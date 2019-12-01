Франция: Лига 1 2019-2020
Ренн
1:1
Первый тайм: 34'
Стадион: Роазон Парк
Сент-Этьен
0:1
19' ГолДьони Луа
1:1
25' ГолРафинья Диас
29' Желтая карточкаЮссуф Зейду
16
Менди
Эдуар
27
Траоре
Амари
17
Мауасса
Фет
23
Эну
Адриен
11
Ньянг
М'Байе
24
Перрен
Лоик
28
Юссуф
Зейду
20
Буанга
Денис
- Основной состав
-
16 Менди ЭдуарВратарь
-
27 Траоре АмариЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Мауасса ФетЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Эну АдриенНападающий
-
11 Ньянг М'БайеНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
20 Тэт ФлавьенНападающий
-
Главный тренер: Стефан Жюльен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
24 Перрен ЛоикЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Юссуф ЗейдуПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
20 Буанга ДенисНападающий
- Запасные игроки
-
30 Мулен ЖессиВратарь
-
32 Фофана УэслиЗащитник
-
18 Норден АрноПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Берич РобертНападающий
-
Главный тренер: Пюэль Клод
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
19'
0:1
25'
29'
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
3 Удары по воротам 3
-
1 Удары в створ 1
-
1 Угловые 1
-
1 Офсайды 0
-
5 Нарушения правил 2
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
45 Владение мячом, % 55
Предыдущие игры
Ренн Последние 20 матчей: +5 =4 -11Селтик 3:1 Ренн Дижон 2:1 Ренн Ренн 3:1 Амьен ЧФР Клуж 1:0 Ренн
Сент-Этьен Последние 20 матчей: +6 =8 -6Сент-Этьен 0:0 Гент Сент-Этьен 0:0 Монпелье Нант 2:3 Сент-Этьен Александрия 2:2 Сент-Этьен
Сент-Этьен 1:0 Монако Сент-Этьен 2:2 Амьен Сент-Этьен 1:1 Александрия Бордо 0:1 Сент-Этьен Сент-Этьен 1:0 Лион Сент-Этьен 1:1 Вольфсбург Ним 0:1 Сент-Этьен Сент-Этьен 0:1 Метц Анже 4:1 Сент-Этьен Гент 3:2 Сент-Этьен Сент-Этьен 2:2 Тулуза Марсель 1:0 Сент-Этьен Лилль 3:0 Сент-Этьен Сент-Этьен 1:1 Брест Дижон 1:2 Сент-Этьен Ньюкасл 2:1 Сент-Этьен
Последние игры между собой
Ренн: победы: 4, ничьи: 12, поражения: 4
Сент-Этьен: победы: 4, ничьи: 12, поражения: 4
Сент-Этьен 1:1 Ренн Лига 1 Ренн 2:0 Сент-Этьен Лига 1 Ренн 0:1 Сент-Этьен Лига 1 Сент-Этьен 1:1 Ренн Лига 1 Ренн 0:0 Сент-Этьен Лига 1 Сент-Этьен 0:0 Ренн Лига 1 Сент-Этьен 0:0 Ренн Лига 1 Ренн 3:1 Сент-Этьен Лига 1 Сент-Этьен 1:0 Ренн Кубок лиги Ренн 2:2 Сент-Этьен Лига 1 Сент-Этьен 2:0 Ренн Лига 1 Сент-Этьен 4:0 Ренн Лига 1 Ренн 1:1 Сент-Этьен Лига 1 Сент-Этьен 1:2 Ренн Лига 1 Ренн 0:0 Сент-Этьен Лига 1 Сент-Этьен 0:0 Ренн Лига 1
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|14
|11
|0
|3
|30 - 8
|33
|2.
|Марсель
|Заявка
|15
|8
|4
|3
|20 - 18
|28
|3.
|Анже
|Заявка
|15
|7
|3
|5
|19 - 19
|24
|4.
|Нант
|Заявка
|15
|7
|2
|6
|14 - 14
|23
|5.
|Монпелье
|Заявка
|15
|6
|5
|4
|18 - 12
|23
|6.
|Бордо
|Заявка
|15
|6
|5
|4
|21 - 17
|23
|7.
|Сент-Этьен
|1:1 Заявка
|15
|6
|5
|4
|16 - 18
|23
|8.
|Лион
|Заявка
|15
|6
|4
|5
|24 - 15
|22
|9.
|Лилль
|Заявка
|15
|6
|4
|5
|19 - 15
|22
|10.
|Реймс
|Заявка
|15
|5
|6
|4
|11 - 8
|21
|11.
|Ницца
|Заявка
|15
|6
|2
|7
|20 - 22
|20
|12.
|Ренн
|1:1 Заявка
|14
|5
|4
|5
|18 - 16
|19
|13.
|Монако
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|21 - 24
|18
|14.
|Страсбург
|Заявка
|15
|5
|3
|7
|16 - 16
|18
|15.
|Брест
|Заявка
|15
|4
|6
|5
|16 - 19
|18
|16.
|Амьен
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|19 - 28
|16
|17.
|Дижон
|Заявка
|15
|4
|3
|8
|9 - 16
|15
|18.
|Метц
|Заявка
|15
|3
|6
|6
|13 - 20
|15
|19.
|Ним
|Заявка
|14
|2
|6
|6
|12 - 18
|12
|20.
|Тулуза
|Заявка
|15
|3
|3
|9
|16 - 29
|12
Ренн
40.5% (60)
Ничья
46.6% (69)
Сент-Этьен
12.8% (19)
1:1 Ничья
38.5% (57)
2:1 Ренн
19.6% (29)
1:0 Ренн
16.9% (25)
1:2 Сент-Этьен
6.8% (10)
0:1 Сент-Этьен
6.1% (9)
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