Франция: Лига 1 2019-2020
Ницца
1:1
Второй тайм: 47'
Стадион: Альянц Ривьера
Анже
7' Желтая карточкаDante Bonfim1
0:1
22' ГолФюльжини Анжело
1:1
39' ГолЛусамба Арно
45' Желтая карточкаТиуб Сада
20
Аталь
Юсеф
23
Сарр
Маланг
22
Лусамба
Арно
10
Уна
Адам
24
Томас
Ромен
26
Пелленар
Тео
27
Лаж
Матиас
20
Тиуб
Сада
- Основной состав
- Вратарь
-
20 Аталь ЮсефЗащитник
-
23 Сарр МалангЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Лусамба АрноПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Уна АдамНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
28 Будауи ХишемПолузащитник
- Полузащитник
-
12 Колин РасинПолузащитник
-
18 Клод АлексисНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Виейра Патрик
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
24 Томас РоменЗащитник
-
26 Пелленар ТеоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Лаж МатиасПолузащитник
-
20 Тиуб СадаНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
29 Манко ВенсанЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
32 Jason Mbock
-
-
Главный тренер: Мулен Стефан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Не уточняется
- Под вопросом
Ход матча
22'
0:1
39'
1:1
45'
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
3 Удары по воротам 3
-
2 Удары в створ 1
-
0 Угловые 3
-
0 Офсайды 0
-
6 Нарушения правил 10
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
55 Владение мячом, % 45
Предыдущие игры
Ницца Последние 20 матчей: +6 =2 -12Лион 2:1 Ницца Ницца 1:1 Бордо Ницца 2:0 Реймс Ле Ман 3:2 Ницца
Анже Последние 20 матчей: +9 =5 -6Анже 1:0 Ним Реймс 0:0 Анже Анже 1:0 Страсбург Амьен 3:2 Анже
Последние игры между собой
Ницца: победы: 2, ничьи: 4, поражения: 3
Анже: победы: 3, ничьи: 4, поражения: 2
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|14
|11
|0
|3
|30 - 8
|33
|2.
|Марсель
|Заявка
|15
|8
|4
|3
|20 - 18
|28
|3.
|Бордо
|1:0 Заявка
|15
|7
|4
|4
|21 - 16
|25
|4.
|Анже
|1:1 Заявка
|15
|7
|4
|4
|19 - 17
|25
|5.
|Сент-Этьен
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|15 - 17
|22
|6.
|Лион
|Заявка
|15
|6
|4
|5
|24 - 15
|22
|7.
|Лилль
|1:0 Заявка
|15
|6
|4
|5
|19 - 15
|22
|8.
|Монпелье
|1:1 Заявка
|15
|5
|6
|4
|15 - 11
|21
|9.
|Нант
|Заявка
|14
|6
|2
|6
|12 - 13
|20
|10.
|Реймс
|0:1 Заявка
|15
|5
|5
|5
|10 - 8
|20
|11.
|Ренн
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|17 - 15
|18
|12.
|Монако
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|21 - 24
|18
|13.
|Страсбург
|Заявка
|15
|5
|3
|7
|16 - 16
|18
|14.
|Ницца
|1:1 Заявка
|15
|5
|3
|7
|18 - 22
|18
|15.
|Брест
|Заявка
|15
|4
|6
|5
|16 - 19
|18
|16.
|Метц
|1:0 Заявка
|15
|4
|5
|6
|13 - 19
|17
|17.
|Амьен
|1:1 Заявка
|15
|4
|5
|6
|18 - 25
|17
|18.
|Дижон
|0:1 Заявка
|15
|4
|3
|8
|9 - 16
|15
|19.
|Тулуза
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|15 - 27
|12
|20.
|Ним
|0:1 Заявка
|14
|2
|5
|7
|11 - 18
|11
Ницца
61% (86)
Ничья
31.9% (45)
Анже
7.1% (10)
1:1 Ничья
27% (38)
1:0 Ницца
26.2% (37)
2:1 Ницца
22% (31)
2:0 Ницца
9.2% (13)
1:2 Анже
5.7% (8)
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