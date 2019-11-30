Украина: Премьер-лига 2019-2020

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Ворскла
1:0
Второй тайм: 67'

Стадион:
Колос Ковалёвка
0'
1' Желтая карточка
Батиста Артур
29' Желтая карточка
Задоя Евгений
1:0
38' Пенальти
Васин Денис
67'
31
Ризнык
Дмитрий
4
Пердута
Игорь
17
Чеснаков
Владимир
92
Н'Диайе
Папа
Алиун
23
Сапай
Вадим
6
Скляр
Александр
66
Батиста
Артур
7
Новаес
Пальярес
Луис
Густаво
77
Васин
Денис
82
Ребенок
Павел
26
Коломоец
Юрий
25
Волынец
Евгений
24
Зозуля
Алексей
6
Максименко
Максим
13
Гавриш
Виталий
15
Черноморец
Александр
14
Милько
Вадим
11
Кожушко
Олег
99
Задоя
Евгений
48
Ореховский
Павел
77
Вильхамссон
Арни
7
Лысенко
Владимир
Ворскла
Колос Ковалёвка

Ход матча

1'
Батиста Артур
 
29'
 
Задоя Евгений
38'
Васин Денис
1:0
46'
 
Волков Александр
Вильхамссон Арни
57'
Кане Ибрахим
Коломоец Юрий
 
60'
 
Морозко Евгений
Кожушко Олег

Предыдущие игры

Ворскла Последние 20 матчей: +5 =3 -12
Днепр-1 1:0 Ворскла Львов 2:0 Ворскла Ворскла 0:1 Десна Колос Ковалёвка 0:1 Ворскла
Заря 4:0 Ворскла Олимпик Донецк 2:0 Ворскла Ворскла 1:1 Мариуполь Шахтёр Донецк 4:0 Ворскла Ворскла 0:5 Динамо Киев Карпаты 2:1 Ворскла Ворскла 0:1 Александрия Колос Ковалёвка 0:3 Ворскла Ворскла 1:1 Днепр-1 Ворскла 3:2 Львов Десна 2:0 Ворскла Ворскла 0:1 Заря Ворскла 2:2 Олимпик Донецк Ворскла 1:2 Черноморец Од Десна 0:1 Ворскла Ворскла 2:0 Арсенал-Киев
Колос Ковалёвка Последние 20 матчей: +7 =2 -11
Колос Ковалёвка 2:0 Десна Заря 2:0 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 1:2 Олимпик Донецк Колос Ковалёвка 0:1 Ворскла
Мариуполь 2:0 Колос Ковалёвка Шахтёр Донецк 6:0 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 0:4 Динамо Киев Карпаты 1:2 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 1:1 Александрия Колос Ковалёвка 1:0 Львов Днепр-1 2:1 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 0:3 Ворскла Десна 0:0 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 1:3 Заря Олимпик Донецк 0:1 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 2:1 Мариуполь Колос Ковалёвка 3:2 Оболонь-Бровар Днепр-1 3:1 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 4:0 Сумы Волынь 2:1 Колос Ковалёвка

Последние игры между собой

Ворскла: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 0
Колос Ковалёвка: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 2
Колос Ковалёвка 0:1 Ворскла Кубок Колос Ковалёвка 0:3 Ворскла Премьер-лига
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Шахтёр Донецк Заявка 15 14 1 0 44 - 7 43
2. Заря Заявка 16 9 4 3 31 - 13 31
3. Динамо Киев Заявка 15 9 3 3 31 - 9 30
4. Десна Заявка 15 8 3 4 21 - 10 27
5. Александрия Заявка 15 8 3 4 18 - 14 27
6. Олимпик Донецк Заявка 15 5 3 7 14 - 24 18
7. Днепр-1 Заявка 16 5 3 8 17 - 22 18
8. Мариуполь Заявка 15 4 5 6 14 - 24 17
9. Колос Ковалёвка 0:1 Заявка 16 5 2 9 12 - 28 17
10. Львов Заявка 16 3 2 11 11 - 30 11
11. Ворскла 1:0 Заявка 16 3 2 11 10 - 29 11
12. Карпаты Заявка 16 2 5 9 12 - 25 11
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Описание гола
    38'
    Г О О О О Л - Васин Денис из команды Ворскла забивает с точки!
  • Желтая карточка
    29'
    Задоя Евгений получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    1'
    Батиста Артур получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Vorskla Butovsky Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Ворскла 1:0 Колос Ковалёвка
Ворскла
56.6% (82)
Ничья
32.4% (47)
Колос Ковалёвка
11% (16)
1:0 Ворскла
28.3% (41)
1:1 Ничья
26.2% (38)
2:1 Ворскла
15.2% (22)
2:0 Ворскла
9.7% (14)
0:1 Колос Ковалёвка
7.6% (11)
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