Франция: Лига 1 2019-2020

Первый тайм

52' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

51' Г О О О О Л - Осимхен Виктор из команды Лилль забивает с точки!

50' После проверки VAR судья изменил решение - Лилль пробьет пенальти!

48' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

47' Осимхен Виктор на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

46' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

43' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

42' Пье Жереми получил желтую карточку от судьи

42' Удар от ворот произведет Лилль

41' Кулибали Сену выносит мяч и сбавляет давление на ворота

41' Саншеш Ренату хороший удар нанес, но мяч был переведен на угловой

41' Манга Экеле выносит мяч и сбавляет давление на ворота

40' Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

40' Игрок команды Дижон в офсайде

40' Осимхен Виктор выносит мяч и сбавляет давление на ворота

39' Хорошие скиллы дриблинга показывает Кадис Хондер , обходя своих соперников

39' Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

38' Удар от ворот произведет Дижон

38' Шека из команды Лилль не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот

33' Бальде Мама из команды Дижон сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

33' Шуиар Мунир навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

32' Дижон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

30' Хорошие скиллы дриблинга показывает Саншеш Ренату , обходя своих соперников

30' Пье Жереми имела голевой момент, но ее удар был заблокирован!

29' Удар от ворот произведет Дижон

28' Язиджи Юсуф навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

27' Дижон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

27' Дижон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

24' Дижон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

24' Шуиар Мунир из команды Дижон направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

23' Удар от ворот произведет Дижон

22' Фонте Жозе выносит мяч и сбавляет давление на ворота

22' Шуиар Мунир навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

21' Удар от ворот произведет Дижон

20' Бамба Джонатан не смог попасть в створ ударом издали

20' Дижон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

19' Лаутоа Веслей выносит мяч и сбавляет давление на ворота

19' Язиджи Юсуф навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

18' Дижон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

17' Дижон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

17' Дижон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

17' Дижон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

15' Язиджи Юсуф из команды Лилль направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

13' Удар от ворот произведет Дижон

12' Дижон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

12' Шафик Фуад выносит мяч и сбавляет давление на ворота

10' Дижон вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

10' Ндонг Ибраим выносит мяч и сбавляет давление на ворота

9' Иконе Жонатан наносит удар, но после ее удара мяч от рикошета улетел мимо ворот.

7' Дижон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

6' Удар от ворот произведет Дижон

6' Язиджи Юсуф не смог попасть в створ ударом издали

5' Дижон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

4' Дижон вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

2' Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

1' Удар от ворот произведет Дижон

1' Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

1' Поле не в лучшем состоянии, но все-таки на нем можно играть.

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Лилль начинает с центра поля