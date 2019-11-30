Голландия: Эредивизие 2019-2020
Фортуна Ситтард
0:0
Второй тайм: 54'
Стадион: Fortuna Sittard Stadion
Гронинген
40' Желтая карточкаТе Вирик Мик
45' Желтая карточкаКарбонель Алекс
12
Эссерс
Клинт
35
Кокс
Джордж
10
Димерс
Марк
17
Итакура
Ко
11
Асоро
Йоэль
- Основной состав
- Вратарь
-
12 Эссерс КлинтЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
35 Кокс ДжорджЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Димерс МаркНападающий
- Запасные игроки
-
27 Кут РоуэнВратарь
-
28 Юг АжбейВратарь
- Защитник
- Защитник
-
22 Угур АднанПолузащитник
- Полузащитник
-
70 Донкор ДжекиНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Ульте Сьорс
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
17 Итакура КоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Асоро ЙоэльНападающий
- Запасные игроки
-
16 Хукстра ЯнВратарь
- Вратарь
- Защитник
-
20 Абсалем АмирЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
8 Шрек СэмПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Бёйс Данни
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Вызван в сборную
Ход матча
40'
45'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
2 Удары по воротам 1
-
1 Удары в створ 2
-
0 Угловые 2
-
1 Офсайды 1
-
5 Нарушения правил 7
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
43 Владение мячом, % 57
Предыдущие игры
Фортуна Ситтард Последние 20 матчей: +7 =4 -9ПЕК Зволле 3:1 Фортуна Ситтард Фортуна Ситтард 1:1 Хелмонд Спорт Фортуна Ситтард 1:0 АДО Ден Хааг Утрехт 6:0 Фортуна Ситтард
Фортуна Ситтард 3:0 АДО Ден Хааг Фортуна Ситтард 4:1 ВВВ-Венло Эммен 2:1 Фортуна Ситтард Фортуна Ситтард 4:2 Фейеноорд Фортуна Ситтард 0:0 Спарта Роттердам Аякс 5:0 Фортуна Ситтард Витесс 4:2 Фортуна Ситтард Фортуна Ситтард 2:3 Твенте Херенвен 1:1 Фортуна Ситтард Фортуна Ситтард 2:3 Виллем II Фортуна Ситтард 1:1 Хераклес АЗ Алкмаар 4:0 Фортуна Ситтард Фортуна Ситтард 1:5 ПАОК Меерссен 1:8 Фортуна Ситтард Байер Л 0:1 Фортуна Ситтард Фортуна Ситтард 5:1 Арис Салоники
Гронинген Последние 20 матчей: +9 =6 -5Гронинген 1:1 Фейеноорд Алмере Сити 2:2 Гронинген Витесс 1:2 Гронинген Гронинген 2:0 Виллем II
Харкемас Бойс 1:2 Гронинген Херенвен 1:1 Гронинген Гронинген 2:0 Спарта Роттердам Гронинген 1:1 Эйсселмервогелс Гронинген 3:0 Ваалвейк Аякс 2:0 Гронинген ПСВ 3:1 Гронинген Гронинген 2:0 ПЕК Зволле ВВВ-Венло 2:1 Гронинген Гронинген 1:2 Хераклес АЗ Алкмаар 0:0 Гронинген Гронинген 1:3 Твенте Эммен 0:1 Гронинген Гронинген 3:0 Эйндховен Ганновер 96 0:1 Гронинген Гронинген 2:2 Эммен
Последние игры между собой
Фортуна Ситтард: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 1
Гронинген: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 0
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|Заявка
|14
|12
|2
|0
|47 - 10
|38
|2.
|АЗ Алкмаар
|Заявка
|14
|10
|2
|2
|34 - 8
|32
|3.
|ПСВ
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|31 - 18
|27
|4.
|Виллем II
|Заявка
|15
|8
|2
|5
|23 - 21
|26
|5.
|Херенвен
|Заявка
|15
|6
|6
|3
|24 - 18
|24
|6.
|Утрехт
|Заявка
|14
|7
|2
|5
|28 - 21
|23
|7.
|Витесс
|Заявка
|15
|7
|2
|6
|26 - 24
|23
|8.
|Хераклес
|0:0 Заявка
|15
|6
|4
|5
|25 - 22
|22
|9.
|Гронинген
|0:0 Заявка
|15
|6
|4
|5
|18 - 15
|22
|10.
|Фейеноорд
|Заявка
|14
|5
|6
|3
|26 - 25
|21
|11.
|Спарта Роттердам
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|24 - 28
|19
|12.
|Твенте
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|24 - 26
|18
|13.
|Эммен
|Заявка
|14
|4
|2
|8
|17 - 29
|14
|14.
|ПЕК Зволле
|Заявка
|14
|4
|1
|9
|22 - 33
|13
|15.
|Фортуна Ситтард
|0:0 Заявка
|15
|3
|4
|8
|19 - 35
|13
|16.
|ВВВ-Венло
|Заявка
|14
|4
|0
|10
|14 - 38
|12
|17.
|АДО Ден Хааг
|0:0 Заявка
|15
|3
|3
|9
|17 - 26
|12
|18.
|Ваалвейк
|Заявка
|14
|1
|2
|11
|15 - 37
|5
Загрузка...