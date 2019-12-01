Испания: Ла Лига 2019-2020
8' Желтая карточкаDaniel Carrillo1
21
Капа
Андер
17
Юри
Берчиче
34
Сансет
Ойян
22
Гарсия
Рауль
16
Виктор
Диаз
17
Кини
Марин
23
Мачис
Дарвин
- Основной состав
- Вратарь
-
21 Капа АндерЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Юри БерчичеЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
34 Сансет ОйянПолузащитник
-
22 Гарсия РаульПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Эррерин ЯгоВратарь
- Защитник
-
15 Лекуе ИньигоЗащитник
- Нападающий
-
23 Кодро КенанНападающий
-
19 Ибай ГомесНападающий
-
-
Главный тренер: Гаритано Гаиска
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
16 Виктор ДиазЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Кини МаринЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
23 Мачис ДарвинНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
15 Нева КарлосЗащитник
- Защитник
-
8 Этеки ЯнПолузащитник
-
12 Азиз РамонПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Мартинес Диего
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
Ход матча
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
5 Удары по воротам 1
-
0 Удары в створ 3
-
2 Угловые 1
-
0 Офсайды 1
-
5 Нарушения правил 2
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
55 Владение мячом, % 45
Предыдущие игры
Атлетик Б Последние 20 матчей: +10 =7 -3Осасуна 1:2 Атлетик Б Атлетик Б 4:1 Эйбар Атлетик Б 2:1 Леванте Вильярреал 0:0 Атлетик Б
Атлетик Б 3:0 Эспаньол Атлетико М 2:0 Атлетик Б Атлетик Б 1:1 Вальядолид Баракальдо 0:0 Атлетик Б Алавес 0:1 Атлетик Б Сельта 1:0 Атлетик Б Атлетик Б 0:1 Валенсия Леганес 1:1 Атлетик Б Атлетик Б 2:0 Алавес Мальорка 0:0 Атлетик Б Тулуза 1:2 Атлетик Б Атлетик Б 2:0 Реал Сосьедад Хетафе 1:1 Атлетик Б Атлетик Б 1:0 Барселона Мирандес 1:2 Атлетик Б Атлетик Б 2:2 Рома
Гранада Последние 20 матчей: +12 =3 -5Гранада 1:1 Атлетико М Валенсия 2:0 Гранада Гранада 1:2 Реал Сосьедад Хетафе 3:1 Гранада
Гранада 1:0 Бетис Гранада 1:0 Осасуна Реал Мадрид 4:2 Гранада Гранада 1:0 Леганес Вальядолид 1:1 Гранада Гранада 2:0 Барселона Сельта 0:2 Гранада Эспаньол 0:3 Гранада Гранада 0:1 Севилья Вильярреал 4:4 Гранада Гранада 2:1 Севилья Гранада 2:0 Лас-Пальмас Гранада 2:1 Вальядолид Гранада 1:0 Альмерия Гранада 1:0 Алькоркон Гранада 1:0 Рединг
Последние игры между собой
Атлетик Б: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 4
Гранада: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 5
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|14
|9
|4
|1
|30 - 11
|31
|2.
|Севилья
|Заявка
|15
|9
|3
|3
|19 - 14
|30
|3.
|Барселона
|Заявка
|13
|9
|1
|3
|35 - 16
|28
|4.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|15
|8
|2
|5
|26 - 18
|26
|5.
|Атлетико М
|Заявка
|14
|6
|7
|1
|16 - 9
|25
|6.
|Атлетик Б
|0:0 Заявка
|15
|6
|6
|3
|15 - 9
|24
|7.
|Валенсия
|Заявка
|15
|6
|5
|4
|22 - 21
|23
|8.
|Гранада
|0:0 Заявка
|15
|6
|4
|5
|20 - 18
|22
|9.
|Хетафе
|Заявка
|14
|5
|6
|3
|19 - 16
|21
|10.
|Леванте
|Заявка
|14
|6
|2
|6
|18 - 17
|20
|11.
|Осасуна
|Заявка
|14
|4
|7
|3
|17 - 15
|19
|12.
|Бетис
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|19 - 25
|19
|13.
|Вильярреал
|Заявка
|15
|5
|3
|7
|28 - 24
|18
|14.
|Алавес
|Заявка
|15
|5
|3
|7
|17 - 20
|18
|15.
|Вальядолид
|Заявка
|15
|4
|6
|5
|14 - 18
|18
|16.
|Эйбар
|Заявка
|15
|4
|3
|8
|15 - 27
|15
|17.
|Мальорка
|Заявка
|15
|4
|2
|9
|14 - 23
|14
|18.
|Сельта
|Заявка
|15
|3
|4
|8
|10 - 20
|13
|19.
|Эспаньол
|Заявка
|14
|2
|3
|9
|8 - 24
|9
|20.
|Леганес
|Заявка
|15
|1
|3
|11
|8 - 25
|6
Атлетик Б
85.6% (125)
Ничья
12.3% (18)
Гранада
2.1% (3)
2:1 Атлетик Б
37% (54)
1:0 Атлетик Б
28.8% (42)
2:0 Атлетик Б
14.4% (21)
1:1 Ничья
10.3% (15)
3:1 Атлетик Б
2.1% (3)
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