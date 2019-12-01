Голландия: Эредивизие 2019-2020

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  4. Эредивизие 2019-2020
Твенте
2:1
Первый тайм: 45+'

Стадион:
Аякс
0'
11' Желтая карточка
Схенк Ксандро
1:0
15' Гол
Накамура Кейто
2:0
19' Гол
Канталапьерда Аитор
2:1
32' Гол
Ланг Ноа
42' Желтая карточка
Тальяфико Николас
45'+2
16
Дроммел
Йоэл
2
Верхаг
Пауль
20
Бускетс
Ориоль
3
Схенк
Ксандро
4
Вердонк
Калвин
6
Брама
Вут
29
Godfried
Roemeratoe
18
Селахи
Линдон
7
Канталапьерда
Аитор
10
Вучкич
Харис
13
Накамура
Кейто
24
Онана
Андре
12
Мазрауи
Нуссер
3
Вельтман
Йоел
17
Блинд
Дэйли
31
Тальяфико
Николас
6
Ван
де
Бек
Донни
22
Зиеш
Хаким
21
Мартинес
Лисандро
27
Ланг
Ноа
10
Тадич
Душан
11
Промес
Куинси
Твенте
4-3-3
Аякс
4-3-3

Ход матча

11'
Схенк Ксандро
 
15'
Накамура Кейто
(Канталапьерда Аитор)
1:0
19'
Канталапьерда Аитор
(Селахи Линдон)
2:0
26'
 
Хунтелаар Клаас-Ян
Промес Куинси
32'
2:1
Ланг Ноа
42'
 
Тальяфико Николас

Статистика матча

  • 2 Голы 1
  • 2 Удары по воротам 4
  • 1 Удары в створ 2
  • 1 Угловые 3
  • 0 Офсайды 0
  • 8 Нарушения правил 7
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 1
  • 23 Владение мячом, % 77

Предыдущие игры

Твенте Последние 20 матчей: +7 =7 -6
ВВВ-Венло 2:1 Твенте Твенте 2:1 ПЕК Зволле АЗ Алкмаар 3:0 Твенте Де Трефферс 0:2 Твенте
Твенте 4:1 Эммен Твенте 0:1 Виллем II Спарта Роттердам 2:1 Твенте Фейеноорд 5:1 Твенте Твенте 2:3 Хераклес Фортуна Ситтард 2:3 Твенте Твенте 3:1 Утрехт Херенвен 0:0 Твенте Твенте 3:3 Ваалвейк Гронинген 1:3 Твенте Твенте 1:1 ПСВ Твенте 1:0 Коньяспор Твенте 1:1 Шальке 04 Твенте 0:0 АХ Лёвен Твенте 0:0 Аль-Вахда Твенте 2:2 Камбюр
Аякс Последние 20 матчей: +15 =3 -2
Лилль 0:2 Аякс Аякс 4:1 Хераклес Аякс 4:0 Утрехт Челси 4:4 Аякс
ПЕК Зволле 2:4 Аякс Аякс 4:0 Фейеноорд Аякс 0:1 Челси Ваалвейк 1:2 Аякс Херенвен 1:0 Аякс АДО Ден Хааг 0:2 Аякс Валенсия 0:3 Аякс Аякс 2:0 Гронинген Аякс 5:0 Фортуна Ситтард ПСВ 1:1 Аякс Аякс 3:0 Лилль Аякс 4:1 Херенвен Спарта Роттердам 1:4 Аякс Аякс 2:0 АПОЭЛ АПОЭЛ 0:0 Аякс ВВВ-Венло 1:4 Аякс

Последние игры между собой

Твенте: победы: 5, ничьи: 6, поражения: 9
Аякс: победы: 9, ничьи: 6, поражения: 5
Аякс 2:1 Твенте Эредивизие Твенте 1:1 Аякс Кубок Твенте 3:3 Аякс Эредивизие Аякс 3:0 Твенте Эредивизие
Твенте 1:0 Аякс Эредивизие Аякс 4:0 Твенте Эредивизие Твенте 2:2 Аякс Эредивизие Аякс 4:2 Твенте Эредивизие Твенте 1:1 Аякс Эредивизие Аякс 3:0 Твенте Эредивизие Твенте 1:1 Аякс Эредивизие Твенте 0:2 Аякс Эредивизие Аякс 1:0 Твенте Эредивизие Твенте 1:2 Аякс Эредивизие Аякс 1:1 Твенте Эредивизие Аякс 1:2 Твенте Суперкубок Аякс 3:1 Твенте Эредивизие Твенте 3:2 Аякс Кубок Твенте 2:2 Аякс Эредивизие Аякс 0:1 Твенте Суперкубок
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Аякс 1:2 Заявка 15 12 2 1 48 - 12 38
2. АЗ Алкмаар Заявка 14 10 2 2 34 - 8 32
3. ПСВ Заявка 14 8 3 3 31 - 18 27
4. Виллем II Заявка 15 8 2 5 23 - 21 26
5. Хераклес Заявка 15 7 3 5 29 - 22 24
6. Херенвен Заявка 15 6 6 3 24 - 18 24
7. Утрехт Заявка 14 7 2 5 28 - 21 23
8. Витесс Заявка 15 7 2 6 26 - 24 23
9. Фейеноорд Заявка 14 5 6 3 26 - 25 21
10. Гронинген Заявка 15 6 3 6 18 - 16 21
11. Твенте 2:1 Заявка 15 6 3 6 26 - 27 21
12. Спарта Роттердам Заявка 15 5 4 6 24 - 28 19
13. Фортуна Ситтард Заявка 15 4 3 8 20 - 35 15
14. Эммен Заявка 14 4 2 8 17 - 29 14
15. ПЕК Зволле Заявка 14 4 1 9 22 - 33 13
16. ВВВ-Венло Заявка 14 4 0 10 14 - 38 12
17. АДО Ден Хааг Заявка 15 3 2 10 17 - 30 11
18. Ваалвейк Заявка 14 1 2 11 15 - 37 5
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на De Grolsch Veste. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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