Греция: Суперлига 2019-2020

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Олимпиакос
0:1
Первый тайм: 31'

Стадион:
ПАОК
0'
21' Желтая карточка
Бисесвар Диего
0:1
29' Гол
Ингасон Сверрир
31'
1
Са
Жозе
14
Элабделлауи
Омар
3
Семеду
Рубен
34
Пападопулос
Авраам
21
Цимикас
Костас
8
Гильерме
дос
Сантос
5
Бухалакис
Андреас
10
Поденсе
Даниэл
28
Вальбуэна
Матьё
19
Масурас
Гиоргос
11
Эль-Араби
Юссеф
88
Живкович
Живко
3
Матос
Леонардо
4
Ингасон
Сверрир
15
Креспо
Хосе
23
Яннулис
Димитрис
18
Лимниос
Димитрис
33
Douglas
Gomes
27
Мишич
Йосип
7
Эль-Каддури
Омар
21
Бисесвар
Диего
9
Свидерски
Кароль
Олимпиакос
4-2-3-1
ПАОК
4-4-1-1

Ход матча

21'
 
Бисесвар Диего
29'
0:1
Ингасон Сверрир

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 0
  • 3 Удары в створ 2
  • 2 Угловые 2
  • 2 Офсайды 1
  • 5 Нарушения правил 5
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 54 Владение мячом, % 46

Предыдущие игры

Олимпиакос Последние 20 матчей: +12 =4 -4
Тоттенхэм 4:2 Олимпиакос Паниониос 1:1 Олимпиакос Олимпиакос 2:0 Атромитос Бавария 2:0 Олимпиакос
Ксанти 0:0 Олимпиакос Олимпиакос 2:0 АЕК Олимпиакос 2:3 Бавария Олимпиакос 2:1 ОФИ Арис Салоники 1:2 Олимпиакос Црвена Звезда 3:1 Олимпиакос Олимпиакос 2:0 Ламия Панатинаикос 1:1 Олимпиакос Олимпиакос 2:2 Тоттенхэм Олимпиакос 5:0 Волос Лариса 0:1 Олимпиакос Краснодар 1:2 Олимпиакос Олимпиакос 1:0 Астерас Олимпиакос 4:0 Краснодар Олимпиакос 2:0 Истанбул Башакшехир Истанбул Башакшехир 0:1 Олимпиакос
ПАОК Последние 20 матчей: +13 =5 -2
ПАОК 1:0 Лариса ОФИ 0:1 ПАОК ПАОК 2:2 Панатинаикос Волос 0:2 ПАОК
ПАОК 3:0 Ламия Астерас 1:2 ПАОК АЕК 2:2 ПАОК ПАОК 2:2 Арис Салоники Атромитос 2:3 ПАОК ПАОК 2:1 Паниониос ПАОК 3:2 Слован Братислава ПАОК 2:1 Панаитоликос Слован Братислава 1:0 ПАОК Аякс 3:2 ПАОК ПАОК 2:2 Аякс Фортуна Ситтард 1:5 ПАОК Андерлехт 1:3 ПАОК Сент-Трюйден 0:4 ПАОК ПЕК Зволле 2:2 ПАОК Нордшелланн 0:3 ПАОК

Последние игры между собой

Олимпиакос: победы: 10, ничьи: 4, поражения: 6
ПАОК: победы: 6, ничьи: 4, поражения: 10
ПАОК 3:1 Олимпиакос Суперлига Олимпиакос 0:1 ПАОК Суперлига ПАОК 0:3 Олимпиакос Суперлига Олимпиакос 1:0 ПАОК Суперлига
ПАОК 2:0 Олимпиакос Суперлига Олимпиакос 2:1 ПАОК Суперлига Олимпиакос 3:0 ПАОК Кубок Олимпиакос 1:0 ПАОК Суперлига ПАОК 0:2 Олимпиакос Суперлига ПАОК 0:0 Олимпиакос Суперлига ПАОК 0:0 Олимпиакос Суперлига Олимпиакос 1:2 ПАОК Суперлига ПАОК 1:0 Олимпиакос Кубок Греции Олимпиакос 2:1 ПАОК Кубок Греции ПАОК 2:1 Олимпиакос Суперлига Олимпиакос 4:0 ПАОК Суперлига Олимпиакос 0:0 ПАОК Суперлига ПАОК 1:1 Олимпиакос Суперлига ПАОК 0:2 Олимпиакос Суперлига Олимпиакос 2:1 ПАОК Суперлига
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. ПАОК 1:0 12 9 3 0 23 - 11 30
2. Олимпиакос 0:1 12 8 3 1 19 - 5 27
3. ОФИ 12 6 1 5 21 - 14 19
4. Ксанти 12 6 1 5 12 - 13 19
5. АЕК 12 5 3 4 18 - 17 18
6. Лариса 12 5 3 4 16 - 15 18
7. Арис Салоники 12 4 5 3 18 - 13 17
8. Панатинаикос 12 4 4 4 12 - 16 16
9. Атромитос 12 4 2 6 19 - 18 14
10. Ламия 12 3 5 4 11 - 16 14
11. Волос 12 4 1 7 13 - 22 13
12. Паниониос 12 3 3 6 12 - 18 12
13. Астерас 12 3 2 7 14 - 17 11
14. Панаитоликос 12 0 4 8 8 - 21 4
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Karaiskaki Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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