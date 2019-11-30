Швейцария: Суперлига 2019-2020
Нёвшатель Ксамакс
0:0
Первый тайм: 15'
Стадион: Стад де ла Маладьер
Цюрих
55
Джурич
Игорь
23
Mike
Gomes
25
Ошс
Марцис
16
Сейду
Лео
88
Мвенг
Фредди
25
Бреше
Янник
3
Nathan
V
18
Blaz
Kramer
22
Рюэгг
Кевин
35
Зом
Симон
- Основной состав
- Вратарь
-
55 Джурич ИгорьЗащитник
-
23 Mike GomesЗащитник
- Защитник
-
25 Ошс МарцисПолузащитник
-
16 Сейду ЛеоПолузащитник
-
88 Мвенг ФреддиПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
39 Basil Sinzig
-
Главный тренер: Joel Magnin
- Основной состав
-
25 Бреше ЯнникВратарь
- Защитник
-
3 Nathan VЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Blaz KramerПолузащитник
-
22 Рюэгг КевинПолузащитник
- Полузащитник
-
35 Зом СимонПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Ludovic Magnin
Ход матча
13'
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 1
-
1 Удары в створ 1
-
2 Угловые 0
-
1 Офсайды 0
-
1 Нарушения правил 3
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
51 Владение мячом, % 49
Предыдущие игры
Нёвшатель Ксамакс Последние 20 матчей: +4 =7 -9Санкт-Галлен 4:1 Нёвшатель Ксамакс Нёвшатель Ксамакс 2:3 Тун Базель 1:1 Нёвшатель Ксамакс Лозанна-Спорт 6:0 Нёвшатель Ксамакс
Нёвшатель Ксамакс 2:0 Люцерн Янг Бойз 4:1 Нёвшатель Ксамакс Нёвшатель Ксамакс 2:2 Серветт Лугано 0:1 Нёвшатель Ксамакс Люцерн 1:0 Нёвшатель Ксамакс Нёвшатель Ксамакс 1:3 Сьон Беллинцона 1:2 Нёвшатель Ксамакс Серветт 2:2 Нёвшатель Ксамакс Нёвшатель Ксамакс 0:3 Базель Ивердон 1:2 Нёвшатель Ксамакс Цюрих 2:2 Нёвшатель Ксамакс Нёвшатель Ксамакс 1:1 Санкт-Галлен Нёвшатель Ксамакс 0:1 Янг Бойз Тун 2:2 Нёвшатель Ксамакс Сьон 0:0 Нёвшатель Ксамакс Нёвшатель Ксамакс 1:5 Стад Лозанна-Уши
Цюрих Последние 20 матчей: +10 =5 -5Цюрих 3:0 Люцерн Цюрих 3:3 Вадуц Цюрих 4:2 Сьон Тун 0:1 Цюрих
Янг Бойз 4:0 Цюрих Цюрих 3:2 Базель Лугано 0:0 Цюрих Цюрих 3:1 Спартак Юрмала Цюрих 0:4 Янг Бойз Серветт 0:1 Цюрих Базель 4:0 Цюрих Цюрих 2:0 Тун Виль 1:2 Цюрих Ветсвиль-Бонштеттен 1:1 Цюрих Шаффхаузен 1:1 Цюрих Янг Бойз 4:0 Цюрих Блэк Старз 1:2 Цюрих Цюрих 2:1 Санкт-Галлен Цюрих 2:2 Нёвшатель Ксамакс Сьон 3:1 Цюрих
Последние игры между собой
Нёвшатель Ксамакс: победы: 4, ничьи: 8, поражения: 8
Цюрих: победы: 8, ничьи: 8, поражения: 4
Цюрих 0:0 Нёвшатель Ксамакс Суперлига Нёвшатель Ксамакс 1:1 Цюрих Челлендж Лига Цюрих 1:1 Нёвшатель Ксамакс Челлендж Лига Нёвшатель Ксамакс 1:3 Цюрих Челлендж Лига Цюрих 1:0 Нёвшатель Ксамакс Челлендж Лига Цюрих 0:0 Нёвшатель Ксамакс Суперлига Нёвшатель Ксамакс 3:1 Цюрих Суперлига Цюрих 0:2 Нёвшатель Ксамакс Суперлига Цюрих 3:0 Нёвшатель Ксамакс Суперлига Нёвшатель Ксамакс 1:2 Цюрих Суперлига Цюрих 3:1 Нёвшатель Ксамакс Суперлига Нёвшатель Ксамакс 3:4 Цюрих Суперлига Нёвшатель Ксамакс 3:3 Цюрих Суперлига Цюрих 0:0 Нёвшатель Ксамакс Суперлига Цюрих 1:2 Нёвшатель Ксамакс Суперлига Нёвшатель Ксамакс 3:0 Цюрих Суперлига
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Янг Бойз
|15
|10
|4
|1
|38 - 21
|34
|2.
|Базель
|15
|9
|3
|3
|33 - 15
|30
|3.
|Санкт-Галлен
|15
|9
|2
|4
|33 - 20
|29
|4.
|Цюрих
|0:0
|16
|7
|4
|5
|19 - 26
|25
|5.
|Серветт
|15
|5
|6
|4
|21 - 16
|21
|6.
|Лугано
|15
|4
|5
|6
|17 - 18
|17
|7.
|Люцерн
|15
|4
|3
|8
|14 - 21
|15
|8.
|Сьон
|0:1
|16
|4
|3
|9
|22 - 31
|15
|9.
|Нёвшатель Ксамакс
|0:0
|16
|2
|7
|7
|18 - 29
|13
|10.
|Тун
|1:0
|16
|3
|3
|10
|14 - 32
|12
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