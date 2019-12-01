Бельгия: Первый дивизион А 2019-2020
Кортрейк
0:1
Первый тайм: 39'
Стадион: Гульденспоренстадион
Гент
0:1
14' ГолБезус Роман
22' Желтая карточкаАзуни Ларри
28' Желтая карточкаБезус Роман
21
Якубех
Адам
35
Lucas
Melo
51
Оканси
Эрик
10
Эрве
Каж
21
Асаре
Нана
24
Кумс
Свен
- Основной состав
-
21 Якубех АдамВратарь
- Защитник
- Защитник
-
35 Lucas MeloЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
51 Оканси ЭрикПолузащитник
- Нападающий
-
10 Эрве КажНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Вандерхаге Ив
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Асаре НанаЗащитник
- Полузащитник
-
24 Кумс СвенПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Торуп Йесс
Ход матча
14'
0:1
22'
28'
Предыдущие игры
Кортрейк Последние 20 матчей: +7 =3 -10Андерлехт 0:0 Кортрейк Амьен 0:1 Кортрейк Кортрейк 1:3 Васланд-Беверен Брюгге 3:0 Кортрейк
Кортрейк 1:2 Эйпен Ройал Антверпен 3:1 Кортрейк Кортрейк 2:0 Зульте-Варегем Кортрейк 4:0 Сент-Трюйден Гент 2:0 Кортрейк Сераинг Юнайтед 1:3 Кортрейк Кортрейк 2:3 Мехелен Мускрон-Перювельз 2:0 Кортрейк Кортрейк 2:2 Остенде Стандард 2:1 Кортрейк Кортрейк 4:2 Андерлехт Серкль Брюгге 1:3 Кортрейк Кортрейк 1:1 Шарлеруа Генк 2:1 Кортрейк Кортрейк 4:0 Эксельсиор Рузеларе 4:1 Кортрейк
Гент Последние 20 матчей: +10 =8 -2Сент-Этьен 0:0 Гент Гент 1:1 Ройал Антверпен Ройал Антверпен 3:2 Гент Генк 0:2 Гент
Вольфсбург 1:3 Гент Гент 3:1 Стандард Андерлехт 3:3 Гент Сент-Трюйден 0:0 Гент Гент 2:2 Вольфсбург Гент 2:0 Васланд-Беверен Брюгге 4:0 Гент Александрия 1:1 Гент Гент 2:0 Кортрейк Эндрахт Алст 0:4 Гент Зульте-Варегем 2:2 Гент Гент 3:2 Сент-Этьен Гент 3:0 Мехелен Гент 3:2 Серкль Брюгге Риека 1:1 Гент Гент 2:1 Риека
Последние игры между собой
Кортрейк: победы: 4, ничьи: 5, поражения: 11
Гент: победы: 11, ничьи: 5, поражения: 4
Гент 2:1 Кортрейк Первый дивизион А Кортрейк 1:1 Гент Первый дивизион А Гент 3:0 Кортрейк Лига Про Кортрейк 1:1 Гент Лига Про Гент 3:0 Кортрейк Лига Про Кортрейк 0:0 Гент Лига Про Кортрейк 0:1 Гент Лига Жюпиле Гент 2:0 Кортрейк Лига Жюпиле Кортрейк 2:3 Гент Лига Жюпиле Гент 0:1 Кортрейк Лига Жюпиле Гент 0:1 Кортрейк Лига Жюпиле Кортрейк 1:0 Гент Кубок Бельгии Гент 1:0 Кортрейк Кубок Бельгии Кортрейк 3:0 Гент Лига Жюпиле Гент 1:0 Кортрейк Лига Жюпиле Кортрейк 0:0 Гент Лига Жюпиле
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брюгге
|16
|12
|3
|1
|36 - 6
|39
|2.
|Стандард
|17
|10
|3
|4
|33 - 17
|33
|3.
|Гент
|1:0
|17
|9
|5
|3
|34 - 20
|32
|4.
|Шарлеруа
|16
|9
|4
|3
|26 - 16
|31
|5.
|Ройал Антверпен
|17
|9
|4
|4
|33 - 24
|31
|6.
|Зульте-Варегем
|17
|8
|4
|5
|26 - 19
|28
|7.
|Мехелен
|17
|8
|3
|6
|27 - 26
|27
|8.
|Генк
|17
|6
|4
|7
|24 - 25
|22
|9.
|Сент-Трюйден
|17
|6
|4
|7
|19 - 29
|22
|10.
|Андерлехт
|17
|5
|6
|6
|21 - 21
|21
|11.
|Мускрон-Перювельз
|11
|4
|4
|3
|14 - 13
|16
|12.
|Эйпен
|17
|4
|4
|9
|14 - 29
|16
|13.
|Кортрейк
|0:1
|17
|4
|3
|10
|23 - 29
|15
|14.
|Остенде
|17
|4
|3
|10
|20 - 33
|15
|15.
|Васланд-Беверен
|17
|2
|5
|10
|14 - 33
|11
|16.
|Серкль Брюгге
|17
|2
|2
|13
|15 - 39
|8
|17.
|Mouscron-Peruwelz2
|6
|1
|3
|2
|9 - 9
|6
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