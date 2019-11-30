Швейцария: Суперлига 2019-2020

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  4. Суперлига 2019-2020
Нёвшатель Ксамакс
0:0
Первый тайм: 15'

Стадион:
Цюрих
0'
13' Желтая карточка
 15'
32
Matthias
Minder
55
Джурич
Игорь
23
Mike
Gomes
4
Andre
Luis
II
25
Ошс
Марцис
16
Сейду
Лео
88
Мвенг
Фредди
7
Thibault
Corbaz
19
Хайле-Селассие
Марен
14
Нуццоло
Рафаэль
11
Карлен
Гаэтан
25
Бреше
Янник
13
Жанье
Па-Моду
3
Nathan
V
4
Омерагич
Бечир
27
Шёнбахлер
Марко
10
Маркезано
Антонио
18
Blaz
Kramer
22
Рюэгг
Кевин
14
Домджони
Тони
35
Зом
Симон
15
Aiyegun
Tosin
Нёвшатель Ксамакс
3-4-3
Цюрих
4-2-3-1

Ход матча

13'
 

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 1
  • 1 Удары в створ 1
  • 2 Угловые 0
  • 1 Офсайды 0
  • 1 Нарушения правил 3
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 51 Владение мячом, % 49

Предыдущие игры

Нёвшатель Ксамакс Последние 20 матчей: +4 =7 -9
Санкт-Галлен 4:1 Нёвшатель Ксамакс Нёвшатель Ксамакс 2:3 Тун Базель 1:1 Нёвшатель Ксамакс Лозанна-Спорт 6:0 Нёвшатель Ксамакс
Нёвшатель Ксамакс 2:0 Люцерн Янг Бойз 4:1 Нёвшатель Ксамакс Нёвшатель Ксамакс 2:2 Серветт Лугано 0:1 Нёвшатель Ксамакс Люцерн 1:0 Нёвшатель Ксамакс Нёвшатель Ксамакс 1:3 Сьон Беллинцона 1:2 Нёвшатель Ксамакс Серветт 2:2 Нёвшатель Ксамакс Нёвшатель Ксамакс 0:3 Базель Ивердон 1:2 Нёвшатель Ксамакс Цюрих 2:2 Нёвшатель Ксамакс Нёвшатель Ксамакс 1:1 Санкт-Галлен Нёвшатель Ксамакс 0:1 Янг Бойз Тун 2:2 Нёвшатель Ксамакс Сьон 0:0 Нёвшатель Ксамакс Нёвшатель Ксамакс 1:5 Стад Лозанна-Уши
Цюрих Последние 20 матчей: +10 =5 -5
Цюрих 3:0 Люцерн Цюрих 3:3 Вадуц Цюрих 4:2 Сьон Тун 0:1 Цюрих
Янг Бойз 4:0 Цюрих Цюрих 3:2 Базель Лугано 0:0 Цюрих Цюрих 3:1 Спартак Юрмала Цюрих 0:4 Янг Бойз Серветт 0:1 Цюрих Базель 4:0 Цюрих Цюрих 2:0 Тун Виль 1:2 Цюрих Ветсвиль-Бонштеттен 1:1 Цюрих Шаффхаузен 1:1 Цюрих Янг Бойз 4:0 Цюрих Блэк Старз 1:2 Цюрих Цюрих 2:1 Санкт-Галлен Цюрих 2:2 Нёвшатель Ксамакс Сьон 3:1 Цюрих

Последние игры между собой

Нёвшатель Ксамакс: победы: 4, ничьи: 8, поражения: 8
Цюрих: победы: 8, ничьи: 8, поражения: 4
Цюрих 2:2 Нёвшатель Ксамакс Суперлига Нёвшатель Ксамакс 1:2 Цюрих Суперлига Цюрих 2:1 Нёвшатель Ксамакс Суперлига Нёвшатель Ксамакс 3:3 Цюрих Суперлига
Цюрих 0:0 Нёвшатель Ксамакс Суперлига Нёвшатель Ксамакс 1:1 Цюрих Челлендж Лига Цюрих 1:1 Нёвшатель Ксамакс Челлендж Лига Нёвшатель Ксамакс 1:3 Цюрих Челлендж Лига Цюрих 1:0 Нёвшатель Ксамакс Челлендж Лига Цюрих 0:0 Нёвшатель Ксамакс Суперлига Нёвшатель Ксамакс 3:1 Цюрих Суперлига Цюрих 0:2 Нёвшатель Ксамакс Суперлига Цюрих 3:0 Нёвшатель Ксамакс Суперлига Нёвшатель Ксамакс 1:2 Цюрих Суперлига Цюрих 3:1 Нёвшатель Ксамакс Суперлига Нёвшатель Ксамакс 3:4 Цюрих Суперлига Нёвшатель Ксамакс 3:3 Цюрих Суперлига Цюрих 0:0 Нёвшатель Ксамакс Суперлига Цюрих 1:2 Нёвшатель Ксамакс Суперлига Нёвшатель Ксамакс 3:0 Цюрих Суперлига
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Янг Бойз 15 10 4 1 38 - 21 34
2. Базель 15 9 3 3 33 - 15 30
3. Санкт-Галлен 15 9 2 4 33 - 20 29
4. Цюрих 0:0 16 7 4 5 19 - 26 25
5. Серветт 15 5 6 4 21 - 16 21
6. Лугано 15 4 5 6 17 - 18 17
7. Люцерн 15 4 3 8 14 - 21 15
8. Сьон 0:1 16 4 3 9 22 - 31 15
9. Нёвшатель Ксамакс 0:0 16 2 7 7 18 - 29 13
10. Тун 1:0 16 3 3 10 14 - 32 12
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    13'
    [player1] получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade de la Maladiere. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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