Румыния: Первая лига 2019-2020
Динамо Бухарест
1:0
Второй тайм: 52'
Стадион: Центральный стадион Динамо
КСМ Политехника Яссы
8' Желтая карточкаКабрал Родни
45' Желтая карточкаБреевелд Никандро
45' Желтая карточкаПульич Анте
45' Желтая карточкаFlorian Loshaj
45' Желтая карточкаLaurentiu Corbu
1:0
48' ГолПерович Славко
66
Пульич
Анте
24
Мрзляк
Филип
10
Нистор
Дан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
66 Пульич АнтеЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
24 Мрзляк ФилипПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Нистор ДанПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Dusan Uhrin
- Основной состав
-
12 Русу ДенисВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
90 Dídac Vilà IПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Полузащитник
-
77 Ассулин ГайНападающий
- Нападающий
-
-
19 Razvan Onea
-
Главный тренер: Mihai Teja
Ход матча
8'
45'
45'
45'
48'
1:0
Предыдущие игры
Динамо Бухарест Последние 20 матчей: +7 =5 -8Академика Клинчени 2:2 Динамо Бухарест Динамо Бухарест 0:0 ЧФР Клуж Университатя Крайова 4:1 Динамо Бухарест Динамо Бухарест 3:2 Вииторул Констанца
Динамо Бухарест 2:0 Газ Метан Mедиаш ФКСБ 1:1 Динамо Бухарест Динамо Бухарест 2:1 Волунтари Астра 3:2 Динамо Бухарест Динамо Бухарест 1:1 Ботошани Сепси 0:1 Динамо Бухарест Динамо Бухарест 3:0 Германнштадт Киндия Тырговиште 3:2 Динамо Бухарест КСМ Политехника Яссы 2:0 Динамо Бухарест Динамо Бухарест 4:2 Академика Клинчени ЧФР Клуж 1:0 Динамо Бухарест Динамо Бухарест 0:2 Университатя Крайова Вииторул Констанца 5:0 Динамо Бухарест Динамо Бухарест 3:0 Килмарнок Динамо Бухарест 0:0 Волунтари Ботошани 1:0 Динамо Бухарест
КСМ Политехника Яссы Последние 20 матчей: +5 =8 -7КСМ Политехника Яссы 2:2 Волунтари Академика Клинчени 1:0 КСМ Политехника Яссы Астра 4:0 КСМ Политехника Яссы КСМ Политехника Яссы 2:1 ЧФР Клуж
КСМ Политехника Яссы 0:3 Ботошани Университатя Крайова 1:1 КСМ Политехника Яссы КСМ Политехника Яссы 1:1 Сепси Вииторул Констанца 2:1 КСМ Политехника Яссы КСМ Политехника Яссы 0:0 Германнштадт Газ Метан Mедиаш 3:2 КСМ Политехника Яссы КСМ Политехника Яссы 2:2 Киндия Тырговиште ФКСБ 1:2 КСМ Политехника Яссы КСМ Политехника Яссы 2:0 Динамо Бухарест Волунтари 0:0 КСМ Политехника Яссы КСМ Политехника Яссы 2:0 Академика Клинчени КСМ Политехника Яссы 1:0 Астра ЧФР Клуж 1:1 КСМ Политехника Яссы КСМ Политехника Яссы 0:2 Ботошани Конкордия Кьяжна 4:1 КСМ Политехника Яссы Динамо Бухарест 0:0 КСМ Политехника Яссы
Последние игры между собой
Динамо Бухарест: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 1
КСМ Политехника Яссы: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 2
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ЧФР Клуж
|17
|10
|4
|3
|39 - 13
|34
|2.
|Астра
|18
|10
|4
|4
|28 - 18
|34
|3.
|Вииторул Констанца
|17
|9
|5
|3
|39 - 20
|32
|4.
|Университатя Крайова
|17
|9
|4
|4
|26 - 16
|31
|5.
|ФКСБ
|17
|8
|3
|6
|25 - 23
|27
|6.
|Газ Метан Mедиаш
|18
|7
|6
|5
|25 - 22
|27
|7.
|Ботошани
|17
|5
|8
|4
|24 - 23
|23
|8.
|Динамо Бухарест
|0:0
|18
|6
|5
|7
|24 - 29
|23
|9.
|КСМ Политехника Яссы
|0:0
|18
|5
|8
|5
|19 - 22
|23
|10.
|Киндия Тырговиште
|17
|4
|5
|8
|18 - 28
|17
|11.
|Сепси
|17
|2
|10
|5
|15 - 18
|16
|12.
|Академика Клинчени
|17
|3
|6
|8
|19 - 31
|15
|13.
|Германнштадт
|17
|3
|5
|9
|13 - 31
|14
|14.
|Волунтари
|17
|1
|5
|11
|11 - 31
|8
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