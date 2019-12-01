Бельгия: Первый дивизион А 2019-2020

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Остенде
0:0
Первый тайм: 5'

Стадион:
Андерлехт
0' 5'
28
Дютуа
Виллиам
4
Фас
Ваут
5
Милович
Горан
22
Logan
Ndenbe
14
Ante
Palaversa
20
Йонкхеере
Михил
17
Юльсагер
Эндрю
26
Вандандриш
Кевин
25
Jelle
Bataille
7
Сакала
Фэшн
15
Акпала
Джозеф
30
Ван
Кромбрюгге
Хендрик
22
Коббо
Элиас
4
Компани
Венсан
32
Люккассен
Деррик
56
Салемакерс
Алексис
48
Самби
Локонга
Альберт-Мбойо
19
Шадли
Насер
10
Влап
Михел
51
Версхарен
Яри
55
Кана
Марко
93
Руфе
Кемар
Остенде
3-5-2
Андерлехт
4-5-1

Предыдущие игры

Остенде Последние 20 матчей: +5 =4 -11
Брюгге 2:0 Остенде Остенде 2:2 Mouscron-Peruwelz2 Сент-Трюйден 1:0 Остенде Остенде 0:1 Шарлеруа
Зульте-Варегем 2:0 Остенде Остенде 2:3 Эйпен Васланд-Беверен 3:1 Остенде Остенде 1:1 Ройал Антверпен KFC Mandel United 0:2 Остенде Генк 3:1 Остенде Остенде 1:4 Стандард Кортрейк 2:2 Остенде Остенде 2:1 Мехелен Гент 2:0 Остенде Остенде 0:2 Брюгге Остенде 3:1 Серкль Брюгге Андерлехт 1:2 Остенде Остенде 4:1 Панахаики Зульте-Варегем 1:1 Остенде Виллем II 2:1 Остенде
Андерлехт Последние 20 матчей: +6 =6 -8
Андерлехт 0:0 Кортрейк Зульте-Варегем 1:2 Андерлехт Андерлехт 2:1 Серкль Брюгге Андерлехт 3:3 Гент
Эйпен 0:0 Андерлехт Андерлехт 4:1 Сент-Трюйден Андерлехт 1:4 Мехелен Шарлеруа 1:2 Андерлехт Андерлехт 0:0 Васланд-Беверен Беерсхот-Вильрейк 2:3 Андерлехт Брюгге 2:1 Андерлехт Андерлехт 1:2 Ройал Антверпен Андерлехт 1:0 Стандард Генк 1:0 Андерлехт Кортрейк 4:2 Андерлехт Андерлехт 0:0 Мехелен Мускрон-Перювельз 0:0 Андерлехт Андерлехт 1:2 Фортуна Андерлехт 1:2 Остенде Андерлехт 1:3 ПАОК

Последние игры между собой

Остенде: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 11
Андерлехт: победы: 11, ничьи: 2, поражения: 4
Андерлехт 1:2 Остенде Первый дивизион А Остенде 0:2 Андерлехт Первый дивизион А Андерлехт 5:2 Остенде Первый дивизион А Остенде 2:0 Андерлехт Первый дивизион А
Андерлехт 1:0 Остенде Первый дивизион А Андерлехт 3:2 Остенде Лига Про Остенде 0:1 Андерлехт Лига Про Остенде 0:4 Андерлехт Лига Про Андерлехт 1:1 Остенде Лига Про Андерлехт 2:1 Остенде Лига Про Остенде 4:2 Андерлехт Лига Про Андерлехт 1:1 Остенде Лига Про Остенде 3:1 Андерлехт Лига Про Андерлехт 3:0 Остенде Лига Жюпиле Остенде 0:2 Андерлехт Лига Жюпиле Андерлехт 4:0 Остенде Лига Жюпиле Остенде 0:3 Андерлехт Лига Жюпиле
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Брюгге 16 12 3 1 36 - 6 39
2. Шарлеруа 16 9 4 3 26 - 16 31
3. Ройал Антверпен 17 9 4 4 33 - 24 31
4. Стандард 16 9 3 4 31 - 16 30
5. Гент 16 8 5 3 33 - 20 29
6. Зульте-Варегем 17 8 4 5 26 - 19 28
7. Мехелен 17 8 3 6 27 - 26 27
8. Генк 17 6 4 7 24 - 25 22
9. Сент-Трюйден 17 6 4 7 19 - 29 22
10. Андерлехт 0:0 17 5 7 5 19 - 18 22
11. Мускрон-Перювельз 11 4 4 3 14 - 13 16
12. Эйпен 17 4 4 9 14 - 29 16
13. Кортрейк 16 4 3 9 23 - 28 15
14. Остенде 0:0 17 3 4 10 17 - 31 13
15. Васланд-Беверен 17 2 5 10 14 - 33 11
16. Серкль Брюгге 16 2 2 12 14 - 37 8
17. Mouscron-Peruwelz2 6 1 3 2 9 - 9 6
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Versluys Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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