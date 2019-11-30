Франция: Лига 1 2019-2020
Страсбург
1:2
Второй тайм: 85'
Стадион: де ла Мейно
Лион
1:0
22' ГолФофана Юссуф
1:1
40' ГолКорне Максвелл
47' Желтая карточкаЛала Кенни
68' Желтая карточкаАжорк Людовик
1:2
75' ГолРен-Аделед Жефф
27
Лала
Кенни
19
Каси
Антони
22
Фофана
Юссуф
12
Мотиба
Лебо
23
Тете
Кенни
28
Коне
Юссуф
29
Тусар
Люка
- Основной состав
- Вратарь
-
27 Лала КенниЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Каси АнтониЗащитник
- Полузащитник
-
22 Фофана ЮссуфПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Мотиба ЛебоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
20 Зохи ЛюсьенНападающий
-
Главный тренер: Лоре Тьерри
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Тете КенниЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Коне ЮссуфЗащитник
- Полузащитник
-
29 Тусар ЛюкаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
14 Дюбуа ЛеоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Лукас ЖанПолузащитник
-
19 Гуйри АминНападающий
-
Главный тренер: Гарсия Руди
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Под вопросом
Ход матча
22'
1:0
40'
1:1
47'
66'
68'
75'
Статистика матча
-
1 Голы 2
-
3 Удары по воротам 4
-
4 Удары в створ 1
-
3 Угловые 1
-
2 Офсайды 0
-
11 Нарушения правил 11
-
2 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
2 Замены 2
-
65 Владение мячом, % 35
Предыдущие игры
Страсбург Последние 20 матчей: +9 =3 -8Амьен 0:4 Страсбург Страсбург 4:1 Ним Анже 1:0 Страсбург Страсбург 1:0 Ницца
Марсель 2:0 Страсбург Дижон 1:0 Страсбург Страсбург 1:0 Монпелье Лилль 2:0 Страсбург Страсбург 2:1 Нант ПСЖ 1:0 Страсбург Страсбург 2:2 Монако Айнтрахт Фр 3:0 Страсбург Страсбург 0:2 Ренн Страсбург 1:0 Айнтрахт Фр Реймс 0:0 Страсбург Страсбург 1:0 Локомотив Пловдив Страсбург 1:1 Метц Локомотив Пловдив 0:1 Страсбург УНФП 2:3 Страсбург Маккаби Хайфа 2:1 Страсбург
Лион Последние 20 матчей: +7 =5 -8Зенит 2:0 Лион Лион 2:1 Ницца Марсель 2:1 Лион Лион 3:1 Бенфика
Последние игры между собой
Страсбург: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 4
Лион: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 2
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|14
|11
|0
|3
|30 - 8
|33
|2.
|Марсель
|Заявка
|15
|8
|4
|3
|20 - 18
|28
|3.
|Анже
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|18 - 16
|24
|4.
|Бордо
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|20 - 16
|22
|5.
|Сент-Этьен
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|15 - 17
|22
|6.
|Лион
|2:1 Заявка
|15
|6
|4
|5
|24 - 15
|22
|7.
|Нант
|Заявка
|14
|6
|2
|6
|12 - 13
|20
|8.
|Монпелье
|Заявка
|14
|5
|5
|4
|14 - 10
|20
|9.
|Реймс
|Заявка
|14
|5
|5
|4
|10 - 7
|20
|10.
|Лилль
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|18 - 15
|19
|11.
|Ренн
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|17 - 15
|18
|12.
|Монако
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|21 - 24
|18
|13.
|Страсбург
|1:2 Заявка
|15
|5
|3
|7
|16 - 16
|18
|14.
|Брест
|Заявка
|15
|4
|6
|5
|16 - 19
|18
|15.
|Ницца
|Заявка
|14
|5
|2
|7
|17 - 21
|17
|16.
|Амьен
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|17 - 24
|16
|17.
|Дижон
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|9 - 15
|15
|18.
|Метц
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|12 - 19
|14
|19.
|Тулуза
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|15 - 27
|12
|20.
|Ним
|Заявка
|13
|2
|5
|6
|11 - 17
|11
Страсбург
16.3% (24)
Ничья
32.7% (48)
Лион
51% (75)
1:2 Лион
30.6% (45)
1:1 Ничья
29.3% (43)
0:1 Лион
12.2% (18)
2:1 Страсбург
10.2% (15)
1:0 Страсбург
4.1% (6)
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