Голландия: Эредивизие 2019-2020
Эммен
0:1
Первый тайм: 38'
Стадион: De Oude Meerdijk
ПСВ
0:1
15' ГолШваб Даниэль
19' Undefined phrase: football_event_Бейл Гленн
23
Бейл
Гленн
15
Хиаряй
Том
20
Чакон
Майкл
17
Пенья
Серхио
30
Томас
Райян
25
Доан
Рицу
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Бейл ГленнЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Хиаряй ТомПолузащитник
-
20 Чакон МайклПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Пенья СерхиоПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
16 Ялвинг РобинВратарь
- Защитник
-
18 Роскен РубенЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Ариас ЯфарНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Люккин Дик
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Томас РайянПолузащитник
-
25 Доан РицуНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
21 Руйтер РобинВратарь
-
3 ЛатоЗащитник
- Защитник
-
33 Тезе ДжорданЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
19 Гакпо КодиНападающий
-
Главный тренер: Ван Боммел Марк
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
15'
19'
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
1 Удары по воротам 2
-
1 Удары в створ 1
-
1 Угловые 4
-
0 Офсайды 0
-
7 Нарушения правил 3
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
39 Владение мячом, % 61
Предыдущие игры
Эммен Последние 20 матчей: +6 =4 -10Ваалвейк 1:1 Эммен Эммен 0:2 Оснабрюк АЗ Алкмаар 3:0 Эммен Эммен 2:1 Витесс
НАК Бреда 3:2 Эммен Твенте 4:1 Эммен Эммен 2:1 Фортуна Ситтард Хераклес 2:0 Эммен Эммен 3:0 АДО Ден Хааг Эммен 3:3 Фейеноорд Утрехт 3:1 Эммен Эммен 1:3 ПЕК Зволле Виллем II 2:1 Эммен Эммен 2:0 Херенвен Аякс 5:0 Эммен Эммен 0:1 Гронинген Эммен 3:0 ОФИ Гоу Эхед Иглс 2:3 Эммен Гронинген 2:2 Эммен Эммен 1:1 Алмере Сити
ПСВ Последние 20 матчей: +11 =4 -5Спортинг Л 4:0 ПСВ ПСВ 2:1 Херенвен Виллем II 2:1 ПСВ ЛАСК 4:1 ПСВ
Последние игры между собой
Эммен: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 1
ПСВ: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 0
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|Заявка
|15
|13
|2
|0
|52 - 12
|41
|2.
|АЗ Алкмаар
|Заявка
|15
|11
|2
|2
|35 - 8
|35
|3.
|ПСВ
|1:0 Заявка
|15
|9
|3
|3
|32 - 18
|30
|4.
|Виллем II
|Заявка
|15
|8
|2
|5
|23 - 21
|26
|5.
|Хераклес
|Заявка
|15
|7
|3
|5
|29 - 22
|24
|6.
|Херенвен
|Заявка
|15
|6
|6
|3
|24 - 18
|24
|7.
|Фейеноорд
|Заявка
|15
|6
|6
|3
|27 - 25
|24
|8.
|Утрехт
|Заявка
|15
|7
|2
|6
|28 - 22
|23
|9.
|Витесс
|Заявка
|15
|7
|2
|6
|26 - 24
|23
|10.
|Гронинген
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|18 - 16
|21
|11.
|Спарта Роттердам
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|24 - 28
|19
|12.
|Твенте
|Заявка
|15
|5
|3
|7
|26 - 31
|18
|13.
|Фортуна Ситтард
|Заявка
|15
|4
|3
|8
|20 - 35
|15
|14.
|Эммен
|0:1 Заявка
|15
|4
|2
|9
|17 - 30
|14
|15.
|ПЕК Зволле
|Заявка
|15
|4
|1
|10
|22 - 34
|13
|16.
|ВВВ-Венло
|Заявка
|15
|4
|0
|11
|14 - 39
|12
|17.
|АДО Ден Хааг
|Заявка
|15
|3
|2
|10
|17 - 30
|11
|18.
|Ваалвейк
|Заявка
|15
|2
|2
|11
|16 - 37
|8
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