Греция: Суперлига 2019-2020

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Арис Салоники
1:1
Второй тайм: 61'

Стадион:
Ламия
0'
0:1
16' Гол
Thuram II
22' Желтая карточка
Пляцикас Василиос
1:1
31' Гол
Ларссон Даниэль
61'
75
Apostolos
Tsiligiris
88
Саша
Лукас
44
Велес
Фран
92
Роуз
Линдси
69
Корхут
Михай
26
Матилья
Хавьер
98
Abou
Ba
28
Фетфатцидис
Иоаннис
16
Бруну
Гама
7
Nicolas
Diguiny
10
Ларссон
Даниэль
30
Теодоропулос
Костас
23
Скондрас
Яннис
8
Пляцикас
Василиос
4
Адехо
Даниэль
27
Vanderson
21
Димуцос
Элини
16
Бехарано
Данни
11
Караманос
Тасос
10
Тайрон
Густаво
18
Lazar
Romanic
9
Thuram
II
Арис Салоники
4-2-3-1
Ламия
4-2-3-1

Ход матча

16'
0:1
Thuram II
(Димуцос Элини)
22'
 
Пляцикас Василиос
31'
Ларссон Даниэль
(Бруну Гама)
1:1

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 1
  • 5 Удары в створ 2
  • 4 Угловые 2
  • 0 Офсайды 1
  • 4 Нарушения правил 11
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 67 Владение мячом, % 33

Предыдущие игры

Арис Салоники Последние 20 матчей: +8 =5 -7
АЕК 1:1 Арис Салоники Арис Салоники 2:1 Астерас Паниониос 1:1 Арис Салоники Арис Салоники 2:0 Панаитоликос
Ксанти 0:1 Арис Салоники Арис Салоники 1:2 Олимпиакос Арис Салоники 2:3 Лариса ПАОК 2:2 Арис Салоники Арис Салоники 4:0 Панатинаикос Волос 1:0 Арис Салоники Арис Салоники 1:1 ОФИ Арис Салоники 3:1 Мольде Мольде 3:0 Арис Салоники АЕЛ Лимаcсол 0:1 Арис Салоники Арис Салоники 0:0 АЕЛ Лимаcсол ПСВ 3:0 Арис Салоники Арис Салоники 0:3 Гент Фортуна Ситтард 5:1 Арис Салоники Арис Салоники 7:2 Ксанти Панаитоликос 1:2 Арис Салоники
Ламия Последние 20 матчей: +6 =6 -8
Ламия 1:0 Ксанти Лариса 0:3 Ламия Ламия 1:0 Волос Аиоликос Митилини 0:3 Ламия
Астерас 4:1 Ламия ПАОК 3:0 Ламия Ламия 0:0 Панаитоликос Олимпиакос 2:0 Ламия Ламия 1:1 Паниониос АЕК 2:0 Ламия Ламия 2:2 Атромитос Ламия 1:1 Панатинаикос Аполлон Смирнис 0:3 Ламия Ламия 0:4 АЕК Ламия 1:3 Олимпиакос Ламия 2:2 АЕК ПАОК 3:0 Ламия АЕК 2:0 Ламия Ламия 1:0 Паниониос Астерас 0:0 Ламия

Последние игры между собой

Арис Салоники: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 1
Ламия: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 2
Арис Салоники 1:0 Ламия Суперлига Ламия 0:3 Арис Салоники Суперлига Арис Салоники 0:0 Ламия Футбольная лига Ламия 1:0 Арис Салоники Футбольная лига
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос 11 8 3 0 19 - 4 27
2. ПАОК 11 8 3 0 22 - 11 27
3. ОФИ 12 6 1 5 21 - 14 19
4. Ксанти 1:0 12 6 1 5 12 - 13 19
5. АЕК 12 5 3 4 18 - 17 18
6. Лариса 12 5 3 4 16 - 15 18
7. Арис Салоники 1:1 12 4 5 3 18 - 13 17
8. Панатинаикос 12 4 4 4 12 - 16 16
9. Атромитос 0:1 12 4 2 6 19 - 18 14
10. Ламия 1:1 12 3 5 4 11 - 16 14
11. Волос 12 4 1 7 13 - 22 13
12. Паниониос 12 3 3 6 12 - 18 12
13. Астерас 12 3 2 7 14 - 17 11
14. Панаитоликос 12 0 4 8 8 - 21 4
  • Второй тайм
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Описание гола
    31'
    Г О О О О Л - Ларссон Даниэль бьет в цель!
  • Желтая карточка
    22'
    Пляцикас Василиос получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    16'
    Г О О О О Л - Thuram бьет в цель!
  • Описание гола
    3'
    Г О О О О Л - Thuram бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Kleanthis Vikelidis Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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