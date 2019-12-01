Швейцария: Суперлига 2019-2020
46
Бауман
Ноам
18
Яо
Элож
24
Ловрич
Санди
17
Вечеи
Балинт
16
Лаванши
Нума
32
Фрик
Джереми
4
Руй
Стив
23
Сассо
Венсан
29
Ондуа
Гаэль
20
Varol
Tasar
25
Киэ
Грежон
- Основной состав
-
46 Бауман НоамВратарь
-
18 Яо ЭложЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
24 Ловрич СандиПолузащитник
-
17 Вечеи БалинтПолузащитник
-
16 Лаванши НумаНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Maurizio Jacobacci
- Основной состав
-
32 Фрик ДжеремиВратарь
- Защитник
-
4 Руй СтивЗащитник
-
23 Сассо ВенсанЗащитник
- Защитник
-
29 Ондуа ГаэльПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Varol TasarПолузащитник
-
25 Киэ ГрежонНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
28 Суиси РайанПолузащитник
-
16 Юнг-Бин ПаркПолузащитник
-
18 Koro KoneНападающий
-
11 Схалк АлексНападающий
-
-
Главный тренер: Alain Geiger
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 2
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
51 Владение мячом, % 49
Предыдущие игры
Лугано Последние 20 матчей: +3 =7 -10Лугано 0:1 Копенгаген Тун 0:3 Лугано Лугано 0:3 Базель Лугано 0:0 Мальмё
Люцерн 1:2 Лугано Лугано 1:3 Санкт-Галлен Мальмё 2:1 Лугано Лугано 0:0 Цюрих Сьон 1:2 Лугано Лугано 0:0 Динамо Киев Лугано 0:1 Нёвшатель Ксамакс Серветт 0:0 Лугано Лугано 1:1 Люцерн Копенгаген 1:0 Лугано Лозанна-Спорт 3:0 Лугано Базель 2:1 Лугано Санкт-Галлен 3:2 Лугано Лугано 1:1 Сьон Янг Бойз 2:0 Лугано Лугано 0:0 Тун
Серветт Последние 20 матчей: +7 =6 -7Серветт 2:0 Базель Люцерн 1:2 Серветт Серветт 3:0 Янг Бойз Сьон 1:1 Серветт
Серветт 1:2 Санкт-Галлен Нёвшатель Ксамакс 2:2 Серветт Серветт 0:1 Цюрих Серветт 0:0 Лугано Санкт-Галлен 3:1 Серветт Грасcхоппер 1:0 Серветт Серветт 2:2 Нёвшатель Ксамакс Тун 0:4 Серветт Эшалленс 0:6 Серветт Базель 3:1 Серветт Серветт 1:0 Люцерн Серветт 0:0 Сьон Янг Бойз 1:1 Серветт Лион 1:2 Серветт Лозанна-Спорт 3:2 Серветт Стад Лозанна-Уши 2:0 Серветт
Последние игры между собой
Лугано: победы: 7, ничьи: 3, поражения: 8
Серветт: победы: 8, ничьи: 3, поражения: 7
Лугано 2:0 Серветт Челлендж Лига Серветт 1:1 Лугано Челлендж Лига Серветт 1:0 Лугано Челлендж Лига Лугано 2:0 Серветт Челлендж Лига Лугано 0:2 Серветт Челлендж Лига Серветт 4:1 Лугано Челлендж Лига Лугано 0:6 Серветт Челлендж Лига Серветт 0:2 Лугано Челлендж Лига Серветт 2:0 Лугано Челлендж Лига Лугано 2:1 Серветт Челлендж Лига Лугано 0:1 Серветт Челлендж Лига Серветт 1:4 Лугано Челлендж Лига Лугано 1:1 Серветт Челлендж Лига Серветт 6:1 Лугано Челлендж Лига
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Янг Бойз
|0:0
|16
|10
|5
|1
|38 - 21
|35
|2.
|Базель
|0:0
|16
|9
|4
|3
|33 - 15
|31
|3.
|Санкт-Галлен
|0:0
|16
|9
|3
|4
|33 - 20
|30
|4.
|Цюрих
|16
|8
|3
|5
|20 - 26
|27
|5.
|Серветт
|15
|5
|6
|4
|21 - 16
|21
|6.
|Сьон
|16
|5
|3
|8
|24 - 31
|18
|7.
|Лугано
|15
|4
|5
|6
|17 - 18
|17
|8.
|Люцерн
|0:0
|16
|4
|4
|8
|14 - 21
|16
|9.
|Нёвшатель Ксамакс
|16
|2
|6
|8
|18 - 30
|12
|10.
|Тун
|16
|2
|3
|11
|14 - 34
|9
Загрузка...