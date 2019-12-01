Франция: Лига 1 2019-2020

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Нант
1:0
Второй тайм: 48'

Стадион:
Тулуза
0'
8' Желтая карточка
Kouadio Kone
23' Вторая желтая карточка
Kouadio Kone
40' Желтая карточка
Kader Bamba
1:0
43' Пенальти
Туре Абдулайе
48'
1
Лафон
Альбан
12
Аппиа
Деннис
4
Паллуа
Николя
20
Жиротто
Андрей
14
Траоре
Шарль
32
Kader
Bamba
19
Туре
Абдулайе
26
Imran
Louza
27
Саймон
Мозес
17
Блас
Людовик
7
Кулибали
Калифа
30
Рейне
Батист
2
Амьен-Аду
Кельвен
15
Исима-Мирен
Николя
18
Рохель
Агустин
12
Силла
Иссиага
17
Сангаре
Ибрахим
11
Буасгар
Кентен
34
Kouadio
Kone
25
Саид
Уэсли
20
Кулурис
Эфтимос
7
Градель
Макс-Ален
Нант
4-4-1-1
Тулуза
4-3-3

Ход матча

8'
 
Kouadio Kone
23'
 
Kouadio Kone
40'
Kader Bamba
 
43'
Туре Абдулайе
1:0

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 1
  • 4 Удары в створ 0
  • 5 Угловые 0
  • 1 Офсайды 1
  • 9 Нарушения правил 9
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 1
  • 0 Замены 0
  • 60 Владение мячом, % 40

Предыдущие игры

Нант Последние 20 матчей: +9 =3 -8
Брест 1:1 Нант Нант 2:3 Сент-Этьен Бордо 2:0 Нант Нант 8:0 Париж
Нант 0:1 Монако Метц 1:0 Нант Нант 1:0 Ницца Лион 0:1 Нант Нант 1:0 Ренн Страсбург 2:1 Нант Нант 1:0 Реймс Кан 1:0 Нант Нант 1:0 Монпелье Амьен 1:2 Нант Нант 0:0 Марсель Лилль 2:1 Нант Нант 1:1 Дженоа Нант 2:0 Спортинг Хихон Нант 0:1 Динамо-Брест Ньор 2:3 Нант
Тулуза Последние 20 матчей: +5 =3 -12
Тулуза 0:2 Марсель Монпелье 3:0 Тулуза Тулуза 2:3 Лион Ньор 1:2 Тулуза
Ренн 3:2 Тулуза Тулуза 2:1 Лилль Тулуза 1:3 Бордо Метц 2:2 Тулуза Тулуза 0:2 Анже Ним 1:0 Тулуза Сент-Этьен 2:2 Тулуза Тулуза 1:2 Атлетик Б Тулуза 2:0 Амьен ПСЖ 4:0 Тулуза Тулуза 1:0 Дижон Брест 1:1 Тулуза Норвич 1:0 Тулуза Ним 2:1 Тулуза Тулуза 3:2 Аль-Араби Страсбург 3:1 Тулуза

Последние игры между собой

Нант: победы: 4, ничьи: 7, поражения: 4
Тулуза: победы: 4, ничьи: 7, поражения: 4
Тулуза 1:0 Нант Лига 1 Нант 2:0 Тулуза Кубок Нант 4:0 Тулуза Лига 1 Тулуза 1:1 Нант Лига 1
Нант 2:1 Тулуза Лига 1 Тулуза 0:1 Нант Лига 1 Нант 1:1 Тулуза Лига 1 Тулуза 0:0 Нант Лига 1 Нант 1:1 Тулуза Лига 1 Тулуза 1:1 Нант Лига 1 Нант 1:2 Тулуза Лига 1 Тулуза 1:1 Нант Лига 1 Нант 1:2 Тулуза Лига 1 Тулуза 1:0 Нант Лига 1 Нант 1:1 Тулуза Лига 1
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 14 11 0 3 30 - 8 33
2. Марсель Заявка 15 8 4 3 20 - 18 28
3. Анже Заявка 15 7 3 5 19 - 19 24
4. Нант 1:0 Заявка 15 7 2 6 13 - 13 23
5. Монпелье Заявка 15 6 5 4 18 - 12 23
6. Бордо Заявка 15 6 5 4 21 - 17 23
7. Сент-Этьен Заявка 14 6 4 4 15 - 17 22
8. Лион Заявка 15 6 4 5 24 - 15 22
9. Лилль Заявка 15 6 4 5 19 - 15 22
10. Реймс Заявка 15 5 6 4 11 - 8 21
11. Ницца Заявка 15 6 2 7 20 - 22 20
12. Ренн Заявка 13 5 3 5 17 - 15 18
13. Монако Заявка 14 5 3 6 21 - 24 18
14. Страсбург Заявка 15 5 3 7 16 - 16 18
15. Брест Заявка 15 4 6 5 16 - 19 18
16. Амьен Заявка 15 4 4 7 19 - 28 16
17. Дижон Заявка 15 4 3 8 9 - 16 15
18. Метц Заявка 15 3 6 6 13 - 20 15
19. Ним Заявка 14 2 6 6 12 - 18 12
20. Тулуза 0:1 Заявка 15 3 3 9 15 - 28 12
  • Второй тайм
  • 47'
    Нант вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 47'
    Блас Людовик из команды Нант пытается найти партнера по команде, но ее пас заблокирован противником.
  • 46'
    Саймон Мозес из команды Нант отправил кросс в штрафную...
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade de la Beaujoire. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Прогнозы на матч Нант 1:0 Тулуза
Нант
77% (114)
Ничья
18.2% (27)
Тулуза
4.7% (7)
1:0 Нант
35.1% (52)
2:1 Нант
28.4% (42)
1:1 Ничья
15.5% (23)
2:0 Нант
8.1% (12)
1:2 Тулуза
2% (3)
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