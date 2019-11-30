Франция: Лига 1 2019-2020
Монпелье
1:1
Второй тайм: 47'
Стадион: Стад де ля Моссон
Амьен
1:0
14' ГолЛе Таллек Дамьен
26' Желтая карточкаЛефор Жордан
41' Желтая карточкаStiven Mendoza1
1:1
44' ГолКакута Гаэль
11
Саванье
Тежи
25
Лефор
Жордан
10
Какута
Гаэль
11
Отеро
Хуан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Саванье ТежиПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Молле ФлоранПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Дер Закарян Мишель
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
25 Лефор ЖорданЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Какута ГаэльПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Отеро ХуанНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Блен АлексисПолузащитник
- Полузащитник
-
24 Бодмер МатьёНападающий
-
23 Jack Lahne
-
Главный тренер: Элснер Лука
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
Ход матча
14'
26'
41'
44'
1:1
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
3 Удары по воротам 1
-
4 Удары в створ 2
-
3 Угловые 1
-
2 Офсайды 1
-
4 Нарушения правил 6
-
0 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
50 Владение мячом, % 50
Предыдущие игры
Монпелье Последние 20 матчей: +8 =6 -6Сент-Этьен 0:0 Монпелье Монпелье 3:0 Тулуза Метц 2:2 Монпелье Монпелье 3:2 Нанси
Монпелье 0:0 Анже Реймс 1:0 Монпелье Монпелье 3:1 Монако Страсбург 1:0 Монпелье Монпелье 1:0 Ним Марсель 1:1 Монпелье Монпелье 2:1 Ницца Нант 1:0 Монпелье Монпелье 1:0 Лион Бордо 1:1 Монпелье Монпелье 0:1 Ренн Жирона 0:1 Монпелье УНФП 0:3 Монпелье Хаддерсфилд Таун 1:1 Монпелье Монпелье 1:2 Бордо Монпелье 2:4 Сент-Этьен
Амьен Последние 20 матчей: +6 =6 -8Амьен 0:4 Страсбург Амьен 0:1 Кортрейк Ренн 3:1 Амьен Амьен 1:0 Брест
Последние игры между собой
Монпелье: победы: 3, ничьи: 4, поражения: 1
Амьен: победы: 1, ничьи: 4, поражения: 3
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|14
|11
|0
|3
|30 - 8
|33
|2.
|Марсель
|Заявка
|15
|8
|4
|3
|20 - 18
|28
|3.
|Бордо
|1:0 Заявка
|15
|7
|4
|4
|21 - 16
|25
|4.
|Анже
|1:1 Заявка
|15
|7
|4
|4
|19 - 17
|25
|5.
|Сент-Этьен
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|15 - 17
|22
|6.
|Лион
|Заявка
|15
|6
|4
|5
|24 - 15
|22
|7.
|Лилль
|1:0 Заявка
|15
|6
|4
|5
|19 - 15
|22
|8.
|Монпелье
|1:1 Заявка
|15
|5
|6
|4
|15 - 11
|21
|9.
|Нант
|Заявка
|14
|6
|2
|6
|12 - 13
|20
|10.
|Реймс
|0:1 Заявка
|15
|5
|5
|5
|10 - 8
|20
|11.
|Ренн
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|17 - 15
|18
|12.
|Монако
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|21 - 24
|18
|13.
|Страсбург
|Заявка
|15
|5
|3
|7
|16 - 16
|18
|14.
|Ницца
|1:1 Заявка
|15
|5
|3
|7
|18 - 22
|18
|15.
|Брест
|Заявка
|15
|4
|6
|5
|16 - 19
|18
|16.
|Метц
|1:0 Заявка
|15
|4
|5
|6
|13 - 19
|17
|17.
|Амьен
|1:1 Заявка
|15
|4
|5
|6
|18 - 25
|17
|18.
|Дижон
|0:1 Заявка
|15
|4
|3
|8
|9 - 16
|15
|19.
|Тулуза
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|15 - 27
|12
|20.
|Ним
|0:1 Заявка
|14
|2
|5
|7
|11 - 18
|11
Монпелье
86.5% (122)
Ничья
11.3% (16)
Амьен
2.1% (3)
1:0 Монпелье
39% (55)
2:1 Монпелье
20.6% (29)
2:0 Монпелье
18.4% (26)
1:1 Ничья
9.2% (13)
3:1 Монпелье
3.5% (5)
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