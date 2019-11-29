Испания: Ла Лига 2019-2020
Сельта
0:0
Второй тайм: 90'
Стадион: Abanca Balaidos Зрители: 16918
Вальядолид
45' Желтая карточкаХоакин Фернандес
49' Желтая карточкаМальо Уго
66' Желтая карточкаГвардиола Серхи
18
Айду
Джозеф
15
Олаза
Лукас
24
Шейх
Пап
22
Санти
Мина
10
Аспас
Яго
11
Систо
Пионе
17
Мойано
Хави
11
Эрвиас
Пабло
21
Мичел
Эрреро
10
Оскар
Плано
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
18 Айду ДжозефЗащитник
- Защитник
-
15 Олаза ЛукасЗащитник
-
24 Шейх ПапПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Санти МинаНападающий
-
10 Аспас ЯгоНападающий
-
11 Систо ПионеНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
23 Браис МендесПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Гарсия Оскар
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
17 Мойано ХавиЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Эрвиас ПаблоПолузащитник
-
21 Мичел ЭррероПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Оскар ПланоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Лунин АндрейВратарь
- Полузащитник
-
19 Суарес ТониПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Рубио ВальдоНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Гонсалес Серхио
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
4 Удары по воротам 3
-
2 Удары в створ 5
-
11 Угловые 3
-
1 Офсайды 1
-
11 Нарушения правил 15
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
58 Владение мячом, % 42
Предыдущие игры
Сельта Последние 20 матчей: +6 =4 -10Вильярреал 1:3 Сельта Барселона 4:1 Сельта Сельта 0:1 Хетафе Бетис 2:1 Сельта
Сельта 0:1 Реал Сосьедад Алавес 2:0 Сельта Сельта 1:0 Атлетик Б Эйбар 2:0 Сельта Сельта 1:1 Эспаньол Атлетико М 0:0 Сельта Сельта 0:2 Гранада Сельта 1:1 Фамаликан Севилья 1:1 Сельта Сельта 1:0 Валенсия Сельта 1:3 Реал Мадрид Сельта 1:2 Лацио Сельта 0:1 Тенерифе Унион Берлин 0:3 Сельта Сельта 1:0 Лилль Сельта 3:0 Луго
Вальядолид Последние 20 матчей: +7 =6 -7Вальядолид 0:1 Севилья Вальядолид 1:0 Газ Метан Mедиаш Алавес 3:0 Вальядолид Вальядолид 3:0 Мальорка
Барселона 5:1 Вальядолид Вальядолид 2:0 Эйбар Атлетик Б 1:1 Вальядолид Вальядолид 3:2 Саламанка Вальядолид 0:0 Атлетико М Эспаньол 0:2 Вальядолид Вальядолид 1:1 Гранада Вильярреал 2:0 Вальядолид Вальядолид 1:1 Осасуна Леванте 2:0 Вальядолид Реал Мадрид 1:1 Вальядолид Бетис 1:2 Вальядолид Брешия 2:1 Вальядолид Спортинг Хихон 0:2 Вальядолид Мальорка 2:2 Вальядолид Гранада 2:1 Вальядолид
Последние игры между собой
Сельта: победы: 7, ничьи: 2, поражения: 4
Вальядолид: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 7
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Барселона
|Заявка
|13
|9
|1
|3
|35 - 16
|28
|2.
|Реал Мадрид
|Заявка
|13
|8
|4
|1
|28 - 10
|28
|3.
|Севилья
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|18 - 14
|27
|4.
|Атлетико М
|Заявка
|14
|6
|7
|1
|16 - 9
|25
|5.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|14
|7
|2
|5
|22 - 17
|23
|6.
|Атлетик Б
|Заявка
|14
|6
|5
|3
|15 - 9
|23
|7.
|Гранада
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|20 - 18
|21
|8.
|Хетафе
|Заявка
|14
|5
|6
|3
|19 - 16
|21
|9.
|Леванте
|Заявка
|14
|6
|2
|6
|18 - 17
|20
|10.
|Валенсия
|Заявка
|14
|5
|5
|4
|20 - 20
|20
|11.
|Осасуна
|Заявка
|14
|4
|7
|3
|17 - 15
|19
|12.
|Вильярреал
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|27 - 22
|18
|13.
|Алавес
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|16 - 18
|18
|14.
|Вальядолид
|0:0 Заявка
|15
|4
|6
|5
|14 - 18
|18
|15.
|Бетис
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|17 - 24
|16
|16.
|Эйбар
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|14 - 23
|15
|17.
|Мальорка
|Заявка
|14
|4
|2
|8
|13 - 21
|14
|18.
|Сельта
|0:0 Заявка
|15
|3
|4
|8
|10 - 20
|13
|19.
|Эспаньол
|Заявка
|14
|2
|3
|9
|8 - 24
|9
|20.
|Леганес
|Заявка
|14
|1
|3
|10
|8 - 24
|6
Сельта
79.3% (119)
Ничья
14.7% (22)
Вальядолид
6% (9)
2:1 Celta Vigo
41.3% (62)
1:0 Celta Vigo
26.7% (40)
2:0 Celta Vigo
8% (12)
1:1 Draw
7.3% (11)
2:2 Draw
4% (6)
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