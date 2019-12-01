Швейцария: Суперлига 2019-2020

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Базель
1:0
Первый тайм: 8'

Стадион:
Янг Бойз
0'
1:0
6' Гол
 8'
1
Омлин
Йонас
5
Видмер
Сильван
4
Джюмарт
Эрай
6
Альдерете
Омар
28
Петретта
Рауль
20
Фрай
Фабиан
34
Джака
Таулант
30
Жегрова
Эдон
7
Дзуффи
Лука
33
Буа
Кевин
98
Кабрал
Артур
26
Фон
Балльмоос
Давид
29
Лотомба
Жордан
3
Соренсен
Фредерик
5
Зесигер
Седрик
21
Гарсия
Улиссес
13
Нгамале
Муми
35
Мартинс
Кристофер
20
Эбишер
Мишель
16
Фасснахт
Кристиан
18
Нсаме
Жан-Пьер
99
Оаро
Гийом
Базель
4-2-3-1
Янг Бойз
4-4-2

Ход матча

6'
1:0

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 65 Владение мячом, % 35

Предыдущие игры

Базель Последние 20 матчей: +12 =4 -4
Краснодар 1:0 Базель Серветт 2:0 Базель Лугано 0:3 Базель Базель 2:1 Хетафе
Базель 1:1 Нёвшатель Ксамакс Стад Лозанна-Уши 1:2 Базель Цюрих 3:2 Базель Хетафе 0:1 Базель Базель 3:1 Тун Санкт-Галлен 0:0 Базель Трабзонспор 2:2 Базель Базель 3:0 Люцерн Базель 4:0 Цюрих Янг Бойз 1:1 Базель Базель 5:0 Краснодар Мерен 0:3 Базель Базель 2:1 Лугано Нёвшатель Ксамакс 0:3 Базель Пулли 1:4 Базель ЛАСК 3:1 Базель
Янг Бойз Последние 20 матчей: +11 =6 -3
Янг Бойз 1:2 Порту Сьон 3:4 Янг Бойз Янг Бойз 4:3 Санкт-Галлен Фейеноорд 1:1 Янг Бойз
Серветт 3:0 Янг Бойз Янг Бойз 4:0 Цюрих Янг Бойз 4:2 Тун Янг Бойз 2:0 Фейеноорд Янг Бойз 4:1 Нёвшатель Ксамакс Цюрих 0:4 Янг Бойз Янг Бойз 2:1 Глазго Рейнджерс Янг Бойз 3:2 Сьон Тун 1:1 Янг Бойз Янг Бойз 1:1 Базель Порту 2:1 Янг Бойз FC Freienbach 2:11 Янг Бойз Люцерн 2:2 Янг Бойз Црвена Звезда 1:1 Янг Бойз Янг Бойз 4:0 Цюрих Янг Бойз 2:2 Црвена Звезда

Последние игры между собой

Базель: победы: 5, ничьи: 6, поражения: 9
Янг Бойз: победы: 9, ничьи: 6, поражения: 5
Янг Бойз 1:1 Базель Суперлига Янг Бойз 3:1 Базель Суперлига Базель 2:2 Янг Бойз Суперлига Базель 1:3 Янг Бойз Суперлига
Янг Бойз 7:1 Базель Суперлига Базель 5:1 Янг Бойз Суперлига Янг Бойз 2:2 Базель Суперлига Янг Бойз 2:0 Базель Кубок Базель 1:1 Янг Бойз Суперлига Янг Бойз 2:0 Базель Суперлига Янг Бойз 2:1 Базель Суперлига Базель 1:1 Янг Бойз Суперлига Янг Бойз 3:1 Базель Суперлига Базель 3:0 Янг Бойз Суперлига Янг Бойз 2:3 Базель Суперлига Базель 2:0 Янг Бойз Суперлига Базель 1:0 Янг Бойз Суперлига Янг Бойз 4:3 Базель Суперлига Базель 0:0 Янг Бойз Суперлига Янг Бойз 4:2 Базель Суперлига
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Янг Бойз 0:0 16 10 5 1 38 - 21 35
2. Базель 0:0 16 9 4 3 33 - 15 31
3. Санкт-Галлен 0:0 16 9 3 4 33 - 20 30
4. Цюрих 16 8 3 5 20 - 26 27
5. Серветт 15 5 6 4 21 - 16 21
6. Сьон 16 5 3 8 24 - 31 18
7. Лугано 15 4 5 6 17 - 18 17
8. Люцерн 0:0 16 4 4 8 14 - 21 16
9. Нёвшатель Ксамакс 16 2 6 8 18 - 30 12
10. Тун 16 2 3 11 14 - 34 9
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на St. Jakob Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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