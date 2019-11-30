Франция: Лига 1 2019-2020

Первый тайм

48' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

48' Обе команды достойно сыграли в первом тайме

46' Тиуб Сада получает желтую карточку за неспортивное поведение

44' Фюльжини Анжело из команды Анже не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот

44' Н'Соки Стэнли предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

44' Мангани Томас навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

44' Матч возобновлен

43' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

42' Сарр Маланг выносит мяч и сбавляет давление на ворота

42' Анже вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

39' Г О О О О Л - Лусамба Арно классным ударом с лета забивает. Отличный удар!

38' Удар от ворот произведет Анже

38' Опасность! Н'Соки Стэнли из команды Ницца отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...

36' Хорошо играет на выходе Бютель Людовик - мяч в ее руках

35' Ницца вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

35' Матч возобновлен

35' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

33' Удар от ворот произведет Анже

32' Анже вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

31' Анже вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

30' Хорошо играет на выходе Бютель Людовик - мяч в ее руках

29' Ницца вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

28' Анже вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

26' Анже вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

26' Маолида Мизиан из команды Ницца пытается найти партнера по команде, но ее пас заблокирован противником.

25' Хорошо играет на выходе Бютель Людовик - мяч в ее руках

24' Уна Адам навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

22' Г О О О О Л - Фюльжини Анжело изменил счет на табло!

22' Сарр Маланг выносит мяч и сбавляет давление на ворота

21' Бамба Абдулайе из команды Анже пытается найти партнера по команде, но ее пас заблокирован противником.

21' Опасность! Тиуб Сада из команды Анже отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...

18' Анже вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

18' Мангани Томас из команды Анже пытается найти партнера по команде, но ее пас заблокирован противником.

17' Удар от ворот произведет Анже

16' Анже вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

15' Удар от ворот произведет Анже

15' Хорошие скиллы дриблинга показывает Уна Адам , обходя своих соперников

15' Анже вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

13' Лусамба Арно выносит мяч и сбавляет давление на ворота

13' Сарр Маланг предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

12' Ницца вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

12' Удар от ворот произведет Анже

12' Пространство открывается для Маолида Мизиан , но ее удар идет далеко от цели. Могла бы пробить лучше.

12' Хорошие скиллы дриблинга показывает Маолида Мизиан , обходя своих соперников

12' Опасность! Н'Соки Стэнли из команды Ницца отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...

11' Анже вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

11' Анже вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

11' Лис-Мелу Пьерр из команды Ницца делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

10' Анже вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

9' Матч возобновлен

9' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

8' Головой пробил Лаж Матиас , но голкипер отбил его в поле!

7' Данте совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

5' Удар от ворот произведет Анже

4' Фюльжини Анжело из команды Анже пытается найти партнера по команде, но ее пас заблокирован противником.

4' Пелленар Тео выносит мяч и сбавляет давление на ворота

3' Ницца вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть

1' Анже начинает с центра поля