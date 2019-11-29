Румыния: Первая лига 2019-2020

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  4. Первая лига 2019-2020
Динамо Бухарест
1:0
Второй тайм: 52'

Стадион:
КСМ Политехника Яссы
0'
8' Желтая карточка
Кабрал Родни
45' Желтая карточка
Бреевелд Никандро
45' Желтая карточка
Пульич Анте
45' Желтая карточка
Florian Loshaj
45' Желтая карточка
Laurentiu Corbu
1:0
48' Гол
Перович Славко
52'
93
Пискителли
Риккардо
13
Denis
Ciobotariu
66
Пульич
Анте
16
Mihai
Popescu
33
Laurentiu
Corbu
4
Филип
Иоан
24
Мрзляк
Филип
22
Deian
Sorescu
10
Нистор
Дан
99
Robert
Moldoveanu
18
Перович
Славко
12
Русу
Денис
2
Кабрал
Родни
86
Бреевелд
Никандро
23
Фрасинеску
Козмин
5
Бэдик
Нарчис
8
Juan
Pablo
Passaglia
22
Florian
Loshaj
30
Ovidiu
Horsia
88
Ionut
Francisc
Cristea
90
Dídac
Vilà
I
10
Andrei
Cristea1
Динамо Бухарест
КСМ Политехника Яссы

Ход матча

8'
 
Кабрал Родни
45'
 
Бреевелд Никандро
45'
Пульич Анте
 
45'
 
Florian Loshaj
45'
Laurentiu Corbu
 
48'
Перович Славко
(Нистор Дан)
1:0

Предыдущие игры

Динамо Бухарест Последние 20 матчей: +7 =5 -8
Академика Клинчени 2:2 Динамо Бухарест Динамо Бухарест 0:0 ЧФР Клуж Университатя Крайова 4:1 Динамо Бухарест Динамо Бухарест 3:2 Вииторул Констанца
Динамо Бухарест 2:0 Газ Метан Mедиаш ФКСБ 1:1 Динамо Бухарест Динамо Бухарест 2:1 Волунтари Астра 3:2 Динамо Бухарест Динамо Бухарест 1:1 Ботошани Сепси 0:1 Динамо Бухарест Динамо Бухарест 3:0 Германнштадт Киндия Тырговиште 3:2 Динамо Бухарест КСМ Политехника Яссы 2:0 Динамо Бухарест Динамо Бухарест 4:2 Академика Клинчени ЧФР Клуж 1:0 Динамо Бухарест Динамо Бухарест 0:2 Университатя Крайова Вииторул Констанца 5:0 Динамо Бухарест Динамо Бухарест 3:0 Килмарнок Динамо Бухарест 0:0 Волунтари Ботошани 1:0 Динамо Бухарест
КСМ Политехника Яссы Последние 20 матчей: +5 =8 -7
КСМ Политехника Яссы 2:2 Волунтари Академика Клинчени 1:0 КСМ Политехника Яссы Астра 4:0 КСМ Политехника Яссы КСМ Политехника Яссы 2:1 ЧФР Клуж
КСМ Политехника Яссы 0:3 Ботошани Университатя Крайова 1:1 КСМ Политехника Яссы КСМ Политехника Яссы 1:1 Сепси Вииторул Констанца 2:1 КСМ Политехника Яссы КСМ Политехника Яссы 0:0 Германнштадт Газ Метан Mедиаш 3:2 КСМ Политехника Яссы КСМ Политехника Яссы 2:2 Киндия Тырговиште ФКСБ 1:2 КСМ Политехника Яссы КСМ Политехника Яссы 2:0 Динамо Бухарест Волунтари 0:0 КСМ Политехника Яссы КСМ Политехника Яссы 2:0 Академика Клинчени КСМ Политехника Яссы 1:0 Астра ЧФР Клуж 1:1 КСМ Политехника Яссы КСМ Политехника Яссы 0:2 Ботошани Конкордия Кьяжна 4:1 КСМ Политехника Яссы Динамо Бухарест 0:0 КСМ Политехника Яссы

Последние игры между собой

Динамо Бухарест: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 1
КСМ Политехника Яссы: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 2
КСМ Политехника Яссы 2:0 Динамо Бухарест Первая лига Динамо Бухарест 0:0 КСМ Политехника Яссы Лига 1 КСМ Политехника Яссы 0:1 Динамо Бухарест Лига 1 Динамо Бухарест 3:0 КСМ Политехника Яссы Первая лига
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. ЧФР Клуж 17 10 4 3 39 - 13 34
2. Астра 18 10 4 4 28 - 18 34
3. Вииторул Констанца 17 9 5 3 39 - 20 32
4. Университатя Крайова 17 9 4 4 26 - 16 31
5. ФКСБ 17 8 3 6 25 - 23 27
6. Газ Метан Mедиаш 18 7 6 5 25 - 22 27
7. Ботошани 17 5 8 4 24 - 23 23
8. Динамо Бухарест 0:0 18 6 5 7 24 - 29 23
9. КСМ Политехника Яссы 0:0 18 5 8 5 19 - 22 23
10. Киндия Тырговиште 17 4 5 8 18 - 28 17
11. Сепси 17 2 10 5 15 - 18 16
12. Академика Клинчени 17 3 6 8 19 - 31 15
13. Германнштадт 17 3 5 9 13 - 31 14
14. Волунтари 17 1 5 11 11 - 31 8
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul Dinamo Bucuresti. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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