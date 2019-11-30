Франция: Лига 1 2019-2020
Лилль
1:0
Перерыв
Стадион: Пьер Моруа
Дижон
42' Желтая карточкаПье Жереми
1:0
45' ПенальтиОсимхен Виктор
16
Меньян
Майк
26
Пье
Жереми
28
Рейнилду
8
Шека
12
Язиджи
Юсуф
26
Шафик
Фуад
25
Манга
Экеле
22
Ндонг
Ибраим
17
Бальде
Мама
19
Кадис
Хондер
21
Шуиар
Мунир
- Основной состав
-
16 Меньян МайкВратарь
-
26 Пье ЖеремиЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
28 РейнилдуЗащитник
- Полузащитник
-
8 ШекаПолузащитник
- Полузащитник
-
12 Язиджи ЮсуфПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
17 Челик ЗекиЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Араужо ЛуисНападающий
-
Главный тренер: Галтье Кристоф
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
-
26 Шафик ФуадЗащитник
- Защитник
-
25 Манга ЭкелеЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
22 Ндонг ИбраимПолузащитник
-
17 Бальде МамаПолузащитник
-
19 Кадис ХондерПолузащитник
-
21 Шуиар МунирПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Stephane Jobard
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
42'
45'
1:0
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
3 Удары по воротам 0
-
4 Удары в створ 0
-
4 Угловые 1
-
3 Офсайды 2
-
5 Нарушения правил 7
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
60 Владение мячом, % 40
Предыдущие игры
Лилль Последние 20 матчей: +5 =5 -10Лилль 0:2 Аякс ПСЖ 2:0 Лилль Лилль 0:0 Метц Валенсия 4:1 Лилль
Дижон Последние 20 матчей: +7 =4 -9Дижон 2:1 Ренн Монако 1:0 Дижон Дижон 2:1 ПСЖ Бордо 2:0 Дижон
Последние игры между собой
Лилль: победы: 7, ничьи: 1, поражения: 1
Дижон: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 7
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|14
|11
|0
|3
|30 - 8
|33
|2.
|Марсель
|Заявка
|15
|8
|4
|3
|20 - 18
|28
|3.
|Бордо
|1:0 Заявка
|15
|7
|4
|4
|21 - 16
|25
|4.
|Анже
|1:1 Заявка
|15
|7
|4
|4
|19 - 17
|25
|5.
|Сент-Этьен
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|15 - 17
|22
|6.
|Лион
|Заявка
|15
|6
|4
|5
|24 - 15
|22
|7.
|Лилль
|1:0 Заявка
|15
|6
|4
|5
|19 - 15
|22
|8.
|Монпелье
|1:1 Заявка
|15
|5
|6
|4
|15 - 11
|21
|9.
|Нант
|Заявка
|14
|6
|2
|6
|12 - 13
|20
|10.
|Реймс
|0:1 Заявка
|15
|5
|5
|5
|10 - 8
|20
|11.
|Ренн
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|17 - 15
|18
|12.
|Монако
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|21 - 24
|18
|13.
|Страсбург
|Заявка
|15
|5
|3
|7
|16 - 16
|18
|14.
|Ницца
|1:1 Заявка
|15
|5
|3
|7
|18 - 22
|18
|15.
|Брест
|Заявка
|15
|4
|6
|5
|16 - 19
|18
|16.
|Метц
|1:0 Заявка
|15
|4
|5
|6
|13 - 19
|17
|17.
|Амьен
|1:1 Заявка
|15
|4
|5
|6
|18 - 25
|17
|18.
|Дижон
|0:1 Заявка
|15
|4
|3
|8
|9 - 16
|15
|19.
|Тулуза
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|15 - 27
|12
|20.
|Ним
|0:1 Заявка
|14
|2
|5
|7
|11 - 18
|11
Лилль
94.3% (132)
Ничья
5% (7)
Дижон
0.7% (1)
1:0 Лилль
35% (49)
2:0 Лилль
30.7% (43)
2:1 Лилль
22.1% (31)
1:1 Ничья
3.6% (5)
3:1 Лилль
2.1% (3)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Загрузка...