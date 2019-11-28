Франция: Лига 1 2019-2020
Предыдущие игры
Монако Последние 20 матчей: +10 =4 -6Бордо 2:1 Монако Монако 2:1 Дженоа Монако 1:0 Дижон Сент-Этьен 1:0 Монако
ПСЖ Последние 20 матчей: +16 =1 -3Реал Мадрид 2:2 ПСЖ ПСЖ 2:0 Лилль Брест 1:2 ПСЖ ПСЖ 1:0 Брюгге
Последние игры между собой
Монако: победы: 2, ничьи: 7, поражения: 11
ПСЖ: победы: 11, ничьи: 7, поражения: 2
ПСЖ 3:0 Монако Кубок лиги Монако 1:2 ПСЖ Лига 1 Монако 1:2 ПСЖ Суперкубок ПСЖ 5:0 Монако Кубок Монако 1:4 ПСЖ Кубок лиги ПСЖ 1:1 Монако Лига 1 Монако 3:1 ПСЖ Лига 1 ПСЖ 0:2 Монако Лига 1 Монако 0:3 ПСЖ Лига 1 ПСЖ 2:0 Монако Кубок Монако 0:0 ПСЖ Лига 1 ПСЖ 1:1 Монако Лига 1 Монако 1:1 ПСЖ Лига 1 ПСЖ 1:1 Монако Лига 1 Монако 1:1 ПСЖ Лига 1 ПСЖ 2:2 Монако Лига 1
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|14
|11
|0
|3
|30 - 8
|33
|2.
|Марсель
|Заявка
|14
|7
|4
|3
|18 - 17
|25
|3.
|Анже
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|18 - 16
|24
|4.
|Бордо
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|20 - 16
|22
|5.
|Сент-Этьен
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|15 - 17
|22
|6.
|Нант
|Заявка
|14
|6
|2
|6
|12 - 13
|20
|7.
|Монпелье
|Заявка
|14
|5
|5
|4
|14 - 10
|20
|8.
|Реймс
|Заявка
|14
|5
|5
|4
|10 - 7
|20
|9.
|Лион
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|22 - 14
|19
|10.
|Лилль
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|18 - 15
|19
|11.
|Ренн
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|17 - 15
|18
|12.
|Страсбург
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|15 - 14
|18
|13.
|Монако
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|21 - 24
|18
|14.
|Брест
|Заявка
|14
|4
|6
|4
|15 - 17
|18
|15.
|Ницца
|Заявка
|14
|5
|2
|7
|17 - 21
|17
|16.
|Амьен
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|17 - 24
|16
|17.
|Дижон
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|9 - 15
|15
|18.
|Метц
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|12 - 19
|14
|19.
|Тулуза
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|15 - 27
|12
|20.
|Ним
|Заявка
|13
|2
|5
|6
|11 - 17
|11
Монако
5.3% (3)
Ничья
14% (8)
ПСЖ
80.7% (46)
1:2 ПСЖ
38.6% (22)
1:3 ПСЖ
22.8% (13)
0:2 ПСЖ
8.8% (5)
1:1 Ничья
7% (4)
2:1 Монако
5.3% (3)
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