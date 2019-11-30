Франция: Лига 1 2019-2020

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  4. Лига 1 2019-2020
Страсбург
1:2
Второй тайм: 85'

Стадион:
Лион
0'
1:0
22' Гол
Фофана Юссуф
1:1
40' Гол
Корне Максвелл
47' Желтая карточка
Лала Кенни
68' Желтая карточка
Ажорк Людовик
1:2
75' Гол
Рен-Аделед Жефф
85'
1
Селс
Матц
27
Лала
Кенни
2
Симакан
Мохамед
13
Митрович
Стефан
19
Каси
Антони
24
Джику
Александр
22
Фофана
Юссуф
11
Льенар
Димитри
26
Томассон
Адриен
12
Мотиба
Лебо
25
Ажорк
Людовик
1
Лопеш
Антони
23
Тете
Кенни
6
Марсело
Антонио
5
Денайер
Джейсон
28
Коне
Юссуф
25
Какере
Максанс
29
Тусар
Люка
27
Корне
Максвелл
17
Рен-Аделед
Жефф
7
Терье
Мартен
9
Дембеле
Мусса
I
Страсбург
4-1-2-1-2
Лион
4-2-3-1

Ход матча

22'
Фофана Юссуф
(Ажорк Людовик)
1:0
40'
1:1
Корне Максвелл
(Какере Максанс)
47'
Лала Кенни
 
66'
 
Дюбуа Лео
Коне Юссуф
68'
Ажорк Людовик
 
75'
1:2
Рен-Аделед Жефф
(Корне Максвелл)
77'
Беллегард Жанрикне
Томассон Адриен
 
82'
Да Кошта Нуну
Фофана Юссуф
 
83'
 
Рафаэль да Сильва
Дюбуа Лео

Статистика матча

  • 1 Голы 2
  • 3 Удары по воротам 4
  • 4 Удары в створ 1
  • 3 Угловые 1
  • 2 Офсайды 0
  • 11 Нарушения правил 11
  • 2 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 2 Замены 2
  • 65 Владение мячом, % 35

Предыдущие игры

Страсбург Последние 20 матчей: +9 =3 -8
Амьен 0:4 Страсбург Страсбург 4:1 Ним Анже 1:0 Страсбург Страсбург 1:0 Ницца
Марсель 2:0 Страсбург Дижон 1:0 Страсбург Страсбург 1:0 Монпелье Лилль 2:0 Страсбург Страсбург 2:1 Нант ПСЖ 1:0 Страсбург Страсбург 2:2 Монако Айнтрахт Фр 3:0 Страсбург Страсбург 0:2 Ренн Страсбург 1:0 Айнтрахт Фр Реймс 0:0 Страсбург Страсбург 1:0 Локомотив Пловдив Страсбург 1:1 Метц Локомотив Пловдив 0:1 Страсбург УНФП 2:3 Страсбург Маккаби Хайфа 2:1 Страсбург
Лион Последние 20 матчей: +7 =5 -8
Зенит 2:0 Лион Лион 2:1 Ницца Марсель 2:1 Лион Лион 3:1 Бенфика
Тулуза 2:3 Лион Лион 2:0 Метц Бенфика 2:1 Лион Лион 0:0 Дижон Сент-Этьен 1:0 Лион РБ Лейпциг 0:2 Лион Лион 0:1 Нант Брест 2:2 Лион Лион 0:1 ПСЖ Лион 1:1 Зенит Амьен 2:2 Лион Лион 1:1 Бордо Монпелье 1:0 Лион Лион 6:0 Анже Монако 0:3 Лион Борнмут 3:0 Лион

Последние игры между собой

Страсбург: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 4
Лион: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 2
Страсбург 2:2 Лион Лига 1 Лион 1:2 Страсбург Кубок лиги Лион 2:0 Страсбург Лига 1 Страсбург 3:2 Лион Лига 1
Лион 4:0 Страсбург Лига 1 Страсбург 1:3 Лион Кубок Страсбург 1:2 Лион Лига 1
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 14 11 0 3 30 - 8 33
2. Марсель Заявка 15 8 4 3 20 - 18 28
3. Анже Заявка 14 7 3 4 18 - 16 24
4. Бордо Заявка 14 6 4 4 20 - 16 22
5. Сент-Этьен Заявка 14 6 4 4 15 - 17 22
6. Лион 2:1 Заявка 15 6 4 5 24 - 15 22
7. Нант Заявка 14 6 2 6 12 - 13 20
8. Монпелье Заявка 14 5 5 4 14 - 10 20
9. Реймс Заявка 14 5 5 4 10 - 7 20
10. Лилль Заявка 14 5 4 5 18 - 15 19
11. Ренн Заявка 13 5 3 5 17 - 15 18
12. Монако Заявка 14 5 3 6 21 - 24 18
13. Страсбург 1:2 Заявка 15 5 3 7 16 - 16 18
14. Брест Заявка 15 4 6 5 16 - 19 18
15. Ницца Заявка 14 5 2 7 17 - 21 17
16. Амьен Заявка 14 4 4 6 17 - 24 16
17. Дижон Заявка 14 4 3 7 9 - 15 15
18. Метц Заявка 14 3 5 6 12 - 19 14
19. Тулуза Заявка 14 3 3 8 15 - 27 12
20. Ним Заявка 13 2 5 6 11 - 17 11
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade de la Meinau. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Прогнозы на матч Страсбург 1:2 Лион
Страсбург
16.3% (24)
Ничья
32.7% (48)
Лион
51% (75)
1:2 Лион
30.6% (45)
1:1 Ничья
29.3% (43)
0:1 Лион
12.2% (18)
2:1 Страсбург
10.2% (15)
1:0 Страсбург
4.1% (6)
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