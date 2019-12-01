Франция: Лига 1 2019-2020

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Ренн
1:1
Первый тайм: 34'

Стадион:
Сент-Этьен
0'
0:1
19' Гол
Дьони Луа
1:1
25' Гол
Рафинья Диас
29' Желтая карточка
Юссуф Зейду
34'
16
Менди
Эдуар
27
Траоре
Амари
3
Да
Сильва
Дамьен
15
Морель
Жереми
17
Мауасса
Фет
7
Рафинья
Диас
14
Буриго
Бенжамен
18
Камавинга
Эдуардо
22
Дель
Кастильо
Ромен
23
Эну
Адриен
11
Ньянг
М'Байе
16
Рюффье
Стефан
2
Мукуди
Ароль
24
Перрен
Лоик
5
Колодзейчак
Тимоти
23
Паленсия
Серги
6
М'Вила
Янн
28
Юссуф
Зейду
13
Трауко
Мигель
7
Будебуз
Ряд
9
Дьони
Луа
20
Буанга
Денис
Ренн
4-4-2
Сент-Этьен
3-4-1-2

Ход матча

19'
0:1
Дьони Луа
25'
Рафинья Диас
(Дель Кастильо Ромен)
1:1
29'
 
Юссуф Зейду

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 3 Удары по воротам 3
  • 1 Удары в створ 1
  • 1 Угловые 1
  • 1 Офсайды 0
  • 5 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 45 Владение мячом, % 55

Предыдущие игры

Ренн Последние 20 матчей: +5 =4 -11
Селтик 3:1 Ренн Дижон 2:1 Ренн Ренн 3:1 Амьен ЧФР Клуж 1:0 Ренн
Ренн 3:2 Тулуза Ренн 0:1 ЧФР Клуж Монако 3:2 Ренн Ренн 0:1 Реймс Лацио 2:1 Ренн Марсель 1:1 Ренн Нант 1:0 Ренн Ренн 1:1 Лилль Ренн 1:1 Селтик Брест 0:0 Ренн Ренн 1:2 Ницца Страсбург 0:2 Ренн Ренн 2:1 ПСЖ Монпелье 0:1 Ренн ПСЖ 2:1 Ренн РБ Лейпциг 2:0 Ренн
Сент-Этьен Последние 20 матчей: +6 =8 -6
Сент-Этьен 0:0 Гент Сент-Этьен 0:0 Монпелье Нант 2:3 Сент-Этьен Александрия 2:2 Сент-Этьен
Сент-Этьен 1:0 Монако Сент-Этьен 2:2 Амьен Сент-Этьен 1:1 Александрия Бордо 0:1 Сент-Этьен Сент-Этьен 1:0 Лион Сент-Этьен 1:1 Вольфсбург Ним 0:1 Сент-Этьен Сент-Этьен 0:1 Метц Анже 4:1 Сент-Этьен Гент 3:2 Сент-Этьен Сент-Этьен 2:2 Тулуза Марсель 1:0 Сент-Этьен Лилль 3:0 Сент-Этьен Сент-Этьен 1:1 Брест Дижон 1:2 Сент-Этьен Ньюкасл 2:1 Сент-Этьен

Последние игры между собой

Ренн: победы: 4, ничьи: 12, поражения: 4
Сент-Этьен: победы: 4, ничьи: 12, поражения: 4
Ренн 3:0 Сент-Этьен Лига 1 Сент-Этьен 1:1 Ренн Лига 1 Ренн 1:1 Сент-Этьен Лига 1 Сент-Этьен 2:2 Ренн Лига 1
Сент-Этьен 1:1 Ренн Лига 1 Ренн 2:0 Сент-Этьен Лига 1 Ренн 0:1 Сент-Этьен Лига 1 Сент-Этьен 1:1 Ренн Лига 1 Ренн 0:0 Сент-Этьен Лига 1 Сент-Этьен 0:0 Ренн Лига 1 Сент-Этьен 0:0 Ренн Лига 1 Ренн 3:1 Сент-Этьен Лига 1 Сент-Этьен 1:0 Ренн Кубок лиги Ренн 2:2 Сент-Этьен Лига 1 Сент-Этьен 2:0 Ренн Лига 1 Сент-Этьен 4:0 Ренн Лига 1 Ренн 1:1 Сент-Этьен Лига 1 Сент-Этьен 1:2 Ренн Лига 1 Ренн 0:0 Сент-Этьен Лига 1 Сент-Этьен 0:0 Ренн Лига 1
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 14 11 0 3 30 - 8 33
2. Марсель Заявка 15 8 4 3 20 - 18 28
3. Анже Заявка 15 7 3 5 19 - 19 24
4. Нант Заявка 15 7 2 6 14 - 14 23
5. Монпелье Заявка 15 6 5 4 18 - 12 23
6. Бордо Заявка 15 6 5 4 21 - 17 23
7. Сент-Этьен 1:1 Заявка 15 6 5 4 16 - 18 23
8. Лион Заявка 15 6 4 5 24 - 15 22
9. Лилль Заявка 15 6 4 5 19 - 15 22
10. Реймс Заявка 15 5 6 4 11 - 8 21
11. Ницца Заявка 15 6 2 7 20 - 22 20
12. Ренн 1:1 Заявка 14 5 4 5 18 - 16 19
13. Монако Заявка 14 5 3 6 21 - 24 18
14. Страсбург Заявка 15 5 3 7 16 - 16 18
15. Брест Заявка 15 4 6 5 16 - 19 18
16. Амьен Заявка 15 4 4 7 19 - 28 16
17. Дижон Заявка 15 4 3 8 9 - 16 15
18. Метц Заявка 15 3 6 6 13 - 20 15
19. Ним Заявка 14 2 6 6 12 - 18 12
20. Тулуза Заявка 15 3 3 9 16 - 29 12
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Roazhon Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Прогнозы на матч Ренн 1:1 Сент-Этьен
Ренн
40.5% (60)
Ничья
46.6% (69)
Сент-Этьен
12.8% (19)
1:1 Ничья
38.5% (57)
2:1 Ренн
19.6% (29)
1:0 Ренн
16.9% (25)
1:2 Сент-Этьен
6.8% (10)
0:1 Сент-Этьен
6.1% (9)
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