Швейцария: Суперлига 2019-2020
0:1
7' ГолСале Чиаде
9' Желтая карточкаPatrick3
68
Руиз
Жан
24
Тома
Бастьен
14
Гргич
Анто
33
Леняни
Эрмир
31
Patrick3
14
Гельми
Рой
20
Каблан
Крис
19
Рот
Джастин
33
Сале
Чиаде
21
Васич
Урош
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
68 Руиз ЖанЗащитник
- Защитник
-
24 Тома БастьенПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Гргич АнтоПолузащитник
-
33 Леняни ЭрмирНападающий
- Нападающий
-
31 Patrick3Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
88 Думбия СейдуНападающий
-
40 ИтаитингаНападающий
-
64 Edgar Andre
-
-
-
-
Главный тренер: Christian Zermatten
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
14 Гельми РойЗащитник
-
20 Каблан КрисЗащитник
-
19 Рот ДжастинПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
33 Сале ЧиадеНападающий
-
21 Васич УрошНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
29 Хефти НиасЗащитник
-
39 Йосс СвенЗащитник
- Защитник
-
13 Рапп СимонеНападающий
- Нападающий
-
15 Hiran Ahmed
-
Главный тренер: Шнайдер Марк
Ход матча
7'
0:1
9'
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 1
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 1
-
0 Офсайды 0
-
3 Нарушения правил 1
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
52 Владение мячом, % 48
Предыдущие игры
Сьон Последние 20 матчей: +7 =4 -9Сьон 3:4 Янг Бойз Цюрих 4:2 Сьон Санкт-Галлен 3:0 Сьон Линт 0:2 Сьон
Тун Последние 20 матчей: +4 =3 -13Тун 0:3 Лугано Нёвшатель Ксамакс 2:3 Тун Тун 0:1 Цюрих Винтертур 1:0 Тун
Последние игры между собой
Сьон: победы: 12, ничьи: 2, поражения: 6
Тун: победы: 6, ничьи: 2, поражения: 12
Тун 4:1 Сьон Суперлига Тун 1:4 Сьон Суперлига Сьон 7:2 Тун Суперлига Тун 0:0 Сьон Товарищеские матчи Сьон 2:3 Тун Суперлига Тун 0:1 Сьон Суперлига Тун 2:1 Сьон Суперлига Сьон 2:1 Тун Суперлига Тун 2:3 Сьон Суперлига Сьон 1:0 Тун Суперлига Тун 1:1 Сьон Суперлига Сьон 2:1 Тун Суперлига Сьон 1:2 Тун Суперлига Тун 0:2 Сьон Суперлига Тун 2:1 Сьон Суперлига Сьон 3:0 Тун Суперлига
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Янг Бойз
|15
|10
|4
|1
|38 - 21
|34
|2.
|Базель
|15
|9
|3
|3
|33 - 15
|30
|3.
|Санкт-Галлен
|15
|9
|2
|4
|33 - 20
|29
|4.
|Цюрих
|0:0
|16
|7
|4
|5
|19 - 26
|25
|5.
|Серветт
|15
|5
|6
|4
|21 - 16
|21
|6.
|Лугано
|15
|4
|5
|6
|17 - 18
|17
|7.
|Люцерн
|15
|4
|3
|8
|14 - 21
|15
|8.
|Сьон
|0:1
|16
|4
|3
|9
|22 - 31
|15
|9.
|Нёвшатель Ксамакс
|0:0
|16
|2
|7
|7
|18 - 29
|13
|10.
|Тун
|1:0
|16
|3
|3
|10
|14 - 32
|12
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