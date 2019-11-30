Франция: Лига 1 2019-2020

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Ницца
1:1
Второй тайм: 47'

Стадион:
Анже
0'
7' Желтая карточка
Dante Bonfim1
0:1
22' Гол
Фюльжини Анжело
1:1
39' Гол
Лусамба Арно
45' Желтая карточка
Тиуб Сада
47'
40
Бенитес
Вальтер
20
Аталь
Юсеф
23
Сарр
Маланг
4
Dante
Bonfim1
2
Н'Соки
Стэнли
22
Лусамба
Арно
25
Сиприен
Вилан
8
Лис-Мелу
Пьерр
10
Уна
Адам
9
Дольберг
Каспер
7
Маолида
Мизиан
16
Бютель
Людовик
25
Бамба
Абдулайе
4
Павлович
Матео
24
Томас
Ромен
26
Пелленар
Тео
18
Сантамария
Батист
10
Фюльжини
Анжело
23
Бобишон
Антонен
5
Мангани
Томас
27
Лаж
Матиас
20
Тиуб
Сада
Ницца
4-3-3
Анже
4-1-4-1

Ход матча

7'
Dante Bonfim1
 
22'
0:1
Фюльжини Анжело
(Томас Ромен)
39'
Лусамба Арно
(Маолида Мизиан)
1:1
45'
 
Тиуб Сада

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 3 Удары по воротам 3
  • 2 Удары в створ 1
  • 0 Угловые 3
  • 0 Офсайды 0
  • 6 Нарушения правил 10
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 55 Владение мячом, % 45

Предыдущие игры

Ницца Последние 20 матчей: +6 =2 -12
Лион 2:1 Ницца Ницца 1:1 Бордо Ницца 2:0 Реймс Ле Ман 3:2 Ницца
Страсбург 1:0 Ницца Ницца 1:4 ПСЖ Нант 1:0 Ницца Ницца 1:1 Лилль Монако 3:1 Ницца Ницца 2:1 Дижон Монпелье 2:1 Ницца Ренн 1:2 Ницца Ницца 1:2 Марсель Ним 1:2 Ницца Ницца 2:1 Амьен Вольфсбург 8:1 Ницца Бёрнли 6:1 Ницца Кардифф Сити 1:0 Ницца Боавишта 0:2 Ницца Стандард 2:1 Ницца
Анже Последние 20 матчей: +9 =5 -6
Анже 1:0 Ним Реймс 0:0 Анже Анже 1:0 Страсбург Амьен 3:2 Анже
Монпелье 0:0 Анже Анже 0:1 Брест ПСЖ 4:0 Анже Анже 1:1 Амьен Тулуза 0:2 Анже Анже 4:1 Сент-Этьен Лилль 2:1 Анже Анже 2:0 Дижон Анже 3:0 Метц Лион 6:0 Анже Анже 3:1 Бордо Анже 1:1 Арсенал Боруссия М 2:1 Анже Фейеноорд 2:2 Анже Анже 3:2 Гавр Орлеан 0:1 Анже

Последние игры между собой

Ницца: победы: 2, ничьи: 4, поражения: 3
Анже: победы: 3, ничьи: 4, поражения: 2
Анже 3:0 Ницца Лига 1 Ницца 0:0 Анже Лига 1 Анже 1:1 Ницца Лига 1 Ницца 2:2 Анже Лига 1
Ницца 0:2 Анже Лига 1 Анже 0:1 Ницца Лига 1 Ницца 2:1 Анже Лига 1 Анже 1:1 Ницца Лига 1 Анже 3:1 Ницца Кубок
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 14 11 0 3 30 - 8 33
2. Марсель Заявка 15 8 4 3 20 - 18 28
3. Бордо 1:0 Заявка 15 7 4 4 21 - 16 25
4. Анже 1:1 Заявка 15 7 4 4 19 - 17 25
5. Сент-Этьен Заявка 14 6 4 4 15 - 17 22
6. Лион Заявка 15 6 4 5 24 - 15 22
7. Лилль 1:0 Заявка 15 6 4 5 19 - 15 22
8. Монпелье 1:1 Заявка 15 5 6 4 15 - 11 21
9. Нант Заявка 14 6 2 6 12 - 13 20
10. Реймс 0:1 Заявка 15 5 5 5 10 - 8 20
11. Ренн Заявка 13 5 3 5 17 - 15 18
12. Монако Заявка 14 5 3 6 21 - 24 18
13. Страсбург Заявка 15 5 3 7 16 - 16 18
14. Ницца 1:1 Заявка 15 5 3 7 18 - 22 18
15. Брест Заявка 15 4 6 5 16 - 19 18
16. Метц 1:0 Заявка 15 4 5 6 13 - 19 17
17. Амьен 1:1 Заявка 15 4 5 6 18 - 25 17
18. Дижон 0:1 Заявка 15 4 3 8 9 - 16 15
19. Тулуза Заявка 14 3 3 8 15 - 27 12
20. Ним 0:1 Заявка 14 2 5 7 11 - 18 11
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Allianz Riviera. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Прогнозы на матч Ницца 1:1 Анже
Ницца
61% (86)
Ничья
31.9% (45)
Анже
7.1% (10)
1:1 Ничья
27% (38)
1:0 Ницца
26.2% (37)
2:1 Ницца
22% (31)
2:0 Ницца
9.2% (13)
1:2 Анже
5.7% (8)
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