Франция: Лига 1 2019-2020

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Реймс
0:1
Второй тайм: 47'

Стадион:
Бордо
0'
6' Желтая карточка
Мешер Андре
0:1
27' Гол
Майя Джош
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Ромао Алаиксис
47'
1
Райкович
Предраг
32
Фокет
Томас
6
Axel
Disasi
5
Абдельамид
Юнис
13
Камара
Ассан
33
Мбюкю
Натанаэль
4
Ромао
Алаиксис
7
Шавалерин
Ксавье
11
Диа
Булайе
9
Донис
Анастасиос
25
Думбия
Мусса
1
Костил
Бенуа
4
Мешер
Андре
6
Косельни
Лоран
3
Пабло
Кастро
10
Калу
Сэмьюэл
5
Отавио
Пассос
8
Чуамени
Орельен
23
Бенито
Лорис
12
Де
Превиль
Николя
9
Майя
Джош
19
Адли
Ясин
Реймс
4-3-3
Бордо
3-4-3

Ход матча

6'
 
Мешер Андре
27'
0:1
Майя Джош
(Чуамени Орельен)
37'
Ромао Алаиксис
 

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 4 Удары по воротам 1
  • 6 Удары в створ 1
  • 7 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 5 Нарушения правил 8
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 55 Владение мячом, % 45

Предыдущие игры

Реймс Последние 20 матчей: +9 =6 -5
Метц 1:1 Реймс Реймс 0:0 Анже Ницца 2:0 Реймс Реймс 2:1 Бур-Перонна
Реймс 0:0 Ним Реймс 1:0 Монпелье Ланс 1:1 Реймс Ренн 0:1 Реймс Реймс 1:2 Дижон ПСЖ 0:2 Реймс Реймс 0:0 Монако Нант 1:0 Реймс Реймс 1:2 Нанси Реймс 2:0 Лилль Брест 1:0 Реймс Реймс 0:0 Страсбург Марсель 0:2 Реймс Реймс 3:1 Шеффилд Юнайтед Реймс 3:1 Дижон Реймс 2:0 Метц
Бордо Последние 20 матчей: +8 =4 -8
Бордо 2:1 Монако Ницца 1:1 Бордо Бордо 2:0 Нант Бордо 2:0 Дижон
Лилль 3:0 Бордо Бордо 0:1 Сент-Этьен Тулуза 1:3 Бордо Бордо 0:1 ПСЖ Амьен 1:3 Бордо Бордо 2:2 Брест Бордо 2:0 Метц Лион 1:1 Бордо Дижон 0:2 Бордо Бордо 1:1 Монпелье Анже 3:1 Бордо Бордо 1:3 Дженоа Бордо 1:3 Галатасарай Монпелье 1:2 Бордо Марсель 2:1 Бордо Вольфсбергер 3:1 Бордо

Последние игры между собой

Реймс: победы: 5, ничьи: 5, поражения: 0
Бордо: победы: 0, ничьи: 5, поражения: 5
Бордо 0:1 Реймс Лига 1 Реймс 0:0 Бордо Лига 1 Реймс 4:1 Бордо Лига 1 Бордо 1:2 Реймс Лига 1
Бордо 1:1 Реймс Лига 1 Реймс 1:0 Бордо Лига 1 Реймс 1:0 Бордо Лига 1 Бордо 0:0 Реймс Лига 1 Бордо 0:0 Реймс Лига 1 Реймс 0:0 Бордо Лига 1
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 14 11 0 3 30 - 8 33
2. Марсель Заявка 15 8 4 3 20 - 18 28
3. Бордо 1:0 Заявка 15 7 4 4 21 - 16 25
4. Анже 1:1 Заявка 15 7 4 4 19 - 17 25
5. Сент-Этьен Заявка 14 6 4 4 15 - 17 22
6. Лион Заявка 15 6 4 5 24 - 15 22
7. Лилль 1:0 Заявка 15 6 4 5 19 - 15 22
8. Монпелье 1:1 Заявка 15 5 6 4 15 - 11 21
9. Нант Заявка 14 6 2 6 12 - 13 20
10. Реймс 0:1 Заявка 15 5 5 5 10 - 8 20
11. Ренн Заявка 13 5 3 5 17 - 15 18
12. Монако Заявка 14 5 3 6 21 - 24 18
13. Страсбург Заявка 15 5 3 7 16 - 16 18
14. Ницца 1:1 Заявка 15 5 3 7 18 - 22 18
15. Брест Заявка 15 4 6 5 16 - 19 18
16. Метц 1:0 Заявка 15 4 5 6 13 - 19 17
17. Амьен 1:1 Заявка 15 4 5 6 18 - 25 17
18. Дижон 0:1 Заявка 15 4 3 8 9 - 16 15
19. Тулуза Заявка 14 3 3 8 15 - 27 12
20. Ним 0:1 Заявка 14 2 5 7 11 - 18 11
  • Второй тайм
  • 47'
    Бордо имеет хороший шанс забить.
  • 47'
    Удар от ворот произведет Бордо
  • 47'
    Пространство открывается для Думбия Мусса, но ее удар идет далеко от цели. Могла бы пробить лучше.
  • 47'
    Реймс имеет хороший шанс забить.
  • 46'
    Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Auguste Delaune. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Прогнозы на матч Реймс 0:1 Бордо
Реймс
34.5% (49)
Ничья
45.1% (64)
Бордо
20.4% (29)
1:1 Ничья
33.8% (48)
1:0 Реймс
19% (27)
2:1 Реймс
14.8% (21)
1:2 Бордо
11.3% (16)
0:0 Ничья
4.9% (7)
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