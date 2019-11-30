Испания: Ла Лига 2019-2020
0:1
7' ПенальтиХоакин Санчес
28' Желтая карточкаГуардадо Андрес
0:2
33' ГолФекир Набиль
45' Желтая карточкаАгбеньену Лумор
12
Баба
Идрис
23
Фебас
Алейкс
22
Будимир
Анте
23
Манди
Аисса
16
Морон
Лорен
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
12 Баба ИдрисПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Фебас АлейксНападающий
-
22 Будимир АнтеНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Лаго ЖуниорПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Морено Висенте
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Под вопросом
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
23 Манди АиссаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Морон ЛоренНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Лаинес ДиегоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Руби
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
7'
0:1
28'
33'
0:2
45'
Статистика матча
-
0 Голы 2
-
3 Удары по воротам 2
-
5 Удары в створ 3
-
4 Угловые 3
-
0 Офсайды 0
-
5 Нарушения правил 10
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
52 Владение мячом, % 48
Предыдущие игры
Мальорка Последние 20 матчей: +5 =5 -10Леванте 2:1 Мальорка Мальорка 3:1 Вильярреал Вальядолид 3:0 Мальорка Мальорка 2:2 Осасуна
Леганес 1:0 Мальорка Мальорка 1:0 Реал Мадрид Мальорка 2:0 Эспаньол Алавес 2:0 Мальорка Мальорка 0:2 Атлетико М Хетафе 4:2 Мальорка Мальорка 0:0 Атлетик Б Побленсе 2:0 Мальорка Валенсия 2:0 Мальорка Мальорка 0:1 Реал Сосьедад Мальорка 2:1 Эйбар Мальорка 1:2 Леванте Мальорка 0:0 Хетафе Мальорка 2:2 Вальядолид Малага 0:2 Мальорка Мальорка 1:1 Побленсе
Бетис Последние 20 матчей: +8 =4 -8Бетис 2:1 Валенсия Бетис 1:2 Севилья Реал Мадрид 0:0 Бетис Бетис 2:1 Сельта
Гранада 1:0 Бетис Реал Сосьедад 3:1 Бетис Бетис 1:1 Эйбар Вильярреал 5:1 Бетис Бетис 3:1 Леванте Осасуна 0:0 Бетис Бетис 1:1 Хетафе Бетис 2:1 Леганес Барселона 5:2 Бетис Бетис 1:2 Вальядолид Депортиво 1:0 Бетис Бетис 1:0 Лас-Пальмас Раджа Касабланка 0:1 Бетис Пуэбла 2:0 Бетис Керетаро 0:2 Бетис Бетис 2:1 Портимоненсе
Последние игры между собой
Мальорка: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 4
Бетис: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 4
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|14
|9
|4
|1
|30 - 11
|31
|2.
|Барселона
|Заявка
|13
|9
|1
|3
|35 - 16
|28
|3.
|Севилья
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|18 - 14
|27
|4.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|15
|8
|2
|5
|26 - 18
|26
|5.
|Атлетико М
|Заявка
|14
|6
|7
|1
|16 - 9
|25
|6.
|Атлетик Б
|Заявка
|14
|6
|5
|3
|15 - 9
|23
|7.
|Гранада
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|20 - 18
|21
|8.
|Хетафе
|Заявка
|14
|5
|6
|3
|19 - 16
|21
|9.
|Леванте
|Заявка
|14
|6
|2
|6
|18 - 17
|20
|10.
|Валенсия
|Заявка
|14
|5
|5
|4
|20 - 20
|20
|11.
|Осасуна
|Заявка
|14
|4
|7
|3
|17 - 15
|19
|12.
|Бетис
|2:0 Заявка
|15
|5
|4
|6
|19 - 24
|19
|13.
|Вильярреал
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|27 - 22
|18
|14.
|Алавес
|Заявка
|15
|5
|3
|7
|17 - 20
|18
|15.
|Вальядолид
|Заявка
|15
|4
|6
|5
|14 - 18
|18
|16.
|Эйбар
|Заявка
|15
|4
|3
|8
|15 - 27
|15
|17.
|Мальорка
|0:2 Заявка
|15
|4
|2
|9
|13 - 23
|14
|18.
|Сельта
|Заявка
|15
|3
|4
|8
|10 - 20
|13
|19.
|Эспаньол
|Заявка
|14
|2
|3
|9
|8 - 24
|9
|20.
|Леганес
|Заявка
|14
|1
|3
|10
|8 - 24
|6
Мальорка
42.7% (61)
Ничья
43.4% (62)
Бетис
14% (20)
1:1 Ничья
37.8% (54)
1:0 Мальорка
23.8% (34)
2:1 Мальорка
14% (20)
1:2 Бетис
9.8% (14)
0:0 Ничья
2.1% (3)
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