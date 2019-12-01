Швейцария: Суперлига 2019-2020

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Лугано
0:0
Первый тайм: 8'

Стадион:
Серветт
0' 8'
46
Бауман
Ноам
18
Яо
Элож
4
Кечкеш
Акош
30
Дапрела
Фабио
21
Обексер
Линус
6
Човило
Мирослав
24
Ловрич
Санди
17
Вечеи
Балинт
16
Лаванши
Нума
11
Карлиньос
Жуниор
70
Араторе
Марко
32
Фрик
Джереми
15
Michael
Goncalves
4
Руй
Стив
23
Сассо
Венсан
21
Dennis
Iapichino
29
Ондуа
Гаэль
8
Timothe
Cognat
9
Стеванович
Далибор
10
Вютрих
Себастьен
20
Varol
Tasar
25
Киэ
Грежон
Лугано
4-3-3
Серветт
4-2-3-1

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 51 Владение мячом, % 49

Предыдущие игры

Лугано Последние 20 матчей: +3 =7 -10
Лугано 0:1 Копенгаген Тун 0:3 Лугано Лугано 0:3 Базель Лугано 0:0 Мальмё
Люцерн 1:2 Лугано Лугано 1:3 Санкт-Галлен Мальмё 2:1 Лугано Лугано 0:0 Цюрих Сьон 1:2 Лугано Лугано 0:0 Динамо Киев Лугано 0:1 Нёвшатель Ксамакс Серветт 0:0 Лугано Лугано 1:1 Люцерн Копенгаген 1:0 Лугано Лозанна-Спорт 3:0 Лугано Базель 2:1 Лугано Санкт-Галлен 3:2 Лугано Лугано 1:1 Сьон Янг Бойз 2:0 Лугано Лугано 0:0 Тун
Серветт Последние 20 матчей: +7 =6 -7
Серветт 2:0 Базель Люцерн 1:2 Серветт Серветт 3:0 Янг Бойз Сьон 1:1 Серветт
Серветт 1:2 Санкт-Галлен Нёвшатель Ксамакс 2:2 Серветт Серветт 0:1 Цюрих Серветт 0:0 Лугано Санкт-Галлен 3:1 Серветт Грасcхоппер 1:0 Серветт Серветт 2:2 Нёвшатель Ксамакс Тун 0:4 Серветт Эшалленс 0:6 Серветт Базель 3:1 Серветт Серветт 1:0 Люцерн Серветт 0:0 Сьон Янг Бойз 1:1 Серветт Лион 1:2 Серветт Лозанна-Спорт 3:2 Серветт Стад Лозанна-Уши 2:0 Серветт

Последние игры между собой

Лугано: победы: 7, ничьи: 3, поражения: 8
Серветт: победы: 8, ничьи: 3, поражения: 7
Серветт 0:0 Лугано Суперлига Лугано 4:0 Серветт Товарищеские матчи Лугано 2:0 Серветт Челлендж Лига Серветт 2:0 Лугано Челлендж Лига
Лугано 2:0 Серветт Челлендж Лига Серветт 1:1 Лугано Челлендж Лига Серветт 1:0 Лугано Челлендж Лига Лугано 2:0 Серветт Челлендж Лига Лугано 0:2 Серветт Челлендж Лига Серветт 4:1 Лугано Челлендж Лига Лугано 0:6 Серветт Челлендж Лига Серветт 0:2 Лугано Челлендж Лига Серветт 2:0 Лугано Челлендж Лига Лугано 2:1 Серветт Челлендж Лига Лугано 0:1 Серветт Челлендж Лига Серветт 1:4 Лугано Челлендж Лига Лугано 1:1 Серветт Челлендж Лига Серветт 6:1 Лугано Челлендж Лига
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Янг Бойз 0:0 16 10 5 1 38 - 21 35
2. Базель 0:0 16 9 4 3 33 - 15 31
3. Санкт-Галлен 0:0 16 9 3 4 33 - 20 30
4. Цюрих 16 8 3 5 20 - 26 27
5. Серветт 15 5 6 4 21 - 16 21
6. Сьон 16 5 3 8 24 - 31 18
7. Лугано 15 4 5 6 17 - 18 17
8. Люцерн 0:0 16 4 4 8 14 - 21 16
9. Нёвшатель Ксамакс 16 2 6 8 18 - 30 12
10. Тун 16 2 3 11 14 - 34 9
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Cornaredo. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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