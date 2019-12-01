Греция: Суперлига 2019-2020
Олимпиакос
0:1
Первый тайм: 31'
Стадион: Караискакис
ПАОК
21' Желтая карточкаБисесвар Диего
0:1
29' ГолИнгасон Сверрир
1
Са
Жозе
15
Креспо
Хосе
27
Мишич
Йосип
- Основной состав
-
1 Са ЖозеВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Аллен БоббиВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
24 Ousseynou Ba
-
Главный тренер: Мартинш Педру
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Креспо ХосеЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Мишич ЙосипПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
20 ВиейриньяПолузащитник
- Полузащитник
-
47 Акпом ЧубаНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Феррейра Абел
Ход матча
21'
29'
0:1
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 0
-
3 Удары в створ 2
-
2 Угловые 2
-
2 Офсайды 1
-
5 Нарушения правил 5
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
54 Владение мячом, % 46
Предыдущие игры
Олимпиакос Последние 20 матчей: +12 =4 -4Тоттенхэм 4:2 Олимпиакос Паниониос 1:1 Олимпиакос Олимпиакос 2:0 Атромитос Бавария 2:0 Олимпиакос
Ксанти 0:0 Олимпиакос Олимпиакос 2:0 АЕК Олимпиакос 2:3 Бавария Олимпиакос 2:1 ОФИ Арис Салоники 1:2 Олимпиакос Црвена Звезда 3:1 Олимпиакос Олимпиакос 2:0 Ламия Панатинаикос 1:1 Олимпиакос Олимпиакос 2:2 Тоттенхэм Олимпиакос 5:0 Волос Лариса 0:1 Олимпиакос Краснодар 1:2 Олимпиакос Олимпиакос 1:0 Астерас Олимпиакос 4:0 Краснодар Олимпиакос 2:0 Истанбул Башакшехир Истанбул Башакшехир 0:1 Олимпиакос
ПАОК Последние 20 матчей: +13 =5 -2ПАОК 1:0 Лариса ОФИ 0:1 ПАОК ПАОК 2:2 Панатинаикос Волос 0:2 ПАОК
ПАОК 3:0 Ламия Астерас 1:2 ПАОК АЕК 2:2 ПАОК ПАОК 2:2 Арис Салоники Атромитос 2:3 ПАОК ПАОК 2:1 Паниониос ПАОК 3:2 Слован Братислава ПАОК 2:1 Панаитоликос Слован Братислава 1:0 ПАОК Аякс 3:2 ПАОК ПАОК 2:2 Аякс Фортуна Ситтард 1:5 ПАОК Андерлехт 1:3 ПАОК Сент-Трюйден 0:4 ПАОК ПЕК Зволле 2:2 ПАОК Нордшелланн 0:3 ПАОК
Последние игры между собой
Олимпиакос: победы: 10, ничьи: 4, поражения: 6
ПАОК: победы: 6, ничьи: 4, поражения: 10
ПАОК 2:0 Олимпиакос Суперлига Олимпиакос 2:1 ПАОК Суперлига Олимпиакос 3:0 ПАОК Кубок Олимпиакос 1:0 ПАОК Суперлига ПАОК 0:2 Олимпиакос Суперлига ПАОК 0:0 Олимпиакос Суперлига ПАОК 0:0 Олимпиакос Суперлига Олимпиакос 1:2 ПАОК Суперлига ПАОК 1:0 Олимпиакос Кубок Греции Олимпиакос 2:1 ПАОК Кубок Греции ПАОК 2:1 Олимпиакос Суперлига Олимпиакос 4:0 ПАОК Суперлига Олимпиакос 0:0 ПАОК Суперлига ПАОК 1:1 Олимпиакос Суперлига ПАОК 0:2 Олимпиакос Суперлига Олимпиакос 2:1 ПАОК Суперлига
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПАОК
|1:0
|12
|9
|3
|0
|23 - 11
|30
|2.
|Олимпиакос
|0:1
|12
|8
|3
|1
|19 - 5
|27
|3.
|ОФИ
|12
|6
|1
|5
|21 - 14
|19
|4.
|Ксанти
|12
|6
|1
|5
|12 - 13
|19
|5.
|АЕК
|12
|5
|3
|4
|18 - 17
|18
|6.
|Лариса
|12
|5
|3
|4
|16 - 15
|18
|7.
|Арис Салоники
|12
|4
|5
|3
|18 - 13
|17
|8.
|Панатинаикос
|12
|4
|4
|4
|12 - 16
|16
|9.
|Атромитос
|12
|4
|2
|6
|19 - 18
|14
|10.
|Ламия
|12
|3
|5
|4
|11 - 16
|14
|11.
|Волос
|12
|4
|1
|7
|13 - 22
|13
|12.
|Паниониос
|12
|3
|3
|6
|12 - 18
|12
|13.
|Астерас
|12
|3
|2
|7
|14 - 17
|11
|14.
|Панаитоликос
|12
|0
|4
|8
|8 - 21
|4
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