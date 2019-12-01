Голландия: Эредивизие 2019-2020
Твенте
2:1
Первый тайм: 45+'
Стадион: Гролс Весте
Аякс
11' Желтая карточкаСхенк Ксандро
1:0
15' ГолНакамура Кейто
2:0
19' ГолКанталапьерда Аитор
2:1
32' ГолЛанг Ноа
42' Желтая карточкаТальяфико Николас
16
Дроммел
Йоэл
10
Вучкич
Харис
24
Онана
Андре
17
Блинд
Дэйли
22
Зиеш
Хаким
27
Ланг
Ноа
10
Тадич
Душан
- Основной состав
-
16 Дроммел ЙоэлВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Вучкич ХарисНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
25 Бийен ПитПолузащитник
-
11 Мениг КвинсиПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Gonzalo Garcia
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
-
24 Онана АндреВратарь
- Защитник
- Защитник
-
17 Блинд ДэйлиЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
22 Зиеш ХакимПолузащитник
- Полузащитник
-
27 Ланг НоаНападающий
-
10 Тадич ДушанНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Марин РэзванПолузащитник
-
15 Де Йонг СимПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Тен Хаг Эрик
- Травмы и дисквалификации
- Под вопросом
Ход матча
11'
15'
19'
32'
2:1
Статистика матча
-
2 Голы 1
-
2 Удары по воротам 4
-
1 Удары в створ 2
-
1 Угловые 3
-
0 Офсайды 0
-
8 Нарушения правил 7
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 1
-
23 Владение мячом, % 77
Предыдущие игры
Твенте Последние 20 матчей: +7 =7 -6ВВВ-Венло 2:1 Твенте Твенте 2:1 ПЕК Зволле АЗ Алкмаар 3:0 Твенте Де Трефферс 0:2 Твенте
Твенте 4:1 Эммен Твенте 0:1 Виллем II Спарта Роттердам 2:1 Твенте Фейеноорд 5:1 Твенте Твенте 2:3 Хераклес Фортуна Ситтард 2:3 Твенте Твенте 3:1 Утрехт Херенвен 0:0 Твенте Твенте 3:3 Ваалвейк Гронинген 1:3 Твенте Твенте 1:1 ПСВ Твенте 1:0 Коньяспор Твенте 1:1 Шальке 04 Твенте 0:0 АХ Лёвен Твенте 0:0 Аль-Вахда Твенте 2:2 Камбюр
Аякс Последние 20 матчей: +15 =3 -2Лилль 0:2 Аякс Аякс 4:1 Хераклес Аякс 4:0 Утрехт Челси 4:4 Аякс
Последние игры между собой
Твенте: победы: 5, ничьи: 6, поражения: 9
Аякс: победы: 9, ничьи: 6, поражения: 5
Твенте 1:0 Аякс Эредивизие Аякс 4:0 Твенте Эредивизие Твенте 2:2 Аякс Эредивизие Аякс 4:2 Твенте Эредивизие Твенте 1:1 Аякс Эредивизие Аякс 3:0 Твенте Эредивизие Твенте 1:1 Аякс Эредивизие Твенте 0:2 Аякс Эредивизие Аякс 1:0 Твенте Эредивизие Твенте 1:2 Аякс Эредивизие Аякс 1:1 Твенте Эредивизие Аякс 1:2 Твенте Суперкубок Аякс 3:1 Твенте Эредивизие Твенте 3:2 Аякс Кубок Твенте 2:2 Аякс Эредивизие Аякс 0:1 Твенте Суперкубок
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|1:2 Заявка
|15
|12
|2
|1
|48 - 12
|38
|2.
|АЗ Алкмаар
|Заявка
|14
|10
|2
|2
|34 - 8
|32
|3.
|ПСВ
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|31 - 18
|27
|4.
|Виллем II
|Заявка
|15
|8
|2
|5
|23 - 21
|26
|5.
|Хераклес
|Заявка
|15
|7
|3
|5
|29 - 22
|24
|6.
|Херенвен
|Заявка
|15
|6
|6
|3
|24 - 18
|24
|7.
|Утрехт
|Заявка
|14
|7
|2
|5
|28 - 21
|23
|8.
|Витесс
|Заявка
|15
|7
|2
|6
|26 - 24
|23
|9.
|Фейеноорд
|Заявка
|14
|5
|6
|3
|26 - 25
|21
|10.
|Гронинген
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|18 - 16
|21
|11.
|Твенте
|2:1 Заявка
|15
|6
|3
|6
|26 - 27
|21
|12.
|Спарта Роттердам
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|24 - 28
|19
|13.
|Фортуна Ситтард
|Заявка
|15
|4
|3
|8
|20 - 35
|15
|14.
|Эммен
|Заявка
|14
|4
|2
|8
|17 - 29
|14
|15.
|ПЕК Зволле
|Заявка
|14
|4
|1
|9
|22 - 33
|13
|16.
|ВВВ-Венло
|Заявка
|14
|4
|0
|10
|14 - 38
|12
|17.
|АДО Ден Хааг
|Заявка
|15
|3
|2
|10
|17 - 30
|11
|18.
|Ваалвейк
|Заявка
|14
|1
|2
|11
|15 - 37
|5
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