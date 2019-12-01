Австрия: Бундеслига 2019-2020
Альтах
0:0
Первый тайм: 4'
Стадион: Кэшпойнт Арена
Вольфсбергер
19
Карич
Эмир
10
Сэм
Сидней
15
Рнич
Неманья
11
Шмид
Романо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Карич ЭмирЗащитник
-
10 Сэм СиднейПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
31 Маак МаттиасЗащитник
- Нападающий
-
-
-
-
23 Aljaz Casar
-
Главный тренер: Пастор Алекс
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Рнич НеманьяЗащитник
- Защитник
-
11 Шмид РоманоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Mohamed Sahli
Предыдущие игры
Альтах Последние 20 матчей: +6 =2 -12Хартберг 2:1 Альтах Альтах 0:3 Рапид Вена Ваттенс 0:4 Альтах ЛАСК 3:1 Альтах
Альтах 0:1 ЛАСК Альтах 1:4 Адмира Альтах 1:0 Винтертур Ред Булл Зальцбург 6:0 Альтах Альтах 0:2 Маттерсбург ВСК Герта 1:4 Альтах Аустрия Вена 2:0 Альтах Альтах 6:0 Санкт-Пёльтен Альтах 1:2 Штурм Вольфсбергер 5:2 Альтах Альтах 3:3 Хартберг Рапид Вена 2:1 Альтах Альтах 3:2 Ваттенс ЛАСК 2:0 Альтах Куфштайн 1:6 Альтах Альтах 1:1 Саутгемптон
Вольфсбергер Последние 20 матчей: +10 =4 -6Вольфсбергер 0:1 Боруссия М Маттерсбург 1:4 Вольфсбергер Вольфсбергер 0:3 Ред Булл Зальцбург Вольфсбергер 0:3 Истанбул Башакшехир
Штурм 0:4 Вольфсбергер Ваккер Инсбрук 1:0 Вольфсбергер Вольфсбергер 2:2 Адмира Истанбул Башакшехир 1:0 Вольфсбергер Рапид Вена 1:1 Вольфсбергер Вольфсбергер 4:0 Санкт-Пёльтен Вольфсбергер 1:1 Рома Вольфсбергер 2:2 Ваттенс Вольфсберг 0:6 Вольфсбергер Хартберг 0:2 Вольфсбергер Боруссия М 0:4 Вольфсбергер Вольфсбергер 3:0 Аустрия Вена ЛАСК 0:1 Вольфсбергер Вольфсбергер 5:2 Альтах Вольфсбергер 5:0 Маттерсбург Ред Булл Зальцбург 5:2 Вольфсбергер
Последние игры между собой
Альтах: победы: 8, ничьи: 5, поражения: 6
Вольфсбергер: победы: 6, ничьи: 5, поражения: 8
Вольфсбергер 0:0 Альтах Бундеслига Альтах 3:2 Вольфсбергер Бундеслига Вольфсбергер 1:0 Альтах Бундеслига Вольфсбергер 0:0 Альтах Бундеслига Альтах 2:1 Вольфсбергер Бундеслига Вольфсбергер 1:2 Альтах Бундеслига Альтах 1:0 Вольфсбергер Бундеслига Альтах 1:1 Вольфсбергер Бундеслига Вольфсбергер 1:0 Альтах Бундеслига Альтах 2:1 Вольфсбергер Бундеслига Вольфсбергер 0:2 Альтах Бундеслига Вольфсбергер 2:0 Альтах Бундеслига Альтах 1:0 Вольфсбергер Бундеслига Вольфсбергер 0:0 Альтах Бундеслига Альтах 1:2 Вольфсбергер Бундеслига
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|15
|12
|3
|0
|58 - 14
|39
|2.
|ЛАСК
|15
|12
|2
|1
|31 - 8
|38
|3.
|Вольфсбергер
|15
|9
|3
|3
|38 - 17
|30
|4.
|Штурм
|16
|8
|3
|5
|29 - 18
|27
|5.
|Рапид Вена
|15
|7
|4
|4
|29 - 19
|25
|6.
|Хартберг
|16
|7
|3
|6
|28 - 33
|24
|7.
|Аустрия Вена
|16
|5
|4
|7
|25 - 28
|19
|8.
|Санкт-Пёльтен
|16
|3
|6
|7
|16 - 38
|15
|9.
|Ваттенс
|16
|3
|3
|10
|18 - 39
|12
|10.
|Маттерсбург
|16
|3
|2
|11
|19 - 44
|11
|11.
|Альтах
|15
|3
|1
|11
|22 - 36
|10
|12.
|Адмира
|15
|2
|4
|9
|14 - 33
|10
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