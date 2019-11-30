Франция: Лига 1 2019-2020
Реймс
0:1
Второй тайм: 47'
Стадион: Стад Огюст Делон
Бордо
6' Желтая карточкаМешер Андре
0:1
27' ГолМайя Джош
37' Undefined phrase: football_event_Ромао Алаиксис
32
Фокет
Томас
13
Камара
Ассан
11
Диа
Булайе
25
Думбия
Мусса
10
Калу
Сэмьюэл
23
Бенито
Лорис
19
Адли
Ясин
- Основной состав
- Вратарь
-
32 Фокет ТомасЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
13 Камара АссанЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Диа БулайеНападающий
- Нападающий
-
25 Думбия МуссаНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Удин РемиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Сук Юн-ЧжунНападающий
-
Главный тренер: David Guion
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Калу СэмьюэлПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Бенито ЛорисПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
19 Адли ЯсинНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
25 Кватенг ЭнокЗащитник
- Защитник
-
42 Кафу ЖонатанПолузащитник
-
26 Башич ТомаПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Сабали ЮссуфПолузащитник
-
Главный тренер: Соуза Паулу
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
Ход матча
6'
27'
0:1
37'
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
4 Удары по воротам 1
-
6 Удары в створ 1
-
7 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
5 Нарушения правил 8
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
55 Владение мячом, % 45
Предыдущие игры
Реймс Последние 20 матчей: +9 =6 -5Метц 1:1 Реймс Реймс 0:0 Анже Ницца 2:0 Реймс Реймс 2:1 Бур-Перонна
Бордо Последние 20 матчей: +8 =4 -8Бордо 2:1 Монако Ницца 1:1 Бордо Бордо 2:0 Нант Бордо 2:0 Дижон
Последние игры между собой
Реймс: победы: 5, ничьи: 5, поражения: 0
Бордо: победы: 0, ничьи: 5, поражения: 5
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|14
|11
|0
|3
|30 - 8
|33
|2.
|Марсель
|Заявка
|15
|8
|4
|3
|20 - 18
|28
|3.
|Бордо
|1:0 Заявка
|15
|7
|4
|4
|21 - 16
|25
|4.
|Анже
|1:1 Заявка
|15
|7
|4
|4
|19 - 17
|25
|5.
|Сент-Этьен
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|15 - 17
|22
|6.
|Лион
|Заявка
|15
|6
|4
|5
|24 - 15
|22
|7.
|Лилль
|1:0 Заявка
|15
|6
|4
|5
|19 - 15
|22
|8.
|Монпелье
|1:1 Заявка
|15
|5
|6
|4
|15 - 11
|21
|9.
|Нант
|Заявка
|14
|6
|2
|6
|12 - 13
|20
|10.
|Реймс
|0:1 Заявка
|15
|5
|5
|5
|10 - 8
|20
|11.
|Ренн
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|17 - 15
|18
|12.
|Монако
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|21 - 24
|18
|13.
|Страсбург
|Заявка
|15
|5
|3
|7
|16 - 16
|18
|14.
|Ницца
|1:1 Заявка
|15
|5
|3
|7
|18 - 22
|18
|15.
|Брест
|Заявка
|15
|4
|6
|5
|16 - 19
|18
|16.
|Метц
|1:0 Заявка
|15
|4
|5
|6
|13 - 19
|17
|17.
|Амьен
|1:1 Заявка
|15
|4
|5
|6
|18 - 25
|17
|18.
|Дижон
|0:1 Заявка
|15
|4
|3
|8
|9 - 16
|15
|19.
|Тулуза
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|15 - 27
|12
|20.
|Ним
|0:1 Заявка
|14
|2
|5
|7
|11 - 18
|11
Реймс
34.5% (49)
Ничья
45.1% (64)
Бордо
20.4% (29)
1:1 Ничья
33.8% (48)
1:0 Реймс
19% (27)
2:1 Реймс
14.8% (21)
1:2 Бордо
11.3% (16)
0:0 Ничья
4.9% (7)
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