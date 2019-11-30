Бельгия: Первый дивизион А 2019-2020
Брюгге
1:0
Второй тайм: 60'
Стадион: Ян Брейдель
Mouscron-Peruwelz2
1:0
18' ГолВанакен Ханс
24' Желтая карточкаJonah Osabutey
77
Мата
Клинтон
17
Дели
Симон
25
Вормер
Руд
20
Ванакен
Ханс
90
Васич
Васо
23
Кейруш
Диогу
31
Годо
Бруно
22
Joan
Campins
15
Бойя
Франк
33
Виммер
Кевин
24
Гарсия
Алеш
- Основной состав
- Вратарь
-
77 Мата КлинтонЗащитник
- Защитник
-
17 Дели СимонЗащитник
- Полузащитник
-
25 Вормер РудПолузащитник
-
20 Ванакен ХансПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Хорват ЭтанВратарь
- Защитник
- Защитник
-
26 Ритс МатсПолузащитник
-
80 Икома ЛуисНападающий
- Нападающий
-
35 Тау ПерсиНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Клеман Филипп
- Основной состав
-
90 Васич ВасоВратарь
- Защитник
-
23 Кейруш ДиогуЗащитник
-
31 Годо БруноЗащитник
-
22 Joan CampinsЗащитник
- Полузащитник
-
15 Бойя ФранкПолузащитник
-
33 Виммер КевинПолузащитник
- Полузащитник
-
24 Гарсия АлешПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
18 Перица СтипеНападающий
-
Главный тренер: Холлербах Бернд
Ход матча
18'
1:0
24'
Предыдущие игры
Брюгге Последние 20 матчей: +11 =6 -3Галатасарай 1:1 Брюгге Брюгге 2:0 Остенде Ройал Антверпен 2:1 Брюгге ПСЖ 1:0 Брюгге
Брюгге 3:0 Кортрейк Зульте-Варегем 0:2 Брюгге Брюгге 1:1 Стандард Брюгге 0:5 ПСЖ Мускрон-Перювельз 0:1 Брюгге Брюгге 4:0 Гент Реал Мадрид 2:2 Брюгге Мехелен 0:5 Брюгге Франкс-Борен 0:3 Брюгге Брюгге 2:1 Андерлехт Брюгге 0:0 Галатасарай Серкль Брюгге 0:2 Брюгге Брюгге 1:1 Генк Брюгге 2:1 ЛАСК ЛАСК 0:1 Брюгге Брюгге 0:0 Эйпен
Mouscron-Peruwelz2 Последние 5 матчей: +1 =3 -1Mouscron-Peruwelz2 2:2 Генк Остенде 2:2 Mouscron-Peruwelz2 Mouscron-Peruwelz2 3:1 Ройал Антверпен Серкль Брюгге 2:2 Mouscron-Peruwelz2
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брюгге
|1:0
|16
|12
|3
|1
|36 - 6
|39
|2.
|Ройал Антверпен
|17
|9
|4
|4
|33 - 24
|31
|3.
|Стандард
|16
|9
|3
|4
|31 - 16
|30
|4.
|Гент
|16
|8
|5
|3
|33 - 20
|29
|5.
|Шарлеруа
|15
|8
|4
|3
|24 - 16
|28
|6.
|Мехелен
|17
|8
|3
|6
|27 - 26
|27
|7.
|Зульте-Варегем
|16
|7
|4
|5
|25 - 19
|25
|8.
|Генк
|16
|6
|4
|6
|23 - 23
|22
|9.
|Андерлехт
|16
|5
|6
|5
|19 - 18
|21
|10.
|Сент-Трюйден
|16
|5
|4
|7
|17 - 28
|19
|11.
|Мускрон-Перювельз
|11
|4
|4
|3
|14 - 13
|16
|12.
|Эйпен
|16
|4
|4
|8
|14 - 28
|16
|13.
|Кортрейк
|16
|4
|3
|9
|23 - 28
|15
|14.
|Остенде
|16
|3
|3
|10
|17 - 31
|12
|15.
|Васланд-Беверен
|16
|2
|5
|9
|14 - 31
|11
|16.
|Серкль Брюгге
|16
|2
|2
|12
|14 - 37
|8
|17.
|Mouscron-Peruwelz2
|0:1
|6
|1
|3
|2
|9 - 9
|6
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