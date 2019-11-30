Франция: Лига 1 2019-2020

  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Франция
  4. Лига 1 2019-2020
Лилль
1:0
Перерыв

Стадион:
Дижон
0'
42' Желтая карточка
Пье Жереми
1:0
45' Пенальти
Осимхен Виктор
16
Меньян
Майк
26
Пье
Жереми
6
Фонте
Жозе
4
Габриэль
дос
Сантос
28
Рейнилду
18
Саншеш
Ренату
8
Шека
10
Иконе
Жонатан
12
Язиджи
Юсуф
14
Бамба
Джонатан
7
Осимхен
Виктор
16
Гомис
Альфред
26
Шафик
Фуад
5
Кулибали
Сену
25
Манга
Экеле
2
Альфонс
Микаэль
24
Лаутоа
Веслей
22
Ндонг
Ибраим
17
Бальде
Мама
19
Кадис
Хондер
21
Шуиар
Мунир
9
Мавидиди
Стефи
Лилль
4-2-3-1
Дижон
4-2-3-1

Ход матча

42'
Пье Жереми
 
45'
Осимхен Виктор
1:0

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 3 Удары по воротам 0
  • 4 Удары в створ 0
  • 4 Угловые 1
  • 3 Офсайды 2
  • 5 Нарушения правил 7
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 60 Владение мячом, % 40

Предыдущие игры

Лилль Последние 20 матчей: +5 =5 -10
Лилль 0:2 Аякс ПСЖ 2:0 Лилль Лилль 0:0 Метц Валенсия 4:1 Лилль
Марсель 2:1 Лилль Лилль 3:0 Бордо Лилль 1:1 Валенсия Тулуза 2:1 Лилль Лилль 2:2 Ним Лилль 1:2 Челси Ницца 1:1 Лилль Лилль 2:0 Страсбург Ренн 1:1 Лилль Аякс 3:0 Лилль Лилль 2:1 Анже Реймс 2:0 Лилль Лилль 3:0 Сент-Этьен Амьен 1:0 Лилль Лилль 2:1 Нант Лилль 2:3 Рома
Дижон Последние 20 матчей: +7 =4 -9
Дижон 2:1 Ренн Монако 1:0 Дижон Дижон 2:1 ПСЖ Бордо 2:0 Дижон
Брест 2:0 Дижон Лион 0:0 Дижон Дижон 1:0 Страсбург Реймс 1:2 Дижон Дижон 0:0 Марсель Ницца 2:1 Дижон Дижон 0:0 Ним Анже 2:0 Дижон Дижон 0:2 Бордо Тулуза 1:0 Дижон Дижон 1:2 Сент-Этьен Ним 0:2 Дижон Реймс 3:1 Дижон Нанси 2:2 Дижон Париж 0:1 Дижон Дижон 2:1 Осер

Последние игры между собой

Лилль: победы: 7, ничьи: 1, поражения: 1
Дижон: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 7
Лилль 1:0 Дижон Лига 1 Дижон 1:2 Лилль Лига 1 Лилль 2:1 Дижон Лига 1 Дижон 3:0 Лилль Лига 1
Дижон 0:0 Лилль Лига 1 Лилль 1:0 Дижон Лига 1 Дижон 2:3 Лилль Товарищеские матчи Дижон 0:2 Лилль Лига 1 Лилль 2:0 Дижон Лига 1
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 14 11 0 3 30 - 8 33
2. Марсель Заявка 15 8 4 3 20 - 18 28
3. Бордо 1:0 Заявка 15 7 4 4 21 - 16 25
4. Анже 1:1 Заявка 15 7 4 4 19 - 17 25
5. Сент-Этьен Заявка 14 6 4 4 15 - 17 22
6. Лион Заявка 15 6 4 5 24 - 15 22
7. Лилль 1:0 Заявка 15 6 4 5 19 - 15 22
8. Монпелье 1:1 Заявка 15 5 6 4 15 - 11 21
9. Нант Заявка 14 6 2 6 12 - 13 20
10. Реймс 0:1 Заявка 15 5 5 5 10 - 8 20
11. Ренн Заявка 13 5 3 5 17 - 15 18
12. Монако Заявка 14 5 3 6 21 - 24 18
13. Страсбург Заявка 15 5 3 7 16 - 16 18
14. Ницца 1:1 Заявка 15 5 3 7 18 - 22 18
15. Брест Заявка 15 4 6 5 16 - 19 18
16. Метц 1:0 Заявка 15 4 5 6 13 - 19 17
17. Амьен 1:1 Заявка 15 4 5 6 18 - 25 17
18. Дижон 0:1 Заявка 15 4 3 8 9 - 16 15
19. Тулуза Заявка 14 3 3 8 15 - 27 12
20. Ним 0:1 Заявка 14 2 5 7 11 - 18 11
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Pierre-Mauroy. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Прогнозы на матч Лилль 1:0 Дижон
Лилль
94.3% (132)
Ничья
5% (7)
Дижон
0.7% (1)
1:0 Лилль
35% (49)
2:0 Лилль
30.7% (43)
2:1 Лилль
22.1% (31)
1:1 Ничья
3.6% (5)
3:1 Лилль
2.1% (3)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!

Загрузка...