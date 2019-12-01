Испания: Ла Лига 2019-2020
Хетафе
0:0
Первый тайм: 40'
Стадион: Колизеум Альфонсо Перес
Леванте
13
Сория
Давид
12
Ньом
Аллан
23
Джейсон
24
Тимор
Давид
14
Везу
Рубен
19
Клерк
Карлос
10
Барди
Энис
16
Рочина
Рубен
11
Моралес
Луис
- Основной состав
-
13 Сория ДавидВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Ньом АлланЗащитник
-
23 ДжейсонПолузащитник
- Полузащитник
-
24 Тимор ДавидПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
26 Дуро УгоПолузащитник
- Полузащитник
-
21 Фахир ФайсалПолузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Бордалас Пепе
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
14 Везу РубенЗащитник
-
19 Клерк КарлосЗащитник
-
10 Барди ЭнисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Рочина РубенПолузащитник
- Нападающий
-
11 Моралес ЛуисНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Лопес Пако
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
3 Удары по воротам 1
-
2 Удары в створ 3
-
2 Угловые 4
-
1 Офсайды 4
-
9 Нарушения правил 6
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
42 Владение мячом, % 58
Предыдущие игры
Хетафе Последние 20 матчей: +9 =6 -5Трабзонспор 0:1 Хетафе Эспаньол 1:1 Хетафе Хетафе 0:0 Осасуна Базель 2:1 Хетафе
Сельта 0:1 Хетафе Хетафе 3:1 Гранада Севилья 2:0 Хетафе Хетафе 0:1 Базель Хетафе 2:0 Леганес Реал Сосьедад 1:2 Хетафе Краснодар 1:2 Хетафе Хетафе 0:2 Барселона Валенсия 3:3 Хетафе Хетафе 4:2 Мальорка Хетафе 1:0 Трабзонспор Бетис 1:1 Хетафе Хетафе 1:1 Алавес Хетафе 1:1 Атлетик Б Атлетико М 1:0 Хетафе Хетафе 4:1 Аталанта
Леванте Последние 20 матчей: +8 =5 -7Леванте 2:1 Мальорка Атлетик Б 2:1 Леванте Леванте 3:1 Барселона Реал Сосьедад 1:2 Леванте
Леванте 0:1 Эспаньол Севилья 1:0 Леванте Вильярреал 1:1 Леванте Леганес 1:2 Леванте Леванте 1:1 Осасуна Бетис 3:1 Леванте Леванте 0:0 Эйбар Реал Мадрид 3:2 Леванте Леванте 2:0 Вальядолид Леванте 2:1 Вильярреал Алавес 1:0 Леванте Мальорка 1:2 Леванте Эльче 0:2 Леванте Динамо-Брест 1:1 Леванте Леванте 1:1 Уэска Леванте 0:1 Картахена
Последние игры между собой
Хетафе: победы: 6, ничьи: 7, поражения: 7
Леванте: победы: 7, ничьи: 7, поражения: 6
Хетафе 2:0 Леванте Сегунда Леванте 1:1 Хетафе Сегунда Леванте 3:0 Хетафе Примера Хетафе 3:0 Леванте Примера Хетафе 0:1 Леванте Примера Леванте 1:1 Хетафе Примера Леванте 0:0 Хетафе Примера Хетафе 1:0 Леванте Примера Леванте 0:0 Хетафе Примера Хетафе 0:1 Леванте Примера Леванте 1:2 Хетафе Примера Хетафе 1:1 Леванте Примера Леванте 2:0 Хетафе Примера Хетафе 4:1 Леванте Примера Леванте 1:2 Хетафе Товарищеские матчи Леванте 3:1 Хетафе Первый дивизион
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|14
|9
|4
|1
|30 - 11
|31
|2.
|Севилья
|Заявка
|15
|9
|3
|3
|19 - 14
|30
|3.
|Барселона
|Заявка
|13
|9
|1
|3
|35 - 16
|28
|4.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|15
|8
|2
|5
|26 - 18
|26
|5.
|Атлетик Б
|Заявка
|15
|7
|5
|3
|17 - 9
|26
|6.
|Атлетико М
|Заявка
|14
|6
|7
|1
|16 - 9
|25
|7.
|Валенсия
|Заявка
|15
|6
|5
|4
|22 - 21
|23
|8.
|Осасуна
|Заявка
|15
|5
|7
|3
|21 - 17
|22
|9.
|Хетафе
|0:0 Заявка
|15
|5
|7
|3
|19 - 16
|22
|10.
|Леванте
|0:0 Заявка
|15
|6
|3
|6
|18 - 17
|21
|11.
|Гранада
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|20 - 20
|21
|12.
|Бетис
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|19 - 25
|19
|13.
|Вильярреал
|Заявка
|15
|5
|3
|7
|28 - 24
|18
|14.
|Алавес
|Заявка
|15
|5
|3
|7
|17 - 20
|18
|15.
|Вальядолид
|Заявка
|15
|4
|6
|5
|14 - 18
|18
|16.
|Эйбар
|Заявка
|15
|4
|3
|8
|15 - 27
|15
|17.
|Мальорка
|Заявка
|15
|4
|2
|9
|14 - 23
|14
|18.
|Сельта
|Заявка
|15
|3
|4
|8
|10 - 20
|13
|19.
|Эспаньол
|Заявка
|15
|2
|3
|10
|10 - 28
|9
|20.
|Леганес
|Заявка
|15
|1
|3
|11
|8 - 25
|6
Хетафе
70.9% (105)
Ничья
23% (34)
Леванте
6.1% (9)
2:1 Хетафе
37.8% (56)
1:0 Хетафе
25% (37)
1:1 Ничья
16.2% (24)
2:0 Хетафе
6.1% (9)
2:2 Ничья
4.1% (6)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Загрузка...