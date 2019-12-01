Бельгия: Первый дивизион А 2019-2020
Остенде
0:0
Первый тайм: 5'
Стадион: Верслус Арена
Андерлехт
4
Фас
Ваут
22
Logan
Ndenbe
22
Коббо
Элиас
19
Шадли
Насер
10
Влап
Михел
55
Кана
Марко
93
Руфе
Кемар
- Основной состав
- Вратарь
-
4 Фас ВаутЗащитник
- Защитник
-
22 Logan NdenbeЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
19 Сане ВьюЗащитник
- Полузащитник
-
10 Нето РенатоПолузащитник
-
11 Боонен ИндиПолузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Ингебригтсен Коре
- Основной состав
- Вратарь
-
22 Коббо ЭлиасЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
19 Шадли НасерПолузащитник
-
10 Влап МихелПолузащитник
- Полузащитник
-
55 Кана МаркоПолузащитник
-
93 Руфе КемарНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
49 Докю ЖеремиПолузащитник
-
39 Каембе ЭдоПолузащитник
-
23 Цуль ПетерПолузащитник
-
24 Телин ИсаакНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Веркотерен Франк
Предыдущие игры
Остенде Последние 20 матчей: +5 =4 -11Брюгге 2:0 Остенде Остенде 2:2 Mouscron-Peruwelz2 Сент-Трюйден 1:0 Остенде Остенде 0:1 Шарлеруа
Зульте-Варегем 2:0 Остенде Остенде 2:3 Эйпен Васланд-Беверен 3:1 Остенде Остенде 1:1 Ройал Антверпен KFC Mandel United 0:2 Остенде Генк 3:1 Остенде Остенде 1:4 Стандард Кортрейк 2:2 Остенде Остенде 2:1 Мехелен Гент 2:0 Остенде Остенде 0:2 Брюгге Остенде 3:1 Серкль Брюгге Андерлехт 1:2 Остенде Остенде 4:1 Панахаики Зульте-Варегем 1:1 Остенде Виллем II 2:1 Остенде
Андерлехт Последние 20 матчей: +6 =6 -8Андерлехт 0:0 Кортрейк Зульте-Варегем 1:2 Андерлехт Андерлехт 2:1 Серкль Брюгге Андерлехт 3:3 Гент
Эйпен 0:0 Андерлехт Андерлехт 4:1 Сент-Трюйден Андерлехт 1:4 Мехелен Шарлеруа 1:2 Андерлехт Андерлехт 0:0 Васланд-Беверен Беерсхот-Вильрейк 2:3 Андерлехт Брюгге 2:1 Андерлехт Андерлехт 1:2 Ройал Антверпен Андерлехт 1:0 Стандард Генк 1:0 Андерлехт Кортрейк 4:2 Андерлехт Андерлехт 0:0 Мехелен Мускрон-Перювельз 0:0 Андерлехт Андерлехт 1:2 Фортуна Андерлехт 1:2 Остенде Андерлехт 1:3 ПАОК
Последние игры между собой
Остенде: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 11
Андерлехт: победы: 11, ничьи: 2, поражения: 4
Андерлехт 1:0 Остенде Первый дивизион А Андерлехт 3:2 Остенде Лига Про Остенде 0:1 Андерлехт Лига Про Остенде 0:4 Андерлехт Лига Про Андерлехт 1:1 Остенде Лига Про Андерлехт 2:1 Остенде Лига Про Остенде 4:2 Андерлехт Лига Про Андерлехт 1:1 Остенде Лига Про Остенде 3:1 Андерлехт Лига Про Андерлехт 3:0 Остенде Лига Жюпиле Остенде 0:2 Андерлехт Лига Жюпиле Андерлехт 4:0 Остенде Лига Жюпиле Остенде 0:3 Андерлехт Лига Жюпиле
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брюгге
|16
|12
|3
|1
|36 - 6
|39
|2.
|Шарлеруа
|16
|9
|4
|3
|26 - 16
|31
|3.
|Ройал Антверпен
|17
|9
|4
|4
|33 - 24
|31
|4.
|Стандард
|16
|9
|3
|4
|31 - 16
|30
|5.
|Гент
|16
|8
|5
|3
|33 - 20
|29
|6.
|Зульте-Варегем
|17
|8
|4
|5
|26 - 19
|28
|7.
|Мехелен
|17
|8
|3
|6
|27 - 26
|27
|8.
|Генк
|17
|6
|4
|7
|24 - 25
|22
|9.
|Сент-Трюйден
|17
|6
|4
|7
|19 - 29
|22
|10.
|Андерлехт
|0:0
|17
|5
|7
|5
|19 - 18
|22
|11.
|Мускрон-Перювельз
|11
|4
|4
|3
|14 - 13
|16
|12.
|Эйпен
|17
|4
|4
|9
|14 - 29
|16
|13.
|Кортрейк
|16
|4
|3
|9
|23 - 28
|15
|14.
|Остенде
|0:0
|17
|3
|4
|10
|17 - 31
|13
|15.
|Васланд-Беверен
|17
|2
|5
|10
|14 - 33
|11
|16.
|Серкль Брюгге
|16
|2
|2
|12
|14 - 37
|8
|17.
|Mouscron-Peruwelz2
|6
|1
|3
|2
|9 - 9
|6
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