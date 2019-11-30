Франция: Лига 1 2019-2020

Второй тайм

83' Страсбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

82' Матч возобновлен

82' Ох, нехорошо это выглядит. Дюбуа Лео получил травму и медбригада забирает его с поля.

81' Дюбуа Лео на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

81' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

80' Страсбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

77' Томассон Адриен из команды Страсбург плохо обработала мяч и не смогла извлечь что-то полезное из навеса.

75' Лион имеет хороший шанс забить.

75' Удар от ворот произведет Лион

73' Фофана Юссуф не смог попасть в створ ударом издали

72' Корне Максвелл выносит мяч и сбавляет давление на ворота

72' Лион вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

72' Матч возобновлен

71' Игра остановлена. Игроки толкают друг друга и ссорятся, рефери должен предпринять что-нибудь.

70' Удар от ворот произведет Страсбург

70' Хорошо играет на выходе Селс Матц - мяч в ее руках

68' Ажорк Людовик совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

67' Страсбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

67' Страсбург имеет хороший шанс забить.

66' Страсбург вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

65' Денайер Джейсон выносит мяч и сбавляет давление на ворота

64' Ох, нехорошо это выглядит. Симакан Мохамед получил травму и медбригада забирает его с поля.

64' Симакан Мохамед на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

64' Коне Юссуф предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

63' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

63' Мотиба Лебо из команды Страсбург плохо обработала мяч и не смогла извлечь что-то полезное из навеса.

62' Страсбург имеет хороший шанс забить.

61' Денайер Джейсон выносит мяч и сбавляет давление на ворота

61' Страсбург имеет хороший шанс забить.

59' Удар от ворот произведет Страсбург

59' Лион имеет хороший шанс забить.

56' Лион имеет хороший шанс забить.

55' Симакан Мохамед выносит мяч и сбавляет давление на ворота

55' Лион имеет хороший шанс забить.

53' Страсбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

51' Лион вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

51' Терье Мартен из команды Лион плохо обработала мяч и не смогла извлечь что-то полезное из навеса.

50' Страсбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

50' Лион вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

49' Лион вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

49' Лион вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

49' Матч возобновлен

48' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

47' Лала Кенни - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол