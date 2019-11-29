Испания: Ла Лига 2019-2020

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Сельта
0:0
Второй тайм: 90'

Стадион: Зрители: 16918
Вальядолид
0'
45' Желтая карточка
Хоакин Фернандес
49' Желтая карточка
Мальо Уго
66' Желтая карточка
Гвардиола Серхи
90'
1
Серхио
Альварес
II
2
Мальо
Уго
18
Айду
Джозеф
4
Араухо
Нестор
15
Олаза
Лукас
24
Шейх
Пап
14
Лоботка
Станислав
6
Денис
Суарес
22
Санти
Мина
10
Аспас
Яго
11
Систо
Пионе
1
Масип
Хорди
17
Мойано
Хави
4
Кико
Франсиско
27
Салису
Мохаммед
22
Начо
Мартинес
11
Эрвиас
Пабло
21
Мичел
Эрреро
24
Хоакин
Фернандес
10
Оскар
Плано
20
Сандро
Рамирес
7
Гвардиола
Серхи
Сельта
4-3-3
Вальядолид
4-4-2

Ход матча

45'
 
Хоакин Фернандес
49'
Мальо Уго
 
63'
 
Рубио Вальдо
Эрвиас Пабло
65'
Пейнадо Франсиско
Лоботка Станислав
 
66'
 
Гвардиола Серхи
72'
Рафинья Алькантара
Денис Суарес
 
74'
 
Алькарас Рубен
Мичел Эрреро
77'
 
Порро Педро
Оскар Плано
82'
Фернандес Габриэль
Систо Пионе
 

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 4 Удары по воротам 3
  • 2 Удары в створ 5
  • 11 Угловые 3
  • 1 Офсайды 1
  • 11 Нарушения правил 15
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 3
  • 58 Владение мячом, % 42

Предыдущие игры

Сельта Последние 20 матчей: +6 =4 -10
Вильярреал 1:3 Сельта Барселона 4:1 Сельта Сельта 0:1 Хетафе Бетис 2:1 Сельта
Сельта 0:1 Реал Сосьедад Алавес 2:0 Сельта Сельта 1:0 Атлетик Б Эйбар 2:0 Сельта Сельта 1:1 Эспаньол Атлетико М 0:0 Сельта Сельта 0:2 Гранада Сельта 1:1 Фамаликан Севилья 1:1 Сельта Сельта 1:0 Валенсия Сельта 1:3 Реал Мадрид Сельта 1:2 Лацио Сельта 0:1 Тенерифе Унион Берлин 0:3 Сельта Сельта 1:0 Лилль Сельта 3:0 Луго
Вальядолид Последние 20 матчей: +7 =6 -7
Вальядолид 0:1 Севилья Вальядолид 1:0 Газ Метан Mедиаш Алавес 3:0 Вальядолид Вальядолид 3:0 Мальорка
Барселона 5:1 Вальядолид Вальядолид 2:0 Эйбар Атлетик Б 1:1 Вальядолид Вальядолид 3:2 Саламанка Вальядолид 0:0 Атлетико М Эспаньол 0:2 Вальядолид Вальядолид 1:1 Гранада Вильярреал 2:0 Вальядолид Вальядолид 1:1 Осасуна Леванте 2:0 Вальядолид Реал Мадрид 1:1 Вальядолид Бетис 1:2 Вальядолид Брешия 2:1 Вальядолид Спортинг Хихон 0:2 Вальядолид Мальорка 2:2 Вальядолид Гранада 2:1 Вальядолид

Последние игры между собой

Сельта: победы: 7, ничьи: 2, поражения: 4
Вальядолид: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 7
Вальядолид 2:1 Сельта Примера Сельта 3:3 Вальядолид Примера Сельта 2:1 Вальядолид Товарищеские матчи Сельта 4:1 Вальядолид Примера
Вальядолид 3:0 Сельта Примера Вальядолид 0:2 Сельта Примера Сельта 3:1 Вальядолид Примера Вальядолид 1:2 Сельта Сегунда Сельта 4:1 Вальядолид Кубок Короля Сельта 1:1 Вальядолид Сегунда Сельта 1:2 Вальядолид Сегунда Вальядолид 3:2 Сельта Сегунда Сельта 1:0 Вальядолид Товарищеские матчи
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Барселона Заявка 13 9 1 3 35 - 16 28
2. Реал Мадрид Заявка 13 8 4 1 28 - 10 28
3. Севилья Заявка 14 8 3 3 18 - 14 27
4. Атлетико М Заявка 14 6 7 1 16 - 9 25
5. Реал Сосьедад Заявка 14 7 2 5 22 - 17 23
6. Атлетик Б Заявка 14 6 5 3 15 - 9 23
7. Гранада Заявка 14 6 3 5 20 - 18 21
8. Хетафе Заявка 14 5 6 3 19 - 16 21
9. Леванте Заявка 14 6 2 6 18 - 17 20
10. Валенсия Заявка 14 5 5 4 20 - 20 20
11. Осасуна Заявка 14 4 7 3 17 - 15 19
12. Вильярреал Заявка 14 5 3 6 27 - 22 18
13. Алавес Заявка 14 5 3 6 16 - 18 18
14. Вальядолид 0:0 Заявка 15 4 6 5 14 - 18 18
15. Бетис Заявка 14 4 4 6 17 - 24 16
16. Эйбар Заявка 14 4 3 7 14 - 23 15
17. Мальорка Заявка 14 4 2 8 13 - 21 14
18. Сельта 0:0 Заявка 15 3 4 8 10 - 20 13
19. Эспаньол Заявка 14 2 3 9 8 - 24 9
20. Леганес Заявка 14 1 3 10 8 - 24 6
  • До матча
  • Минута молчания состоится перед началом матча.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Abanca Balaidos. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Прогнозы на матч Сельта 0:0 Вальядолид
Сельта
79.3% (119)
Ничья
14.7% (22)
Вальядолид
6% (9)
2:1 Celta Vigo
41.3% (62)
1:0 Celta Vigo
26.7% (40)
2:0 Celta Vigo
8% (12)
1:1 Draw
7.3% (11)
2:2 Draw
4% (6)
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