Испания: Ла Лига 2019-2020

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Атлетик Б
0:0
Первый тайм: 34'

Стадион:
Гранада
0'
8' Желтая карточка
Daniel Carrillo1
34'
1
Унай
Симон
21
Капа
Андер
5
Йерай
Альварес
4
Иньиго
Мартинес
17
Юри
Берчиче
14
Daniel
Carrillo1
8
Лопес
Унаи
34
Сансет
Ойян
22
Гарсия
Рауль
11
Кордоба
Иньиго
9
Уильямс
Иньяки
1
Силва
Руи
16
Виктор
Диаз
22
Дуарте
Домингуш
5
Мартинес
Хосе
17
Кини
Марин
21
Эррера
Янгель
19
Монторо
Анхель
4
Гоналон
Максим
10
Пуэртас
Антонио
9
Сольдадо
Роберто
23
Мачис
Дарвин
Атлетик Б
4-2-3-1
Гранада
4-3-3

Ход матча

8'
Daniel Carrillo1
 

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 5 Удары по воротам 1
  • 0 Удары в створ 3
  • 2 Угловые 1
  • 0 Офсайды 1
  • 5 Нарушения правил 2
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 55 Владение мячом, % 45

Предыдущие игры

Атлетик Б Последние 20 матчей: +10 =7 -3
Осасуна 1:2 Атлетик Б Атлетик Б 4:1 Эйбар Атлетик Б 2:1 Леванте Вильярреал 0:0 Атлетик Б
Атлетик Б 3:0 Эспаньол Атлетико М 2:0 Атлетик Б Атлетик Б 1:1 Вальядолид Баракальдо 0:0 Атлетик Б Алавес 0:1 Атлетик Б Сельта 1:0 Атлетик Б Атлетик Б 0:1 Валенсия Леганес 1:1 Атлетик Б Атлетик Б 2:0 Алавес Мальорка 0:0 Атлетик Б Тулуза 1:2 Атлетик Б Атлетик Б 2:0 Реал Сосьедад Хетафе 1:1 Атлетик Б Атлетик Б 1:0 Барселона Мирандес 1:2 Атлетик Б Атлетик Б 2:2 Рома
Гранада Последние 20 матчей: +12 =3 -5
Гранада 1:1 Атлетико М Валенсия 2:0 Гранада Гранада 1:2 Реал Сосьедад Хетафе 3:1 Гранада
Гранада 1:0 Бетис Гранада 1:0 Осасуна Реал Мадрид 4:2 Гранада Гранада 1:0 Леганес Вальядолид 1:1 Гранада Гранада 2:0 Барселона Сельта 0:2 Гранада Эспаньол 0:3 Гранада Гранада 0:1 Севилья Вильярреал 4:4 Гранада Гранада 2:1 Севилья Гранада 2:0 Лас-Пальмас Гранада 2:1 Вальядолид Гранада 1:0 Альмерия Гранада 1:0 Алькоркон Гранада 1:0 Рединг

Последние игры между собой

Атлетик Б: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 4
Гранада: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 5
Атлетик Б 3:1 Гранада Примера Гранада 1:2 Атлетик Б Примера Атлетик Б 1:1 Гранада Примера Гранада 2:0 Атлетик Б Примера
Гранада 0:0 Атлетик Б Примера Атлетик Б 0:1 Гранада Примера Атлетик Б 4:0 Гранада Примера Гранада 2:0 Атлетик Б Примера Атлетик Б 1:0 Гранада Примера Гранада 1:2 Атлетик Б Примера Гранада 2:2 Атлетик Б Примера Атлетик Б 0:1 Гранада Примера
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 14 9 4 1 30 - 11 31
2. Севилья Заявка 15 9 3 3 19 - 14 30
3. Барселона Заявка 13 9 1 3 35 - 16 28
4. Реал Сосьедад Заявка 15 8 2 5 26 - 18 26
5. Атлетико М Заявка 14 6 7 1 16 - 9 25
6. Атлетик Б 0:0 Заявка 15 6 6 3 15 - 9 24
7. Валенсия Заявка 15 6 5 4 22 - 21 23
8. Гранада 0:0 Заявка 15 6 4 5 20 - 18 22
9. Хетафе Заявка 14 5 6 3 19 - 16 21
10. Леванте Заявка 14 6 2 6 18 - 17 20
11. Осасуна Заявка 14 4 7 3 17 - 15 19
12. Бетис Заявка 15 5 4 6 19 - 25 19
13. Вильярреал Заявка 15 5 3 7 28 - 24 18
14. Алавес Заявка 15 5 3 7 17 - 20 18
15. Вальядолид Заявка 15 4 6 5 14 - 18 18
16. Эйбар Заявка 15 4 3 8 15 - 27 15
17. Мальорка Заявка 15 4 2 9 14 - 23 14
18. Сельта Заявка 15 3 4 8 10 - 20 13
19. Эспаньол Заявка 14 2 3 9 8 - 24 9
20. Леганес Заявка 15 1 3 11 8 - 25 6
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на San Mames Barria. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Прогнозы на матч Атлетик Б 0:0 Гранада
Атлетик Б
85.6% (125)
Ничья
12.3% (18)
Гранада
2.1% (3)
2:1 Атлетик Б
37% (54)
1:0 Атлетик Б
28.8% (42)
2:0 Атлетик Б
14.4% (21)
1:1 Ничья
10.3% (15)
3:1 Атлетик Б
2.1% (3)
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