Греция: Суперлига 2019-2020
Арис Салоники
1:1
Второй тайм: 61'
Стадион: Kleanthis Vikelidis Stadium
Ламия
0:1
16' ГолThuram II
22' Желтая карточкаПляцикас Василиос
1:1
31' ГолЛарссон Даниэль
88
Саша
Лукас
44
Велес
Фран
92
Роуз
Линдси
69
Корхут
Михай
98
Abou
Ba
16
Бруну
Гама
27
Vanderson
- Основной состав
- Вратарь
-
88 Саша ЛукасЗащитник
-
44 Велес ФранЗащитник
-
92 Роуз ЛиндсиЗащитник
-
69 Корхут МихайЗащитник
- Полузащитник
-
98 Abou BaПолузащитник
- Полузащитник
-
16 Бруну ГамаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
Главный тренер: Эннинг Михаэль
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
27 VandersonЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
50 Mark AsigbaЗащитник
-
24 Винтра ЛукасЗащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Apostolos Mantzios
Ход матча
16'
0:1
31'
1:1
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 1
-
5 Удары в створ 2
-
4 Угловые 2
-
0 Офсайды 1
-
4 Нарушения правил 11
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
67 Владение мячом, % 33
Предыдущие игры
Арис Салоники Последние 20 матчей: +8 =5 -7АЕК 1:1 Арис Салоники Арис Салоники 2:1 Астерас Паниониос 1:1 Арис Салоники Арис Салоники 2:0 Панаитоликос
Ксанти 0:1 Арис Салоники Арис Салоники 1:2 Олимпиакос Арис Салоники 2:3 Лариса ПАОК 2:2 Арис Салоники Арис Салоники 4:0 Панатинаикос Волос 1:0 Арис Салоники Арис Салоники 1:1 ОФИ Арис Салоники 3:1 Мольде Мольде 3:0 Арис Салоники АЕЛ Лимаcсол 0:1 Арис Салоники Арис Салоники 0:0 АЕЛ Лимаcсол ПСВ 3:0 Арис Салоники Арис Салоники 0:3 Гент Фортуна Ситтард 5:1 Арис Салоники Арис Салоники 7:2 Ксанти Панаитоликос 1:2 Арис Салоники
Ламия Последние 20 матчей: +6 =6 -8Ламия 1:0 Ксанти Лариса 0:3 Ламия Ламия 1:0 Волос Аиоликос Митилини 0:3 Ламия
Последние игры между собой
Арис Салоники: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 1
Ламия: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 2
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|11
|8
|3
|0
|19 - 4
|27
|2.
|ПАОК
|11
|8
|3
|0
|22 - 11
|27
|3.
|ОФИ
|12
|6
|1
|5
|21 - 14
|19
|4.
|Ксанти
|1:0
|12
|6
|1
|5
|12 - 13
|19
|5.
|АЕК
|12
|5
|3
|4
|18 - 17
|18
|6.
|Лариса
|12
|5
|3
|4
|16 - 15
|18
|7.
|Арис Салоники
|1:1
|12
|4
|5
|3
|18 - 13
|17
|8.
|Панатинаикос
|12
|4
|4
|4
|12 - 16
|16
|9.
|Атромитос
|0:1
|12
|4
|2
|6
|19 - 18
|14
|10.
|Ламия
|1:1
|12
|3
|5
|4
|11 - 16
|14
|11.
|Волос
|12
|4
|1
|7
|13 - 22
|13
|12.
|Паниониос
|12
|3
|3
|6
|12 - 18
|12
|13.
|Астерас
|12
|3
|2
|7
|14 - 17
|11
|14.
|Панаитоликос
|12
|0
|4
|8
|8 - 21
|4
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