Бельгия: Первый дивизион А 2019-2020
Зульте-Варегем
1:0
Перерыв
Стадион: Регенбогстадион
Эйпен
1:0
23' ГолБруно Джанни
25' Желтая карточкаДе Фаув Дави
21
Сек
Ибраима
10
Говеа
Омар
19
Бруно
Джанни
32
Бек
Андреас
26
Jens
Cools
21
Баутиста
Хон
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Сек ИбраимаПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Говеа ОмарПолузащитник
-
19 Бруно ДжанниНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
14 Уолш СэндиЗащитник
- Защитник
-
23 Бюрки МаркоЗащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
44 Банзен Эйке
-
-
Главный тренер: Дюри Франки
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
32 Бек АндреасПолузащитник
-
26 Jens CoolsПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
21 Баутиста ХонНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Benat San Jose
Ход матча
23'
1:0
25'
Предыдущие игры
Зульте-Варегем Последние 20 матчей: +9 =6 -5Мехелен 0:2 Зульте-Варегем Зульте-Варегем 3:2 Серкль Брюгге Зульте-Варегем 1:2 Андерлехт Васланд-Беверен 1:2 Зульте-Варегем
Зульте-Варегем 0:2 Брюгге Зульте-Варегем 2:0 Остенде Кортрейк 2:0 Зульте-Варегем Зульте-Варегем 6:0 Серкль Брюгге Мускрон-Перювельз 2:2 Зульте-Варегем Зульте-Варегем 4:2 KFC Duffel Зульте-Варегем 2:2 Гент Эйпен 1:1 Зульте-Варегем Зульте-Варегем 2:0 Ройал Антверпен Сент-Трюйден 0:0 Зульте-Варегем Зульте-Варегем 3:1 Шарлеруа Генк 0:2 Зульте-Варегем Стандард 4:0 Зульте-Варегем Зульте-Варегем 0:2 Мехелен Зульте-Варегем 1:1 Виллем II Зульте-Варегем 1:1 Остенде
Эйпен Последние 20 матчей: +8 =4 -8Эйпен 1:2 Стандард Шарлеруа 1:0 Эйпен Эйпен 2:0 Генк Кортрейк 1:2 Эйпен
Эйпен 0:0 Андерлехт Остенде 2:3 Эйпен Эйпен 0:2 Мехелен Серкль Брюгге 1:2 Эйпен Ройал Капеллен 0:0 Эйпен Стандард 3:0 Эйпен Эйпен 1:1 Зульте-Варегем Сент-Трюйден 2:3 Эйпен Эйпен 0:2 Сент-Трюйден Мускрон-Перювельз 2:0 Эйпен Брюгге 0:0 Эйпен Эйпен 1:1 Васланд-Беверен Гент 6:1 Эйпен Эйпен 1:4 Ройал Антверпен Эйпен 3:1 ОФИ Ререн 1:7 Эйпен
Последние игры между собой
Зульте-Варегем: победы: 9, ничьи: 2, поражения: 0
Эйпен: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 9
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брюгге
|16
|12
|3
|1
|36 - 6
|39
|2.
|Шарлеруа
|2:0
|16
|9
|4
|3
|26 - 16
|31
|3.
|Ройал Антверпен
|17
|9
|4
|4
|33 - 24
|31
|4.
|Стандард
|16
|9
|3
|4
|31 - 16
|30
|5.
|Гент
|16
|8
|5
|3
|33 - 20
|29
|6.
|Зульте-Варегем
|1:0
|17
|8
|4
|5
|26 - 19
|28
|7.
|Мехелен
|17
|8
|3
|6
|27 - 26
|27
|8.
|Генк
|1:1
|17
|6
|5
|6
|24 - 24
|23
|9.
|Андерлехт
|16
|5
|6
|5
|19 - 18
|21
|10.
|Сент-Трюйден
|1:1
|17
|5
|5
|7
|18 - 29
|20
|11.
|Мускрон-Перювельз
|11
|4
|4
|3
|14 - 13
|16
|12.
|Эйпен
|0:1
|17
|4
|4
|9
|14 - 29
|16
|13.
|Кортрейк
|16
|4
|3
|9
|23 - 28
|15
|14.
|Остенде
|16
|3
|3
|10
|17 - 31
|12
|15.
|Васланд-Беверен
|0:2
|17
|2
|5
|10
|14 - 33
|11
|16.
|Серкль Брюгге
|16
|2
|2
|12
|14 - 37
|8
|17.
|Mouscron-Peruwelz2
|6
|1
|3
|2
|9 - 9
|6
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