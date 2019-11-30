Испания: Ла Лига 2019-2020

Первый тайм

46' Бетис вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

46' Рефери не любит споров - именно за это Агбеньену Лумор сейчас получил желтую

46' Сальва Севилья пыталась отличиться, но мяч был далеко от ворот.

45' Феддал Зу выносит мяч и сбавляет давление на ворота

45' Игрок из команды Мальорка вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

44' Баба Идрис из команды Мальорка направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

43' Бетис вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

43' Морон Лорен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

43' Фебас Алейкс из команды Мальорка пытается найти партнера по команде, но ее пас заблокирован противником.

42' Удар от ворот произведет Мальорка

42' Морон Лорен не смог попасть в створ ударом издали

42' Бетис имеет хороший шанс забить.

41' Удар от ворот произведет Бетис

39' Феддал Зу выносит мяч и сбавляет давление на ворота

38' Манди Аисса выносит мяч и сбавляет давление на ворота

38' Мальорка имеет хороший шанс забить.

37' Мальорка вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

36' Мальорка вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

36' Мальорка вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

35' Бетис вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

33' Г О О О О Л - Фекир Набиль из команды Бетис переиграл вратаря дальним ударом!

33' Мальорка вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

33' Манди Аисса выносит мяч и сбавляет давление на ворота

32' Игрок команды Мальорка нанес удар, но мяч был заблокирован

32' Гуардадо Андрес выносит мяч и сбавляет давление на ворота

32' Сальва Севилья навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

31' Бетис вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

31' Бетис вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

31' Морон Лорен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

30' Педраса Альфонсо предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

29' Мальорка вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

29' Феддал Зу выносит мяч и сбавляет давление на ворота

29' Матч возобновлен

28' Ох, нехорошо это выглядит. Манди Аисса получил травму и медбригада забирает его с поля.

28' Манди Аисса на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

28' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

28' Гуардадо Андрес совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

26' Будимир Анте предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

24' Удар от ворот произведет Бетис

24' Пространство открывается для Раильо Антонио , но ее удар идет далеко от цели. Могла бы пробить лучше.

24' Сальва Севилья навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

23' Мальорка вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

23' Бетис вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

22' Игрок команды Бетис сделал подножку сопернику.

22' Хоакин Санчес из команды Бетис делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

21' Удар от ворот произведет Бетис

20' Раильо Антонио из команды Мальорка не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот

18' Мальорка вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

18' Удар от ворот произведет Мальорка

18' Хоакин Санчес наносит удар, но после ее удара мяч от рикошета улетел мимо ворот.

15' Хорошая попытка от Кубо Такефуса , был неплохой удар, но вратарь спас

13' Хорошо играет на выходе Рейна Маноло - мяч в ее руках

12' Бетис вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

12' Манди Аисса выносит мяч и сбавляет давление на ворота

10' Бетис вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

10' Бетис вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

9' Удар от ворот произведет Бетис

9' Пространство открывается для Раильо Антонио , но ее удар идет далеко от цели. Могла бы пробить лучше.

8' Бартра Марк выносит мяч и сбавляет давление на ворота

7' Г О О О О Л - Хоакин Санчес из команды Бетис забивает с точки!

6' После проверки VAR судья не изменил решения - Бетис пробьет пенальти!

6' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

5' Бетис имеет хороший шанс забить.

4' Удар от ворот произведет Мальорка

4' Пространство открывается для Фекир Набиль , но ее удар идет далеко от цели. Могла бы пробить лучше.

3' Рейна Маноло ошиблась в игре в обороне, и это чуть было не стоило гола ее команде.

2' Бетис вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

1' Гуардадо Андрес из команды Бетис направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру