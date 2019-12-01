Бельгия: Первый дивизион А 2019-2020

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  4. Первый дивизион А 2019-2020
Стандард
1:0
Второй тайм: 53'

Стадион:
Серкль Брюгге
0'
24' Желтая карточка
Arne Cassaert
1:0
28' Гол
Амалла Селим
47' Желтая карточка
Омоло Джоханна
51' Желтая карточка
Ванхесден Зиньо
53'
16
Бодар
Арно
21
Фаи
Коллинс
3
Ванхесден
Зиньо
34
Лаифис
Костас
24
Николя
Гавори
8
Цимирот
Гойко
28
Бастьен
Самюэль
10
Карсела-Гонсалес
Мехди
40
Мпоку
Поль-Жозе
19
Амалла
Селим
17
Уларе
Обби
1
Юбер
Гийом
41
Бьянкон
Жулиан
32
Arne
Cassaert
5
Уэда
Наомиси
15
Омоло
Джоханна
14
Панзо
Джонатан
30
Донса
Годфред
26
Calvin
Dekuyper
8
Петерс
Стеф
7
Азар
Килиан
34
Thibo
Somers
Стандард
4-2-3-1
Серкль Брюгге
5-3-2

Ход матча

24'
 
Arne Cassaert
28'
Амалла Селим
(Уларе Обби)
1:0
46'
 
Фостер Лайл
Arne Cassaert
47'
 
Омоло Джоханна
51'
Ванхесден Зиньо
 

Предыдущие игры

Стандард Последние 20 матчей: +10 =4 -6
Витория Гимарайнш 1:1 Стандард Эйпен 1:2 Стандард Стандард 1:2 Мехелен Стандард 2:1 Айнтрахт Фр
Гент 3:1 Стандард Стандард 2:0 Васланд-Беверен Брюгге 1:1 Стандард Айнтрахт Фр 2:1 Стандард Стандард 1:0 Генк Ройал Антверпен 2:2 Стандард Арсенал 4:0 Стандард Стандард 1:1 Шарлеруа Стандард 2:1 Ломмель Стандард 3:0 Эйпен Стандард 2:0 Витория Гимарайнш Остенде 1:4 Стандард Андерлехт 1:0 Стандард Стандард 2:1 Кортрейк Стандард 4:1 Мускрон-Перювельз Сент-Трюйден 2:1 Стандард
Серкль Брюгге Последние 20 матчей: +2 =3 -15
Васланд-Беверен 1:1 Серкль Брюгге Зульте-Варегем 3:2 Серкль Брюгге Серкль Брюгге 2:1 Сент-Трюйден Андерлехт 2:1 Серкль Брюгге
Серкль Брюгге 2:2 Mouscron-Peruwelz2 Генк 1:0 Серкль Брюгге Серкль Брюгге 0:3 Шарлеруа Зульте-Варегем 6:0 Серкль Брюгге Серкль Брюгге 1:2 Эйпен Серкль Брюгге 0:1 RUS Rebecquoise Ройал Антверпен 3:1 Серкль Брюгге Серкль Брюгге 0:2 Брюгге Гент 3:2 Серкль Брюгге Серкль Брюгге 1:0 Васланд-Беверен Мехелен 3:1 Серкль Брюгге Серкль Брюгге 1:3 Кортрейк Остенде 3:1 Серкль Брюгге Серкль Брюгге 0:2 Стандард Осер 1:0 Серкль Брюгге Серкль Брюгге 1:1 Ланс

Последние игры между собой

Стандард: победы: 12, ничьи: 4, поражения: 4
Серкль Брюгге: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 12
Серкль Брюгге 0:2 Стандард Первый дивизион А Серкль Брюгге 1:2 Стандард Первый дивизион А Стандард 0:0 Серкль Брюгге Первый дивизион А Стандард 1:0 Серкль Брюгге Лига Жюпиле
Серкль Брюгге 0:1 Стандард Лига Жюпиле Стандард 4:0 Серкль Брюгге Лига Жюпиле Серкль Брюгге 1:0 Стандард Кубок Бельгии Серкль Брюгге 0:5 Стандард Лига Жюпиле Серкль Брюгге 0:1 Стандард Лига Жюпиле Стандард 2:1 Серкль Брюгге Лига Жюпиле Серкль Брюгге 0:1 Стандард Премьер-лига Стандард 0:0 Серкль Брюгге Премьер-лига Стандард 2:0 Серкль Брюгге Премьер-лига Серкль Брюгге 2:0 Стандард Премьер-лига Стандард 1:1 Серкль Брюгге Премьер-лига Стандард 4:0 Серкль Брюгге Премьер-лига Серкль Брюгге 4:1 Стандард Премьер-лига Стандард 4:0 Серкль Брюгге Кубок Серкль Брюгге 0:0 Стандард Премьер-лига Серкль Брюгге 4:1 Стандард Кубок
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Брюгге 16 12 3 1 36 - 6 39
2. Стандард 1:0 17 10 3 4 32 - 16 33
3. Шарлеруа 16 9 4 3 26 - 16 31
4. Ройал Антверпен 17 9 4 4 33 - 24 31
5. Гент 16 8 5 3 33 - 20 29
6. Зульте-Варегем 17 8 4 5 26 - 19 28
7. Мехелен 17 8 3 6 27 - 26 27
8. Генк 17 6 4 7 24 - 25 22
9. Сент-Трюйден 17 6 4 7 19 - 29 22
10. Андерлехт 17 5 6 6 21 - 21 21
11. Мускрон-Перювельз 11 4 4 3 14 - 13 16
12. Эйпен 17 4 4 9 14 - 29 16
13. Кортрейк 16 4 3 9 23 - 28 15
14. Остенде 17 4 3 10 20 - 33 15
15. Васланд-Беверен 17 2 5 10 14 - 33 11
16. Серкль Брюгге 0:1 17 2 2 13 14 - 38 8
17. Mouscron-Peruwelz2 6 1 3 2 9 - 9 6
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Описание гола
    28'
    Г О О О О Л - Амалла Селим бьет в цель!
  • Желтая карточка
    24'
    Arne Cassaert получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Maurice Dufrasne. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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