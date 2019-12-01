Франция: Лига 1 2019-2020

Первый тайм

48' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

46' Нант вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

45' Тулуза вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

44' Тулуза вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

43' Г О О О О Л - Туре Абдулайе из команды Нант забивает с точки!

40' Кадер Бамба получил желтую карточку от судьи

40' Рохель Агустин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

39' Тулуза вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

39' Тулуза вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

38' Удар от ворот произведет Тулуза

38' Жиротто Андрей нанес смелый удар ножницами, но пробил сильно мимо

38' Силла Иссиага предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

35' Удар от ворот произведет Тулуза

35' Пространство открывается для Саймон Мозес , но ее удар идет далеко от цели. Могла бы пробить лучше.

35' Нант вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

34' Удар от ворот произведет Тулуза

34' Кадер Бамба навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

32' Тулуза вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

31' Тулуза вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

28' Кулурис Эфтимос предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

25' Матч возобновлен

23' Куадио Коне получает вторую желтую карточку и теперь удалена

23' Нант вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

21' Паллуа Николя выносит мяч и сбавляет давление на ворота

18' Хорошо играет на выходе Рейне Батист - мяч в ее руках

18' Нант вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

15' Матч возобновлен

15' Ох, нехорошо это выглядит. Туре Абдулайе получил травму и медбригада забирает его с поля.

15' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

14' Нант вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

13' Нант вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

11' Удар от ворот произведет Тулуза

10' Исима-Мирен Николя предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

9' Нант вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

9' Удар от ворот произведет Тулуза

9' Имран Луза решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

8' Куадио Коне получил желтую карточку от судьи

8' Амьен-Аду Кельвен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

6' Тулуза вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

6' Жиротто Андрей выносит мяч и сбавляет давление на ворота

6' Градель Макс-Ален навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

5' Матч возобновлен

5' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

4' Нант вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

4' Нант вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

3' Удар от ворот произведет Тулуза

1' Тулуза вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

1' Тулуза вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

1' Тулуза вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

1' Тулуза вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Сегодня прохладно для игры в футбол.

1' Тулуза начинает с центра поля