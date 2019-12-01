Бельгия: Первый дивизион А 2019-2020
Стандард
1:0
Второй тайм: 53'
Стадион: Морис Дюфран
Серкль Брюгге
24' Желтая карточкаArne Cassaert
1:0
28' ГолАмалла Селим
47' Желтая карточкаОмоло Джоханна
51' Желтая карточкаВанхесден Зиньо
16
Бодар
Арно
21
Фаи
Коллинс
19
Амалла
Селим
17
Уларе
Обби
34
Thibo
Somers
- Основной состав
-
16 Бодар АрноВратарь
-
21 Фаи КоллинсЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Амалла СелимПолузащитник
-
17 Уларе ОббиНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Мьянге СеннаЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
7 Чоп ДуйеНападающий
-
-
-
Главный тренер: Прюдомм Мишель
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
34 Thibo SomersНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Оггас КевинПолузащитник
-
28 Alimani GoryНападающий
- Нападающий
-
13 Фостер ЛайлНападающий
-
Главный тренер: Шторк Бернд
Ход матча
24'
28'
1:0
47'
51'
Предыдущие игры
Стандард Последние 20 матчей: +10 =4 -6Витория Гимарайнш 1:1 Стандард Эйпен 1:2 Стандард Стандард 1:2 Мехелен Стандард 2:1 Айнтрахт Фр
Гент 3:1 Стандард Стандард 2:0 Васланд-Беверен Брюгге 1:1 Стандард Айнтрахт Фр 2:1 Стандард Стандард 1:0 Генк Ройал Антверпен 2:2 Стандард Арсенал 4:0 Стандард Стандард 1:1 Шарлеруа Стандард 2:1 Ломмель Стандард 3:0 Эйпен Стандард 2:0 Витория Гимарайнш Остенде 1:4 Стандард Андерлехт 1:0 Стандард Стандард 2:1 Кортрейк Стандард 4:1 Мускрон-Перювельз Сент-Трюйден 2:1 Стандард
Серкль Брюгге Последние 20 матчей: +2 =3 -15Васланд-Беверен 1:1 Серкль Брюгге Зульте-Варегем 3:2 Серкль Брюгге Серкль Брюгге 2:1 Сент-Трюйден Андерлехт 2:1 Серкль Брюгге
Серкль Брюгге 2:2 Mouscron-Peruwelz2 Генк 1:0 Серкль Брюгге Серкль Брюгге 0:3 Шарлеруа Зульте-Варегем 6:0 Серкль Брюгге Серкль Брюгге 1:2 Эйпен Серкль Брюгге 0:1 RUS Rebecquoise Ройал Антверпен 3:1 Серкль Брюгге Серкль Брюгге 0:2 Брюгге Гент 3:2 Серкль Брюгге Серкль Брюгге 1:0 Васланд-Беверен Мехелен 3:1 Серкль Брюгге Серкль Брюгге 1:3 Кортрейк Остенде 3:1 Серкль Брюгге Серкль Брюгге 0:2 Стандард Осер 1:0 Серкль Брюгге Серкль Брюгге 1:1 Ланс
Последние игры между собой
Стандард: победы: 12, ничьи: 4, поражения: 4
Серкль Брюгге: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 12
Серкль Брюгге 0:1 Стандард Лига Жюпиле Стандард 4:0 Серкль Брюгге Лига Жюпиле Серкль Брюгге 1:0 Стандард Кубок Бельгии Серкль Брюгге 0:5 Стандард Лига Жюпиле Серкль Брюгге 0:1 Стандард Лига Жюпиле Стандард 2:1 Серкль Брюгге Лига Жюпиле Серкль Брюгге 0:1 Стандард Премьер-лига Стандард 0:0 Серкль Брюгге Премьер-лига Стандард 2:0 Серкль Брюгге Премьер-лига Серкль Брюгге 2:0 Стандард Премьер-лига Стандард 1:1 Серкль Брюгге Премьер-лига Стандард 4:0 Серкль Брюгге Премьер-лига Серкль Брюгге 4:1 Стандард Премьер-лига Стандард 4:0 Серкль Брюгге Кубок Серкль Брюгге 0:0 Стандард Премьер-лига Серкль Брюгге 4:1 Стандард Кубок
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брюгге
|16
|12
|3
|1
|36 - 6
|39
|2.
|Стандард
|1:0
|17
|10
|3
|4
|32 - 16
|33
|3.
|Шарлеруа
|16
|9
|4
|3
|26 - 16
|31
|4.
|Ройал Антверпен
|17
|9
|4
|4
|33 - 24
|31
|5.
|Гент
|16
|8
|5
|3
|33 - 20
|29
|6.
|Зульте-Варегем
|17
|8
|4
|5
|26 - 19
|28
|7.
|Мехелен
|17
|8
|3
|6
|27 - 26
|27
|8.
|Генк
|17
|6
|4
|7
|24 - 25
|22
|9.
|Сент-Трюйден
|17
|6
|4
|7
|19 - 29
|22
|10.
|Андерлехт
|17
|5
|6
|6
|21 - 21
|21
|11.
|Мускрон-Перювельз
|11
|4
|4
|3
|14 - 13
|16
|12.
|Эйпен
|17
|4
|4
|9
|14 - 29
|16
|13.
|Кортрейк
|16
|4
|3
|9
|23 - 28
|15
|14.
|Остенде
|17
|4
|3
|10
|20 - 33
|15
|15.
|Васланд-Беверен
|17
|2
|5
|10
|14 - 33
|11
|16.
|Серкль Брюгге
|0:1
|17
|2
|2
|13
|14 - 38
|8
|17.
|Mouscron-Peruwelz2
|6
|1
|3
|2
|9 - 9
|6
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