Украина: Премьер-лига 2019-2020
Ворскла
1:0
Второй тайм: 67'
Стадион: Ворскла им. Алексея Бутовского
Колос Ковалёвка
1' Желтая карточкаБатиста Артур
29' Желтая карточкаЗадоя Евгений
1:0
38' ПенальтиВасин Денис
23
Сапай
Вадим
77
Васин
Денис
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Сапай ВадимЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 Васин ДенисПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
50 Кане ИбрахимЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
40 Сакив ТарасЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Косовский Виталий
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Милько ВадимПолузащитник
-
11 Кожушко ОлегПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Костышин Руслан
Ход матча
29'
38'
1:0
Предыдущие игры
Ворскла Последние 20 матчей: +5 =3 -12Днепр-1 1:0 Ворскла Львов 2:0 Ворскла Ворскла 0:1 Десна Колос Ковалёвка 0:1 Ворскла
Заря 4:0 Ворскла Олимпик Донецк 2:0 Ворскла Ворскла 1:1 Мариуполь Шахтёр Донецк 4:0 Ворскла Ворскла 0:5 Динамо Киев Карпаты 2:1 Ворскла Ворскла 0:1 Александрия Колос Ковалёвка 0:3 Ворскла Ворскла 1:1 Днепр-1 Ворскла 3:2 Львов Десна 2:0 Ворскла Ворскла 0:1 Заря Ворскла 2:2 Олимпик Донецк Ворскла 1:2 Черноморец Од Десна 0:1 Ворскла Ворскла 2:0 Арсенал-Киев
Колос Ковалёвка Последние 20 матчей: +7 =2 -11Колос Ковалёвка 2:0 Десна Заря 2:0 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 1:2 Олимпик Донецк Колос Ковалёвка 0:1 Ворскла
Мариуполь 2:0 Колос Ковалёвка Шахтёр Донецк 6:0 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 0:4 Динамо Киев Карпаты 1:2 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 1:1 Александрия Колос Ковалёвка 1:0 Львов Днепр-1 2:1 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 0:3 Ворскла Десна 0:0 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 1:3 Заря Олимпик Донецк 0:1 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 2:1 Мариуполь Колос Ковалёвка 3:2 Оболонь-Бровар Днепр-1 3:1 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 4:0 Сумы Волынь 2:1 Колос Ковалёвка
Последние игры между собой
Ворскла: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 0
Колос Ковалёвка: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 2
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|15
|14
|1
|0
|44 - 7
|43
|2.
|Заря
|Заявка
|16
|9
|4
|3
|31 - 13
|31
|3.
|Динамо Киев
|Заявка
|15
|9
|3
|3
|31 - 9
|30
|4.
|Десна
|Заявка
|15
|8
|3
|4
|21 - 10
|27
|5.
|Александрия
|Заявка
|15
|8
|3
|4
|18 - 14
|27
|6.
|Олимпик Донецк
|Заявка
|15
|5
|3
|7
|14 - 24
|18
|7.
|Днепр-1
|Заявка
|16
|5
|3
|8
|17 - 22
|18
|8.
|Мариуполь
|Заявка
|15
|4
|5
|6
|14 - 24
|17
|9.
|Колос Ковалёвка
|0:1 Заявка
|16
|5
|2
|9
|12 - 28
|17
|10.
|Львов
|Заявка
|16
|3
|2
|11
|11 - 30
|11
|11.
|Ворскла
|1:0 Заявка
|16
|3
|2
|11
|10 - 29
|11
|12.
|Карпаты
|Заявка
|16
|2
|5
|9
|12 - 25
|11
Ворскла
56.6% (82)
Ничья
32.4% (47)
Колос Ковалёвка
11% (16)
1:0 Ворскла
28.3% (41)
1:1 Ничья
26.2% (38)
2:1 Ворскла
15.2% (22)
2:0 Ворскла
9.7% (14)
0:1 Колос Ковалёвка
7.6% (11)
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