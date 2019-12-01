Испания: Ла Лига 2019-2020

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Хетафе
0:0
Первый тайм: 40'

Стадион:
Леванте
0' 40'
13
Сория
Давид
22
Damian
Nikolas1
16
Этчейта
Хавьер
6
Кабрера
Леандро
12
Ньом
Аллан
23
Джейсон
20
Максимович
Неманья
24
Тимор
Давид
15
Кукурелья
Марк
9
Анхель
Луис
19
Видаль
Молина
13
Айтор
Фернандес
20
Мирамон
Хорхе
6
Дуарте
Оскар
14
Везу
Рубен
19
Клерк
Карлос
10
Барди
Энис
5
Радоя
Неманья
17
Вукчевич
Никола
16
Рочина
Рубен
21
Майораль
Борха
11
Моралес
Луис
Хетафе
4-4-2
Леванте
4-4-2

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 3 Удары по воротам 1
  • 2 Удары в створ 3
  • 2 Угловые 4
  • 1 Офсайды 4
  • 9 Нарушения правил 6
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 42 Владение мячом, % 58

Предыдущие игры

Хетафе Последние 20 матчей: +9 =6 -5
Трабзонспор 0:1 Хетафе Эспаньол 1:1 Хетафе Хетафе 0:0 Осасуна Базель 2:1 Хетафе
Сельта 0:1 Хетафе Хетафе 3:1 Гранада Севилья 2:0 Хетафе Хетафе 0:1 Базель Хетафе 2:0 Леганес Реал Сосьедад 1:2 Хетафе Краснодар 1:2 Хетафе Хетафе 0:2 Барселона Валенсия 3:3 Хетафе Хетафе 4:2 Мальорка Хетафе 1:0 Трабзонспор Бетис 1:1 Хетафе Хетафе 1:1 Алавес Хетафе 1:1 Атлетик Б Атлетико М 1:0 Хетафе Хетафе 4:1 Аталанта
Леванте Последние 20 матчей: +8 =5 -7
Леванте 2:1 Мальорка Атлетик Б 2:1 Леванте Леванте 3:1 Барселона Реал Сосьедад 1:2 Леванте
Леванте 0:1 Эспаньол Севилья 1:0 Леванте Вильярреал 1:1 Леванте Леганес 1:2 Леванте Леванте 1:1 Осасуна Бетис 3:1 Леванте Леванте 0:0 Эйбар Реал Мадрид 3:2 Леванте Леванте 2:0 Вальядолид Леванте 2:1 Вильярреал Алавес 1:0 Леванте Мальорка 1:2 Леванте Эльче 0:2 Леванте Динамо-Брест 1:1 Леванте Леванте 1:1 Уэска Леванте 0:1 Картахена

Последние игры между собой

Хетафе: победы: 6, ничьи: 7, поражения: 7
Леванте: победы: 7, ничьи: 7, поражения: 6
Леванте 0:0 Хетафе Примера Хетафе 0:1 Леванте Примера Хетафе 0:1 Леванте Примера Леванте 1:1 Хетафе Примера
Хетафе 2:0 Леванте Сегунда Леванте 1:1 Хетафе Сегунда Леванте 3:0 Хетафе Примера Хетафе 3:0 Леванте Примера Хетафе 0:1 Леванте Примера Леванте 1:1 Хетафе Примера Леванте 0:0 Хетафе Примера Хетафе 1:0 Леванте Примера Леванте 0:0 Хетафе Примера Хетафе 0:1 Леванте Примера Леванте 1:2 Хетафе Примера Хетафе 1:1 Леванте Примера Леванте 2:0 Хетафе Примера Хетафе 4:1 Леванте Примера Леванте 1:2 Хетафе Товарищеские матчи Леванте 3:1 Хетафе Первый дивизион
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 14 9 4 1 30 - 11 31
2. Севилья Заявка 15 9 3 3 19 - 14 30
3. Барселона Заявка 13 9 1 3 35 - 16 28
4. Реал Сосьедад Заявка 15 8 2 5 26 - 18 26
5. Атлетик Б Заявка 15 7 5 3 17 - 9 26
6. Атлетико М Заявка 14 6 7 1 16 - 9 25
7. Валенсия Заявка 15 6 5 4 22 - 21 23
8. Осасуна Заявка 15 5 7 3 21 - 17 22
9. Хетафе 0:0 Заявка 15 5 7 3 19 - 16 22
10. Леванте 0:0 Заявка 15 6 3 6 18 - 17 21
11. Гранада Заявка 15 6 3 6 20 - 20 21
12. Бетис Заявка 15 5 4 6 19 - 25 19
13. Вильярреал Заявка 15 5 3 7 28 - 24 18
14. Алавес Заявка 15 5 3 7 17 - 20 18
15. Вальядолид Заявка 15 4 6 5 14 - 18 18
16. Эйбар Заявка 15 4 3 8 15 - 27 15
17. Мальорка Заявка 15 4 2 9 14 - 23 14
18. Сельта Заявка 15 3 4 8 10 - 20 13
19. Эспаньол Заявка 15 2 3 10 10 - 28 9
20. Леганес Заявка 15 1 3 11 8 - 25 6
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Coliseum Alfonso Perez. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Прогнозы на матч Хетафе 0:0 Леванте
Хетафе
70.9% (105)
Ничья
23% (34)
Леванте
6.1% (9)
2:1 Хетафе
37.8% (56)
1:0 Хетафе
25% (37)
1:1 Ничья
16.2% (24)
2:0 Хетафе
6.1% (9)
2:2 Ничья
4.1% (6)
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