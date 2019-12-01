Австрия: Бундеслига 2019-2020

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Альтах
0:0
Первый тайм: 4'

Стадион:
Вольфсбергер
0' 4'
1
Кобрас
Мартин
34
Турнвальд
Мануэль
28
Anderson
Oliveira6
18
Цвишенбруггер
Ян
19
Карич
Эмир
10
Сэм
Сидней
4
Samuel
Gouet
20
Johannes
Tartarotti
16
Шрайнер
Эммануэль
7
Гебауэр
Кристиан
37
Бериша
Мергим
31
Кофлер
Александр
27
Новак
Михаэль
26
Золльбауэр
Михаэль
15
Рнич
Неманья
7
Шмиц
Лукаш
11
Шмид
Романо
16
Ляйтгеб
Марио
8
Рицмайер
Марсель
10
Линдль
Михаэль
9
Вайссман
Шон
21
Ньянгбо
Андерсон
Альтах
4-4-1-1
Вольфсбергер
4-3-1-2

Предыдущие игры

Альтах Последние 20 матчей: +6 =2 -12
Хартберг 2:1 Альтах Альтах 0:3 Рапид Вена Ваттенс 0:4 Альтах ЛАСК 3:1 Альтах
Альтах 0:1 ЛАСК Альтах 1:4 Адмира Альтах 1:0 Винтертур Ред Булл Зальцбург 6:0 Альтах Альтах 0:2 Маттерсбург ВСК Герта 1:4 Альтах Аустрия Вена 2:0 Альтах Альтах 6:0 Санкт-Пёльтен Альтах 1:2 Штурм Вольфсбергер 5:2 Альтах Альтах 3:3 Хартберг Рапид Вена 2:1 Альтах Альтах 3:2 Ваттенс ЛАСК 2:0 Альтах Куфштайн 1:6 Альтах Альтах 1:1 Саутгемптон
Вольфсбергер Последние 20 матчей: +10 =4 -6
Вольфсбергер 0:1 Боруссия М Маттерсбург 1:4 Вольфсбергер Вольфсбергер 0:3 Ред Булл Зальцбург Вольфсбергер 0:3 Истанбул Башакшехир
Штурм 0:4 Вольфсбергер Ваккер Инсбрук 1:0 Вольфсбергер Вольфсбергер 2:2 Адмира Истанбул Башакшехир 1:0 Вольфсбергер Рапид Вена 1:1 Вольфсбергер Вольфсбергер 4:0 Санкт-Пёльтен Вольфсбергер 1:1 Рома Вольфсбергер 2:2 Ваттенс Вольфсберг 0:6 Вольфсбергер Хартберг 0:2 Вольфсбергер Боруссия М 0:4 Вольфсбергер Вольфсбергер 3:0 Аустрия Вена ЛАСК 0:1 Вольфсбергер Вольфсбергер 5:2 Альтах Вольфсбергер 5:0 Маттерсбург Ред Булл Зальцбург 5:2 Вольфсбергер

Последние игры между собой

Альтах: победы: 8, ничьи: 5, поражения: 6
Вольфсбергер: победы: 6, ничьи: 5, поражения: 8
Вольфсбергер 5:2 Альтах Бундеслига Вольфсбергер 0:0 Альтах Бундеслига Альтах 0:1 Вольфсбергер Бундеслига Альтах 2:1 Вольфсбергер Бундеслига
Вольфсбергер 0:0 Альтах Бундеслига Альтах 3:2 Вольфсбергер Бундеслига Вольфсбергер 1:0 Альтах Бундеслига Вольфсбергер 0:0 Альтах Бундеслига Альтах 2:1 Вольфсбергер Бундеслига Вольфсбергер 1:2 Альтах Бундеслига Альтах 1:0 Вольфсбергер Бундеслига Альтах 1:1 Вольфсбергер Бундеслига Вольфсбергер 1:0 Альтах Бундеслига Альтах 2:1 Вольфсбергер Бундеслига Вольфсбергер 0:2 Альтах Бундеслига Вольфсбергер 2:0 Альтах Бундеслига Альтах 1:0 Вольфсбергер Бундеслига Вольфсбергер 0:0 Альтах Бундеслига Альтах 1:2 Вольфсбергер Бундеслига
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург 15 12 3 0 58 - 14 39
2. ЛАСК 15 12 2 1 31 - 8 38
3. Вольфсбергер 15 9 3 3 38 - 17 30
4. Штурм 16 8 3 5 29 - 18 27
5. Рапид Вена 15 7 4 4 29 - 19 25
6. Хартберг 16 7 3 6 28 - 33 24
7. Аустрия Вена 16 5 4 7 25 - 28 19
8. Санкт-Пёльтен 16 3 6 7 16 - 38 15
9. Ваттенс 16 3 3 10 18 - 39 12
10. Маттерсбург 16 3 2 11 19 - 44 11
11. Альтах 15 3 1 11 22 - 36 10
12. Адмира 15 2 4 9 14 - 33 10
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Cashpoint Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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