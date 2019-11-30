Франция: Лига 1 2019-2020

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Ним
0:1
Второй тайм: 46'

Стадион:
Метц
0'
23' Желтая карточка
Нгетт Опа
29' Желтая карточка
Коад Рено
0:1
31' Гол
Диалло Хабиб
46'
30
Бернардони
Поль
29
Алакуш
Софьян
23
Бриансон
Антони
4
Pablo
Martinez1
26
Мигель
Флориан
10
Ферхат
Зинедин
8
До
Лука
18
Валь
Тео
7
Филиппото
Ромен
20
Рипар
Рено
11
Стояновски
Влатко
16
Укидья
Александр
18
Сентонз
Фабьен
13
Сунзу
Стоппила
21
Бойе
Джон
3
Юдоль
Матьё
19
Маига
Хабиб
6
Mamadou
Fofana1
24
Коад
Рено
25
Траоре
Адама
II
20
Диалло
Хабиб
11
Нгетт
Опа
Ним
4-4-2
Метц
4-3-3

Ход матча

23'
 
Нгетт Опа
29'
 
Коад Рено
31'
0:1
Диалло Хабиб
(Юдоль Матьё)

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 1 Удары по воротам 2
  • 3 Удары в створ 1
  • 4 Угловые 2
  • 0 Офсайды 2
  • 5 Нарушения правил 10
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 55 Владение мячом, % 45

Предыдущие игры

Ним Последние 20 матчей: +5 =7 -8
Анже 1:0 Ним Страсбург 4:1 Ним Ним 3:0 Ланс Реймс 0:0 Ним
Ним 1:1 Амьен Лилль 2:2 Ним Ним 0:1 Сент-Этьен Монпелье 1:0 Ним Ним 1:0 Тулуза Дижон 0:0 Ним Ним 3:0 Брест Монако 2:2 Ним Ним 1:2 Ницца ПСЖ 3:0 Ним Ним 0:2 Дижон Ним 2:1 Тулуза Ним 2:2 Аяччо Ним 3:2 Родез Безье 0:0 Ним Ним 2:3 Лион
Метц Последние 20 матчей: +4 =6 -10
Метц 1:1 Реймс Лилль 0:0 Метц Метц 2:2 Монпелье Метц 1:1 Брест
Лион 2:0 Метц Метц 1:0 Нант Брест 2:0 Метц Метц 2:2 Тулуза Сент-Этьен 0:1 Метц Метц 1:2 Амьен Бордо 2:0 Метц Метц 0:2 ПСЖ Анже 3:0 Метц Метц 3:0 Монако Страсбург 1:1 Метц Майнц 1:0 Метц Майнц 1:0 Метц Сераинг Юнайтед 0:2 Метц Метц 1:1 Амьен Реймс 2:0 Метц

Последние игры между собой

Ним: победы: 3, ничьи: 5, поражения: 2
Метц: победы: 2, ничьи: 5, поражения: 3
Ним 2:1 Метц Лига 2 Метц 1:2 Ним Лига 2 Ним 0:0 Метц Лига 2 Метц 2:2 Ним Лига 2
Метц 3:0 Ним Лига 2 Ним 2:0 Метц Лига 2 Метц 3:1 Ним Лига 2 Ним 1:1 Метц Лига 2 Метц 0:0 Ним Лига 2 Ним 1:1 Метц Лига 2
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 14 11 0 3 30 - 8 33
2. Марсель Заявка 15 8 4 3 20 - 18 28
3. Бордо 1:0 Заявка 15 7 4 4 21 - 16 25
4. Анже 1:1 Заявка 15 7 4 4 19 - 17 25
5. Сент-Этьен Заявка 14 6 4 4 15 - 17 22
6. Лион Заявка 15 6 4 5 24 - 15 22
7. Лилль 1:0 Заявка 15 6 4 5 19 - 15 22
8. Монпелье 1:1 Заявка 15 5 6 4 15 - 11 21
9. Нант Заявка 14 6 2 6 12 - 13 20
10. Реймс 0:1 Заявка 15 5 5 5 10 - 8 20
11. Ренн Заявка 13 5 3 5 17 - 15 18
12. Монако Заявка 14 5 3 6 21 - 24 18
13. Страсбург Заявка 15 5 3 7 16 - 16 18
14. Ницца 1:1 Заявка 15 5 3 7 18 - 22 18
15. Брест Заявка 15 4 6 5 16 - 19 18
16. Метц 1:0 Заявка 15 4 5 6 13 - 19 17
17. Амьен 1:1 Заявка 15 4 5 6 18 - 25 17
18. Дижон 0:1 Заявка 15 4 3 8 9 - 16 15
19. Тулуза Заявка 14 3 3 8 15 - 27 12
20. Ним 0:1 Заявка 14 2 5 7 11 - 18 11
  • Второй тайм
  • 47'
    Метц вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • Желтая карточка
    47'
    Филиппото Ромен получил желтую карточку от судьи
  • Фол, нарушение
    47'
    Безумный фол. Филиппото Ромен грубо играет против соперника. Пострадал Сентонз Фабьен
  • 46'
    Ним вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 46'
    Ним вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • До матча
  • Минута молчания состоится перед началом матча.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade des Costieres. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Прогнозы на матч Ним 0:1 Метц
Ним
52.1% (73)
Ничья
40% (56)
Метц
7.9% (11)
1:0 Ним
35.7% (50)
1:1 Ничья
30.7% (43)
2:1 Ним
14.3% (20)
0:0 Ничья
6.4% (9)
1:2 Метц
5% (7)
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