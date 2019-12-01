Бельгия: Первый дивизион А 2019-2020

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  4. Первый дивизион А 2019-2020
Кортрейк
0:1
Первый тайм: 39'

Стадион:
Гент
0'
0:1
14' Гол
Безус Роман
22' Желтая карточка
Азуни Ларри
28' Желтая карточка
Безус Роман
39'
21
Якубех
Адам
55
Ковачевич
Владимир
4
Кагельмахер
Гари
35
Lucas
Melo
5
Азуни
Ларри
23
Де
Сар
Жюльен
26
Elohim
Rolland
30
Д'Эне
Кристоф
51
Оканси
Эрик
7
Номбе
Мбойо
10
Эрве
Каж
1
Камински
Томас
14
Кастро-Монтес
Алессио
32
Пластун
Игорь
5
Нгадеу
Майкл
21
Асаре
Нана
8
Вадис
Оджиджа-Офоэ
24
Кумс
Свен
19
Деягере
Брехт
9
Безус
Роман
29
Депуатр
Лоран
13
Квилитая
Георгий
Кортрейк
3-5-2
Гент
4-3-1-2

Ход матча

14'
0:1
Безус Роман
22'
Азуни Ларри
 
28'
 
Безус Роман

Предыдущие игры

Кортрейк Последние 20 матчей: +7 =3 -10
Андерлехт 0:0 Кортрейк Амьен 0:1 Кортрейк Кортрейк 1:3 Васланд-Беверен Брюгге 3:0 Кортрейк
Кортрейк 1:2 Эйпен Ройал Антверпен 3:1 Кортрейк Кортрейк 2:0 Зульте-Варегем Кортрейк 4:0 Сент-Трюйден Гент 2:0 Кортрейк Сераинг Юнайтед 1:3 Кортрейк Кортрейк 2:3 Мехелен Мускрон-Перювельз 2:0 Кортрейк Кортрейк 2:2 Остенде Стандард 2:1 Кортрейк Кортрейк 4:2 Андерлехт Серкль Брюгге 1:3 Кортрейк Кортрейк 1:1 Шарлеруа Генк 2:1 Кортрейк Кортрейк 4:0 Эксельсиор Рузеларе 4:1 Кортрейк
Гент Последние 20 матчей: +10 =8 -2
Сент-Этьен 0:0 Гент Гент 1:1 Ройал Антверпен Ройал Антверпен 3:2 Гент Генк 0:2 Гент
Вольфсбург 1:3 Гент Гент 3:1 Стандард Андерлехт 3:3 Гент Сент-Трюйден 0:0 Гент Гент 2:2 Вольфсбург Гент 2:0 Васланд-Беверен Брюгге 4:0 Гент Александрия 1:1 Гент Гент 2:0 Кортрейк Эндрахт Алст 0:4 Гент Зульте-Варегем 2:2 Гент Гент 3:2 Сент-Этьен Гент 3:0 Мехелен Гент 3:2 Серкль Брюгге Риека 1:1 Гент Гент 2:1 Риека

Последние игры между собой

Кортрейк: победы: 4, ничьи: 5, поражения: 11
Гент: победы: 11, ничьи: 5, поражения: 4
Гент 2:0 Кортрейк Первый дивизион А Кортрейк 1:2 Гент Первый дивизион А Гент 3:1 Кортрейк Первый дивизион А Кортрейк 4:1 Гент Кубок
Гент 2:1 Кортрейк Первый дивизион А Кортрейк 1:1 Гент Первый дивизион А Гент 3:0 Кортрейк Лига Про Кортрейк 1:1 Гент Лига Про Гент 3:0 Кортрейк Лига Про Кортрейк 0:0 Гент Лига Про Кортрейк 0:1 Гент Лига Жюпиле Гент 2:0 Кортрейк Лига Жюпиле Кортрейк 2:3 Гент Лига Жюпиле Гент 0:1 Кортрейк Лига Жюпиле Гент 0:1 Кортрейк Лига Жюпиле Кортрейк 1:0 Гент Кубок Бельгии Гент 1:0 Кортрейк Кубок Бельгии Кортрейк 3:0 Гент Лига Жюпиле Гент 1:0 Кортрейк Лига Жюпиле Кортрейк 0:0 Гент Лига Жюпиле
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Брюгге 16 12 3 1 36 - 6 39
2. Стандард 17 10 3 4 33 - 17 33
3. Гент 1:0 17 9 5 3 34 - 20 32
4. Шарлеруа 16 9 4 3 26 - 16 31
5. Ройал Антверпен 17 9 4 4 33 - 24 31
6. Зульте-Варегем 17 8 4 5 26 - 19 28
7. Мехелен 17 8 3 6 27 - 26 27
8. Генк 17 6 4 7 24 - 25 22
9. Сент-Трюйден 17 6 4 7 19 - 29 22
10. Андерлехт 17 5 6 6 21 - 21 21
11. Мускрон-Перювельз 11 4 4 3 14 - 13 16
12. Эйпен 17 4 4 9 14 - 29 16
13. Кортрейк 0:1 17 4 3 10 23 - 29 15
14. Остенде 17 4 3 10 20 - 33 15
15. Васланд-Беверен 17 2 5 10 14 - 33 11
16. Серкль Брюгге 17 2 2 13 15 - 39 8
17. Mouscron-Peruwelz2 6 1 3 2 9 - 9 6
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Guldensporenstadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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