 6 14 - 16 11
14. Панаитоликос 12 0 4 8 8 - 21 4
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    24'
    Паулинью Паулу получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Theodoros Vardinogiannis. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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