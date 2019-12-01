Швейцария: Суперлига 2019-2020
Базель
1:0
Первый тайм: 8'
Стадион: Санкт-Якоб Парк
Янг Бойз
20
Фрай
Фабиан
30
Жегрова
Эдон
33
Буа
Кевин
98
Кабрал
Артур
13
Нгамале
Муми
99
Оаро
Гийом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Фрай ФабианПолузащитник
- Полузащитник
-
30 Жегрова ЭдонПолузащитник
- Полузащитник
-
33 Буа КевинПолузащитник
-
98 Кабрал АртурНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
15 Риверос БласЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Окафор НоаПолузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Коллер Марсель
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
13 Нгамале МумиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
99 Оаро ГийомНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
23 Янко СаидиЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Ассале РожерНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Сеоане Херардо
Ход матча
6'
1:0
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
65 Владение мячом, % 35
Предыдущие игры
Базель Последние 20 матчей: +12 =4 -4Краснодар 1:0 Базель Серветт 2:0 Базель Лугано 0:3 Базель Базель 2:1 Хетафе
Базель 1:1 Нёвшатель Ксамакс Стад Лозанна-Уши 1:2 Базель Цюрих 3:2 Базель Хетафе 0:1 Базель Базель 3:1 Тун Санкт-Галлен 0:0 Базель Трабзонспор 2:2 Базель Базель 3:0 Люцерн Базель 4:0 Цюрих Янг Бойз 1:1 Базель Базель 5:0 Краснодар Мерен 0:3 Базель Базель 2:1 Лугано Нёвшатель Ксамакс 0:3 Базель Пулли 1:4 Базель ЛАСК 3:1 Базель
Янг Бойз Последние 20 матчей: +11 =6 -3Янг Бойз 1:2 Порту Сьон 3:4 Янг Бойз Янг Бойз 4:3 Санкт-Галлен Фейеноорд 1:1 Янг Бойз
Серветт 3:0 Янг Бойз Янг Бойз 4:0 Цюрих Янг Бойз 4:2 Тун Янг Бойз 2:0 Фейеноорд Янг Бойз 4:1 Нёвшатель Ксамакс Цюрих 0:4 Янг Бойз Янг Бойз 2:1 Глазго Рейнджерс Янг Бойз 3:2 Сьон Тун 1:1 Янг Бойз Янг Бойз 1:1 Базель Порту 2:1 Янг Бойз FC Freienbach 2:11 Янг Бойз Люцерн 2:2 Янг Бойз Црвена Звезда 1:1 Янг Бойз Янг Бойз 4:0 Цюрих Янг Бойз 2:2 Црвена Звезда
Последние игры между собой
Базель: победы: 5, ничьи: 6, поражения: 9
Янг Бойз: победы: 9, ничьи: 6, поражения: 5
Янг Бойз 7:1 Базель Суперлига Базель 5:1 Янг Бойз Суперлига Янг Бойз 2:2 Базель Суперлига Янг Бойз 2:0 Базель Кубок Базель 1:1 Янг Бойз Суперлига Янг Бойз 2:0 Базель Суперлига Янг Бойз 2:1 Базель Суперлига Базель 1:1 Янг Бойз Суперлига Янг Бойз 3:1 Базель Суперлига Базель 3:0 Янг Бойз Суперлига Янг Бойз 2:3 Базель Суперлига Базель 2:0 Янг Бойз Суперлига Базель 1:0 Янг Бойз Суперлига Янг Бойз 4:3 Базель Суперлига Базель 0:0 Янг Бойз Суперлига Янг Бойз 4:2 Базель Суперлига
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Янг Бойз
|0:0
|16
|10
|5
|1
|38 - 21
|35
|2.
|Базель
|0:0
|16
|9
|4
|3
|33 - 15
|31
|3.
|Санкт-Галлен
|0:0
|16
|9
|3
|4
|33 - 20
|30
|4.
|Цюрих
|16
|8
|3
|5
|20 - 26
|27
|5.
|Серветт
|15
|5
|6
|4
|21 - 16
|21
|6.
|Сьон
|16
|5
|3
|8
|24 - 31
|18
|7.
|Лугано
|15
|4
|5
|6
|17 - 18
|17
|8.
|Люцерн
|0:0
|16
|4
|4
|8
|14 - 21
|16
|9.
|Нёвшатель Ксамакс
|16
|2
|6
|8
|18 - 30
|12
|10.
|Тун
|16
|2
|3
|11
|14 - 34
|9
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