Франция: Лига 1 2019-2020

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Монпелье
1:1
Второй тайм: 47'

Стадион:
Амьен
0'
1:0
14' Гол
Ле Таллек Дамьен
26' Желтая карточка
Лефор Жордан
41' Желтая карточка
Stiven Mendoza1
1:1
44' Гол
Какута Гаэль
47'
1
Рульи
Херонимо
5
Мендеш
Педру
II
4
Илтон
Виторино
3
Конгре
Даниэль
13
Joris
Chotard
2
Суке
Арно
14
Ле
Таллек
Дамьен
11
Саванье
Тежи
8
Ойонго
Амбруаз
10
Лаборд
Гаэтан
9
Делор
Анди
1
Гартнер
Регис
3
Калабрези
Артуро
12
Дибасси
Бакай
25
Лефор
Жордан
14
Алеесами
Хайтам
5
Гнаоре
Эдди
8
Зунгу
Бонгани
28
Диабате
Фуссейни
10
Какута
Гаэль
20
Stiven
Mendoza1
11
Отеро
Хуан
Монпелье
3-1-4-2
Амьен
4-2-3-1

Ход матча

14'
Ле Таллек Дамьен
(Илтон Виторино)
1:0
26'
 
Лефор Жордан
41'
 
Stiven Mendoza1
44'
1:1
Какута Гаэль
(Алеесами Хайтам)

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 3 Удары по воротам 1
  • 4 Удары в створ 2
  • 3 Угловые 1
  • 2 Офсайды 1
  • 4 Нарушения правил 6
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 50 Владение мячом, % 50

Предыдущие игры

Монпелье Последние 20 матчей: +8 =6 -6
Сент-Этьен 0:0 Монпелье Монпелье 3:0 Тулуза Метц 2:2 Монпелье Монпелье 3:2 Нанси
Монпелье 0:0 Анже Реймс 1:0 Монпелье Монпелье 3:1 Монако Страсбург 1:0 Монпелье Монпелье 1:0 Ним Марсель 1:1 Монпелье Монпелье 2:1 Ницца Нант 1:0 Монпелье Монпелье 1:0 Лион Бордо 1:1 Монпелье Монпелье 0:1 Ренн Жирона 0:1 Монпелье УНФП 0:3 Монпелье Хаддерсфилд Таун 1:1 Монпелье Монпелье 1:2 Бордо Монпелье 2:4 Сент-Этьен
Амьен Последние 20 матчей: +6 =6 -8
Амьен 0:4 Страсбург Амьен 0:1 Кортрейк Ренн 3:1 Амьен Амьен 1:0 Брест
Амьен 3:2 Анже Сент-Этьен 2:2 Амьен Ним 1:1 Амьен Мускрон-Перювельз 1:1 Амьен Амьен 3:1 Марсель Анже 1:1 Амьен Амьен 1:3 Бордо Метц 1:2 Амьен Амьен 2:2 Лион Тулуза 2:0 Амьен Амьен 1:2 Нант Амьен 1:0 Лилль Ницца 2:1 Амьен Амьен 0:1 Леганес Метц 1:1 Амьен Халл Сити 0:2 Амьен

Последние игры между собой

Монпелье: победы: 3, ничьи: 4, поражения: 1
Амьен: победы: 1, ничьи: 4, поражения: 3
Монпелье 1:1 Амьен Лига 1 Амьен 1:2 Монпелье Лига 1 Амьен 1:1 Монпелье Лига 1 Монпелье 1:1 Амьен Лига 1
Монпелье 2:2 Амьен Кубок лиги Амьен 2:0 Монпелье Лига 2 Монпелье 2:1 Амьен Лига 2 Монпелье 2:0 Амьен Лига 2
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 14 11 0 3 30 - 8 33
2. Марсель Заявка 15 8 4 3 20 - 18 28
3. Бордо 1:0 Заявка 15 7 4 4 21 - 16 25
4. Анже 1:1 Заявка 15 7 4 4 19 - 17 25
5. Сент-Этьен Заявка 14 6 4 4 15 - 17 22
6. Лион Заявка 15 6 4 5 24 - 15 22
7. Лилль 1:0 Заявка 15 6 4 5 19 - 15 22
8. Монпелье 1:1 Заявка 15 5 6 4 15 - 11 21
9. Нант Заявка 14 6 2 6 12 - 13 20
10. Реймс 0:1 Заявка 15 5 5 5 10 - 8 20
11. Ренн Заявка 13 5 3 5 17 - 15 18
12. Монако Заявка 14 5 3 6 21 - 24 18
13. Страсбург Заявка 15 5 3 7 16 - 16 18
14. Ницца 1:1 Заявка 15 5 3 7 18 - 22 18
15. Брест Заявка 15 4 6 5 16 - 19 18
16. Метц 1:0 Заявка 15 4 5 6 13 - 19 17
17. Амьен 1:1 Заявка 15 4 5 6 18 - 25 17
18. Дижон 0:1 Заявка 15 4 3 8 9 - 16 15
19. Тулуза Заявка 14 3 3 8 15 - 27 12
20. Ним 0:1 Заявка 14 2 5 7 11 - 18 11
  • Второй тайм
  • 47'
    Ле Таллек Дамьен из команды Монпелье делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
  • 46'
    Амьен контролирует мяч.
  • 46'
    Амьен вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade de la Mosson. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Прогнозы на матч Монпелье 1:1 Амьен
Монпелье
86.5% (122)
Ничья
11.3% (16)
Амьен
2.1% (3)
1:0 Монпелье
39% (55)
2:1 Монпелье
20.6% (29)
2:0 Монпелье
18.4% (26)
1:1 Ничья
9.2% (13)
3:1 Монпелье
3.5% (5)
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