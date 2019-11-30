Бельгия: Первый дивизион А 2019-2020

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Брюгге
1:0
Второй тайм: 60'

Стадион:
Mouscron-Peruwelz2
0'
1:0
18' Гол
Ванакен Ханс
24' Желтая карточка
Jonah Osabutey
60'
88
Миньоле
Симон
77
Мата
Клинтон
44
Мехеле
Брандон
17
Дели
Симон
11
Дьятта
Крепен
25
Вормер
Руд
20
Ванакен
Ханс
3
Баланта
Эдер
2
Соболь
Эдуард
16
Шрейверс
Сьебе
14
Окереке
Давид
90
Васич
Васо
13
Сиранни
Алессандро
23
Кейруш
Диогу
31
Годо
Бруно
22
Joan
Campins
45
Jonah
Osabutey
15
Бойя
Франк
33
Виммер
Кевин
30
Benjamin
van
Durmen
24
Гарсия
Алеш
7
Олинга
Фабрис
Брюгге
3-5-2
Mouscron-Peruwelz2
4-5-1

Ход матча

18'
Ванакен Ханс
(Шрейверс Сьебе)
1:0
24'
 
Jonah Osabutey
46'
 
Dimitri Mohamed
Виммер Кевин

Предыдущие игры

Брюгге Последние 20 матчей: +11 =6 -3
Галатасарай 1:1 Брюгге Брюгге 2:0 Остенде Ройал Антверпен 2:1 Брюгге ПСЖ 1:0 Брюгге
Брюгге 3:0 Кортрейк Зульте-Варегем 0:2 Брюгге Брюгге 1:1 Стандард Брюгге 0:5 ПСЖ Мускрон-Перювельз 0:1 Брюгге Брюгге 4:0 Гент Реал Мадрид 2:2 Брюгге Мехелен 0:5 Брюгге Франкс-Борен 0:3 Брюгге Брюгге 2:1 Андерлехт Брюгге 0:0 Галатасарай Серкль Брюгге 0:2 Брюгге Брюгге 1:1 Генк Брюгге 2:1 ЛАСК ЛАСК 0:1 Брюгге Брюгге 0:0 Эйпен
Mouscron-Peruwelz2 Последние 5 матчей: +1 =3 -1
Mouscron-Peruwelz2 2:2 Генк Остенде 2:2 Mouscron-Peruwelz2 Mouscron-Peruwelz2 3:1 Ройал Антверпен Серкль Брюгге 2:2 Mouscron-Peruwelz2
Шарлеруа 1:0 Mouscron-Peruwelz2
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Брюгге 1:0 16 12 3 1 36 - 6 39
2. Ройал Антверпен 17 9 4 4 33 - 24 31
3. Стандард 16 9 3 4 31 - 16 30
4. Гент 16 8 5 3 33 - 20 29
5. Шарлеруа 15 8 4 3 24 - 16 28
6. Мехелен 17 8 3 6 27 - 26 27
7. Зульте-Варегем 16 7 4 5 25 - 19 25
8. Генк 16 6 4 6 23 - 23 22
9. Андерлехт 16 5 6 5 19 - 18 21
10. Сент-Трюйден 16 5 4 7 17 - 28 19
11. Мускрон-Перювельз 11 4 4 3 14 - 13 16
12. Эйпен 16 4 4 8 14 - 28 16
13. Кортрейк 16 4 3 9 23 - 28 15
14. Остенде 16 3 3 10 17 - 31 12
15. Васланд-Беверен 16 2 5 9 14 - 31 11
16. Серкль Брюгге 16 2 2 12 14 - 37 8
17. Mouscron-Peruwelz2 0:1 6 1 3 2 9 - 9 6
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    24'
    Jonah Osabutey получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    18'
    Г О О О О Л - Ванакен Ханс бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Jan Breydel Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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