Голландия: Эредивизие 2019-2020

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  4. Эредивизие 2019-2020
Фортуна Ситтард
0:0
Второй тайм: 54'

Стадион:
Гронинген
0'
40' Желтая карточка
Те Вирик Мик
45' Желтая карточка
Карбонель Алекс
54'
77
Кошелев
Алексей
12
Эссерс
Клинт
4
Ниняй
Бранислав
2
Анга-Лётшер
Мартин
35
Кокс
Джордж
8
Карбонель
Алекс
6
Сметс
Йоррит
14
Теки
Тесфальдет
15
Пасслак
Феликс
99
Дамашкан
Виталие
10
Димерс
Марк
1
Падт
Серджио
42
Зеефейк
Дейовайзио
17
Итакура
Ко
4
Те
Вирик
Мик
21
Вормердам
Дьянго
23
Хрустиц
Айдин
18
Эль-Мессауди
Ахмед
5
Мемишевич
Самир
14
Эль-Ханкури
Мохамед
9
Сирхейс
Кай
11
Асоро
Йоэль
Фортуна Ситтард
4-4-2
Гронинген
4-4-2

Ход матча

40'
 
Те Вирик Мик
45'
Карбонель Алекс
 

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 1
  • 1 Удары в створ 2
  • 0 Угловые 2
  • 1 Офсайды 1
  • 5 Нарушения правил 7
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 43 Владение мячом, % 57

Предыдущие игры

Фортуна Ситтард Последние 20 матчей: +7 =4 -9
ПЕК Зволле 3:1 Фортуна Ситтард Фортуна Ситтард 1:1 Хелмонд Спорт Фортуна Ситтард 1:0 АДО Ден Хааг Утрехт 6:0 Фортуна Ситтард
Фортуна Ситтард 3:0 АДО Ден Хааг Фортуна Ситтард 4:1 ВВВ-Венло Эммен 2:1 Фортуна Ситтард Фортуна Ситтард 4:2 Фейеноорд Фортуна Ситтард 0:0 Спарта Роттердам Аякс 5:0 Фортуна Ситтард Витесс 4:2 Фортуна Ситтард Фортуна Ситтард 2:3 Твенте Херенвен 1:1 Фортуна Ситтард Фортуна Ситтард 2:3 Виллем II Фортуна Ситтард 1:1 Хераклес АЗ Алкмаар 4:0 Фортуна Ситтард Фортуна Ситтард 1:5 ПАОК Меерссен 1:8 Фортуна Ситтард Байер Л 0:1 Фортуна Ситтард Фортуна Ситтард 5:1 Арис Салоники
Гронинген Последние 20 матчей: +9 =6 -5
Гронинген 1:1 Фейеноорд Алмере Сити 2:2 Гронинген Витесс 1:2 Гронинген Гронинген 2:0 Виллем II
Харкемас Бойс 1:2 Гронинген Херенвен 1:1 Гронинген Гронинген 2:0 Спарта Роттердам Гронинген 1:1 Эйсселмервогелс Гронинген 3:0 Ваалвейк Аякс 2:0 Гронинген ПСВ 3:1 Гронинген Гронинген 2:0 ПЕК Зволле ВВВ-Венло 2:1 Гронинген Гронинген 1:2 Хераклес АЗ Алкмаар 0:0 Гронинген Гронинген 1:3 Твенте Эммен 0:1 Гронинген Гронинген 3:0 Эйндховен Ганновер 96 0:1 Гронинген Гронинген 2:2 Эммен

Последние игры между собой

Фортуна Ситтард: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 1
Гронинген: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 0
Гронинген 3:0 Фортуна Ситтард Эредивизие Фортуна Ситтард 0:0 Гронинген Эредивизие
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Аякс Заявка 14 12 2 0 47 - 10 38
2. АЗ Алкмаар Заявка 14 10 2 2 34 - 8 32
3. ПСВ Заявка 14 8 3 3 31 - 18 27
4. Виллем II Заявка 15 8 2 5 23 - 21 26
5. Херенвен Заявка 15 6 6 3 24 - 18 24
6. Утрехт Заявка 14 7 2 5 28 - 21 23
7. Витесс Заявка 15 7 2 6 26 - 24 23
8. Хераклес 0:0 Заявка 15 6 4 5 25 - 22 22
9. Гронинген 0:0 Заявка 15 6 4 5 18 - 15 22
10. Фейеноорд Заявка 14 5 6 3 26 - 25 21
11. Спарта Роттердам Заявка 15 5 4 6 24 - 28 19
12. Твенте Заявка 14 5 3 6 24 - 26 18
13. Эммен Заявка 14 4 2 8 17 - 29 14
14. ПЕК Зволле Заявка 14 4 1 9 22 - 33 13
15. Фортуна Ситтард 0:0 Заявка 15 3 4 8 19 - 35 13
16. ВВВ-Венло Заявка 14 4 0 10 14 - 38 12
17. АДО Ден Хааг 0:0 Заявка 15 3 3 9 17 - 26 12
18. Ваалвейк Заявка 14 1 2 11 15 - 37 5
  • До матча
  • Минута молчания состоится перед началом матча.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Fortuna Sittard Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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