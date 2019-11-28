Франция: Лига 1 2019-2020

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Монако
 
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Стадион:
ПСЖ

Предыдущие игры

Монако Последние 20 матчей: +10 =4 -6
Бордо 2:1 Монако Монако 2:1 Дженоа Монако 1:0 Дижон Сент-Этьен 1:0 Монако
Монако 2:1 Марсель Нант 0:1 Монако Монако 3:2 Ренн Монпелье 3:1 Монако Монако 4:1 Брест Монако 3:1 Ницца Реймс 0:0 Монако Монако 3:4 Марсель Страсбург 2:2 Монако Монако 2:2 Ним Метц 3:0 Монако Монако 0:3 Лион Монако 1:0 Сампдория Порту 0:1 Монако Брага 0:0 Монако Монако 1:0 Валенсия
ПСЖ Последние 20 матчей: +16 =1 -3
Реал Мадрид 2:2 ПСЖ ПСЖ 2:0 Лилль Брест 1:2 ПСЖ ПСЖ 1:0 Брюгге
Дижон 2:1 ПСЖ ПСЖ 4:0 Марсель Брюгге 0:5 ПСЖ Ницца 1:4 ПСЖ ПСЖ 4:0 Анже Галатасарай 0:1 ПСЖ Бордо 0:1 ПСЖ ПСЖ 0:2 Реймс Лион 0:1 ПСЖ ПСЖ 3:0 Реал Мадрид ПСЖ 1:0 Страсбург Метц 0:2 ПСЖ ПСЖ 4:0 Тулуза Ренн 2:1 ПСЖ ПСЖ 3:0 Ним ПСЖ 2:1 Ренн

Последние игры между собой

Монако: победы: 2, ничьи: 7, поражения: 11
ПСЖ: победы: 11, ничьи: 7, поражения: 2
ПСЖ 3:1 Монако Лига 1 Монако 0:4 ПСЖ Лига 1 ПСЖ 4:0 Монако Суперкубок ПСЖ 7:1 Монако Лига 1
ПСЖ 3:0 Монако Кубок лиги Монако 1:2 ПСЖ Лига 1 Монако 1:2 ПСЖ Суперкубок ПСЖ 5:0 Монако Кубок Монако 1:4 ПСЖ Кубок лиги ПСЖ 1:1 Монако Лига 1 Монако 3:1 ПСЖ Лига 1 ПСЖ 0:2 Монако Лига 1 Монако 0:3 ПСЖ Лига 1 ПСЖ 2:0 Монако Кубок Монако 0:0 ПСЖ Лига 1 ПСЖ 1:1 Монако Лига 1 Монако 1:1 ПСЖ Лига 1 ПСЖ 1:1 Монако Лига 1 Монако 1:1 ПСЖ Лига 1 ПСЖ 2:2 Монако Лига 1
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 14 11 0 3 30 - 8 33
2. Марсель Заявка 14 7 4 3 18 - 17 25
3. Анже Заявка 14 7 3 4 18 - 16 24
4. Бордо Заявка 14 6 4 4 20 - 16 22
5. Сент-Этьен Заявка 14 6 4 4 15 - 17 22
6. Нант Заявка 14 6 2 6 12 - 13 20
7. Монпелье Заявка 14 5 5 4 14 - 10 20
8. Реймс Заявка 14 5 5 4 10 - 7 20
9. Лион Заявка 14 5 4 5 22 - 14 19
10. Лилль Заявка 14 5 4 5 18 - 15 19
11. Ренн Заявка 13 5 3 5 17 - 15 18
12. Страсбург Заявка 14 5 3 6 15 - 14 18
13. Монако Заявка 14 5 3 6 21 - 24 18
14. Брест Заявка 14 4 6 4 15 - 17 18
15. Ницца Заявка 14 5 2 7 17 - 21 17
16. Амьен Заявка 14 4 4 6 17 - 24 16
17. Дижон Заявка 14 4 3 7 9 - 15 15
18. Метц Заявка 14 3 5 6 12 - 19 14
19. Тулуза Заявка 14 3 3 8 15 - 27 12
20. Ним Заявка 13 2 5 6 11 - 17 11
  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча Монако - ПСЖ

    До начала игры, которая состоится 01.12.2019, осталось 2 дня 10 часов 34 минуты.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ.


    • Прогнозы на матч Монако - ПСЖ
    Монако
    5.3% (3)
    Ничья
    14% (8)
    ПСЖ
    80.7% (46)
    1:2 ПСЖ
    38.6% (22)
    1:3 ПСЖ
    22.8% (13)
    0:2 ПСЖ
    8.8% (5)
    1:1 Ничья
    7% (4)
    2:1 Монако
    5.3% (3)
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