Бельгия: Первый дивизион А 2019-2020

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Зульте-Варегем
1:0
Перерыв

Стадион:
Эйпен
0'
1:0
23' Гол
Бруно Джанни
25' Желтая карточка
Де Фаув Дави
1
Sammy
Bossuyt
2
Де
Фаув
Дави
24
Ewoud
Pletinckx
45
Дешахт
Оливье
4
Менса
Гидеон
21
Сек
Ибраима
5
Марк
Дамьен
10
Говеа
Омар
19
Бруно
Джанни
9
Ларин
Кайл
20
Бьёрдаль
Хенрик
1
Де
Волф
Ортвин
5
Амат
Хорди
23
Вердон
Оливье
22
Блонделле
Сибе
32
Бек
Андреас
26
Jens
Cools
16
Эбрахими
Омид
18
Nils
Schouterden
77
Миличевич
Даниел
19
Болинжи
Жонатан
21
Баутиста
Хон
Зульте-Варегем
4-3-3
Эйпен
3-4-3

Ход матча

23'
Бруно Джанни
(Сек Ибраима)
1:0
25'
Де Фаув Дави
 
45'
Бодри Марвин
Дешахт Оливье
 

Предыдущие игры

Зульте-Варегем Последние 20 матчей: +9 =6 -5
Мехелен 0:2 Зульте-Варегем Зульте-Варегем 3:2 Серкль Брюгге Зульте-Варегем 1:2 Андерлехт Васланд-Беверен 1:2 Зульте-Варегем
Зульте-Варегем 0:2 Брюгге Зульте-Варегем 2:0 Остенде Кортрейк 2:0 Зульте-Варегем Зульте-Варегем 6:0 Серкль Брюгге Мускрон-Перювельз 2:2 Зульте-Варегем Зульте-Варегем 4:2 KFC Duffel Зульте-Варегем 2:2 Гент Эйпен 1:1 Зульте-Варегем Зульте-Варегем 2:0 Ройал Антверпен Сент-Трюйден 0:0 Зульте-Варегем Зульте-Варегем 3:1 Шарлеруа Генк 0:2 Зульте-Варегем Стандард 4:0 Зульте-Варегем Зульте-Варегем 0:2 Мехелен Зульте-Варегем 1:1 Виллем II Зульте-Варегем 1:1 Остенде
Эйпен Последние 20 матчей: +8 =4 -8
Эйпен 1:2 Стандард Шарлеруа 1:0 Эйпен Эйпен 2:0 Генк Кортрейк 1:2 Эйпен
Эйпен 0:0 Андерлехт Остенде 2:3 Эйпен Эйпен 0:2 Мехелен Серкль Брюгге 1:2 Эйпен Ройал Капеллен 0:0 Эйпен Стандард 3:0 Эйпен Эйпен 1:1 Зульте-Варегем Сент-Трюйден 2:3 Эйпен Эйпен 0:2 Сент-Трюйден Мускрон-Перювельз 2:0 Эйпен Брюгге 0:0 Эйпен Эйпен 1:1 Васланд-Беверен Гент 6:1 Эйпен Эйпен 1:4 Ройал Антверпен Эйпен 3:1 ОФИ Ререн 1:7 Эйпен

Последние игры между собой

Зульте-Варегем: победы: 9, ничьи: 2, поражения: 0
Эйпен: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 9
Эйпен 1:1 Зульте-Варегем Первый дивизион А Эйпен 2:3 Зульте-Варегем Первый дивизион А Зульте-Варегем 4:0 Эйпен Первый дивизион А Зульте-Варегем 3:2 Эйпен Первый дивизион А
Эйпен 0:5 Зульте-Варегем Первый дивизион А Эйпен 1:3 Зульте-Варегем Лига Про Эйпен 0:2 Зульте-Варегем Кубок Зульте-Варегем 1:0 Эйпен Кубок Зульте-Варегем 3:0 Эйпен Лига Про Эйпен 0:2 Зульте-Варегем Премьер-лига Зульте-Варегем 0:0 Эйпен Премьер-лига
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Брюгге 16 12 3 1 36 - 6 39
2. Шарлеруа 2:0 16 9 4 3 26 - 16 31
3. Ройал Антверпен 17 9 4 4 33 - 24 31
4. Стандард 16 9 3 4 31 - 16 30
5. Гент 16 8 5 3 33 - 20 29
6. Зульте-Варегем 1:0 17 8 4 5 26 - 19 28
7. Мехелен 17 8 3 6 27 - 26 27
8. Генк 1:1 17 6 5 6 24 - 24 23
9. Андерлехт 16 5 6 5 19 - 18 21
10. Сент-Трюйден 1:1 17 5 5 7 18 - 29 20
11. Мускрон-Перювельз 11 4 4 3 14 - 13 16
12. Эйпен 0:1 17 4 4 9 14 - 29 16
13. Кортрейк 16 4 3 9 23 - 28 15
14. Остенде 16 3 3 10 17 - 31 12
15. Васланд-Беверен 0:2 17 2 5 10 14 - 33 11
16. Серкль Брюгге 16 2 2 12 14 - 37 8
17. Mouscron-Peruwelz2 6 1 3 2 9 - 9 6
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Regenboogstadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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