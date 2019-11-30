Франция: Лига 1 2019-2020
Ним
0:1
Второй тайм: 46'
Стадион: Дес Костьерес
Метц
23' Желтая карточкаНгетт Опа
29' Желтая карточкаКоад Рено
0:1
31' ГолДиалло Хабиб
8
До
Лука
18
Валь
Тео
20
Рипар
Рено
21
Бойе
Джон
19
Маига
Хабиб
24
Коад
Рено
20
Диалло
Хабиб
11
Нгетт
Опа
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
8 До ЛукаПолузащитник
-
18 Валь ТеоПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Рипар РеноНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Диас ЛукасВратарь
-
19 Буаде ЛукаЗащитник
-
15 Пакье ГаэтанЗащитник
-
12 Фомба ЛаминПолузащитник
- Полузащитник
-
27 Денкей АуэкеНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Блакар Бернар
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
21 Бойе ДжонЗащитник
- Защитник
-
19 Маига ХабибПолузащитник
- Полузащитник
-
24 Коад РеноПолузащитник
- Нападающий
-
20 Диалло ХабибНападающий
-
11 Нгетт ОпаНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
17 Делен ТомаЗащитник
-
10 Гакпа МарвинПолузащитник
- Полузащитник
-
27 Булая ФаридНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Vincent Hognon
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
23'
29'
31'
0:1
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
1 Удары по воротам 2
-
3 Удары в створ 1
-
4 Угловые 2
-
0 Офсайды 2
-
5 Нарушения правил 10
-
0 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
55 Владение мячом, % 45
Предыдущие игры
Ним Последние 20 матчей: +5 =7 -8Анже 1:0 Ним Страсбург 4:1 Ним Ним 3:0 Ланс Реймс 0:0 Ним
Метц Последние 20 матчей: +4 =6 -10Метц 1:1 Реймс Лилль 0:0 Метц Метц 2:2 Монпелье Метц 1:1 Брест
Последние игры между собой
Ним: победы: 3, ничьи: 5, поражения: 2
Метц: победы: 2, ничьи: 5, поражения: 3
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|14
|11
|0
|3
|30 - 8
|33
|2.
|Марсель
|Заявка
|15
|8
|4
|3
|20 - 18
|28
|3.
|Бордо
|1:0 Заявка
|15
|7
|4
|4
|21 - 16
|25
|4.
|Анже
|1:1 Заявка
|15
|7
|4
|4
|19 - 17
|25
|5.
|Сент-Этьен
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|15 - 17
|22
|6.
|Лион
|Заявка
|15
|6
|4
|5
|24 - 15
|22
|7.
|Лилль
|1:0 Заявка
|15
|6
|4
|5
|19 - 15
|22
|8.
|Монпелье
|1:1 Заявка
|15
|5
|6
|4
|15 - 11
|21
|9.
|Нант
|Заявка
|14
|6
|2
|6
|12 - 13
|20
|10.
|Реймс
|0:1 Заявка
|15
|5
|5
|5
|10 - 8
|20
|11.
|Ренн
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|17 - 15
|18
|12.
|Монако
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|21 - 24
|18
|13.
|Страсбург
|Заявка
|15
|5
|3
|7
|16 - 16
|18
|14.
|Ницца
|1:1 Заявка
|15
|5
|3
|7
|18 - 22
|18
|15.
|Брест
|Заявка
|15
|4
|6
|5
|16 - 19
|18
|16.
|Метц
|1:0 Заявка
|15
|4
|5
|6
|13 - 19
|17
|17.
|Амьен
|1:1 Заявка
|15
|4
|5
|6
|18 - 25
|17
|18.
|Дижон
|0:1 Заявка
|15
|4
|3
|8
|9 - 16
|15
|19.
|Тулуза
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|15 - 27
|12
|20.
|Ним
|0:1 Заявка
|14
|2
|5
|7
|11 - 18
|11
Ним
52.1% (73)
Ничья
40% (56)
Метц
7.9% (11)
1:0 Ним
35.7% (50)
1:1 Ничья
30.7% (43)
2:1 Ним
14.3% (20)
0:0 Ничья
6.4% (9)
1:2 Метц
5% (7)
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