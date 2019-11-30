Испания: Ла Лига 2019-2020

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Мальорка
0:2
Первый тайм: 45+'

Стадион:
Бетис
0'
0:1
7' Пенальти
Хоакин Санчес
28' Желтая карточка
Гуардадо Андрес
0:2
33' Гол
Фекир Набиль
45' Желтая карточка
Агбеньену Лумор
45'+1
1
Рейна
Маноло
15
Гамес
Франсиско
24
Вальент
Мартин
21
Раильо
Антонио
3
Агбеньену
Лумор
26
Кубо
Такефуса
12
Баба
Идрис
8
Сальва
Севилья
23
Фебас
Алейкс
22
Будимир
Анте
14
Родригес
Даниэль
1
Роблес
Жоэль
22
Эмерсон
Жуниор
23
Манди
Аисса
4
Феддал
Зу
6
Педраса
Альфонсо
5
Бартра
Марк
8
Фекир
Набиль
10
Каналес
Серхио
18
Гуардадо
Андрес
17
Хоакин
Санчес
16
Морон
Лорен
Мальорка
4-3-3
Бетис
4-1-4-1

Ход матча

7'
0:1
Хоакин Санчес
28'
 
Гуардадо Андрес
33'
0:2
Фекир Набиль
(Гуардадо Андрес)
45'
Агбеньену Лумор
 

Статистика матча

  • 0 Голы 2
  • 3 Удары по воротам 2
  • 5 Удары в створ 3
  • 4 Угловые 3
  • 0 Офсайды 0
  • 5 Нарушения правил 10
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 52 Владение мячом, % 48

Предыдущие игры

Мальорка Последние 20 матчей: +5 =5 -10
Леванте 2:1 Мальорка Мальорка 3:1 Вильярреал Вальядолид 3:0 Мальорка Мальорка 2:2 Осасуна
Леганес 1:0 Мальорка Мальорка 1:0 Реал Мадрид Мальорка 2:0 Эспаньол Алавес 2:0 Мальорка Мальорка 0:2 Атлетико М Хетафе 4:2 Мальорка Мальорка 0:0 Атлетик Б Побленсе 2:0 Мальорка Валенсия 2:0 Мальорка Мальорка 0:1 Реал Сосьедад Мальорка 2:1 Эйбар Мальорка 1:2 Леванте Мальорка 0:0 Хетафе Мальорка 2:2 Вальядолид Малага 0:2 Мальорка Мальорка 1:1 Побленсе
Бетис Последние 20 матчей: +8 =4 -8
Бетис 2:1 Валенсия Бетис 1:2 Севилья Реал Мадрид 0:0 Бетис Бетис 2:1 Сельта
Гранада 1:0 Бетис Реал Сосьедад 3:1 Бетис Бетис 1:1 Эйбар Вильярреал 5:1 Бетис Бетис 3:1 Леванте Осасуна 0:0 Бетис Бетис 1:1 Хетафе Бетис 2:1 Леганес Барселона 5:2 Бетис Бетис 1:2 Вальядолид Депортиво 1:0 Бетис Бетис 1:0 Лас-Пальмас Раджа Касабланка 0:1 Бетис Пуэбла 2:0 Бетис Керетаро 0:2 Бетис Бетис 2:1 Портимоненсе

Последние игры между собой

Мальорка: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 4
Бетис: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 4
Мальорка 1:2 Бетис Сегунда Бетис 1:0 Мальорка Сегунда Мальорка 1:0 Бетис Примера Бетис 1:2 Мальорка Примера
Мальорка 1:0 Бетис Примера Бетис 1:0 Мальорка Примера Мальорка 3:3 Бетис Примера Бетис 0:0 Мальорка Кубок Короля Мальорка 1:0 Бетис Кубок Короля Бетис 3:0 Мальорка Примера Мальорка 1:1 Бетис Первый дивизион
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 14 9 4 1 30 - 11 31
2. Барселона Заявка 13 9 1 3 35 - 16 28
3. Севилья Заявка 14 8 3 3 18 - 14 27
4. Реал Сосьедад Заявка 15 8 2 5 26 - 18 26
5. Атлетико М Заявка 14 6 7 1 16 - 9 25
6. Атлетик Б Заявка 14 6 5 3 15 - 9 23
7. Гранада Заявка 14 6 3 5 20 - 18 21
8. Хетафе Заявка 14 5 6 3 19 - 16 21
9. Леванте Заявка 14 6 2 6 18 - 17 20
10. Валенсия Заявка 14 5 5 4 20 - 20 20
11. Осасуна Заявка 14 4 7 3 17 - 15 19
12. Бетис 2:0 Заявка 15 5 4 6 19 - 24 19
13. Вильярреал Заявка 14 5 3 6 27 - 22 18
14. Алавес Заявка 15 5 3 7 17 - 20 18
15. Вальядолид Заявка 15 4 6 5 14 - 18 18
16. Эйбар Заявка 15 4 3 8 15 - 27 15
17. Мальорка 0:2 Заявка 15 4 2 9 13 - 23 14
18. Сельта Заявка 15 3 4 8 10 - 20 13
19. Эспаньол Заявка 14 2 3 9 8 - 24 9
20. Леганес Заявка 14 1 3 10 8 - 24 6
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio de Son Moix. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Прогнозы на матч Мальорка 0:2 Бетис
Мальорка
42.7% (61)
Ничья
43.4% (62)
Бетис
14% (20)
1:1 Ничья
37.8% (54)
1:0 Мальорка
23.8% (34)
2:1 Мальорка
14% (20)
1:2 Бетис
9.8% (14)
0:0 Ничья
2.1% (3)
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