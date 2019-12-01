Франция: Лига 1 2019-2020
Нант
1:0
Второй тайм: 48'
Стадион: Стад де ля Божуар
Тулуза
8' Желтая карточкаKouadio Kone
23' Вторая желтая карточкаKouadio Kone
40' Желтая карточкаKader Bamba
1:0
43' ПенальтиТуре Абдулайе
12
Аппиа
Деннис
14
Траоре
Шарль
32
Kader
Bamba
26
Imran
Louza
27
Саймон
Мозес
17
Блас
Людовик
30
Рейне
Батист
34
Kouadio
Kone
25
Саид
Уэсли
- Основной состав
- Вратарь
-
12 Аппиа ДеннисЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Траоре ШарльЗащитник
-
32 Kader BambaПолузащитник
- Полузащитник
-
26 Imran LouzaПолузащитник
-
27 Саймон МозесПолузащитник
-
17 Блас ЛюдовикПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
23 Базила ТомаЗащитник
-
13 Вагё МоллаЗащитник
-
21 Крхин РенеПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Абейд МехдиПолузащитник
-
Главный тренер: Гуркюфф Кристиан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
-
30 Рейне БатистВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
34 Kouadio KoneПолузащитник
-
25 Саид УэслиНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Камбуаре Антуан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
Ход матча
8'
23'
40'
43'
1:0
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
2 Удары по воротам 1
-
4 Удары в створ 0
-
5 Угловые 0
-
1 Офсайды 1
-
9 Нарушения правил 9
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 1
-
0 Замены 0
-
60 Владение мячом, % 40
Предыдущие игры
Нант Последние 20 матчей: +9 =3 -8Брест 1:1 Нант Нант 2:3 Сент-Этьен Бордо 2:0 Нант Нант 8:0 Париж
Тулуза Последние 20 матчей: +5 =3 -12Тулуза 0:2 Марсель Монпелье 3:0 Тулуза Тулуза 2:3 Лион Ньор 1:2 Тулуза
Последние игры между собой
Нант: победы: 4, ничьи: 7, поражения: 4
Тулуза: победы: 4, ничьи: 7, поражения: 4
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|14
|11
|0
|3
|30 - 8
|33
|2.
|Марсель
|Заявка
|15
|8
|4
|3
|20 - 18
|28
|3.
|Анже
|Заявка
|15
|7
|3
|5
|19 - 19
|24
|4.
|Нант
|1:0 Заявка
|15
|7
|2
|6
|13 - 13
|23
|5.
|Монпелье
|Заявка
|15
|6
|5
|4
|18 - 12
|23
|6.
|Бордо
|Заявка
|15
|6
|5
|4
|21 - 17
|23
|7.
|Сент-Этьен
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|15 - 17
|22
|8.
|Лион
|Заявка
|15
|6
|4
|5
|24 - 15
|22
|9.
|Лилль
|Заявка
|15
|6
|4
|5
|19 - 15
|22
|10.
|Реймс
|Заявка
|15
|5
|6
|4
|11 - 8
|21
|11.
|Ницца
|Заявка
|15
|6
|2
|7
|20 - 22
|20
|12.
|Ренн
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|17 - 15
|18
|13.
|Монако
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|21 - 24
|18
|14.
|Страсбург
|Заявка
|15
|5
|3
|7
|16 - 16
|18
|15.
|Брест
|Заявка
|15
|4
|6
|5
|16 - 19
|18
|16.
|Амьен
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|19 - 28
|16
|17.
|Дижон
|Заявка
|15
|4
|3
|8
|9 - 16
|15
|18.
|Метц
|Заявка
|15
|3
|6
|6
|13 - 20
|15
|19.
|Ним
|Заявка
|14
|2
|6
|6
|12 - 18
|12
|20.
|Тулуза
|0:1 Заявка
|15
|3
|3
|9
|15 - 28
|12
Нант
77% (114)
Ничья
18.2% (27)
Тулуза
4.7% (7)
1:0 Нант
35.1% (52)
2:1 Нант
28.4% (42)
1:1 Ничья
15.5% (23)
2:0 Нант
8.1% (12)
1:2 Тулуза
2% (3)
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