Швейцария: Суперлига 2019-2020

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  4. Суперлига 2019-2020
Сьон
0:1
Первый тайм: 16'

Стадион:
Тун
0'
0:1
7' Гол
Сале Чиаде
9' Желтая карточка
Patrick3
16'
18
Фикентшер
Кевин
62
Масейрас
Кентен
5
Бамер
Жан
68
Руиз
Жан
30
Абделлауи
Аюб
24
Тома
Бастьен
36
Куасси
Ксавье
14
Гргич
Анто
33
Леняни
Эрмир
7
Касами
Пайтим
31
Patrick3
1
Февр
Гийом
31
Гларнер
Штефан
4
Родригес
Мигель
14
Гельми
Рой
20
Каблан
Крис
19
Рот
Джастин
6
Фаткич
Кенан
10
Стильхарт
Базиль
11
Тосетти
Маттео
33
Сале
Чиаде
21
Васич
Урош
Сьон
4-3-3
Тун
4-3-3

Ход матча

7'
0:1
Сале Чиаде
(Стильхарт Базиль)
9'
Patrick3
 

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 1
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 3 Нарушения правил 1
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 52 Владение мячом, % 48

Предыдущие игры

Сьон Последние 20 матчей: +7 =4 -9
Сьон 3:4 Янг Бойз Цюрих 4:2 Сьон Санкт-Галлен 3:0 Сьон Линт 0:2 Сьон
Сьон 1:1 Серветт Люцерн 3:1 Сьон Сьон 1:2 Лугано Янг Бойз 3:2 Сьон Сьон 1:2 Санкт-Галлен Нёвшатель Ксамакс 1:3 Сьон Арау 1:2 Сьон Тун 0:1 Сьон Сьон 2:1 Люцерн Allschwil 1:10 Сьон Лугано 1:1 Сьон Сьон 3:1 Цюрих Серветт 0:0 Сьон Сьон 0:3 Валенсия Сьон 1:4 Базель Сьон 0:0 Эвертон
Тун Последние 20 матчей: +4 =3 -13
Тун 0:3 Лугано Нёвшатель Ксамакс 2:3 Тун Тун 0:1 Цюрих Винтертур 1:0 Тун
Янг Бойз 4:2 Тун Базель 3:1 Тун Тун 0:2 Люцерн Санкт-Галлен 4:0 Тун Тун 1:1 Янг Бойз Цюрих 2:0 Тун Стад де Ньон 0:1 Тун Тун 0:1 Сьон Тун 0:4 Серветт Сигнал 0:2 Тун Спартак Москва 2:1 Тун Люцерн 0:2 Тун Тун 2:3 Спартак Москва Тун 2:3 Базель Лугано 0:0 Тун Тун 2:2 Нёвшатель Ксамакс

Последние игры между собой

Сьон: победы: 12, ничьи: 2, поражения: 6
Тун: победы: 6, ничьи: 2, поражения: 12
Тун 0:1 Сьон Суперлига Сьон 0:1 Тун Суперлига Тун 1:2 Сьон Суперлига Сьон 2:1 Тун Суперлига
Тун 4:1 Сьон Суперлига Тун 1:4 Сьон Суперлига Сьон 7:2 Тун Суперлига Тун 0:0 Сьон Товарищеские матчи Сьон 2:3 Тун Суперлига Тун 0:1 Сьон Суперлига Тун 2:1 Сьон Суперлига Сьон 2:1 Тун Суперлига Тун 2:3 Сьон Суперлига Сьон 1:0 Тун Суперлига Тун 1:1 Сьон Суперлига Сьон 2:1 Тун Суперлига Сьон 1:2 Тун Суперлига Тун 0:2 Сьон Суперлига Тун 2:1 Сьон Суперлига Сьон 3:0 Тун Суперлига
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Янг Бойз 15 10 4 1 38 - 21 34
2. Базель 15 9 3 3 33 - 15 30
3. Санкт-Галлен 15 9 2 4 33 - 20 29
4. Цюрих 0:0 16 7 4 5 19 - 26 25
5. Серветт 15 5 6 4 21 - 16 21
6. Лугано 15 4 5 6 17 - 18 17
7. Люцерн 15 4 3 8 14 - 21 15
8. Сьон 0:1 16 4 3 9 22 - 31 15
9. Нёвшатель Ксамакс 0:0 16 2 7 7 18 - 29 13
10. Тун 1:0 16 3 3 10 14 - 32 12
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    9'
    Patrick получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    7'
    Г О О О О Л - Сале Чиаде бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Tourbillon. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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