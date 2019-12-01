Голландия: Эредивизие 2019-2020

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  4. Эредивизие 2019-2020
Эммен
0:1
Первый тайм: 38'

Стадион:
ПСВ
0'
0:1
15' Гол
Шваб Даниэль
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Бейл Гленн
38'
26
Тельгенкамп
Деннис
23
Бейл
Гленн
2
Хейлен
Майкл
5
Араухо
Мигель
28
Бюрнет
Лоренцо
15
Хиаряй
Том
20
Чакон
Майкл
11
Лаурсен
Николай
8
Де
Леув
Михаэль
17
Пенья
Серхио
9
Коларж
Марко
13
Уннерсталл
Ларс
22
Дюмфрис
Дензел
6
Шваб
Даниэль
4
Фиргевер
Ник
32
Садилек
Михал
18
Росарио
Пабло
24
Ихаттарен
Мохаммед
30
Томас
Райян
25
Доан
Рицу
9
Мален
Дониэлл
10
Бергвейн
Стевен
Эммен
4-2-3-1
ПСВ
4-3-3

Ход матча

15'
0:1
Шваб Даниэль
(Ихаттарен Мохаммед)
19'
Бейл Гленн
 

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 1 Удары по воротам 2
  • 1 Удары в створ 1
  • 1 Угловые 4
  • 0 Офсайды 0
  • 7 Нарушения правил 3
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 39 Владение мячом, % 61

Предыдущие игры

Эммен Последние 20 матчей: +6 =4 -10
Ваалвейк 1:1 Эммен Эммен 0:2 Оснабрюк АЗ Алкмаар 3:0 Эммен Эммен 2:1 Витесс
НАК Бреда 3:2 Эммен Твенте 4:1 Эммен Эммен 2:1 Фортуна Ситтард Хераклес 2:0 Эммен Эммен 3:0 АДО Ден Хааг Эммен 3:3 Фейеноорд Утрехт 3:1 Эммен Эммен 1:3 ПЕК Зволле Виллем II 2:1 Эммен Эммен 2:0 Херенвен Аякс 5:0 Эммен Эммен 0:1 Гронинген Эммен 3:0 ОФИ Гоу Эхед Иглс 2:3 Эммен Гронинген 2:2 Эммен Эммен 1:1 Алмере Сити
ПСВ Последние 20 матчей: +11 =4 -5
Спортинг Л 4:0 ПСВ ПСВ 2:1 Херенвен Виллем II 2:1 ПСВ ЛАСК 4:1 ПСВ
Спарта Роттердам 2:2 ПСВ ПСВ 0:4 АЗ Алкмаар ПСВ 0:0 ЛАСК Утрехт 3:0 ПСВ ПСВ 4:1 ВВВ-Венло Русенборг 1:4 ПСВ ПЕК Зволле 0:4 ПСВ ПСВ 3:1 Гронинген ПСВ 1:1 Аякс ПСВ 3:2 Спортинг Л ПСВ 5:0 Витесс Ваалвейк 1:3 ПСВ Аполлон 0:4 ПСВ ПСВ 3:0 Аполлон Хераклес 0:2 ПСВ ПСВ 0:0 Хёугесунн

Последние игры между собой

Эммен: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 1
ПСВ: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 0
Эммен 2:2 ПСВ Эредивизие ПСВ 6:0 Эммен Эредивизие
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Аякс Заявка 15 13 2 0 52 - 12 41
2. АЗ Алкмаар Заявка 15 11 2 2 35 - 8 35
3. ПСВ 1:0 Заявка 15 9 3 3 32 - 18 30
4. Виллем II Заявка 15 8 2 5 23 - 21 26
5. Хераклес Заявка 15 7 3 5 29 - 22 24
6. Херенвен Заявка 15 6 6 3 24 - 18 24
7. Фейеноорд Заявка 15 6 6 3 27 - 25 24
8. Утрехт Заявка 15 7 2 6 28 - 22 23
9. Витесс Заявка 15 7 2 6 26 - 24 23
10. Гронинген Заявка 15 6 3 6 18 - 16 21
11. Спарта Роттердам Заявка 15 5 4 6 24 - 28 19
12. Твенте Заявка 15 5 3 7 26 - 31 18
13. Фортуна Ситтард Заявка 15 4 3 8 20 - 35 15
14. Эммен 0:1 Заявка 15 4 2 9 17 - 30 14
15. ПЕК Зволле Заявка 15 4 1 10 22 - 34 13
16. ВВВ-Венло Заявка 15 4 0 11 14 - 39 12
17. АДО Ден Хааг Заявка 15 3 2 10 17 - 30 11
18. Ваалвейк Заявка 15 2 2 11 16 - 37 8
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на De Oude Meerdijk. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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